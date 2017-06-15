Названа дата, когда может быть принята конвенция по запрету ядерного оружия
Участники конференции по выработке конвенции о полном запрещении ядерного оружия рассчитывают принять соответствующее соглашение 7 июля, передает РИА Новости сообщение представителя международной кампании в поддержку полного отказа от ядерного оружия Беатрис Фин.
На сегодня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке запланирован очередной раунд переговоров. В марте в работе конференции приняли участие 132 государства.
Агентство напоминает, что конференция по выработке конвенции о полном запрещении ядерного оружия началась в ООН 27 марта и продлилась неделю. Вместе с тем, почти 40 стран, в том числе Россия, США, Британия, Китай и Франция не приняли в ней участия. Второй раунд, который начинается в четверг, продлится 3 недели.
Проект итогового соглашения был представлен 22 мая. Так, государство-участник соглашения «берет на себя обязательства никогда ни при каких обстоятельствах не развивать, производить или приобретать иным способом, располагать или хранить ядерное оружие и другие ядерные взрывные устройства; использовать ядерное оружие; проводить ядерные испытания и любые другие ядерные взрывы». Кроме того, странам-участницам будет запрещено «допускать на свою территорию или под свою юрисдикцию» размещение ЯО и проведение ядерных испытаний.
Есть хорошие шансы завершить работу над этим соглашением и принять его 7 июля,заявила Фин.
Как только соглашение будет принято, правительства должны будут с ним взаимодействовать, они не смогут его игнорировать. Количество государств-членов соглашения увеличивается,добавила она.
На сегодня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке запланирован очередной раунд переговоров. В марте в работе конференции приняли участие 132 государства.
Агентство напоминает, что конференция по выработке конвенции о полном запрещении ядерного оружия началась в ООН 27 марта и продлилась неделю. Вместе с тем, почти 40 стран, в том числе Россия, США, Британия, Китай и Франция не приняли в ней участия. Второй раунд, который начинается в четверг, продлится 3 недели.
Проект итогового соглашения был представлен 22 мая. Так, государство-участник соглашения «берет на себя обязательства никогда ни при каких обстоятельствах не развивать, производить или приобретать иным способом, располагать или хранить ядерное оружие и другие ядерные взрывные устройства; использовать ядерное оружие; проводить ядерные испытания и любые другие ядерные взрывы». Кроме того, странам-участницам будет запрещено «допускать на свою территорию или под свою юрисдикцию» размещение ЯО и проведение ядерных испытаний.
Использованы фотографии: РИА Новости / Сергей Гунеев
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