07:19 15 июня

МИД Украины: Порошенко летит к Трампу

В МИД Украины подтвердили скорую личную встречу президента США Дональда Трампа с президентом Украины Петром Порошенко. Примечательное высказывание по этому поводу сделал министр иностранных дел Украины Павел Климкин – тот самый, который оплатил возможность постоять у стола с сидящим за ним Трампом в Овальном кабинете (цитата «УНИАН» ):
Для Украины важно, чтобы встреча Петра Порошенко с Дональдом Трампом состоялась до встречи президента РФ Владимира Путина с американским президентом. Конечно, эмоционально, это для нас важно с точки зрения восприятия, так как у меня иногда спрашивают журналисты, а что, если Трамп встретится первый раз с Путиным, или не согласуют что-то, что будет потом каким-то образом навязано Украине? Я однозначно говорю - 100% нет.


МИД Украины: Порошенко летит к Трампу


Накануне в среде политических экспертов Украины было высказано мнение о том, что Трамп готов встретиться с Порошенко по той причине, чтобы обязать того реально выполнять Минские соглашения.


В администрации самого Порошенко заявляют о том, что будет подниматься тема давления на Россию в связи с Крымом и «невыполнением Минских соглашений». Это очередная манипуляция, с помощью которой в очередной раз Киев пытается водить всех за нос. Напоминаем, что Россия стороной Минских соглашений не является.

На этом фоне представители стороны конспирологических версий высказали гипотезу о том, что это именно Путин обсудил с Трампом "необходимость" встречи последнего с президентом Украины для "наставлений и смягчения позиции по Донбассу".

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/petroporoshenko/
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Комментарии 16

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  1. Баракуда Сегодня, 06:23
    Ссука, за наш счет летит, денежку клянчить. Слов нет . одни выражения.
    К стати многие АТОшники диаметрально мировозрение поменяли. Готовы в задницу пароша "штыки" вонзить.
    Баракуда
    1. сибиралт Сегодня, 06:30
      Для Трампа вождь Украины такая же экзотика, как африканские туареги. laughing
      сибиралт
      1. dik-nsk Сегодня, 06:33
        Для Украины важно, чтобы встреча Петра Порошенко с Дональдом Трампом состоялась до встречи президента РФ Владимира Путина с американским президентом
        стыд-позор, и это рассуждения руководителей страны.. перемога случилась, интеллектуальный уровень зашкаливает... в минус
        dik-nsk
    2. алексеев Сегодня, 07:10
      Цитата: Баракуда
      многие АТОшники диаметрально мировозрение поменяли. Готовы в задницу пароша "штыки" вонзить.

      Ваши слова да Богу в уши.
      Но, к сожалению, "смягчить позицию по Донбассу" вряд ли возможно без нанесения крупного военного поражения, хотя бы огневого, без большого наступления и "котлов".
      Так было всегда в истории войн и вооруженных конфликтов.
      Тогда мировозрение приходит в норму быстрее.
      алексеев
  2. Logall Сегодня, 06:28
    Поехал... Язык почистил, место "чем думает" подмыл. Можно денежку клянчить. И сухпай для ВСУ. На Россию пожаловаться глпвное не забыть. И о сотрудничестве с НАТО договориться.
    Logall
  3. Толстоевский Сегодня, 06:29
    вальцману нужно выйти замуж за трампа
    Толстоевский
    1. Uncle Lee Сегодня, 06:37
      У Трампа неплохой вкус, вон у него какие жены ! Так, что не быть Параше любимой женой !
      Uncle Lee
  4. 30 вис Сегодня, 06:33
    А здесь уместно вспомнить песенку Шнура--------------- https://www.youtube.com/watch?v=_FHngGBaklw ------------- Ехай милый Навсегда!!!
    30 вис
    1. Баракуда Сегодня, 06:43
      Часом оно.. ?
      Баракуда
      1. 30 вис Сегодня, 06:54
        Оно ! Прощальная .... с Вальцманом !Позитивная песенка !
        30 вис
      2. bouncyhunter Сегодня, 06:56
        Цитата: Баракуда
        Часом оно.. ?

        И песня - оно , и к Трампу летит тоже , то ещё ОНО .
        bouncyhunter
  5. inkass_98 Сегодня, 06:34
    Шо, опять?! С февраля уже летит, все Террана обскакать хочет. Поэтому и костюм все время пожеваный, некогда погладиться, все с белым господином встречи ждет.
    inkass_98
  6. Горный стрелок Сегодня, 06:37
    А он не к Маску ли? Договариваться насчёт полёта на Марс. Ведь только там и не достанут, за все, что уже натворил. В Испании - не отсидишься.
    Горный стрелок
  7. grm Сегодня, 06:38
    Не к Путину же ему лететь wassat

    А так ничего удивительного - обычно лидеры небольших и не ведущих мировых стран едут в другие страны на встречи с лидерами сильных и влиятельных стран. Разве что кроме особенных, показательных визитов,которые показывают статусность или после избрания.

    Не Трампу же ехать на Украину, чтобы с Порошенко пообщаться.
    grm
  8. ibn.shamai Сегодня, 06:39
    Сбылась мечта идиота! Петруха на фото опять помятый. Стыдуха!
    ibn.shamai
  9. Masya Masya Сегодня, 06:55
    В МИД Украины подтвердили скорую личную встречу президента США Дональда Трампа с президентом Украины Петром Порошенко.

    скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается... как бы порох мимо не пролетел...
    Masya Masya
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