17:48 15 июня

Госдеп США выделит средства для поддержки независимых русскоязычных СМИ в Прибалтике

Госдепартамент США планирует финансово поддержать независимые СМИ в Прибалтике, особое внимание будет уделено русскоязычным медиа. Информация о новом гранте опубликована на сайте министерства, передает РИА Новости

Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда планирует выделять по три миллиона долларов "независимым медиа в Эстонии, Латвии и Литве". В документе утверждается, что целью программы является повышение конкурентоспособности "добросовестных СМИ, которую создают объективный контент на местном, русском и/или английском языке". Ее выполнение будут координировать посольства США в этих странах.




Как рассказал RT депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин, русскому зрителю психологически удобно слушать новости на родном языке. "А так как русскоязычных местных новостных каналов в Прибалтике практически не осталось, зритель уходит в российское информационное пространство (почти у всех есть кабельные пакеты) Именно поэтому Запад нервничает, стараясь придумать способ, чтобы русские в регионе думали "правильно", — пояснил парламентарий.

По его мнению, финансируемые Госдепом русскоязычные медиа вряд ли будут пользоваться популярностью. Если зрителю что-то не понравится, он просто переключится на российский федеральный канал.

Чтобы метод американцев работал, надо отключить все остальные каналы, запретить кабельное ТВ и оставить только русскоязычные проамериканские каналы
— добавил Мамыкин.

Использованы фотографии: http://uinp.info/
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Комментарии 11

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  1. Irokez Сегодня, 16:58
    Ха. Как всегда хитрый манёвр.
    Слушайте Русские Российские СМИ, но под нашим контролем. Будете не то говорить урежим или обрежим финансирование. Ошейник на горло, но можете бегать свободно. Свобода по американски.
    Irokez
    1. фигвам Сегодня, 17:11
      Вот так выглядит европейская свобода, тупо деньги на пропаганду.
      фигвам
    2. сибиралт Сегодня, 17:13
      Теперь русскоязычных в Прибалтике сделают ярыми русофобами.
      сибиралт
    3. Монос Сегодня, 17:13
      Как только где-то кого-то американцы начинают финансировать, эта структура (или человек) сразу и бесповоротно теряет свою репутацию. Госдеп, не останавливайся! smile
      Монос
    4. Лопатов Сегодня, 17:21
      Это не "хитрый манёвр", это глупость. Вместо того, чтобы бороться с причиной- местечковым нацизмом местных, они пытаются героически забороть следствие. Причём в своём стиле- деньгами 8)))
      Лопатов
  2. Владимирец Сегодня, 17:01
    "Госдепартамент США планирует финансово поддержать независимые СМИ в Прибалтике"

    Это уже прикол. laughing Видимо, "независимые" от русских и есть истинные независимые СМИ.
    Владимирец
  3. 210окв Сегодня, 17:01
    Ну,в хохлостане это прошло..Они научили русских людей думать ИНАЧЕ.. am
    210окв
  4. Swetliy Сегодня, 17:06
    Чувствую подвох !
    Swetliy
    1. рич Сегодня, 17:36
      Госдепартамент США планирует финансово поддержать независимые русскоговорящие СМИ в Прибалтике. Ее выполнение будут координировать посольства США в этих странах.

      Swetliy: Чувствую подвох

      Госдепартамент США планирует сделать независимые русскоговорящие СМИ в Прибалтике зависимыми от посольства США. Вот и весь подвох hi
      рич
  5. LÄRZ Сегодня, 17:23
    В документе утверждается, что целью программы является повышение конкурентоспособности "добросовестных СМИ, которую создают объективный контент на местном, русском и/или английском языке". Ее выполнение будут координировать посольства США в этих странах.
    В этой ситуёвине всё предельно ясно. Значит, борьба за русскую диаспору в Прибалтике разворачивается? Почитаем, что эти "независимым медиа в Эстонии, Латвии и Литве" под американскую диктовку накрапают.
    LÄRZ
  6. Дамир Сегодня, 17:26
    выделит средства для поддержки независимых

    получение денег уже вводит в зависимость от деньгодателя...
    Дамир
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