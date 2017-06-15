МИД Украины: Порошенко летит к Трампу

Для Украины важно, чтобы встреча Петра Порошенко с Дональдом Трампом состоялась до встречи президента РФ Владимира Путина с американским президентом. Конечно, эмоционально, это для нас важно с точки зрения восприятия, так как у меня иногда спрашивают журналисты, а что, если Трамп встретится первый раз с Путиным, или не согласуют что-то, что будет потом каким-то образом навязано Украине? Я однозначно говорю - 100% нет.

В МИД Украины подтвердили скорую личную встречу президента США Дональда Трампа с президентом Украины Петром Порошенко. Примечательное высказывание по этому поводу сделал министр иностранных дел Украины Павел Климкин – тот самый, который оплатил возможность постоять у стола с сидящим за ним Трампом в Овальном кабинете (цитата «УНИАН» ):Накануне в среде политических экспертов Украины было высказано мнение о том, что Трамп готов встретиться с Порошенко по той причине, чтобы обязать того реально выполнять Минские соглашения.В администрации самого Порошенко заявляют о том, что будет подниматься тема давления на Россию в связи с Крымом и «невыполнением Минских соглашений». Это очередная манипуляция, с помощью которой в очередной раз Киев пытается водить всех за нос. Напоминаем, что Россия стороной Минских соглашений не является.На этом фоне представители стороны конспирологических версий высказали гипотезу о том, что это именно Путин обсудил с Трампом "необходимость" встречи последнего с президентом Украины для "наставлений и смягчения позиции по Донбассу".