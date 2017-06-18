«Терпи казак – атаманом будешь!» Кто же такие атаманы? Часть 5

Алексей Максимович Каледин

Африкан Петрович Богаевский

Пришло время рассказать о последней главе воинских казачьих атаманов. Время было удивительное. Революция и последовавшая за ней гражданская война словно бы вернула казачество к своим истокам. В феврале 1917 г. рухнуло многовековое российское самодержавие. Перед страной открывались неясные, но, тем не менее, новые перспективы. Перевернулись все привычные основы жизни. В непримиримой борьбе сошлись Советская власть и старая, поверженная, растерянная историческая, как говорили современники, Россия. В целом, народ многонациональной России растерялся, даже обретение национального суверенитета бывшими составными частями Российской империи, за редким исключением, проходил с оглядкой на события в Петрограде.Будущее было туманным. Но не для казаков. Конечно, противоречия были очень существенными. Стремительно всколыхнулись интересы всех слоев населения, обретавшихся в казачьих областях. Но склонные к порядку и самоорганизации казаки многие внутренне вопросы решили очень быстро.Уже в мае 1917 г. открылся Большой Круг на Дону. Надо понимать, что в условиях общероссийского «двоевластия» и управления казачьими областями через специальных комиссаров Временного правительства войсковой Круг стал истинным выражением народовластия в казачьих землях. Первым за долгие годы не назначенным центральной властью атаманом Донского войска стал Евгений Андреевич Волошинов. Полномочия у него были не совсем атаманские, т.к. Волошинов не был в полном смысле выбранным атаманом, он был временной, можно сказать, переходной фигурой. Кстати, должность его так и называлась «временная».Тем не менее судьба его, связанная с тем, что он невольно в переломное время оказался во главе казачества, была очень трагична. Волошинов спокойно отдал свои полномочия весьма популярному на Дону Алексею Максимовичу Каледину на упомянутом выше казачьем круге и остался служить Дону в качестве члена президиума Войскового Круга.Здесь надо упомянуть еще одно действующее лицо первого акта гражданской войны, разгоравшейся в России в целом, а в казачьих областях в частности, это Анатолий Михайлович Назаров. Он также успел побыть атаманом, но, как Каледин и Волошинов, пал жертвой начавшегося братоубийства.Казачество в лице своих политических вождей более или менее охотно ходило под красными знаменами, когда вопрос касался поддержки временного правительства или подготовки выборов для созыва общероссийского Учредительного собрания. Захват же власти большевиками не был принят ими совсем. На первых порах противостояние шло по условной черте, на одной стороне которой стояли «зараженные» большевизмом фронтовые казачьи части, пролетариат донских индустриальных центров, в частности Ростова и часть иногороднего населения, особенно те, которые пришли на донскую землю недавно.С другой стороны находилась сила традиции, выраженная казаками старших возрастов, так называемыми «стариками», привычка к подчинению и субординации, донское дворянство, а также формировавшаяся на Дону будущая Добровольческая армия во главе с Алексеевым, а потом Корниловым. К слову сказать, несмотря ни на что, подавляющая часть казачества, особенно молодые «фронтовики», соблюдала зимой и весной 1918 г. нейтралитет, не желая активно вмешиваться в события.Это приводило в отчаяние атамана Каледина. Он создавал добровольческие партизанские отряды. Но они были малочисленны, казаки в них не обладали такой же «пассионарностью», как противостоявшие им революционные части. А.М. Каледин пытался найти компромисс с донским ревкомом, возглавляемым Ф.Г. Подтелковым, но «красные», чувствуя за собой силу, давили и требовали попросту передать им власть в Области Войска Донского. Военное столкновение закончилось гибелью донских партизан. Основная масса казачества была инертна. Все призывы встать на защиту Дона ими игнорировались. В итоге от отчаяния А.М. Каледин покончил жизнь самоубийством.Атаманом стал Анатолий Михайлович Назаров. Но ему времени было отпущено совсем мало. Если 29 января 1918 г. он взял в руки знаки атаманского достоинства, то уже 18 февраля был расстрелян захватившим Новочеркасск отрядом под командованием войскового старшины Николая Матвеевича Голубова. Вместе с Назаровым был зверски убит и Евгений Андреевич Волошинов. Первый акт донской трагедии ознаменовался первой победой Советской власти в казачьих землях.События, которые развернулись в дальнейшем, заставляют вспомнить о временах вольного казачества. В условиях все больше усиливавшейся русской смуты и распада российского государства казачьи земли обособились и на время стали практически самостоятельными государствами. На Дону творцом казачьей государственности стал Петр Николаевич Краснов.Родом Краснов был из донской дворянской семьи, прекрасно образованный и одаренный писательским талантом, значительное время служил в гвардейских казачьих частях в Петербурге. В годы Первой мировой войны неплохо командовал бригадой, а потом дивизией. Участвовал в корниловском выступлении и был ярым противником большевиков. Именно его «Круг спасения Дона» выбрал атаманом в мае 1918 г. Почему потребовалось спасать донских казаков? Как оказалось, советская власть и веками устоявшийся образ жизни казачества были несовместимыми.Помимо того, что одним из первых декретов взявших власть большевиков была отмена сословий в ноябре 1917 г., что больно било по казачеству, уравнивая их с другим сельским населением страны, сами по себе казаки, особенно по сравнению с крестьянством, были достаточно однородной массой и в имущественном, и в политическом планах.Доходило до того, что некоторые идеологи большевиков просто объявили казаков «коллективным помещиком» с соответствующей в такой постановке вопроса практикой, в том числе тотального передела земли в пользу малоземельного крестьянства России. Это, а также начавшаяся политика расказачивания, связанная с насилием и расстрелами, вызвало мощный отпор. Именно этот отпор ввел в рамки вооруженного сопротивления атаман П.Н. Краснов. Казачий нейтралитет закончился, и в скором времени Донская область была очищена от большевиков, а казаки сделали свой выбор в гражданской войне.Атаманствовал Краснов меньше года. Для Дона, для своих родных казаков он пытался сделать очень много и много успел. Но время было такое, что оказавшись в жерновах противостоящих друг другу сил, Краснов не смог дальше руководить практически созданным им государством. Если бы силы были хотя бы две, может быть что-нибудь и удалось. История знает такие примеры. Но взаимно противостояли друг другу не только красные и белые. Целая палитра противоречий определяла развитие событий и ход истории.Белый лагерь не был единым. Руководство ВСЮР, возглавляемое А.И. Деникиным, руководствовалось идеей «Единой и неделимой России». Никаких самостоятельных Дона, Кубани, Украины и других частей, на которые распалась Россия и которые объявили государственный суверенитет, для него не существовало. Кроме этого, Краснов попытался опереться на Германию, при том, что Белым армиям основную помощь оказывала Антанта, т.е. Англия, Франция, Америка и др. Это привело к существенным разногласиям, а большевики при этом били единым кулаком.Против Дона и других казачьих земель стояла практически вся центральная Россия, в короткий срок создавшая боеспособную Красную Армию. Со всей Россией казаки сражаться не могли, что и предопределили поражение и казаков, и в целом Белого дела в России.В отставку Краснов ушел в феврале 1919 г. А на его место заступил последний донской атаман А.П. Богаевский. Главное, что его может характеризовать, это то, что он был угоден руководству ВСЮР, т.к. занимал в целом не самостийную, в отличие от своего предшественника, а общероссийскую позицию. При Африкане Петровиче Богаевском донские казаки в составе белых армий предприняли поход на Москву, который закончился неудачей, и пережили новороссийскую катастрофу. Время атаманов на Дону и в других казачьих землях закончилось.