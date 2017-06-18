«Терпи казак – атаманом будешь!» Кто же такие атаманы? Часть 3

Степан Тимофеевич Разин

Степана и Фрола Разиных везут на казнь. Гравюра из книги "Путешествия Яна Стрейса в Московию, Тартарию, Персию, Индию..." Амстердам, 1681

Серов В.А. "Петр I". 1907 г.

Курочкин Г.Е. Смерть Кондратия Булавина. 1950-е годы.

Конечно, продолжая разговор о XVII в. нельзя не упомянуть Степана Тимофеевича Разина. Именно этот человек прославился на веки вечные, во многом став символом самого духа казачьего. И это при том, что, как и Ермак, Разин не был «официальным» атаманом Донского войска. Атаманствовал в годы славы Степана Разина Корнилий Яковлев. Несколько слов насчет Яковлева. Происхождение его было, скорее всего, из Запорожской Сечи. Но это указывает его прозвище — «Черкасс», т.к. «черкассами» называли запорожских казаков. Яковлев был сподвижником и другом Тимофея Рази. Они участвовали во многих походах, и, в частности, в знаменитом «Азовском сидении» 1637-1642 г. Кстати, Корнилий Яковлев был крёстным отцом сына Тимофея Рази Степана. После смерти друга Яковлев принял большое участие в судьбе крестника. В принципе, будущее у Степана было вполне светлым. Но судьба казачья рассудила иначе.В середине 60-х годов XVII в. Разин стал вожаком голутвенных казаков. Может быть, дело было в том, что Разин, считал, что он, исходя их своего происхождения, достоин чего-то большего, например атаманства, именно на которое он и претендовал. Но власть была у другого человека. Напомню, что казачество к этому времени уже вполне структурировалось. У него появилась своя верхушка — казачья старшина и свои низы — «голытьба». «голутвенные» казаки. При том, что положение было еще сложнее. Были казаки уже давно осевшие на Дону и были «новоприбывшие», которые «домовитым» «истинным» казакам уже начинали мешать своим своевольством. Но еще был очень сильным один из главных казачьих принципов, гласивший, что «с Дона выдачи нет».Выход своей неукротимой энергии Степан Тимофеевич Разин как раз и нашел в атаманстве над этими самыми беспокойными казаками, голутвенными, т.е. еще не вписавшимися в хозяйственную жизнь Дона и «новыми» казаками, искавшими в степи реализации принципов справедливости. Этот поиск справедливости не остановился только на походах «за зипунами», т.е. своевольных казачьих нападениях на старинных недругов казачества турок, татар и прочих. Переходя с Дона на Волгу, казаки грабили все караваны, проходившие по этой главной водной артерии страны. Жертвами становились и иностранные «гости» и собственные купцы, доходило до нападений на посольства и царские суда. Кроме того, именно в Поволжье разгорелось пламя крестьянско-казачьего восстания, переросшего потом в крестьянскую войну. Именно такое наименование получили события 1670-1671 гг. в русской историографии.Разин рассылал «прелестные» письма по стране, «прельщая» людей способом жить по казачьей справедливости. Ему приписывают слова, взятые Василием Макарычем Шукшиным в название своей книги «Я пришел дать вам волю…». Казаки били «начальных людей», воевод, дьяков, бояр, которые попадались им. Разин объявил себя защитником всех угнетенных и обиженных и призывал их под свои знамена. Когда этого оказалось мало, Разин распространил слухи, что у него в войске находятся царевич Алексей Алексеевич и патриарх Никон, что должно было придать его движению пущую убедительность.Но, как и все такого рода выступления, это восстание закончилось для Разина и разинцев печально. Одержав несколько важных побед и даже взяв такие крупные поволжские города, как Астрахань, Царицын, Самару и Саратов, в конце концов разинцы потерпели поражение. Под Симбирском (Ульяновском) царские войска под командованием Юрия Барятинского разбили разинские отряды, сам он был ранен, сподвижниками вывезен на Дон, а впоследствии выдан в Москву казаками Корнилия Яковлева и казнен при большем стечении народа как «вор и разбойник». Как всякий неординарный человек, Разин остался в памяти народное не как «вор» и смутьян, а как защитник, чаявший принести народу долгожданную волю.Наступил тяжелый для казаков XVIII век. Что он принес им нового? Тут историю казаков необходимо рассматривать в двух плоскостях. Во-первых, в политической. Это значит, что усиливавшаяся монархическая власть в контексте абсолютизации, должна была привести всех подданных государства в некое единообразное состояние. Для казаков это означало, что вольница закончилась. Царь Петр железной рукой и державной волей привел казачество из «союзников» в подданные. Естественно, что мирным процессом это не было. И, во-вторых, плоскость геополитическая. Это означает, что Россия волей правящего монарха повела борьбу за выход к морям. Для казаков это значило то, что практически на их постоянном театре, а именно на азовском и черноморском побережье появилась новая мощная сила, то есть их своеволию, здесь подходил конец. Оказавшись между большими «игроками» казаки должны были сделать выбор. Если же они в силу разных причин этот выбор сделать не могли, то им «помогали» с разной степенью жесткости, а то и жестокости. Но здесь интересно и важно заметить, что память о вольных временах казачество пронесло через все столетия нахождения в составе государства и, помимо всего прочего, несказанно этими временами гордилось.Но вернемся к началу века XVIII. Среди больше чем одиннадцати атаманов Донского войска за весь восемнадцатый век наиболее известным является Кондрат (Кондратий) Булавин. Его имя связано с последней попыткой донских казаков отстоять свою по сути дела независимость. Был Кондрат Булавин официальным войсковым атаманом недолго. Всего несколько месяцев 1708 года. Но если говорить о воинских казачьих атаманах, то именно он, во многом, может считаться «природным» настоящим вожаком людей особого свободолюбивого склада, которые и дали славу казачеству. А уж в истории подлинным атаманом он остался вовеки веков. Последним казачьим атаманом вольного казачества.Время и место рождения Булавина точно неизвестно. Но к событиям начала XVIII в. это был «матёрый» человек и по возрасту и по авторитету среди казаков. Официально атаманствовал тогда Лукьян Максимович Максимов. К слову сказать, один из самых твердых «промосковских» казачьих руководителей. Опять схлестнулись два донских порядка: стародавний «вольный» и новый, уже «служилый». Воевавшему со Швецией царю Петру требовалось всё больше и больше ресурсов и материальных и человеческих. Но люди, почувствовав на своей «шкуре» тяжелую новизну петровского царствования, занялись привычным делом — побежали во все стороны. При этом и власть занималась своим привычным делом, увеличивала налоговый гнёт, более строго «перебирала» свое население, вводя все новые и новые повинности, сообразно задачам государства.Именно в этом ряду стояли события, приведшие к выступлению Булавина. Во-первых, на Дон была послана карательная экспедиция во главе с князем Юрием Долгоруким. Его задачей был сыск и возвращение на свои места людей бежавших от тягот жизни. Это вызвало взрыв возмущения, т.к. царем и его слугами опять нарушался главный казачий принцип свободы, что «с Дона выдачи нет». А, во-вторых, была и экономическая причина, но также тесна связанная с правами и многолетними устоями самостоятельного донского войска.Во владении казаков издавна были соляные варницы на реке Бахмут. Собственно, как и всё течение реки. Но в 1701 г. Петр I повелел забрать эти земли в государственную собственность. Казаки мириться с этим не желали и конфликт только разрастался. Осенью 1705 г. восставшие казаки под руководством Булавина захватили бахмутские солеварни, чем сделали столкновение с царскими войсками неизбежным. Однако, сначала Булавин захотел разобраться с официальным начальством и верными ему, т.е. лояльными России казаками. Весной 1708 г. Булавин с донскими и запорожскими казаками, и разного рода беглой голытьбой, набранной в городках на различных казачьих речках, осадил и взял столицу войска донского — Черкасск. Всю казачью старшину, во главе с атаманом Максимовым восставшие перебили. Состоялся Круг, на котором и был выбран Булавин атаманом.Дальше пошло всё уже не так удачно. Как и все предыдущие вожди народных восстаний из казаков, Булавин рассылал «прелестные» письма по стране, где «прельщал» людей вольной жизнью. Но страна воевала, власть находилась в твердой руке, и царь Петр повелел усмирить восстание любой ценой. Но Дон были посланы крупные воинские силы. Во главе их был поставлен брат Юрия Долгорукова — Василий, который беспощадно мстил за брата, имея для этого весьма широкие полномочия.Кроме того, общему поражению восставших содействовал крах под Азовом в июле 1708 г. Казачий штурм был отбит с большими для них потерями, а контратака царских войск привела к разгрому казаков. Как всегда сработал принцип, что «беда не приходит одна». Другая часть казаков, опасаясь репрессий, составила заговор и напала на Булавина и его оставшихся немногочисленных людей. Во время штурма дома, где засел атаман «сотоварищи», он то ли был убит, то ли покончил жизнь самоубийством. Тайна эта ушла вместе с ним. Кроме того, вместе с атаманом Кондратием Булавиным в прошлое ушли и времена вольного Дона.Больше казаки атаманов не выбирали. Атаманы стали «наказными». Назначением их на эту высокую должность занимались «самолично» монархи в далеком Петербурге. Тем не менее, общая тенденция была такая, что атаманами назначались люди из казачьей среды, не понаслышке знавшие обо всех сторонах казачьей жизни. Таковыми были братья Фроловы: Максим, Василий и Иван, Иван Краснощеков, казак, на которого благосклонное внимание обращал сам царь Петр I, кстати, удостоившийся первым среди казаков воинского звания бригадира русской армии, Андрей Иванович Лопатин, Данила и Степан Ефремовы, отец и сын, участвовавшие во всех перипетиях бурной жизни России и Дона в неспокойном XVIII веке, Алексей Иловайский и Василий Орлов, при которых проходило дальнейшее втягивание Войска Донского в социальную и иные структуры Российской империи.