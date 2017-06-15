10:20 15 июня

На Украине начнется обучение батальонных тактических групп

В Центре по подготовке армейских подразделений, расположенном в украинском селе Старичи, в 2018 году планируется начать обучение батальонных тактических групп ВСУ, передает РИА Новости сообщение представителя канадской учебной миссии на Украине Марка Любинецки.

На Украине начнется обучение батальонных тактических групп


В 2018 году они думают приступить к обучению батальонных тактических групп,
сказал Любинецки.


Он рассказал также, что в настоящее время Канада «направляет в украинские гарнизоны мобильные учебные команды». Цель этих мероприятий – «сократить число дней ротации в центре обучения в Старичи».

Канадец подчеркнул, что такая практика «позволит проводить первую часть обучения украинских военнослужащих до их приезда в Центр обучения» в селе Старичи.

Как недавно сообщило министерство обороны Канады, специалисты Вооруженных сил страны уже провели обучение свыше 4,4 тысячи украинских военнослужащих.

Использованы фотографии: Роман Балук / Рейтер
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Комментарии 13

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  1. cniza Сегодня, 10:01
    Как недавно сообщило министерство обороны Канады, специалисты Вооруженных сил страны уже провели обучение свыше 4,4 тысячи украинских военнослужащих.


    Не помогает - " не в коня корм ".
    cniza
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:07
      Грузинов помнится тоже обучали и помогали вооружением..! Внешне круто смотрелись, но потом драпали от наших солдатиков (одетых еще в старую советскую форму и на старых танках и БТР ..) Колонна злых и голодных русских , это что то...Жалко заставили остановиться! Они бы перли и дальше ..Сейчас у нас конечно уже другая Армия, но злость осталась!
      ОТДЕЛ
      1. Владимир 38 Сегодня, 10:13
        Цитата: ОТДЕЛ
        Грузинов помнится тоже обучали и помогали вооружением..! Внешне круто смотрелись, но потом драпали от наших солдатиков (одетых еще в старую советскую форму и на старых танках и БТР ..) Колонна злых и голодных русских , это что то...Жалко заставили остановиться! Они бы перли и дальше ..Сейчас у нас конечно уже другая Армия, но злость осталась!

        С грызунами не очень корректно сравнивать, хохлов 40 миллионов, а грызунов 5. Да и воюют хохлы лучше. Не знаю чего мы ждем, полным ходом, не скрывая против нас вооружают армию.И нет сомнений, что в определенный момент, хохлам скажут фас..
        Владимир 38
    2. iliitchitch Сегодня, 10:08
      Цитата: cniza
      Не помогает - " не в коня корм "


      Как Сатановский сказанул : "Если не в коняку корм , то коняку на живодёрню . " . Правда , это он про наших футболистов загнул . Впрочем , думается , КПД соизмеримо . А сказано неплохо .
      iliitchitch
      1. Logall Сегодня, 10:15
        Да и корм сомнительный. Чему там их учат. Тем более кто? Супервояки? А этот приём украинцы и так знают. Называется "беспомощная черепашка"
        Logall
        1. Logall Сегодня, 10:16
          Не "жук навозник"!
          Logall
        2. Velizariy Сегодня, 10:20
          Зачем они так орут? В чем смысл?
          Velizariy
      2. Дамир Сегодня, 10:19
        И нет сомнений, что в определенный момент, хохлам скажут фас..

        не хохлам.. точнее не только им... судя по интенсивности обработки передовой отряд нападения сформируют из пшеков, при поддержке прибалтов и хохлов... ну и остальная евротусовка - чехи, румыны, болгары...
        Дамир
    3. bouncyhunter Сегодня, 10:16
      В Центре по подготовке армейских подразделений, расположенном в украинском селе Старичи, в 2018 году планируется начать обучение батальонных тактических групп ВСУ

      Это что же - плагиатом решили заняться скакуасы и сотоварищи ? Насмотрелись на "Славянское Братство" и себе такое же захотели ? От васаби капюшончик вам , а не БТГ ! Вы ж там за "огненную воду" друг дружку уконтрапупите ! laughing
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 10:19
        Все равно Паша , это напрягает их науськивают , как псов против нас.
        cniza
  2. антивирус Сегодня, 10:07
    готовят для французского иностранного легиона? иммигранты такие везде нужны
    антивирус
  3. Толстоевский Сегодня, 10:14
    ибо западные и ближневосточные покупатели уже заждались их потрохов для пересадки
    Толстоевский
  4. Ferdinant Сегодня, 10:17
    Учить они учат,но недоконца,а потом говорят,что ученики такие,унтерменшен пушечное мясо и таких жалеть ненужно
    Ferdinant
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