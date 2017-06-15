Фэллон поблагодарил румынских пилотов за «неустанную работу» по защите Европы от «российской угрозы»
Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон похвалил румынских и британских летчиков за эффективную защиту воздушного пространства в Черноморском регионе от «агрессии» со стороны России, передает РИА Новости сообщение агентства Associated Press.
Выступая на авиабазе имени Михаила Когэлничану, Фэллон отметил «ослепительное мастерство» пилотов и поблагодарил их за «неустанную работу по защите неба над Черным морем от постоянной угрозы агрессии с российской стороны».
Министр добавил, Британия останется верна обязательствам в рамках Североатлантического альянса и продолжит поддерживать безопасность на континенте, несмотря на предстоящий выход из Евросоюза.
Подтверждением тому, по его словам, является участие британских военных в учении НАТО «Благородный прыжок» на территории Румынии.
Ранее глава Минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен заявила, что Берлин намерен «вести диалог с Россией с позиции силы». При этом она отметила, что в Германии рассчитывают на построение «разумных» отношений с Россией.
Выступая на авиабазе имени Михаила Когэлничану, Фэллон отметил «ослепительное мастерство» пилотов и поблагодарил их за «неустанную работу по защите неба над Черным морем от постоянной угрозы агрессии с российской стороны».
Министр добавил, Британия останется верна обязательствам в рамках Североатлантического альянса и продолжит поддерживать безопасность на континенте, несмотря на предстоящий выход из Евросоюза.
Подтверждением тому, по его словам, является участие британских военных в учении НАТО «Благородный прыжок» на территории Румынии.
Ранее глава Минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен заявила, что Берлин намерен «вести диалог с Россией с позиции силы». При этом она отметила, что в Германии рассчитывают на построение «разумных» отношений с Россией.
Использованы фотографии: Рейтер
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