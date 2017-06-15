На Украине начнется обучение батальонных тактических групп
В Центре по подготовке армейских подразделений, расположенном в украинском селе Старичи, в 2018 году планируется начать обучение батальонных тактических групп ВСУ, передает РИА Новости сообщение представителя канадской учебной миссии на Украине Марка Любинецки.
Он рассказал также, что в настоящее время Канада «направляет в украинские гарнизоны мобильные учебные команды». Цель этих мероприятий – «сократить число дней ротации в центре обучения в Старичи».
Канадец подчеркнул, что такая практика «позволит проводить первую часть обучения украинских военнослужащих до их приезда в Центр обучения» в селе Старичи.
Как недавно сообщило министерство обороны Канады, специалисты Вооруженных сил страны уже провели обучение свыше 4,4 тысячи украинских военнослужащих.
В 2018 году они думают приступить к обучению батальонных тактических групп,сказал Любинецки.
Он рассказал также, что в настоящее время Канада «направляет в украинские гарнизоны мобильные учебные команды». Цель этих мероприятий – «сократить число дней ротации в центре обучения в Старичи».
Канадец подчеркнул, что такая практика «позволит проводить первую часть обучения украинских военнослужащих до их приезда в Центр обучения» в селе Старичи.
Как недавно сообщило министерство обороны Канады, специалисты Вооруженных сил страны уже провели обучение свыше 4,4 тысячи украинских военнослужащих.
Использованы фотографии: Роман Балук / Рейтер
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