ООН: Американский авиаудар в Сирии привел к гибели сотен мирных жителей

Авиаудар, нанесенный возглавляемой США коалицией по сирийскому городу Ракка, привел к гибели сотен гражданских лиц и оставил 160 тыс. жителей города без крова, сообщает The New York Times со ссылкой на представителей ООН. По некоторым данным, с начала американской операции в ходе авиаударов погибли более 3 тыс. мирных жителей в Сирии и Ираке, передает "Взгляд" - отмечает The New York Times- сообщил Паулу Сержиу Пиньейру, бразильский дипломат, возглавляющий группу специалистов ООН.С 21 марта в результате авиаударов погибли 300 гражданских лиц, сообщила журналистам в Женеве член комиссии Карен Абузайд. Она уточнила, что в это число входят 200 мирных жителей, убитых в результате удара по зданию школы в городе Эль-Мансура.Атака на Эль-Мансуру произошла в тот день, когда коалиция под руководством США провела 19 ударов по целям близ Ракки и через неделю после того, как погибли 49 человек (тогда самолеты коалиции нанесли удар по деревне Аль-Джина на западе провинции Алеппо). В последнем случае, вместо здания, где проходила встреча боевиков «Аль-Каиды», удар пришелся на мечеть – что позже признал и Пентагон.Портал Airwars, на данные которого ссылается New York Times, сообщает: с начала операции США и их партнеров по коалиции против ИГИЛ* (август 2014 года) и по март 2017, в Ираке и Сирии от авиаударов погибли по меньшей мере 3100 гражданских лиц. Это более чем в восемь раз больше, чем число жертв, признанных американскими военными (они сообщают о 352 погибших).- подчеркнул Паулу Пиньейру.New York Times отмечает: возвращение Ракки «станет серьезным шагом в стремлении ликвидировать господство ИГ на сирийской территории, и в столкновении между правительством президента Башара Асада (поддержанным Россией и Ираном), и повстанческими силами, которые поддерживают США и арабские державы региона». Именно это столкновение определит будущее Сирии, заключает издание.