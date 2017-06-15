Президент РФ: Наши Вооружённые силы приобрели совершенно иное качество

Какие уроки извлекли наши войска из операции в Сирийской Арабской Республике, и каковы перспективы пребывания нашего контингента в дальнейшем?

Наши вооружённые силы приобрели совершенно иное качество. Некоторые подразделения, в том числе и недавно созданные, используются. И используются очень эффективно. Мы стараемся наладить процесс мирного урегулирования в этой стране. В перспективе мы собираемся поднять уровень подготовки самой сирийской армии и спокойненько выйти на те базы, которые были созданы в САР: база «Хмеймим» и пункт МТО «Тартус». Мы готовы оказываться антитеррористическую поддержку сирийским войскам.

Появились вопросы о том, что люди обращаются за помощью с целью попасть на службу в армию. Ранее, ещё лет 10-15 назад, такое было сложно себе представить Один из таких вопросов был адресован непосредственно Владимиру Путину.В студии «запустили» прямой эфир из Волгограда, где военнослужащие 20-й отдельной бригады, новобранцы, приносят присягу - на Мамаевом кургане.Вопрос от отца одного из новобранцев:Президент отметил, что пребывание в Сирии приносит огромную пользу. Создаётся новейшее оружие, которое используется, в том числе, и в Сирии. Представители оборонного комплекса тоже выезжают в Сирию и затем проводят определённую корректировку производства после оценки того, как оружие используется, и какие недостатки выявляются. По словам верховного главнокомандующего, операция в Сирии - неоценимый опыт для российских войск.Владимир Путин:Напомним, что российский военный контингент в Сирии находится по официальному запросу официального Дамаска с осени 2015 года.