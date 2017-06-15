15:29 15 июня

Президент РФ: Наши Вооружённые силы приобрели совершенно иное качество

Появились вопросы о том, что люди обращаются за помощью с целью попасть на службу в армию. Ранее, ещё лет 10-15 назад, такое было сложно себе представить Один из таких вопросов был адресован непосредственно Владимиру Путину.

В студии «запустили» прямой эфир из Волгограда, где военнослужащие 20-й отдельной бригады, новобранцы, приносят присягу - на Мамаевом кургане.

Вопрос от отца одного из новобранцев:
Какие уроки извлекли наши войска из операции в Сирийской Арабской Республике, и каковы перспективы пребывания нашего контингента в дальнейшем?



Президент отметил, что пребывание в Сирии приносит огромную пользу. Создаётся новейшее оружие, которое используется, в том числе, и в Сирии. Представители оборонного комплекса тоже выезжают в Сирию и затем проводят определённую корректировку производства после оценки того, как оружие используется, и какие недостатки выявляются. По словам верховного главнокомандующего, операция в Сирии - неоценимый опыт для российских войск.

Президент РФ: Наши Вооружённые силы приобрели совершенно иное качество


Владимир Путин:
Наши вооружённые силы приобрели совершенно иное качество. Некоторые подразделения, в том числе и недавно созданные, используются. И используются очень эффективно. Мы стараемся наладить процесс мирного урегулирования в этой стране. В перспективе мы собираемся поднять уровень подготовки самой сирийской армии и спокойненько выйти на те базы, которые были созданы в САР: база «Хмеймим» и пункт МТО «Тартус». Мы готовы оказываться антитеррористическую поддержку сирийским войскам.


Напомним, что российский военный контингент в Сирии находится по официальному запросу официального Дамаска с осени 2015 года.


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Комментарии 17

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  1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 15:02
    Какие уроки мы вынесли из Сирии? А вот такие, что хозяин мира дядя Сэм.
    DIVAN SOLDIER
    1. tiredwithall Сегодня, 15:06
      Ну это уж чересчур печально. Так хочет д. сЭМ, но приглядись внимательнее к Сирии - у дяди сЭМА и у его тётей проблема.
      tiredwithall
      1. maxim947 Сегодня, 15:12
        Присяга в четверг?? Странно...
        ВС силы привели в порядок, теперь давайте образование приводить в порядок, а то кого не спрошу у всех дети платят (на бесплатном обучении) . А лучше все сразу приводить в порядок, для этого вроде как министры есть.
        maxim947
        1. bk316 Сегодня, 15:16
          кого не спрошу у всех дети платят

          А по подробнее?
          bk316
          1. maxim947 Сегодня, 15:19
            Чего здесь не понятного? собирают на сессии и т.п., я понимаю что это не везде. Про заочников и говорить нечего.
            maxim947
    2. weksha50 Сегодня, 15:06
      Цитата: DIVAN SOLDIER
      Какие уроки мы вынесли из Сирии? А вот такие, что хозяин мира дядя Сэм.


      ПОКА... США достали уже ВСЕХ .... В том числе и своих союзничков...
      weksha50
    3. cniza Сегодня, 15:07
      Какие уроки мы вынесли из Сирии? А вот такие, что хозяин мира дядя Сэм.


      Вы батенька по суще пытаетесь плыть , сдулся хозяин , впрочем , если только для Вас.
      cniza
      1. Александр романов Сегодня, 15:10
        Цитата: cniza
        , если только для Вас.

        Протеже
        Александр романов
      2. DIVAN SOLDIER Сегодня, 15:11
        США не указ только КНДР , ну может ещё Филиппинам, остальные боятся пиндо$ов как огня...
        DIVAN SOLDIER
        1. cniza Сегодня, 15:13
          Цитата: DIVAN SOLDIER
          США не указ только КНДР , ну может ещё Филиппинам, остальные боятся пиндо$ов как огня...


          А Вы боитесь ?
          cniza
          1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 15:17
            Причем здесь я? Государство имеющее ядерное оружие не должно ни кого бояться, ладно США страшно, но как можно было струсить турок?
            DIVAN SOLDIER
        2. yuriy55 Сегодня, 15:22
          Цитата: DIVAN SOLDIER
          США не указ только КНДР , ну может ещё Филиппинам, остальные боятся пиндо$ов как огня...

          Россия не боится США.
          Российские "олигархи" боятся обидеть хозяина денежных хранилищ, куда спрятано наворованное.
          Российские власти боятся олигархов, которые продолжают обирать Россию, тащат всё, что плохо посчитали и что плохо положили...
          request
          yuriy55
          1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 15:26
            Лично я негативно отношусь к США и считаю данное государство террористом номер 1 в мире. Однако я не понимаю такого мягкого отношения наших властей к ним. Мы к ним дорогие партнёры, а они нам новые санкции, стыдно как то....
            DIVAN SOLDIER
          2. СРЦ П-15 Сегодня, 15:28
            Цитата: yuriy55
            Россия не боится США.
            Российские "олигархи" боятся обидеть хозяина денежных хранилищ, куда спрятано наворованное.
            Российские власти боятся олигархов, которые продолжают обирать Россию, тащат всё, что плохо посчитали и что плохо положили...

            В олигархи я б пошёл: пусть меня научат? laughing
            СРЦ П-15
  2. grm Сегодня, 15:17
    Появились вопросы о том, что люди обращаются за помощью с целью попасть на службу в армию. Ранее, ещё лет 10-15 назад, такое было сложно себе представить


    Просто в армии стало не все так плохо, как во многих других сферах. Обычно армию и полицию максимально хорошо кормят, так как если что им правительство от нищих и голодных спасать wassat
    grm
    1. Дамир Сегодня, 15:28
      יום טוב !!! ну Вы то что так переживаете за нищих и голодных Россиян!?!??! у Вас в הארץ המובטחת все хорошо???? ну так и השבח לאללה!!!! а то что наконец-то занялись войсками так это очень хорошо... жаль поздновато и наш (обученный у вас) эхфектывный манагмент не к ночи помянутый поучаствовал...
      Дамир
  3. mvk1969 Сегодня, 15:26
    И ВС приобрели.....и "Росгвардия" крута и готова всех кто не согласен перемолоть.....Пусть бы лучше ответил почему в ой Турции уборщица 400 долларов получает-меньше НИКТО, а у нас? Путин Гений....только вот с 2000 года в стране полный застой-друзья поделили всё...дворцы растут....а народ-ему МРОТ!
    mvk1969
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