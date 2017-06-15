13:05 15 июня

Названа дата, когда может быть принята конвенция по запрету ядерного оружия

Участники конференции по выработке конвенции о полном запрещении ядерного оружия рассчитывают принять соответствующее соглашение 7 июля, передает РИА Новости сообщение представителя международной кампании в поддержку полного отказа от ядерного оружия Беатрис Фин.

Названа дата, когда может быть принята конвенция по запрету ядерного оружия


Есть хорошие шансы завершить работу над этим соглашением и принять его 7 июля,
заявила Фин.


Как только соглашение будет принято, правительства должны будут с ним взаимодействовать, они не смогут его игнорировать. Количество государств-членов соглашения увеличивается,
добавила она.

На сегодня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке запланирован очередной раунд переговоров. В марте в работе конференции приняли участие 132 государства.

Агентство напоминает, что конференция по выработке конвенции о полном запрещении ядерного оружия началась в ООН 27 марта и продлилась неделю. Вместе с тем, почти 40 стран, в том числе Россия, США, Британия, Китай и Франция не приняли в ней участия. Второй раунд, который начинается в четверг, продлится 3 недели.

Проект итогового соглашения был представлен 22 мая. Так, государство-участник соглашения «берет на себя обязательства никогда ни при каких обстоятельствах не развивать, производить или приобретать иным способом, располагать или хранить ядерное оружие и другие ядерные взрывные устройства; использовать ядерное оружие; проводить ядерные испытания и любые другие ядерные взрывы». Кроме того, странам-участницам будет запрещено «допускать на свою территорию или под свою юрисдикцию» размещение ЯО и проведение ядерных испытаний.

Использованы фотографии: РИА Новости / Сергей Гунеев
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Комментарии 32

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  1. mad Сегодня, 10:48
    Это все равно как мышки примут, пусть и единогласно, запрет на поедание их кошками ) Кошки ухмыльнутся и займутся своими делами.
    mad
    1. vkl.47 Сегодня, 11:04
      Да плевать все хотели.никто разоружаться не будет.яо гарантия того что матрасы вас не уничтожат.у кого его нет те их шестёрки как правило.и добровольно оккупированные ими
      vkl.47
      1. просто экспл Сегодня, 11:14
        вот и надо добиваться что бы матрасы подписали этот запрет .
        и аппелировать надо к тому что они пример всему миру , пускай откажутся от ЯО что бы другие последовали за ними . пускай будут духовными лидерами планеты .
        ну все такое в этом духе .
        просто экспл
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 11:05
      Как только русские возрождаются и силу набирают, так сразу разоружение и миру мир..! Сколько можно уже господа..? НАТО уже у наших границ...Или вы хотите , чтобы под Москвой ваши были и кричали в мегафон Русские сдавайтесь , вы окружены , а в ответ из винтовок мосинок редкий залп и крик Русские не сдаются !
      Странные вы на западе и трусливые..
      P/S Всегда удивлялся вашей логике в отношении России.. hi
      ОТДЕЛ
    3. сибиралт Сегодня, 11:07
      Пусть они эту конвенцию в Израиль засунут. Чхать они на неё хотели. laughing
      сибиралт
    4. bouncyhunter Сегодня, 11:08
      Цитата: mad
      Это все равно как мышки примут, пусть и единогласно, запрет на поедание их кошками ) Кошки ухмыльнутся и займутся своими делами.

      Лучше и не скажешь . good
      bouncyhunter
    5. Starover_Z Сегодня, 11:11
      Напоминает договор о ракетах средней и малой дальности - США спокойно подписали, нагнули Меченного и он подписал, а страны НАТО остались с ними на вооружении !
      Так и тут Штаты могут подписать, опираясь на свои Томогавки и им подобные. И будут гнать на "милитаристскую" Россию, если Путин уйдёт на покой, уступив место президента !
      Starover_Z
    6. рич Сегодня, 11:14
      Названа дата, когда может быть принята конвенция по запрету ядерного оружия

      Почетный гость - МО Израиля wassat
      рич
  2. Владимир 38 Сегодня, 10:49
    Это выгодно только США, не думаю, что из этого что то получится..
    Владимир 38
    1. KAV Сегодня, 10:58
      Цитата: Владимир 38
      Это выгодно только США

      И чем же им это выгодно? Понятно одно - кое-кто собирается в очередной раз надуть, а потом и нагнуть весь остальной мир. И тут даже пальцем показывать не надо.
      KAV
      1. Владимир 38 Сегодня, 10:59
        Цитата: KAV
        И чем же им это выгодно? Понятно одно - кое-кто собирается в очередной раз надуть, а потом и нагнуть весь остальной мир. И тут даже пальцем показывать не надо.

        Вы задаете вопрос, потом сами на него отвечаете))
        Владимир 38
        1. хрыч Сегодня, 11:06
          Цитата: Владимир 38
          потом сами на него отвечаете

          Так и США ответили laughing
          Вместе с тем, почти 40 стран, в том числе Россия, США, Британия, Китай и Франция не приняли в ней участия.
          хрыч
      2. Чёрный Сегодня, 11:00
        Не будет никто эту конвенцию соблюдать. Да и нам она , если откровенно, то не выгодна.
        Чёрный
    2. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:01
      если вписываться в этот блудняк,то под девизом "только после вас"
      Ратник с пулеметом
      1. Владимир 38 Сегодня, 11:02
        Цитата: Ратник с пулеметом
        если вписываться в этот блудняк,то под девизом "только после вас"

        Даже под таким девизом не стоит вписываться - все равно обманут)
        Владимир 38
        1. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:04
          тогда пусть забавляются без нас hi
          Ратник с пулеметом
  3. RASKAT Сегодня, 10:50
    Наивные албанские юноши.
    Боюсь в тот день когда мы подпишем подобную конвенцию, станет для нас последним.
    Под такую размазанную трактовку можно подвести все что угодно. И те же исследовательские реакторы и реакторы нарабатывающие изотопы например для медицины, а может и АЭС в последствии. Что это как не очередной завуалированный запрет на распространение высоких технологий в этой области?
    RASKAT
    1. KAV Сегодня, 11:00
      Цитата: RASKAT
      Боюсь в тот день когда мы подпишем подобную конвенцию, станет для нас последним.

      Естественно, данную конвенцию нам подписывать нельзя ни в коем случае!!! Ибо, без ЯО мы сразу привратимся в лакомую добычу для запада.
      KAV
    2. Толстоевский Сегодня, 11:01
      если останемся без боеголовок и их носителей, то уже и мирный атом не понадобится
      Толстоевский
  4. Толстоевский Сегодня, 10:51
    всенепременно присоединимся
    Толстоевский
  5. andreywlasov Сегодня, 10:51
    Без ядерного оружия можно будет запросто развязать третью мировую не боясь ядерного апокалипсиса.
    andreywlasov
    1. KAV Сегодня, 11:02
      Цитата: andreywlasov
      Без ядерного оружия можно будет запросто развязать третью мировую не боясь ядерного апокалипсиса.

      Вы всерьез полагаете, что абсолютно все правительства полностью уничтожат свой арсенал ЯО? Кое-кто однозначно оставит. А вот после того как все остальные избавятся от ЯО, нанесет сокрушающий удар по своему заклятому врагу.
      KAV
      1. andreywlasov Сегодня, 11:47
        я не писал что от него кто нибудь избавиться я просто написал что было бы не будь его.
        andreywlasov
  6. Горный стрелок Сегодня, 10:54
    Бредовая идея под благим предлогом. Благими намерениями выложена дорога в АД! Только наличие угрозы со стороны России превратить Матрасию в "пролив имени Сталина" и удерживает мир от войны за МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО.
    Горный стрелок
  7. Лопатов Сегодня, 10:57
    Хе-хе... Кто её подписывать то будет? Вануату и прочие?
    К примеру, участие в Конвенции стран НАТО невозможно- это вступит в противоречие с обязательствами, связанными с участием в нём.
    Конвенцию точно не подпишут страны, уже обладающие ЯО.
    Не подпишут те, кто близки к такому обладанию.
    То есть по сути это будет обычной декларацией, филькиной грамотой вроде Конвенции о запрещении противопехотных мин...
    Лопатов
  8. Stoler Сегодня, 11:01
    Я умиляюсь такой Наивной попыткой лишить Россию единственного фактора сдерживания от её уничтожения... wassat
    Stoler
  9. Alexey-74 Сегодня, 11:07
    Все бумажки подписывают. Никто не откажется от ЯО, во всяком случае пока есть угроза глобальной войны.
    Alexey-74
  10. Altona Сегодня, 11:09
    Цитата: mad
    Это все равно как мышки примут, пусть и единогласно, запрет на поедание их кошками ) Кошки ухмыльнутся и займутся своими делами.

    ------------------------
    Исключительной кошке даже мандат на поедание мышей не нужен, она собирает стаю, пардон, международную коалицию, и устраивает охоту там где и когда хочет.
    Altona
  11. Altona Сегодня, 11:10
    Цитата: Alexey-74
    Все бумажки подписывают. Никто не откажется от ЯО, во всяком случае пока есть угроза глобальной войны.

    ----------------------
    От Гитлера тоже пытались бумажками отгородиться в свое время, результат мы помним.
    Altona
  12. APASUS Сегодня, 11:35
    Насколько я понимаю это пробный шар американцев, через подконтрольные ей организации типа ООН.Лишить ядерного оружия основных конкурентов и союзников которым предложить свою крышу,забить соперников и конкурентов обычными и высокоточными системами.
    Американцы в курсе, что в ядерном противостоянии им не выстоять ,вот от сюда и все миротворческие устремления
    APASUS
  13. Оператор Сегодня, 11:40
    На фига запрещать ядерное оружие, когда весь мир нашпигован неоружейными ядерными зарядами гораздо большей мощности - реакторами АЭС? В одном "неядерном" Израиле их целых две штуки.

    При этом термоядерные заряды с повышенным выходом нейтронов по сравнению с ядерными реакторами являются абсолютно чистым в радиоактивном отношении оружием (при условии воздушного подрыва не ниже 1,5 км над поверхностью Земли).
    Оператор
  14. LÄRZ Сегодня, 12:39
    Соглашение... Очередные 54 метра бумаги для целенаправленного использования.
    LÄRZ
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