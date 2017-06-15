Госдеп США выделит средства для поддержки независимых русскоязычных СМИ в Прибалтике

Чтобы метод американцев работал, надо отключить все остальные каналы, запретить кабельное ТВ и оставить только русскоязычные проамериканские каналы

Госдепартамент США планирует финансово поддержать независимые СМИ в Прибалтике, особое внимание будет уделено русскоязычным медиа. Информация о новом гранте опубликована на сайте министерства, передает РИА Новости Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда планирует выделять по три миллиона долларов "независимым медиа в Эстонии, Латвии и Литве". В документе утверждается, что целью программы является повышение конкурентоспособности "добросовестных СМИ, которую создают объективный контент на местном, русском и/или английском языке". Ее выполнение будут координировать посольства США в этих странах.Как рассказал RT депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин, русскому зрителю психологически удобно слушать новости на родном языке. "А так как русскоязычных местных новостных каналов в Прибалтике практически не осталось, зритель уходит в российское информационное пространство (почти у всех есть кабельные пакеты) Именно поэтому Запад нервничает, стараясь придумать способ, чтобы русские в регионе думали "правильно", — пояснил парламентарий.По его мнению, финансируемые Госдепом русскоязычные медиа вряд ли будут пользоваться популярностью. Если зрителю что-то не понравится, он просто переключится на российский федеральный канал.— добавил Мамыкин.