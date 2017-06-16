В США выданы ордеры на арест охранников турецкого президента

Решение властей США о выдаче ордеров на арест охранников президента Турции не может являться объективным и правомерным.

Министерство иностранных дел Турции вызвало «на ковёр» американского посла. Причиной послужил тот факт, что полиция Соединённых Штатов Америки объявила в розыск представителей охраны турецкого президента. Напомним, что во время визита Эрдогана в США между турецкими охранниками и американскими протестующими против визита турецкого лидера возник конфликт, который перерос в потасовку. В дело вмешалась полиция.Теперь выясняется, что полиция США решила вмешаться и в процесс расследования потасовки. Объявленными в розыск оказались сразу девять сотрудников охраны Эрдогана. Кроме того, ранее были задержаны несколько представителей группы протестовавших против турецкого президента. Ими оказались выходцы из Турции – граждане США. Полиция США решила «разыскать» ещё и троих турецких полицейских.Всех турецких охранников и полицейских обвиняют в превышении должностных полномочий и нарушении американского законодательства.Из ноты, врученной американскому послу турецким МИД (цитата Associated Press ):Напомним, что во время визита Эрдогана в США поднималась тема выдачи турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена Анкаре. Этого человека власти Турции считают организатором попытки госпереворота в 2016 году. Однако Трамп решения о выдаче Гюлена до сих пор не принял и вряд ли примет.