15:27 15 июня

ВПК: новая программа вооружения будет утверждена до конца года

Главе государства уже доложили предварительные итоги обсуждения новой Госпрограммы вооружения 2018-2025 гг., сообщил в Совете Федерации зампред коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ Олег Бочкарев.

Документ прошел многократные совместные обсуждения. Несколько обсуждений состоялось и в коллегии, президенту были доложены предварительные контуры новой Госпрограммы вооружения. Срок подписания программы – четвертый квартал текущего года,
цитирует Бочкарева Интерфакс .

ВПК: новая программа вооружения будет утверждена до конца года
Дмитрий Рогозин и Олег Бочкарев


Он подчеркнул, что «оборонно-промышленный комплекс готов к выполнению этих (заложенных в ГПВ) задач».

Ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщал, что «в декабре должны выйти на принятие соответствующего решения правительства».

До сентября мы должны тщательно разобрать ее "по косточкам": по всем поставкам, по всем сложным контрактам, по всем родам и видам Вооруженных сил, пересчитать ее, указать свои замечания и потом представить это президенту,
пояснил Рогозин.

Как заявлял замминистра обороны Юрий Борисов, среди приоритетов новой госпрограммы – «достижение к 2020 году оснащенности Вооруженных сил РФ современным вооружением и техникой до уровня 70%, развитие сил ядерного сдерживания и средств воздушно-космической обороны».

По его словам, в ходе реализации новой программы Вооруженные силы РФ получат гиперзвуковое оружие.

Использованы фотографии: ТАСС, Александра Мудрац
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Комментарии 9

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  1. RASKAT Сегодня, 14:14
    Интересно какие туда войдут вооружения и техника? Глянуть бы одним глазком, помусолить эту тему. Я вот так примерно думаю. По любому флот, 70% до 20 года не успеть уже никак. Да и с Авиацией у нас, особенно с крупными самолетами беда. Ну да ничего думаю им там видней. Одно радует что такие деньги снова вкладывают в оборонку.
    RASKAT
    1. tiredwithall Сегодня, 14:22
      Цитата: RASKAT
      . По любому флот, 70% до 20 года не успеть уже никак. Да и с Авиацией у нас, особенно с крупными самолетами беда.

      Усилия прилагают, но пока не решат проблему утечки капитала из России, вооружают и будут вооружать армию слабыми темпами.
      tiredwithall
      1. kepmor Сегодня, 14:50
        ...предлагаете власти рубить сук на котором сидит?...это не по понятиям...ихним...
        kepmor
        1. tiredwithall Сегодня, 15:16
          Да, предлагаю. Но мне представляется, что это не сук, а то, что находится между им и низом живота, если эта власть мужского рода.
          tiredwithall
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 14:21
    По его словам, в ходе реализации новой программы Вооруженные силы РФ получат гиперзвуковое оружие.

    ... ну вот, уже и будут воплощать в жизнь, то над чем ломают копья на сайте ВО... конретики, конечно ни какой...
    a.s.zzz888
    1. Тралл Сегодня, 14:25
      Цитата: a.s.zzz888
      над чем ломают копья на сайте ВО

      С какого звания на ВО будет положен гиперзвуковой диван? smile
      Тралл
      1. cniza Сегодня, 14:28
        На полковника потянет. laughing
        cniza
      2. a.s.zzz888 Сегодня, 14:29
        Тралл
        С какого звания на ВО будет положен гиперзвуковой диван? smile

        ... с генералиссимуса...
        a.s.zzz888
        1. Тралл Сегодня, 14:47
          У них же никакого карьерного роста smile
          Тралл
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