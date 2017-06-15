ВПК: новая программа вооружения будет утверждена до конца года

Документ прошел многократные совместные обсуждения. Несколько обсуждений состоялось и в коллегии, президенту были доложены предварительные контуры новой Госпрограммы вооружения. Срок подписания программы – четвертый квартал текущего года,

До сентября мы должны тщательно разобрать ее "по косточкам": по всем поставкам, по всем сложным контрактам, по всем родам и видам Вооруженных сил, пересчитать ее, указать свои замечания и потом представить это президенту,