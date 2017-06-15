13:02 15 июня

ООН: Американский авиаудар в Сирии привел к гибели сотен мирных жителей

Авиаудар, нанесенный возглавляемой США коалицией по сирийскому городу Ракка, привел к гибели сотен гражданских лиц и оставил 160 тыс. жителей города без крова, сообщает The New York Times со ссылкой на представителей ООН. По некоторым данным, с начала американской операции в ходе авиаударов погибли более 3 тыс. мирных жителей в Сирии и Ираке, передает "Взгляд" .

Авиаудары участились, когда поддерживаемое американцами ополчение, известное как «Сирийские демократические силы», недавно начали попытки наступления на Ракку – «столицу» ИГ*, удерживаемую исламистами с 2014 года,
- отмечает The New York Times
В частности, мы отмечаем, что интенсификация авиаударов (которыми «прокладывали путь» для СДС, продвигавшихся к Ракке) привела не только к ошеломляющей гибели мирной жизни, но и к тому, что 160 тыс. мирных жителей покинули свои дома
- сообщил Паулу Сержиу Пиньейру, бразильский дипломат, возглавляющий группу специалистов ООН.




С 21 марта в результате авиаударов погибли 300 гражданских лиц, сообщила журналистам в Женеве член комиссии Карен Абузайд. Она уточнила, что в это число входят 200 мирных жителей, убитых в результате удара по зданию школы в городе Эль-Мансура.

Атака на Эль-Мансуру произошла в тот день, когда коалиция под руководством США провела 19 ударов по целям близ Ракки и через неделю после того, как погибли 49 человек (тогда самолеты коалиции нанесли удар по деревне Аль-Джина на западе провинции Алеппо). В последнем случае, вместо здания, где проходила встреча боевиков «Аль-Каиды», удар пришелся на мечеть – что позже признал и Пентагон.

Портал Airwars, на данные которого ссылается New York Times, сообщает: с начала операции США и их партнеров по коалиции против ИГИЛ* (август 2014 года) и по март 2017, в Ираке и Сирии от авиаударов погибли по меньшей мере 3100 гражданских лиц. Это более чем в восемь раз больше, чем число жертв, признанных американскими военными (они сообщают о 352 погибших).

Настоятельная необходимость борьбы с терроризмом не должна, однако, осуществляться за счет гражданских лиц, которые поневоле находятся в районах, где присутствует ИГИЛ
- подчеркнул Паулу Пиньейру.

New York Times отмечает: возвращение Ракки «станет серьезным шагом в стремлении ликвидировать господство ИГ на сирийской территории, и в столкновении между правительством президента Башара Асада (поддержанным Россией и Ираном), и повстанческими силами, которые поддерживают США и арабские державы региона». Именно это столкновение определит будущее Сирии, заключает издание.

Использованы фотографии: http://yenicag.ru/
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Комментарии 19

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  1. MoJloT Сегодня, 11:25
    Нельзя не отметить, что от раза к разу эффективность ударов нарастает. Учатся однако.
    MoJloT
    1. Тралл Сегодня, 11:26
      Тигры в западной Ракке.
      Тралл
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:53
        США явно нарываются ..Что падлы творят? Сбить один нужно явно, и чтобы не ВКС и не Сирийские ВВС..Это только их остановит!
        ОТДЕЛ
        1. Deniska999 Сегодня, 11:56
          Да кто этим будет заниматься...
          Deniska999
          1. рич Сегодня, 12:18
            ООН: Американский авиаудар в Сирии привел к гибели сотен мирных жителей

            А это американцев когда нибудь беспокоило? Достаточно вспомнить Хиросиму и Нагасаки, ковровые и напалмовые бомбежки Вьетнама, бомбардировку Белграда
            рич
    2. APASUS Сегодня, 11:54
      Цитата: MoJloT
      Нельзя не отметить, что от раза к разу эффективность ударов нарастает. Учатся однако.

      Еще когда была война в Ираке читал высказывания английских военных .Так они прямо критиковали американцев ,что те принципиально не ведут разведку среди работу с населения,не покупают себе информаторов.А любая непонятная для них ситуация заканчивается посылом туда бомбардировщика и только на месте потом разбираются.
      Так что ничего не изменилось за годы,а вы про точность
      APASUS
  2. Skif83 Сегодня, 11:30
    Свидетельствует лишь об одном: США все до лампочки. Они от своей политики не откажутся. А потому всем сторонникам Трампа нужно понять, что у России три настоящих и постоянных союзника - армия, флот и РВСН.
    Остальное все - бла-бла-бла...
    Вопрос только в том, что содержать на должном уровне этих союзников не просто. Нужна далеко не сырьевая колониальная экономика ДАМа и его правительства, и одним рейтингом Президента не обойтись.
    Работать нужно, вот какая незадача-то. А они привыкли только нефтегазовое бабло пилить.
    Словом суть одна, если ты силен с тобой считаются все, а силен ты должен быть во всем, иначе будут бомбить и твоих союзников в Сирии, и не только.
    Skif83
  3. Velizariy Сегодня, 11:32
    ....Авиаудар, нанесенный возглавляемой США коалицией по сирийскому городу Ракка, привел к гибели сотен гражданских лиц и оставил 160 тыс. жителей города без крова....[b][/b]
    Чем бомбили? Стратегами сыпали как на германию в свое время? аж 160 тыс. чел. без крова оставили?
    Или трудности перевода в купе с замедленными мыслительными процессами автора?
    Velizariy
  4. anjey Сегодня, 11:35
    Шокирует вседозволенность западной "варварской" цивилизации ,россияне,украинцы,белорусы для них тоже недочеловеки,так что хочешь не хочешь- надо обьединяться и ставить на место зажравшихся ,потопивших мир в крови англосаксов со своими америко и европозадыми преспешниками
    anjey
  5. AID.S Сегодня, 11:36
    ООН: Американский авиаудар в Сирии привел к гибели сотен мирных жителей

    И что дальше?
    AID.S
  6. Молодой_Коммунист Сегодня, 11:36
    Американский авиаудар в Сирии привел к гибели сотен мирных жителей и оставил 160 тыс. жителей города без крова

    А наш авиаудар по Алеппо воскресил сотни мирных жителей и построил 160 тыс. новые дома? Понятно, что матрасы потеряли берега и их туда никто не звал, но о чем вообще статья?
    Молодой_Коммунист
    1. Александр романов Сегодня, 12:07
      Цитата: Молодой_Коммунист
      но о чем вообще статья?

      Статья о том,что не видно роликов "белых касок" ,про истекающих кровью голодных сирийцах.
      Александр романов
    2. Rusj Сегодня, 12:24
      Как ни странно удары Российских ВКС и Сирийских ВВС были щадящие и точечные . А это массированный авиаудар. Зря передёргиваешь . И никто не орёт на исключительных везде так сухие комментарии. Когда нибудь Амерзию ждёт расплата за всё .
      Rusj
  7. iliitchitch Сегодня, 11:41
    "352 погибших" ... вот же бандерлоги . Как они считают , интересно . Как рома вильфанд погоду просчитывает ? Пальцем в окно по утрам.
    iliitchitch
  8. Михаил55 Сегодня, 11:45
    На ТВ все меньше и меньше новостей из Сирии. Законный вопрос, а все ли просчитывали, когда вступились за Асада? Фактически, единой Сирии уже не будет...
    Михаил55
    1. n0isy Сегодня, 11:59
      А нафиг она РФ нужна? Будут 2 базы и тренировочный полигон. с амерами можно в игрушки играть опять же...
      n0isy
  9. komrad buh Сегодня, 11:58
    А им пофиг, как с гуся вода
    komrad buh
  10. Rusj Сегодня, 12:18
    Долго теперь курдов Сирийцы резать будут .
    Rusj
  11. RussKamikadZE Сегодня, 12:20
    Меня всегда радует, что когда РФ/США/Израиль бомбят какую-либо арабскую страну, то обязательно убивают ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО МИРНЫХ жителей. Головки наведения в ракетах нацелены исключительно на школы/больницы/мечети/свадьбы ?
    RussKamikadZE
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