12:58 15 июня

США намерены увеличить дальность своих ракетных комплексов ATACMS (Army Tactical Missile System)

Американская армия намерена увеличить дальность своих ракетных комплексов ATACMS (Army Tactical Missile System). Минобороны США и компания Raytheon подписали контракт на техническую и производственную доводку проекта Long-Range Precision Fire (LRPF), передает "Warspot" со ссылкой на портал armyrecognition.com

США намерены увеличить дальность своих ракетных комплексов ATACMS (Army Tactical Missile System)


Согласно контракту, компания Raytheon получит $116,4 млн на подготовку к серийному производству ракет LRPF, получивших название DeepStrike («Глубокий удар»). На вооружении американской армии новые боеприпасы заменят ракеты для оперативно-тактических ракетных комплексов M270 MLRS и M142 HIMARS.




Впервые о разработке ракет DeepStrike стало известно в марте прошлого года. Тогда компания Raytheon официально презентовала новые ракеты для американских комплексов M270 MLRS и M142 HIMARS, созданные для замены существующих боеприпасов, которые в компании назвали устаревшими.

Большая часть ракет для американских оперативно-тактических ракетных комплексов была разработана в 80-е годы и, несмотря на модернизацию, морально устарела. В компании Raytheon указывают, что новые LRPF вдвое меньше и имеют более мощную боеголовку, чем ракеты, состоящие на вооружении армии США. Кроме того, дальность стрельбы ракетами LRPF составляет порядка 500 км против 300 км у «старых» боеприпасов комплексов M270 MLRS и M142 HIMARS.

В Raytheon указывают, что благодаря ракетам LRPF американские войска смогут поражать цели на большем расстоянии и с более высокой точностью. Кроме того, за счет меньшего размера пусковые установки ракетных комплексов смогут вместить вдвое больше ракет: две – в M142 HIMARS, четыре – в M270 MLRS.

Использованы фотографии: armyrecognition.com
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Комментарии 26

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  1. Горный стрелок Сегодня, 12:05
    Ну и что им тогда удивляться, если "Искандеры" вдруг начнут "доставать" на 1500 км вместо 500?
    Горный стрелок
    1. cniza Сегодня, 12:07
      Цитата: Горный стрелок
      Ну и что им тогда удивляться, если "Искандеры" вдруг начнут "доставать" на 1500 км вместо 500?


      Как то им уже намекали об этом , вот они и задергались...
      cniza
      1. просто экспл Сегодня, 12:19
        они першинги достанут . у нас потому РСМД и подписали что в случае наличия ракет средней дальности то проигрываем мы , а не матрасы .
        правда тогда не было ПРО , но ПРО уже сейчас работает по БР СД поэтому нужны маневрирующие боеприпасы типа Искандера ..
        просто экспл
        1. Лопатов Сегодня, 12:36
          Цитата: просто экспл
          они першинги достанут

          Куда "достанут"? И главное, откуда...
          Лопатов
          1. Арон Заави Сегодня, 12:42
            Цитата: Лопатов
            Цитата: просто экспл
            они першинги достанут

            Куда "достанут"? И главное, откуда...

            Ну так не останут, а произведут на их базе новые РСД.
            Арон Заави
          2. просто экспл Сегодня, 12:51
            на вооружение достанут , склепать из заново матрасы смогут за пару лет .
            просто экспл
        2. хрыч Сегодня, 12:44
          Цитата: просто экспл
          они першинги достанут

          А мы достанем большой и толстый Пионер (СС-20), а он с разделяющейся за...головкой wassat
          хрыч
          1. просто экспл Сегодня, 12:51
            да , только матрасам этот Пионер не угрожает , а вот Першинги до Москвы за сколько долетят ?
            просто экспл
    2. просто экспл Сегодня, 12:18
      низя , РСМД .
      просто экспл
      1. роман66 Сегодня, 12:47
        оссподи. тоже . закавыка! выйдут из него как из про и делов-то
        роман66
        1. просто экспл Сегодня, 12:52
          а зачем ? он выгоден как раз нам .
          просто экспл
    3. хрыч Сегодня, 12:53
      Цитата: Горный стрелок
      если "Искандеры" вдруг начнут "доставать" на 1500 км вместо 500

      Когда они включили Оку (маму ейного) в список ликвидации по договору РСМД, то подсчитали разницу между забросом полутонного фугаса и 50 килограммового (самый легкий наш тактический ядерный снаряд, но в среднем 100-200 килограммовые заряды (очень грубо 100 кг = 100кт в тротиле, пять Хиросим)). А что было делать Горби? Тем более у него на башке карта ФлОриды wassat
      хрыч
  2. ОТДЕЛ Сегодня, 12:10
    США слишком расслабилось, после развала СССР....И не хочет выходить из этого эйфорического состояния? На Украину надеются , что там славяне друг другу в глотки вцепятся..(пока они нас грабить будут..))) Ну ну... А ракеты ваши нам нипочем..господа! Вот вам, это дело...Так бахнуть можно, что ваш курятник вдребезги laughing ( с первого выстрела..)))) И перья по всей атлантике...
    ОТДЕЛ
  3. исконнорусский Сегодня, 12:15
    Треп начался. Замеченные не стыковки:
    - народ присылает вопросы про повышение цен, а у нас аналитики нарисовали, что инфляция на историческом минимуме
    исконнорусский
    1. cniza Сегодня, 12:19
      Вы что то перепутали , Вам не сюда , здесь хныкать не надо.
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 12:28
        Витя , судя по коментам это такой же "исконнорусский" , как я - зулус . laughing
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 12:30
          Это похоже " Навальёнышь" забежал.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 12:33
            Угу , только его нам тут и не хватает для полного счастья .
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 12:36
              Вот он " любезный " :
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 12:40
                Я бы такого в баню взял . На растопку ! laughing
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 12:42
                  laughing Оно не горит и не тонет.
                  cniza
                  1. bouncyhunter Сегодня, 12:57
                    Ну тогда - геть незалэжного лося !
                    bouncyhunter
          2. просто экспл Сегодня, 12:34
            не забежал , а заблудился .
            просто экспл
  4. исконнорусский Сегодня, 12:16
    Нестыковка №2:
    Все индексируется, но народ беднеет...
    исконнорусский
    1. просто экспл Сегодня, 12:20
      навальный бот статьей ошибся ?
      просто экспл
  5. исконнорусский Сегодня, 12:16
    а че удаляем?
    исконнорусский
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