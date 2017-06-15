10:21 15 июня

Фэллон поблагодарил румынских пилотов за «неустанную работу» по защите Европы от «российской угрозы»

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон похвалил румынских и британских летчиков за эффективную защиту воздушного пространства в Черноморском регионе от «агрессии» со стороны России, передает РИА Новости сообщение агентства Associated Press.



Выступая на авиабазе имени Михаила Когэлничану, Фэллон отметил «ослепительное мастерство» пилотов и поблагодарил их за «неустанную работу по защите неба над Черным морем от постоянной угрозы агрессии с российской стороны».


Министр добавил, Британия останется верна обязательствам в рамках Североатлантического альянса и продолжит поддерживать безопасность на континенте, несмотря на предстоящий выход из Евросоюза.

Подтверждением тому, по его словам, является участие британских военных в учении НАТО «Благородный прыжок» на территории Румынии.

Ранее глава Минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен заявила, что Берлин намерен «вести диалог с Россией с позиции силы». При этом она отметила, что в Германии рассчитывают на построение «разумных» отношений с Россией.

Использованы фотографии: Рейтер
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Комментарии 23

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  1. Alexey-74 Сегодня, 08:17
    Как бесят эти клоуны...постоянная агрессия со стороны России, реально достали уже.......если бы наши летчики угрожали, то такие "вояки" как румыны - точно ничем не помогли бы.....
    Alexey-74
    1. Терский Сегодня, 08:21
      Цитата: Alexey-74
      то такие "вояки" как румыны - точно ничем не помогли бы.....

      Ну Вы это зря, самая сильная армия мира-Румынская, с Гитлером дошла до Москвы, со Сталиным -до Берлина fellow laughing
      Терский
      1. рич Сегодня, 09:10
        Фэллон поблагодарил румынских пилотов за «неустанную работу» по защите Европы от «российской угрозы»

        Румынские пилоты главная надежда НАТО. Надежда и опора. Никого никогда не предадут laughing Терский не даст соврать laughing
        рич
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 09:56
        Цитата: Терский
        Ну Вы это зря, самая сильная армия мира-Румынская

        Сразу сдавались русским, оголяя фланги немцев...! soldier
        ОТДЕЛ
  2. Владимирец Сегодня, 08:18
    «ослепительное мастерство»
    belay Румынские пилоты и не знали, что есть такие слова.
    Владимирец
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:51
      Подозреваю , что когда им с наглийского на родной перевели - один хрен репу чесали над смыслом ... what
      bouncyhunter
  3. HAM Сегодня, 08:22
    Чё,бывают цыгане-пилоты?Интересно каким местом ослепляют Фэллона?
    HAM
    1. Шукшин Сегодня, 08:28
      Золотыми фиксами.
      Шукшин
  4. Logall Сегодня, 08:22
    Ага
    [/quote]Фэллон поблагодарил румынских пилотов за «неустанную работу» по защите Европы от «российской угрозы[quote]

    Поблагодарил
    Он знает какие румыны вояки? В детстве когда нашкодил, и виновато выглядел, меня отец называл "пленный румын".
    Это лучшая для них характеристика!!!
    Logall
    1. роман66 Сегодня, 08:35
      а у нас на аэродроме ракеты закатывали под команду :" навались, румыны дохлые!!"
      роман66
  5. Flinky Сегодня, 08:23
    И этого опять муж побил.
    Flinky
  6. inkass_98 Сегодня, 08:24
    Хотелось бы увидеть ослепительное мастерство румынских пилотов... Они еще и летают? А на чем?
    По состоянию на 2008 год единственными боевыми самолётами в составе ВВС Румынии являются МиГ-21 «ЛансеР»[3] (название пишется с заглавной буквой Р [4]), модернизированные с участием Израиля. Более современные МиГ-23 и МиГ-29 были сняты с вооружения в конце 1990-х и начале 2000-х годов в связи с отсутствием запасных частей для них.

    https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Военно
    -воздушные_силы_Румынии&stable=1
    inkass_98
    1. роман66 Сегодня, 08:36
      ну. " пешим по-конному-то" всяко можно, выглядеть это будет и впрямь ослепительно
      роман66
  7. Wedmak Сегодня, 08:28
    Майкл Фэллон похвалил румынских и британских летчиков за эффективную защиту воздушного пространства в Черноморском регионе от «агрессии» со стороны России

    Это псих реально думает, что те 6(или сколько их там? вроде не больше 10 было) самолетов, которые летали над Европой - защищали ее от агрессии?
    Wedmak
  8. Masya Masya Сегодня, 08:34
    в учении НАТО «Благородный прыжок» на территории Румынии.

    что ж их так всех прыгать то тянет? блохи что ли? или у украины заразились? recourse
    Masya Masya
  9. Горный стрелок Сегодня, 08:37
    Больной на всю голову. На чем летают Румынские асы? Лошадей из табора свели? Защитники Черноморского неба, wassat
    Горный стрелок
  10. роман66 Сегодня, 08:38
    "благородный прыжок "- это как? надо у укров спросить, знают толк в скачках
    роман66
  11. Kot3713 Сегодня, 08:57
    Я хохотал Румынские летчики , ещеб сказали цыганский спецназ, а вообще все в одном фото
    Kot3713
  12. Topotun Сегодня, 09:12
    Наши "партнеры" в совем репертуаре. Что проплачено - то и пою. А когда начнут гореть будут сильно удивляться - а нас за что?
    Topotun
  13. Рабинович_007 Сегодня, 09:21
    Европейцы не понимают что это противостояние США - Россия. А они же просто сами и пострадают в случае чего - ведь они ближе, а Америка далеко. На их месте я бы договаривался, сглаживал углы между Америкой Россией. А они обостряют, это же глупо, находясь под ударом. Во второй мировой никакого сопротивления они не оказали, за сутки всё закончится.
    Все страны должны быть заинтересованы в нормализации отношений, иначе все маленькие страны как бильярдные шары разлетятся.
    Рабинович_007
  14. Стальнов И.П. Сегодня, 09:33
    Если так визжат, то значит правильной дорогой идём ТОВАРИЩИ ! Да в гробу МЫ их видели !.
    Стальнов И.П.
  15. sabakina Сегодня, 09:38
    за эффективную защиту воздушного пространства в Черноморском регионе от «агрессии» со стороны России
    отметил «ослепительное мастерство»
    за «неустанную работу по защите неба над Черным морем от постоянной угрозы агрессии с российской стороны».
    учении НАТО «Благородный прыжок»
    Берлин намерен «вести диалог с Россией с позиции силы». В Германии рассчитывают на построение «разумных» отношений с Россией.
    Последнее вообще шедевр. Разумные силовые отношения. Одним словом, садомазхисты.
    sabakina
  16. Толстоевский Сегодня, 09:53
    румынские пилоты защищают еврорейх своей грудью, в свободное от строительных шабашек время
    Толстоевский
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