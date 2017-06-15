США намерены увеличить дальность своих ракетных комплексов ATACMS (Army Tactical Missile System)
Американская армия намерена увеличить дальность своих ракетных комплексов ATACMS (Army Tactical Missile System). Минобороны США и компания Raytheon подписали контракт на техническую и производственную доводку проекта Long-Range Precision Fire (LRPF), передает "Warspot" со ссылкой на портал armyrecognition.com
Согласно контракту, компания Raytheon получит $116,4 млн на подготовку к серийному производству ракет LRPF, получивших название DeepStrike («Глубокий удар»). На вооружении американской армии новые боеприпасы заменят ракеты для оперативно-тактических ракетных комплексов M270 MLRS и M142 HIMARS.
Впервые о разработке ракет DeepStrike стало известно в марте прошлого года. Тогда компания Raytheon официально презентовала новые ракеты для американских комплексов M270 MLRS и M142 HIMARS, созданные для замены существующих боеприпасов, которые в компании назвали устаревшими.
Большая часть ракет для американских оперативно-тактических ракетных комплексов была разработана в 80-е годы и, несмотря на модернизацию, морально устарела. В компании Raytheon указывают, что новые LRPF вдвое меньше и имеют более мощную боеголовку, чем ракеты, состоящие на вооружении армии США. Кроме того, дальность стрельбы ракетами LRPF составляет порядка 500 км против 300 км у «старых» боеприпасов комплексов M270 MLRS и M142 HIMARS.
В Raytheon указывают, что благодаря ракетам LRPF американские войска смогут поражать цели на большем расстоянии и с более высокой точностью. Кроме того, за счет меньшего размера пусковые установки ракетных комплексов смогут вместить вдвое больше ракет: две – в M142 HIMARS, четыре – в M270 MLRS.
Согласно контракту, компания Raytheon получит $116,4 млн на подготовку к серийному производству ракет LRPF, получивших название DeepStrike («Глубокий удар»). На вооружении американской армии новые боеприпасы заменят ракеты для оперативно-тактических ракетных комплексов M270 MLRS и M142 HIMARS.
Впервые о разработке ракет DeepStrike стало известно в марте прошлого года. Тогда компания Raytheon официально презентовала новые ракеты для американских комплексов M270 MLRS и M142 HIMARS, созданные для замены существующих боеприпасов, которые в компании назвали устаревшими.
Большая часть ракет для американских оперативно-тактических ракетных комплексов была разработана в 80-е годы и, несмотря на модернизацию, морально устарела. В компании Raytheon указывают, что новые LRPF вдвое меньше и имеют более мощную боеголовку, чем ракеты, состоящие на вооружении армии США. Кроме того, дальность стрельбы ракетами LRPF составляет порядка 500 км против 300 км у «старых» боеприпасов комплексов M270 MLRS и M142 HIMARS.
В Raytheon указывают, что благодаря ракетам LRPF американские войска смогут поражать цели на большем расстоянии и с более высокой точностью. Кроме того, за счет меньшего размера пусковые установки ракетных комплексов смогут вместить вдвое больше ракет: две – в M142 HIMARS, четыре – в M270 MLRS.
Использованы фотографии: armyrecognition.com
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