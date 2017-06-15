Внезапно: русские поняли язык НАТО
Язык НАТО в Польше и Прибалтике «прекрасно поняли» русские, считает заместитель главы эстонского МИД М. Маазикас. Размещение войск НАТО в Польше и странах Прибалтики демонстрирует решительность Североатлантического альянса, убеждён чиновник.
1 июля Эстония берёт на себя полугодовое председательство в ЕС, напоминает немецкая газета «Die Welt» . В преддверии этого события заместитель министра иностранных дел Матти Маазикас дал прессе ряд комментариев по международному положению. Маазикас призывает Запад занять «решительную позицию» по отношению к России. Решительность — тот самый язык, который понимают в Москве.
Заместитель эстонского министра иностранных дел призвал ЕС занять жёсткую позицию по отношению к России, поскольку русская угроза «вполне реальна».
«Мы должны проявлять твёрдость в нашей политике по отношению к России», — считает замминистра. Создание безопасной Европы — задача «первостепенной важности». Решение такой ответственной задачи предусматривает как реализацию политики сдерживания на востоке, так и обеспечение безопасности границ на юге континента (кризис беженцев).
Эстония, эта маленькая страна, имеет почти 300-километровую границу с Россией. «С большой озабоченностью», отметил замминистра, в 2008 году Таллинн следил за «вторжением российских войск в Грузию, аннексией Крыма в 2014 году», а потом за «войной на востоке Украины».
За последние три-четыре года Россия «не выказала никакого уважения» к демократическим «ценностям», сообщил чиновник. Москва «вмешивается в выборы и внутренние дела других суверенных государств». В отношении же Украины продолжается «политика агрессии».
Нельзя допустить подобных действий России в Прибалтике. Именно поэтому силы НАТО присутствуют в Эстонии. В Литве, Латвии и Польше тоже стоят войска. Это доказывает существование военного союза, напоминает Маазикас. «И этот язык очень хорошо поняли за пределами наших границ», — добавил он.
Также Маазикас приветствовал экономические санкции, введённые странами ЕС против России «после аннексии Крыма». В Эстонии полагают, что с 2014 года санкции дали на экономику России «замечательный» эффект.
Замминистра предложил целую стратегию по укреплению отношений с бывшими советскими республиками. Эстония готова выступить за дружные отношения с восточными соседями в рамках укрепления ЕС. «Это в интересах Союза и в интересах любой нормальной страны: видеть стабильность и процветание за пределами своих границ», — отметил Маазикас, имея в виду Украину, Грузию, Молдову, Азербайджан, Беларусь и Армению. «Мы должны соответствовать ожиданиям наших партнёров», — заявил политик. В частности, он сообщил ою идеях расширения безвизового режима и более широких возможностях для получения образования в ЕС.
Что касается стран ЕС, то там всё меньше поддерживают русских. «Я считаю, Россия в значительной степени потеряла и поддержку немцев», — заметил Маазикас.
Господин Маазикас, воодушевлённый собственной речью, мог бы сказать, что Москва потеряла и поддержку Таллинна. Санкции Эстонии пагубным образом сказались на экономике России. На улицах столицы идут митинги протеста: голодающие граждане призывают Кремль вернуть эстонскую продукцию на прилавки магазинов. Наверное, заместитель министра скажет об этом в следующем выступлении. С брюссельской трибуны.
Русские не пройдут. Кадр видео: «Die Welt»
1 июля Эстония берёт на себя полугодовое председательство в ЕС, напоминает немецкая газета «Die Welt» . В преддверии этого события заместитель министра иностранных дел Матти Маазикас дал прессе ряд комментариев по международному положению. Маазикас призывает Запад занять «решительную позицию» по отношению к России. Решительность — тот самый язык, который понимают в Москве.
Заместитель эстонского министра иностранных дел призвал ЕС занять жёсткую позицию по отношению к России, поскольку русская угроза «вполне реальна».
«Мы должны проявлять твёрдость в нашей политике по отношению к России», — считает замминистра. Создание безопасной Европы — задача «первостепенной важности». Решение такой ответственной задачи предусматривает как реализацию политики сдерживания на востоке, так и обеспечение безопасности границ на юге континента (кризис беженцев).
Эстония, эта маленькая страна, имеет почти 300-километровую границу с Россией. «С большой озабоченностью», отметил замминистра, в 2008 году Таллинн следил за «вторжением российских войск в Грузию, аннексией Крыма в 2014 году», а потом за «войной на востоке Украины».
За последние три-четыре года Россия «не выказала никакого уважения» к демократическим «ценностям», сообщил чиновник. Москва «вмешивается в выборы и внутренние дела других суверенных государств». В отношении же Украины продолжается «политика агрессии».
Нельзя допустить подобных действий России в Прибалтике. Именно поэтому силы НАТО присутствуют в Эстонии. В Литве, Латвии и Польше тоже стоят войска. Это доказывает существование военного союза, напоминает Маазикас. «И этот язык очень хорошо поняли за пределами наших границ», — добавил он.
Также Маазикас приветствовал экономические санкции, введённые странами ЕС против России «после аннексии Крыма». В Эстонии полагают, что с 2014 года санкции дали на экономику России «замечательный» эффект.
Замминистра предложил целую стратегию по укреплению отношений с бывшими советскими республиками. Эстония готова выступить за дружные отношения с восточными соседями в рамках укрепления ЕС. «Это в интересах Союза и в интересах любой нормальной страны: видеть стабильность и процветание за пределами своих границ», — отметил Маазикас, имея в виду Украину, Грузию, Молдову, Азербайджан, Беларусь и Армению. «Мы должны соответствовать ожиданиям наших партнёров», — заявил политик. В частности, он сообщил ою идеях расширения безвизового режима и более широких возможностях для получения образования в ЕС.
Что касается стран ЕС, то там всё меньше поддерживают русских. «Я считаю, Россия в значительной степени потеряла и поддержку немцев», — заметил Маазикас.
Господин Маазикас, воодушевлённый собственной речью, мог бы сказать, что Москва потеряла и поддержку Таллинна. Санкции Эстонии пагубным образом сказались на экономике России. На улицах столицы идут митинги протеста: голодающие граждане призывают Кремль вернуть эстонскую продукцию на прилавки магазинов. Наверное, заместитель министра скажет об этом в следующем выступлении. С брюссельской трибуны.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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