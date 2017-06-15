ООН: Американский авиаудар в Сирии привел к гибели сотен мирных жителей

Авиаудары участились, когда поддерживаемое американцами ополчение, известное как «Сирийские демократические силы», недавно начали попытки наступления на Ракку – «столицу» ИГ*, удерживаемую исламистами с 2014 года,

В частности, мы отмечаем, что интенсификация авиаударов (которыми «прокладывали путь» для СДС, продвигавшихся к Ракке) привела не только к ошеломляющей гибели мирной жизни, но и к тому, что 160 тыс. мирных жителей покинули свои дома

Настоятельная необходимость борьбы с терроризмом не должна, однако, осуществляться за счет гражданских лиц, которые поневоле находятся в районах, где присутствует ИГИЛ