15:35 15 июня

Путин об Украине и Порошенко

Россия старается не вмешиваться во внутриполитические процессы на Украине, заявил президент Владимир Путин в ходе "Прямой линии".

В студию президенту дозвонился житель Киева, представившийся Дмитрием, и задал вопрос о том, почему российские телеканалы "мажут одной краской" сторонников Бандеры и Шухевича и тех, кто "чтит память дедов и ходит на "Бессмертный полк".

Я не могу согласиться, что всех мажут одной черной краской. Мы вообще стараемся никого не мазать никакой черной краской. Но вот такая избыточная, публичная, что ли, поддержка — мы боимся просто этим образом нанести вам какой-то ущерб и стараемся не вмешиваться во внутриполитические процессы на Украине
— сказал Путин.


Путин об Украине и Порошенко


Президент высоко оценил позицию жителя Киева.

Вам спасибо большое за вашу позицию, за то, что вы дорожите нашей общей историей. Вы сейчас сказали об участии в акции "Бессмертный полк" — мы это видим и ценим
— подчеркнул Путин -
Поверьте, мы в состоянии оценить вашу позицию и высоко ее ценим


У нас много друзей на Украине
— сказал Путин. Среди них он выделил Виктора Медведчука, назвав его при этом "горячим сторонником независимости Украины".

Я познакомился с ним, когда он был руководителем администрации президента (Украины Леонида) Кучмы… Я считаю, что он украинский националист. Ему не нравится такое определение, он считает себя просвещенным патриотом Украины. Но не секрет, что его отец был активным деятелем ОУН, был осужден советским судом, сидел в тюрьме и был сослан в ссылку в Красноярский край, где Медведчук и родился. У него есть своя система взглядов на независимость Украины. Он, конечно, горячий сторонник незалежности Украины
— сказал Путин, добавив, что Медведчук "при этом выступает за очень добрые отношения с Россией".

Если не за союз какой-то, то за экономическую интеграцию. Он говорит, что нелепо разрушать те преимущества, которые нам достались из прошлого, имея в виду общую инфраструктуру, общую энергетику, общие финансовые возможности. И считает, что кооперация в экономической сфере (между РФ и Украиной) не только возможна, но и целесообразна… Он не одинок
— отметил президент РФ.

Также президент РФ Владимир Путин прокомментировал цитирование президентом Украины Петром Порошенко строк поэта Михаила Лермонтова, отметил, что украинскому лидеру сначала нужно закрыть счета в оффшорах, чтобы стать европейцем.

Порошенко вечером в субботу поздравил соотечественников с введением безвизового режима с Евросоюзом на торжественном мероприятии в Киеве. В своей речи политик процитировал строки Лермонтова "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ".

Конечно, вы знаете, и в нашей литературе, и в украинской можно было бы найти много таких примеров ярких и жестких, что можно было бы ответить Петру Алексеевичу. Но я не буду этого делать из уважения к украинскому народу, из уважения к нашей общей истории, к нашей общей вере-
сказал Путин -
Если кто-то хочет быть европейцем, счета сначала пусть свои закроет в оффшорных зонах, а потом говорит о благе народа


В этой связи президент вспомнил примерные слова Тараса Шевченко, сказанные почти 170 лет назад:

"Доборолась Украина до самого края и хуже ляхов распинают ее свои собственные дети". Надеюсь, что когда-то этот период в жизни и истории Украины и украинского народа закончится
- подытожил Путин.

Использованы фотографии: © РИА Новости / Михаил Климентьев
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 13

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  1. salat Сегодня, 14:10
    Ага а еще посоветовал быть во внимании потому что голубых мундиров в европе по больше чем в РФ)))))))))) угарел))
    salat
    1. Чёрный Сегодня, 14:14
      Так они может ради голубых мундиров туды и рвались laughing ....интегрироваться wassat ...да уж , ответ Пецюндеру по поводу голубых мундиров - на пять баллов laughing
      Чёрный
      1. Монос Сегодня, 14:30
        "Там этих голубых больше, чем у нас. Советую смотреть по сторонам."- дал совет Поросёнку ВВП. laughing Всё, гомофобия в России официально зафиксирована и утверждена на самом высоком уровне! good
        Монос
  2. исконнорусский Сегодня, 14:10
    ответ на этот вопрос был весьма в свободной форме дан.
    исконнорусский
  3. DF70 Сегодня, 14:12
    ну куда же без хохлов laughing
    DF70
  4. исконнорусский Сегодня, 14:14
    молодец Владимир Владимирович, тока жить мы хотим по человечески, а не про мундиры слушать....
    исконнорусский
  5. yuriy55 Сегодня, 14:15
    У президента России больше возможностей узнать, кто есть Who? Только пора решение украинских проблем оставить на разумение украинского народа и заниматься проблемами России. Только благополучие собственной страны сделает её привлекательной в чужих глазах. Будь лучше и люди потянутся к тебе, - это касается и страны...
    yuriy55
  6. КОТ БАЮН Сегодня, 14:38
    "Доборолась Украина до самого края и хуже ляхов распинают ее свои собственные дети"

    Очень ёмкое высказывание, отражающее суть процессов, происходящих в Юкрейн.
    КОТ БАЮН
    1. To be or not to be Сегодня, 15:32
      "Доборолась Украина до самого края и хуже ляхов распинают ее свои собственные дети"
      .... покойный Бжезинский говорил :"«Вы ещё разберитесь, чья это элита — ваша или уже наша» ...Так и дети ....???
      To be or not to be
  7. reservist Сегодня, 14:51
    ... и в нашей литературе, и в украинской можно было бы найти много таких примеров ярких и жестких, что можно было бы ответить Петру Алексеевичу.

    reservist
  8. Опасный Сегодня, 14:55
    Мы не будем отвечать так-то и так-то из уважения к украинскому народу. Какое нафиг уважение к этим присоскам и подстилкам?? Надоело уже то, что наши не могут жестко и правдиво ответить и назвать вещи своими словами. Все у нас партнеры, мы всех хотим и уважаем, кто бы и как бы о нас не вытирал ноги
    Опасный
  9. Одиссей Сегодня, 14:56
    Кстати Лермонтов никогда не писал этого стихотворения,"всплывшего" в 1873 году .Это фальшивка.
    Одиссей
  10. Толстоевский Сегодня, 15:13
    "...медведчук - горячийподонок незалежности украины"
    Толстоевский
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