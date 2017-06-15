Политолог о причинах принятия Черногории в НАТО: «Дело в пляжах»
Черногорию никто не боится, поэтому ее, вероятно, приняли в НАТО из-за прекрасных пляжей, передает РИА Новости заявление основателя Stratfor Джорджа Фридмана.
Он признался, что не понимает, зачем страну вообще приняли в блок.
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По его словам, «НАТО ждут перемены после того, как канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европа должна полагаться на свои силы, а не на США». Политолог подчеркнул, что теперь члены организации должны решить, «хотят они состоять в ней или нет», и добавил, что «Сербия не должна стремиться ни в альянс, ни в Евросоюз».
Безработица в Южной Европе превышает 20%, а британцы выходят из ЕС. Лучшая часть Европы – восточная, не входящая в еврозону, отметил Фридман, выразив уверенность, что у этого региона имеются «невероятные возможности».
Напомним, Черногория официально стала членом НАТО 5 июня текущего года.
Если вы боитесь Черногории, мне вас жаль. Думаю, расширение НАТО за счет Черногории – это глупая инициатива,сказал политолог в интервью сербским СМИ.
Он признался, что не понимает, зачем страну вообще приняли в блок.
Н
е знаю, может быть, дело в пляжах, или еще что-то в этом роде,– пошутил Фридман.
По его словам, «НАТО ждут перемены после того, как канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европа должна полагаться на свои силы, а не на США». Политолог подчеркнул, что теперь члены организации должны решить, «хотят они состоять в ней или нет», и добавил, что «Сербия не должна стремиться ни в альянс, ни в Евросоюз».
Безработица в Южной Европе превышает 20%, а британцы выходят из ЕС. Лучшая часть Европы – восточная, не входящая в еврозону, отметил Фридман, выразив уверенность, что у этого региона имеются «невероятные возможности».
Напомним, Черногория официально стала членом НАТО 5 июня текущего года.
Использованы фотографии: Flickr / NATO
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