ВПК: новая программа вооружения будет утверждена до конца года
Главе государства уже доложили предварительные итоги обсуждения новой Госпрограммы вооружения 2018-2025 гг., сообщил в Совете Федерации зампред коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ Олег Бочкарев.
Дмитрий Рогозин и Олег Бочкарев
Он подчеркнул, что «оборонно-промышленный комплекс готов к выполнению этих (заложенных в ГПВ) задач».
Ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщал, что «в декабре должны выйти на принятие соответствующего решения правительства».
Как заявлял замминистра обороны Юрий Борисов, среди приоритетов новой госпрограммы – «достижение к 2020 году оснащенности Вооруженных сил РФ современным вооружением и техникой до уровня 70%, развитие сил ядерного сдерживания и средств воздушно-космической обороны».
По его словам, в ходе реализации новой программы Вооруженные силы РФ получат гиперзвуковое оружие.
Документ прошел многократные совместные обсуждения. Несколько обсуждений состоялось и в коллегии, президенту были доложены предварительные контуры новой Госпрограммы вооружения. Срок подписания программы – четвертый квартал текущего года,цитирует Бочкарева Интерфакс .
Он подчеркнул, что «оборонно-промышленный комплекс готов к выполнению этих (заложенных в ГПВ) задач».
Ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщал, что «в декабре должны выйти на принятие соответствующего решения правительства».
До сентября мы должны тщательно разобрать ее "по косточкам": по всем поставкам, по всем сложным контрактам, по всем родам и видам Вооруженных сил, пересчитать ее, указать свои замечания и потом представить это президенту,пояснил Рогозин.
Как заявлял замминистра обороны Юрий Борисов, среди приоритетов новой госпрограммы – «достижение к 2020 году оснащенности Вооруженных сил РФ современным вооружением и техникой до уровня 70%, развитие сил ядерного сдерживания и средств воздушно-космической обороны».
По его словам, в ходе реализации новой программы Вооруженные силы РФ получат гиперзвуковое оружие.
Использованы фотографии: ТАСС, Александра Мудрац
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