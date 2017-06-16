06:47 16 июня

В США выданы ордеры на арест охранников турецкого президента

Министерство иностранных дел Турции вызвало «на ковёр» американского посла. Причиной послужил тот факт, что полиция Соединённых Штатов Америки объявила в розыск представителей охраны турецкого президента. Напомним, что во время визита Эрдогана в США между турецкими охранниками и американскими протестующими против визита турецкого лидера возник конфликт, который перерос в потасовку. В дело вмешалась полиция.

В США выданы ордеры на арест охранников турецкого президента


Теперь выясняется, что полиция США решила вмешаться и в процесс расследования потасовки. Объявленными в розыск оказались сразу девять сотрудников охраны Эрдогана. Кроме того, ранее были задержаны несколько представителей группы протестовавших против турецкого президента. Ими оказались выходцы из Турции – граждане США. Полиция США решила «разыскать» ещё и троих турецких полицейских.


Всех турецких охранников и полицейских обвиняют в превышении должностных полномочий и нарушении американского законодательства.
Из ноты, врученной американскому послу турецким МИД (цитата Associated Press ):
Решение властей США о выдаче ордеров на арест охранников президента Турции не может являться объективным и правомерным.


Напомним, что во время визита Эрдогана в США поднималась тема выдачи турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена Анкаре. Этого человека власти Турции считают организатором попытки госпереворота в 2016 году. Однако Трамп решения о выдаче Гюлена до сих пор не принял и вряд ли примет.

Использованы фотографии: YouTube
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Комментарии 3

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  1. Mavrikiy Сегодня, 06:12
    Пойди разберись кто "в своем праве". Текст обсолютно бестолковый. Объявили в розыск и что?
    Mavrikiy
    1. svp67 Сегодня, 06:36
      Цитата: Mavrikiy
      Объявили в розыск и что?

      Да, в принципе ничего. Просто Всемирная Империя еще раз показала, кто в доме хозяин. В следующий раз и на фамилию Эрдоган ордер выписать могут
      svp67
  2. MegaMarcel Сегодня, 06:34
    Все правильно делают. Никто не вправе нарушать права граждан США кроме полиции и спецслужб США. А если это делают сисьюритти вассала, то они должны быть наказаны. И ведь рано или поздно они их накажут. А могут и самого Эрдагана, если не будет слушаться.
    MegaMarcel
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