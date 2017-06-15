Путин об Украине и Порошенко
Россия старается не вмешиваться во внутриполитические процессы на Украине, заявил президент Владимир Путин в ходе "Прямой линии".
В студию президенту дозвонился житель Киева, представившийся Дмитрием, и задал вопрос о том, почему российские телеканалы "мажут одной краской" сторонников Бандеры и Шухевича и тех, кто "чтит память дедов и ходит на "Бессмертный полк".
Президент высоко оценил позицию жителя Киева.
Также президент РФ Владимир Путин прокомментировал цитирование президентом Украины Петром Порошенко строк поэта Михаила Лермонтова, отметил, что украинскому лидеру сначала нужно закрыть счета в оффшорах, чтобы стать европейцем.
Порошенко вечером в субботу поздравил соотечественников с введением безвизового режима с Евросоюзом на торжественном мероприятии в Киеве. В своей речи политик процитировал строки Лермонтова "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ".
В этой связи президент вспомнил примерные слова Тараса Шевченко, сказанные почти 170 лет назад:
В студию президенту дозвонился житель Киева, представившийся Дмитрием, и задал вопрос о том, почему российские телеканалы "мажут одной краской" сторонников Бандеры и Шухевича и тех, кто "чтит память дедов и ходит на "Бессмертный полк".
Я не могу согласиться, что всех мажут одной черной краской. Мы вообще стараемся никого не мазать никакой черной краской. Но вот такая избыточная, публичная, что ли, поддержка — мы боимся просто этим образом нанести вам какой-то ущерб и стараемся не вмешиваться во внутриполитические процессы на Украине— сказал Путин.
Президент высоко оценил позицию жителя Киева.
Вам спасибо большое за вашу позицию, за то, что вы дорожите нашей общей историей. Вы сейчас сказали об участии в акции "Бессмертный полк" — мы это видим и ценим— подчеркнул Путин -
Поверьте, мы в состоянии оценить вашу позицию и высоко ее ценим
У нас много друзей на Украине— сказал Путин. Среди них он выделил Виктора Медведчука, назвав его при этом "горячим сторонником независимости Украины".
Я познакомился с ним, когда он был руководителем администрации президента (Украины Леонида) Кучмы… Я считаю, что он украинский националист. Ему не нравится такое определение, он считает себя просвещенным патриотом Украины. Но не секрет, что его отец был активным деятелем ОУН, был осужден советским судом, сидел в тюрьме и был сослан в ссылку в Красноярский край, где Медведчук и родился. У него есть своя система взглядов на независимость Украины. Он, конечно, горячий сторонник незалежности Украины— сказал Путин, добавив, что Медведчук "при этом выступает за очень добрые отношения с Россией".
Если не за союз какой-то, то за экономическую интеграцию. Он говорит, что нелепо разрушать те преимущества, которые нам достались из прошлого, имея в виду общую инфраструктуру, общую энергетику, общие финансовые возможности. И считает, что кооперация в экономической сфере (между РФ и Украиной) не только возможна, но и целесообразна… Он не одинок— отметил президент РФ.
Также президент РФ Владимир Путин прокомментировал цитирование президентом Украины Петром Порошенко строк поэта Михаила Лермонтова, отметил, что украинскому лидеру сначала нужно закрыть счета в оффшорах, чтобы стать европейцем.
Порошенко вечером в субботу поздравил соотечественников с введением безвизового режима с Евросоюзом на торжественном мероприятии в Киеве. В своей речи политик процитировал строки Лермонтова "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ".
Конечно, вы знаете, и в нашей литературе, и в украинской можно было бы найти много таких примеров ярких и жестких, что можно было бы ответить Петру Алексеевичу. Но я не буду этого делать из уважения к украинскому народу, из уважения к нашей общей истории, к нашей общей вере-сказал Путин -
Если кто-то хочет быть европейцем, счета сначала пусть свои закроет в оффшорных зонах, а потом говорит о благе народа
В этой связи президент вспомнил примерные слова Тараса Шевченко, сказанные почти 170 лет назад:
"Доборолась Украина до самого края и хуже ляхов распинают ее свои собственные дети". Надеюсь, что когда-то этот период в жизни и истории Украины и украинского народа закончится- подытожил Путин.
Использованы фотографии: © РИА Новости / Михаил Климентьев
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