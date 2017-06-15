12:59 15 июня

Политолог о причинах принятия Черногории в НАТО: «Дело в пляжах»

Черногорию никто не боится, поэтому ее, вероятно, приняли в НАТО из-за прекрасных пляжей, передает РИА Новости заявление основателя Stratfor Джорджа Фридмана.



Если вы боитесь Черногории, мне вас жаль. Думаю, расширение НАТО за счет Черногории – это глупая инициатива,
сказал политолог в интервью сербским СМИ.


Он признался, что не понимает, зачем страну вообще приняли в блок.

Н
е знаю, может быть, дело в пляжах, или еще что-то в этом роде,
– пошутил Фридман.

По его словам, «НАТО ждут перемены после того, как канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европа должна полагаться на свои силы, а не на США». Политолог подчеркнул, что теперь члены организации должны решить, «хотят они состоять в ней или нет», и добавил, что «Сербия не должна стремиться ни в альянс, ни в Евросоюз».

Безработица в Южной Европе превышает 20%, а британцы выходят из ЕС. Лучшая часть Европы – восточная, не входящая в еврозону, отметил Фридман, выразив уверенность, что у этого региона имеются «невероятные возможности».

Напомним, Черногория официально стала членом НАТО 5 июня текущего года.

Использованы фотографии: Flickr / NATO
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Комментарии 15

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  1. cniza Сегодня, 12:22
    Он признался, что не понимает, зачем страну вообще приняли в блок.


    Ответ очень прост - что бы там не появилась Россия.
    cniza
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:26
      Цитата: cniza
      Ответ очень прост - что бы там не появилась Россия.

      А она там появится обязательно...!

      И не только ... soldier
      ОТДЕЛ
      1. cniza Сегодня, 12:28
        Тсс , мы оттуда и не уходили.
        cniza
    2. Zibelew Сегодня, 12:26
      Кто платит, тот девушку и танцует. Даже прибалтов (уж не говорю про Украину) долгое время Россия снабжала дешёвыми газом и нефтью, а надо бы тратиться на "агентов влияния" - как это грамотно делают англосаксы.
      Zibelew
    3. Владимир 38 Сегодня, 12:43
      Пушечное мясо..
      Владимир 38
      1. роман66 Сегодня, 12:52
        да сколько там того мяса-то? даже закусить не хватит drinks
        роман66
        1. Владимир 38 Сегодня, 12:53
          Цитата: роман66
          да сколько там того мяса-то? даже закусить не хватит

          Так вы все страны эти соберите и европа вся получится, можно от пуза наестся ))
          Владимир 38
          1. роман66 Сегодня, 12:56
            было уже, наелись, до сих пор отрыгивается
            роман66
  2. рич Сегодня, 12:25
    Черногорию никто не боится, поэтому ее, вероятно, приняли в НАТО из-за прекрасных пляжей, передает РИА Новости заявление основателя Stratfor Джорджа Фридмана.

    Тогда Прибалтику приняли из-за шпрот, а Польшу из-за крепкой польской сливовицы laughing
    рич
    1. роман66 Сегодня, 12:53
      а голландию? страшно подумать
      роман66
      1. рич Сегодня, 12:54
        Вот-вот, именно по этому yes
        рич
  3. василий50 Сегодня, 12:31
    Вообще то НАТО создавалось для нападения на СОВЕТСКИЙ СОЮЗ, и ни для чего более. То что сегодня даже в РОССИИ вякают про *оборонительный союз* от победоносной КРАСНОЙ АРМИИ так это не более чем либералистическая *форма речи*, оправдывающая предательство собственных предков ну и конечно и возможность кормится у забугорных заказчиков.
    Сегодня мы являемся свидетелями сколачивания армии вторжения, совсем в духе наполеоновской-гитлеровской Европы. Вот только хозяева НАТО пока не определились со сроками нападения. Но то что нападение готовится это однозначно.
    василий50
  4. Masya Masya Сегодня, 12:41
    для коллекции, хоть и маленький, прости Господи, но все же член... feel
    Masya Masya
    1. роман66 Сегодня, 12:54
      знатоки утверждают, что дело не в размере laughing , хотя и качество тут request
      роман66
  5. zvezdo4et Сегодня, 12:50
    друзья, ну какие, песок их отец, пляжи? просто чтобы у сербии не было выхода к морю, а следовательно морских коммуникаций через лояльное государство. русский плацдарм на Балканах теперь анклав
    zvezdo4et
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