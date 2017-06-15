Путин об Украине и Порошенко

Я не могу согласиться, что всех мажут одной черной краской. Мы вообще стараемся никого не мазать никакой черной краской. Но вот такая избыточная, публичная, что ли, поддержка — мы боимся просто этим образом нанести вам какой-то ущерб и стараемся не вмешиваться во внутриполитические процессы на Украине

Вам спасибо большое за вашу позицию, за то, что вы дорожите нашей общей историей. Вы сейчас сказали об участии в акции "Бессмертный полк" — мы это видим и ценим

Поверьте, мы в состоянии оценить вашу позицию и высоко ее ценим

У нас много друзей на Украине

Я познакомился с ним, когда он был руководителем администрации президента (Украины Леонида) Кучмы… Я считаю, что он украинский националист. Ему не нравится такое определение, он считает себя просвещенным патриотом Украины. Но не секрет, что его отец был активным деятелем ОУН, был осужден советским судом, сидел в тюрьме и был сослан в ссылку в Красноярский край, где Медведчук и родился. У него есть своя система взглядов на независимость Украины. Он, конечно, горячий сторонник незалежности Украины

Если не за союз какой-то, то за экономическую интеграцию. Он говорит, что нелепо разрушать те преимущества, которые нам достались из прошлого, имея в виду общую инфраструктуру, общую энергетику, общие финансовые возможности. И считает, что кооперация в экономической сфере (между РФ и Украиной) не только возможна, но и целесообразна… Он не одинок

Конечно, вы знаете, и в нашей литературе, и в украинской можно было бы найти много таких примеров ярких и жестких, что можно было бы ответить Петру Алексеевичу. Но я не буду этого делать из уважения к украинскому народу, из уважения к нашей общей истории, к нашей общей вере-

Если кто-то хочет быть европейцем, счета сначала пусть свои закроет в оффшорных зонах, а потом говорит о благе народа

"Доборолась Украина до самого края и хуже ляхов распинают ее свои собственные дети". Надеюсь, что когда-то этот период в жизни и истории Украины и украинского народа закончится

Россия старается не вмешиваться во внутриполитические процессы на Украине, заявил президент Владимир Путин в ходе "Прямой линии".В студию президенту дозвонился житель Киева, представившийся Дмитрием, и задал вопрос о том, почему российские телеканалы "мажут одной краской" сторонников Бандеры и Шухевича и тех, кто "чтит память дедов и ходит на "Бессмертный полк".— сказал Путин.Президент высоко оценил позицию жителя Киева.— подчеркнул Путин -— сказал Путин. Среди них он выделил Виктора Медведчука, назвав его при этом "горячим сторонником независимости Украины".— сказал Путин, добавив, что Медведчук "при этом выступает за очень добрые отношения с Россией".— отметил президент РФ.Также президент РФ Владимир Путин прокомментировал цитирование президентом Украины Петром Порошенко строк поэта Михаила Лермонтова, отметил, что украинскому лидеру сначала нужно закрыть счета в оффшорах, чтобы стать европейцем.Порошенко вечером в субботу поздравил соотечественников с введением безвизового режима с Евросоюзом на торжественном мероприятии в Киеве. В своей речи политик процитировал строки Лермонтова "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ".сказал Путин -В этой связи президент вспомнил примерные слова Тараса Шевченко, сказанные почти 170 лет назад:- подытожил Путин.