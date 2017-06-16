10:29 16 июня

О том, как на самом деле задерживали "непримиримых" 12 июня

В Сети появляются видео, на кадрах которого можно видеть, как на самом деле проходили задержания представителей и представительниц так называемой непримиримой оппозиции 12 июня. В частности, ультралиберальные издания и блоги подняли большой шум по поводу фотографии с задержанием «активистки» Марии Бароновой – главы московского отделения «Открытой России».

Вот эта нашумевшая фотография «кровавой гэбни, заламывающей руки Бароновой»:
О том, как на самом деле задерживали "непримиримых" 12 июня


Обратила на себя внимание странность: если люди на фото слева напряжены и снимают происходящий «произвол полиции», то люди справа едва сдерживаются от смеха. В чём же дело? Свет на задержание «активистки» проливает вот это видео, появившееся в YouTube:




Голос за кадром иронично комментирует поведение г-жи Бароновой так (канал Игорь К):
Возьмите меня!..


И Баронову, на которую полиция сначала не обращает никакого внимания, в конце концов спокойно выводят из толпы. То, что из этого соорудили «непримиримые», продемонстрировали даже на зарубежных каналах, вот только «забыли» главное – г-жа Баронова сделала всё, чтобы её отвели в автозак. Заметим – просто отвели под руки, не применяя грубой силы. Имела бы шанс г-жа Баронова остаться с неразбитым лицом, если бы дело было в демократической Британии или ещё более демократических США?


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 145

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  1. Александр романов Сегодня, 07:03
    Нужное фото сделали и на первые полосы демократических СМИ
    Александр романов
    1. василий50 Сегодня, 07:16
      Тем и отличается *демократия* что врать можно только по команде и строго в *нужную* сторону, в отличии от РОССИИ где столько разных .... . которые даже в телевизоре кликушествуют не опасаясь ничего и никого. Ведь чуть что сразу в полицию за защитой *чести и достоинства*, а то и морды.
      Кстати Сноудену уже вынесли приговор? Или только грозят смертным приговором?
      василий50
      1. Zibelew Сегодня, 07:58
        Шикарное фото lol
        Zibelew
      2. ЛукичЪ Сегодня, 08:25
        Цитата: василий50
        Ведь чуть что сразу в полицию за защитой *чести и достоинства*,

        да нет. бегут в посольство саш за зарплатоой, а потом на всякие "дожди" за пиаром
        ЛукичЪ
      3. mishaia_23 Сегодня, 08:36
        Мария Баронова девушка с пониженной социальной ответственностью.
        Чего стоит одна фраза - Возьмите меня...
        mishaia_23
        1. Монос Сегодня, 08:47
          Нашёл в сети точное определение нашей "оппозиции" smile
          Монос
        2. pjastolov Сегодня, 09:00
          Чего стоит одна фраза - Возьмите меня...
          а что тут такого - ведь взяли же, только ни тем кем хотела, но деньги исправно платят wassat
          pjastolov
        3. MoJloT Сегодня, 09:15
          Явно знаешь о толкуешь)
          MoJloT
        4. Александр романов Сегодня, 09:45
          Цитата: mishaia_23
          Мария Баронова девушка с пониженной социальной ответственностью.

          Саит в закладках у вас ? wink
          Александр романов
    2. Стабилиози Сегодня, 08:13
      Вот у полковника Кассада, отличный разбор на эту тему...) не в целях рекламы.

      Реконструктор, занимающийся изготовлением бус, которые носили женщины и мужчины десяток веков назад, приехал с мастер-классом на Тверскую во время праздника. С необходимым оборудованием и добрыми намерениями. Вот его рассказ:
      "Я про события на Тверской. Постараюсь абстрагироваться и передать, максимально, спокойно то что происходило вокруг меня и то что я видел и слышал своими глазами и ушами.
      Я стоял со своей "бусодельней" напротив М.Гнездниковского переулка, в 3 метрах от шатра византийцев. С 10 утра я нонстопом рассказывал людям о истории стекла, видах бусин, вариантах декора. Я давал возможность им поучаствовать в создании бусин и бесплатно забрать сделанную бусину.
      Через какое-то время я начал замечать, что вокруг увеличивается концентрация молодых людей (14-18 лет), ещё через какое-то время в стороне Пушкинской площади начались крики и скандирования. По началу, я не придал этому значения, т.к. думал, что это приветствия и одобрения "боевой программы", сражения между викингами и русичами. Но не тут-то было... Оказалось, что пока я разливался соловьём о бусах, сторонники навального пришли на Тверскую (вместо выделенного им пр-та Сахарова) и учинили тут свой митинг, наплевав на проходящий тут фестиваль и гуляющих людей. Концентрация толпы вокруг всё увеличивалась. Я с горном оказался в эпицентре этого митинга. Бросить свой горн я не мог. Со мной оказались блокированы и несколько человек с детьми. Вокруг бесновалась молодёжь... Несколько раз мне задавали провокационные вопросы, я чётко видел работу "заводил". В этом водовороте моя "бусодельня" была островком спокойствия. Ничего не оставалось, как продолжать работать. По крайней мере, это успокаивающе действовало на людей, блокированных со мной. Через какое-то время, Толпа ломанулась в сторону Пушкинской, начал работать ОМОН. Мне чуть не снесли бусодельню с горяченным горном. Одновременно, держа станок, я орал и сигнализировал ОМОНУ, что здесь препятствие и люди. Мне повезло, что они увидели нас и "обтекли" нас по бокам. На какой-то момент образовалась "прогалина" в толпе на которую мне и указала какая-то девушка (спасибо ей большое!) втроём (кажется) с мужчинами мы ухватили "бусодельню" и оттащили её в переулок к тех.зоне. Кто-то подхватил и принёс другой мой реквизит. Огромное всем спасибо за помощь!!!!!! Ни я, ни моё оборудование не пострадало.
      В переулке уже стояла часть митингующих. Мне, музыкантам и реконструкторам орали в лицо, что мы "Предатели", что занимаемся х...нёй, когда нужно митинговать, что мы продажные твари и нас тут поставили, чтобы помешать им митинговать. На возражения, что мы помогаем людям, знакомим их с ремёслами, с историей и т.д. мы получили слова, что "На х.. никому не надо! Надо митинговать и делать революцию!". Очень хотелось разбить лицо этим людям, но нам кричали, чтобы мы не поддавались на провокации, ибо ВСЁ и ПОСТОЯННО снималось на десятки камер.
      В результате программа продолжилась через пару часов. Бусоделить я, уже, не стал, ибо нужно было заново растапливать горн, а времени для работы оставалось немного.
      В одном из лагерей снесли и переломали шатёр, сломали палатку в другом. Но реконы, вооружившись щитами удержали точки от тотального разгрома. Я понимаю, как трудно было не схватить ещё и копья и топоры. Но тогда бы нас обвинили во всех смертных грехах....
      Мне, лично, абсолютно наплевать на навального и его сторонников. Но КАКОГО ЧЁРТА вы используете чужое (согласованное за полгода) мероприятие для самопиара!!! Какого чёрта вы ломаете и портите чужое имущество, пугаете людей, которые пришли отдохнуть и посмотреть интересное? И очень жаль 15-летних подростков, которые выпучив глаза орали по команде о пенсии и достойной работе (снимая всё на айфоны и будучи одетыми в брэндовые шмотки) вместо того, чтобы, попросту, поработать!"
      http://m.pikabu.ru/story/miting_i_prazdnik_mnenie
      _vezhlivogo_rekonstruktora_5121850 - цинк
      Стабилиози
      1. PPD Сегодня, 08:58
        Брешет этот реконструктор. Да и статья-вранье.Топор он бы взял-ууууууууууууу-да пересрали они эти реконструкторы, когда замес начался.
        Все эти сообщения-под Соловьева работают. Айфон, импортные шмотки и.т.д.
        Подростков там было минимум. Галямина-вообще в больнице с сотрясением мозга.
        Омон не задерживал а именно избивал людей. Просто дёргали из толпы, причем мирно стоящих.
        Много было таких кто пришёл именно просто на Тверскую.Их, кстати тоже повязали. Особенно -апофеоз-Мент ломающий Российский флаг.
        Продолжайте тешить себя дальше.
        PPD
        1. Стабилиози Сегодня, 09:00
          кроме слов, факты есть какие то? видео, фото материалы подтверждающие ваши слова)
          Стабилиози
        2. Стабилиози Сегодня, 09:02

          Вот она, оппозиция))))......
          Стабилиози
        3. Стабилиози Сегодня, 09:07
          и ещё вопрос... Что они вообще делали на Тверской, когда им было согласовано на Сахарова? А?
          Стабилиози
        4. Дамир Сегодня, 09:30
          Особенно -апофеоз-Мент ломающий Российский флаг.

          где фото и видео от "неполживой" прессы?!??! слова... слова.... что вы там вообще делали???? место было выделено... не там.... но нужна была провокация... и ее попытались устроить в расчете на то что "боевой народ" возмутится и выдаст как положено "по морде, по наглой рыжей морде..." за то что им испортили праздник...
          Дамир
        5. RelictEmpire Сегодня, 09:35
          И как обычно, у российской оппа-зиции разом разрядились все телефоны... Ну еще бы, Баронову надо было меньше снимать... А скорее всего, доблестный ОМОН применил секретную разработку, начисто сажающую заряды телефонов у оппа-зиции...
          RelictEmpire
        6. BecmepH Сегодня, 10:21
          PPD
          Много было таких кто пришёл именно просто на Тверскую.
          Интерсно, а зачем "просто" так приходить на тверскую?)))
          BecmepH
      2. Околоточный Сегодня, 10:01
        Всё верно, кто то работает, пытается хоть что-то сделать, а кто-то МИТИНГУЕТ. Стадо безмозглых БАРАНОВ, и кто их поддерживает то же такие.
        На "Юга.ру" прочитал несколько "слезниц" тех, которым был определён административный арест. Возник только один вопрос, ребята, а какого лешего вы вышли на митинг? В чём вас ущемили? И вчера, во время прямой линии девчушка, больная раком. Без митингов, зная, что практически уже на том свете спокойно, без митингов пытается что-то сделать НЕ ДЛЯ СЕБЯ, а для других.
        Капитан ярославского "Локомотива" Иван Ткаченко (Царствие тебе небесное парень) молча, не пиарясь, без митингов помогал тяжело больным детям из своих денег, что-то около 10 млн. перевёл.
        Вот как жить и умирать надо, а не со спецприёмника слезливые дебильные мысли писать.
        Околоточный
    3. Венд Сегодня, 09:02
      Цитата: Александр романов
      Нужное фото сделали и на первые полосы демократических СМИ

      Было заранее понятно. что это провокация, к тому же бездарная.
      Венд
  2. Александр 3 Сегодня, 07:03
    Надо было в автозаке - мол упала.
    Александр 3
    1. Logall Сегодня, 07:14
      Цитата: Александр 3
      Надо было в автозаке - мол упала.

      Не просто упала, а прям спотыкаясь билась о стену...
      Но это было бы либералам на руку...
      Нужно статью в УК РФ вводить за провокацию и подтосовку фактов искажающих действия власти...
      Хотя тогда вторые наглеть начнут!
      Замкнутый круг...
      Короче: своей бестолковкой думать нужно!
      Logall
      1. ЛукичЪ Сегодня, 08:28
        Цитата: Logall
        Нужно статью в УК РФ вводить за провокацию и подтосовку фактов искажающих действия власти...

        да тогда "оппозиции придёт laughing laughing
        ЛукичЪ
    2. капрал Сегодня, 07:30
      Цитата: Александр 3
      Надо было в автозаке - мол упала.

      Цинично выбила свои передние зубы об приклад моего автомата (с) good
      капрал
      1. Смог Сегодня, 07:38
        Цитата: капрал
        Цинично выбила свои передние зубы об приклад моего автомата (с)

        Да еще и потребовать с нее возмещения ущерба, за попорченное казенное имущество(автомат) laughing
        Смог
        1. капрал Сегодня, 09:18
          Цитата: Смог
          Да еще и потребовать с нее возмещения ущерба, за попорченное казенное имущество(автомат)

          В десятикратном размере wassat
          капрал
      2. inkass_98 Сегодня, 07:46
        "Поскользнулся на апельсиновой корке и упал на мой нож. И так 8 раз". Классика.
        inkass_98
        1. Кот Гришка Сегодня, 08:43
          Только на арбузной..
          Кот Гришка
      3. ЛукичЪ Сегодня, 08:31
        Цитата: капрал
        Цинично выбила свои передние зубы об приклад моего автомата (с)

        провокация гебни. на всё идут. в следующий раз найду у них гранатомёт и об него штот себе отшибу
        ЛукичЪ
    3. Gun70 Сегодня, 07:40
      надо было купить ей билет на какой-нибудь рейс United Airlines
      Gun70
      1. AUL Сегодня, 08:12
        Не, неинтересно. На/в Украине бабы голыми сиськами машут - вот это протест!
        AUL
        1. Смог Сегодня, 08:24
          Цитата: AUL
          На/в Украине бабы голыми сиськами машут

          я бы взял твои девичьи груди, и узлом завязал на спине....... lol
          Смог
          1. Velizariy Сегодня, 08:32
            -Ведьма! сожгите ее!
            -Так она же красивая
            -хорошо... но потом сожгите
            Velizariy
          2. Околоточный Сегодня, 10:09
            Костя, приветствую, в тебе прям наклонности маньяка проявляются laughing
            Околоточный
      2. olimpiada15 Сегодня, 08:46
        Цитата: Gun70
        надо было купить ей билет на какой-нибудь рейс United Airlines

        И при регистрации аннулировать её паспорт: чтоб села в самолёт гражданином мира и забыла о гражданстве РФ навсегда.
        olimpiada15
  3. Чёрный Сегодня, 07:03
    Да что там говорить, полицейские действовали профессионально и я даже сказал бы , черезчур мягко....думаю что в какой-нибудь супер пупер демократической америке или франции этим вот онижедетям давно дали бы понюхать слезоточивого газа и заставили бы полежать мордой в асфальт. А тут нежно, под белы рученьки....
    Чёрный
    1. БАРХАН Сегодня, 07:27
      Цитата: Чёрный
      полицейские действовали профессионально

      К полицейским вопросов нет.Вопросы есть к власти...Если есть на руках это видео и материалы публикаций в либеральных и западных СМИ,то почему не раскручивается дело о,как минимум клевете...А ,как максимум о деянии группы лиц по предварительному сговору с целью незаконной смены власти ,с использованием несовершеннолетних.
      БАРХАН
      1. К-612-О Сегодня, 07:43
        А вот это вопрос! Все в демократию и либерализм заигрывают, царь тоже миндальничал, чем в результате кончилось. Тянь-ан-меня им не хватает? Превентивно действовать надо, статья есть, и желающих под нее полно, сделать надо все по закону.
        К-612-О
    2. Александр романов Сегодня, 07:31
      Цитата: Чёрный
      думаю что в какой-нибудь супер пупер демократической америке или франции этим вот онижедетям давно дали бы понюхать слезоточивого газа и заставили бы полежать мордой в асфальт. А тут нежно, под белы рученьки..

      И селфи,пока ведут в автозак
      Александр романов
      1. ЛукичЪ Сегодня, 08:34
        Цитата: Александр романов
        И селфи,пока ведут в автозак

        очень грубо ведут. я заметил, что сзади бьют по почкам.
        ЛукичЪ
        1. Чёрный Сегодня, 08:37
          Цитата: ЛукичЪ
          очень грубо ведут. я заметил, что сзади бьют по почкам.

          они проверяют, на месте ли...а то потеряет, будет в камере ссаться... wassat
          Чёрный
        2. ОТДЕЛ Сегодня, 09:36
          Цитата: ЛукичЪ
          Цитата: Александр романов
          И селфи,пока ведут в автозак

          очень грубо ведут. я заметил, что сзади бьют по почкам.

          Это ласково еще..Вот как нужно с такими сыкухами..!
          ОТДЕЛ
          1. капрал Сегодня, 09:47
            Цитата: ОТДЕЛ
            Вот как нужно с такими сыкухами

            Виталий-Отдел-Михан! Тот редкий случай, когда я с тобой на 100% согласен +100
            капрал
          2. Рабинович_007 Сегодня, 10:05
            Мне знакомый казак сказал что это не казаки. Настоящие казаки таким не занимаются. Просто костюм казачий надели, а внутри нквдшник.
            Девушек бить они могут, в случае реальной опасности они бегут.
            Рабинович_007
            1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:11
              Цитата: Рабинович_007
              Мне знакомый казак сказал что это не казаки. Настоящие казаки таким не занимаются. Просто костюм казачий надели, а внутри нквдшник.

              Я ждал от ваших такой коммент! "Кровавая гэбня " переодетая в казаков..? Ха х а ха..Видать вы это тоже на себе испытывали и меня это радуют очень! laughing
              ОТДЕЛ
            2. капрал Сегодня, 10:19
              Цитата: Рабинович_007
              а внутри нквдшник.

              Ку-клукс-клан. Клиника-клизьма-капельница.
              капрал
          3. Околоточный Сегодня, 10:11
            Кстати, казака (станичный атаман) ОЧЕНЬ ДОЛГО искали, что-то около 2-х месяцев, нашли, присудили административный штраф.
            Околоточный
      2. капрал Сегодня, 09:03
        Цитата: Александр романов
        И селфи,пока ведут в автозак

        Ну и бардак am . Браслеты на руки за спину, все что может использоваться как оружие (орудие нападения)- изьять!!! am
        Из нынешних ̶м̶е̶н̶т̶о̶в̶ полицейских каких - то недоумков растят.
        капрал
        1. Банный Сегодня, 09:32
          бояться вдруг конторского по ошибке на бутылку посадят их в такой толпе 30:проц по ГОСТу))))
          Банный
  4. Horst78 Сегодня, 07:04
    А я не удивлен. Чистая работа на провокацию.
    Horst78
    1. Чёрный Сегодня, 09:23
      Цитата: Horst78
      А я не удивлен. Чистая работа на провокацию.

      Естественно. Посмотрите на фото к статье....бабу тащут, а остальные на заднем плане хихикают...явно всё на камеру ....
      Чёрный
  5. Serg Koma Сегодня, 07:05
    И как "комментировать"??? Яйца оторвать - так ЭТО "она". Вешать -сильно жёстко. Отправить на панель - "товар" лицом представлять умеет!!!
    Serg Koma
    1. Александр романов Сегодня, 07:37
      Цитата: Serg Koma
      И как "комментировать"???

      Народ требует
      Александр романов
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:20
        Романов мы тут проголосовали и выбрали тебя для этой почетной обязанности! Навального к тебе привести или тебя к нему..? Мы верим в тебя...! hi
        ОТДЕЛ
  6. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:05
    Фотожабы соответствующие народ уже лепит на это...




    бедняги так трудятся... smile
    Тот же ЛЕХА
  7. Владимирец Сегодня, 07:05
    С мужиками в оппозиции, видать, совсем бяда, приходится на полицейских вешаться. smile
    Владимирец
    1. svp67 Сегодня, 07:10
      Цитата: Владимирец
      С мужиками в оппозиции, видать, совсем бяда, приходится на полицейских вешаться

      Какие мужики, какая оппозиция, она ДЕНЬГИ ЗАРАБАТЫВАЕТ. Вот приговорить бы её к месяцу обязательных работ, за хулиганство или нарушение общественного порядка, да что б отрабатывала на молочной ферме дояркой...Глядишь, может чуть поумнела бы.
      svp67
      1. Владимирец Сегодня, 07:15
        Цитата: svp67
        она ДЕНЬГИ ЗАРАБАТЫВАЕТ.

        Приятно с полезным, так сказать... yes
        Владимирец
        1. svp67 Сегодня, 07:20
          Цитата: Владимирец
          Приятно с полезным, так сказать...

          Ага... Ведь видно, что место и пресса было подготовлены. Росгвардейцы, вообще до поры до времени на неё не обращали внимание. И так устали мужики этих пацанят шугать. Если бы они и в этот раз на неё не обратили внимание, что бы она сделала? На колени встала бы, умоляя её задержать или драться полезла бы?
          svp67
          1. Владимирец Сегодня, 07:23
            Цитата: svp67
            или драться полезла бы?

            Полный контакт, росгвардеец в сбруе и эта дамочка, бой века. laughing
            Владимирец
            1. svp67 Сегодня, 07:28
              Цитата: Владимирец
              Полный контакт, росгвардеец в сбруе и эта дамочка, бой века.

              Они мечтают о временах Майдана...
              svp67
              1. Мур Сегодня, 07:57
                Когда смотрю вот на это унижение, всегда думаю: вот эти два оторвавшихся от основного стада дауна - бросок по четыре бойца на каждого, утащить закулисы и... надо же! Один запутался в цепи и задохнулся, а у второго его баллон почему-то разорвался в анусе...
                Но все выполняли приказ...
                Мур
                1. БАРХАН Сегодня, 08:31
                  Цитата: Мур
                  Когда смотрю вот на это унижение

                  Тоже охреневаю.Вот ,если это не нападение на сотрудников при исполнении в составе группы лиц,с целью нанесения увечья...тогда ,что это?Тут должна быть стрельба на поражение.Убивать на месте.Американские полицаи ржут поди...
                  БАРХАН
          2. ЛукичЪ Сегодня, 08:54
            Цитата: svp67
            На колени встала бы, умоляя её задержать или драться полезла бы?

            скорее всего не перед камерами всем отсосола и потом ГОРДО сдалась. пиар превыше всего
            ЛукичЪ
      2. БАРХАН Сегодня, 08:17
        Цитата: svp67
        да что б отрабатывала на молочной ферме дояркой.

        Какой Вы жестокий ,однако....
        БАРХАН
        1. olimpiada15 Сегодня, 09:26
          Коров жалко
          olimpiada15
  8. Баракуда Сегодня, 07:08
    Очень либеральные Российские полицейские. wink Я бы наверное не сдержался, дал бы коленом тихонько так. что б никто не видел,нечего форму обижать.
    Баракуда
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:19
      Очень либеральные Российские полицейские.

      Да по сравнению с американскими полицейскими наши полисмены на митингах очень миролюбивы.

      Хорошо их подучили как надо действовать с этими ненормальными.
      Мягко берем за загривок...заворачиваем ручки...бережно несем в автозак...руки ноги целы...демократия соблюдена.
      Я смеялся когда прочитал грозное очередное заявление Госдепа США с требованием выпустить задержанных митингующих и журналистов на митингах...обхохочешься...полный непрофессионализм.
      Тот же ЛЕХА
    2. svp67 Сегодня, 07:22
      Цитата: Баракуда
      Я бы наверное не сдержался, дал бы коленом тихонько так. что б никто не видел,нечего форму обижать.

      Так понимаю, что ребята опытные, на камеры они такое точно делать не будут. Киевский майдан научил, да и собственного опыта, печального хватает.
      svp67
    3. капрал Сегодня, 08:12
      Цитата: Баракуда
      Я бы наверное не сдержался, дал бы коленом тихонько так. что б никто не видел,нечего форму обижать.

      С короткого по печени.Очень действенно. feel И окружающие понять не могут, чего это клиент сдулся. wink (Приходилось иногда на многолюдных заявках)
      капрал
      1. Околоточный Сегодня, 10:16
        С короткого по печени.
        . Да коллега, вы такие "рецепты" лучше не выкладывайте. А то будет другая статья (типа аля Захарченко) вам припомнят. Скажут, что после
        С короткого по печени.
        вы по карманам "прошлись". hi
        Околоточный
        1. капрал Сегодня, 10:28
          Цитата: Околоточный
          Да коллега, вы такие "рецепты" лучше не выкладывайте.

          Пусть молодежь учится. wink
          Цитата: Околоточный
          Скажут, что после вы по карманам "прошлись".

          Обвиняли, ИЧСХ даже у последнего бомжа "пропадало" не менее 1000, а лучше 5000 бакарей laughing
          Издержки производства, коллега request hi
          капрал
    4. Ken71 Сегодня, 08:27
      Девочку. Подленько так коленом. Чтоб еще никто не видел. Молодец.
      Ken71
      1. капрал Сегодня, 09:07
        Цитата: Ken71
        Девочку. Подленько так коленом. Чтоб еще никто не видел. Молодец.

        Девочки в детский сад и начальною школу ходят. На митингах не шляются и ментов не провоцируют.
        А стервозным самкам собаки не то что коленом, но и по солнечному сплетению с оттяжкой не то что не грех, а сам Бог велел. yes
        капрал
        1. Ken71 Сегодня, 09:10
          Еще один джентльмен из пещеры .
          Ken71
          1. капрал Сегодня, 09:24
            Цитата: Ken71
            Еще один джентльмен из пещеры .

            О! Бабораб, или АЛЕНЬ ?
            капрал
            1. Ken71 Сегодня, 10:00
              Колодец вашей мысли настолько глубок что в нем похоже нет дна.
              Ken71
    5. ЛукичЪ Сегодня, 09:00
      Цитата: Баракуда
      Я бы наверное не сдержался, дал бы коленом тихонько так. что б никто не видел,нечего форму обижать.

      да на 1000 пудов уверен, что так сделали. ВВП не тряпка янук
      ЛукичЪ
  9. cariperpaint Сегодня, 07:14
    что удивляет так это то что все все видят и все равно с этими актерами ходят что то требовать.
    cariperpaint
    1. svp67 Сегодня, 07:24
      Цитата: cariperpaint
      что удивляет так это то что все все видят и все равно с этими актерами ходят что то требовать.

      Деткам НЕ ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ. У них нет перспектив роста, вот они и стараются развлечься, а кто и о БОЛЬШОЙ карьере думает. Благо Украина под боком, там таких "онижедеток", вышедших из "грязи в князи" ПРЕДОСТАТОЧНО.
      svp67
      1. Владимирец Сегодня, 07:29
        Цитата: svp67
        У них нет перспектив роста

        Перспективы есть, тем более в Москве, но это же работать надо. recourse
        Владимирец
        1. svp67 Сегодня, 07:31
          Цитата: Владимирец
          Перспективы есть, тем более в Москве, но это же работать надо.

          В этом и проблема, для них. Учиться, кропотливо работать, двигаться от высоты к высоте, а тут раз и КНЯЗЬ... Одно же они не понимают, что КНЯЗЬ будет один из миллиона, а остальные останутся "мясом"
          svp67
        2. AID.S Сегодня, 07:45
          Цитата: Владимирец
          Перспективы есть, тем более в Москве, но это же работать надо.

          В Москве перспектив нет, кроме как заработать или стать москвичем. Это, в основном, как перспективы для украинца в Польше.
          AID.S
          1. Владимирец Сегодня, 07:52
            Цитата: AID.S
            кроме как заработать или стать москвичем.

            А Вы думаете, что на Тверской было большинство тамбовских или рязанских? Типичные москвичи, для которых "жемчуг" мелковат. yes
            Владимирец
            1. AID.S Сегодня, 08:51
              Цитата: Владимирец
              А Вы думаете, что на Тверской было большинство тамбовских или рязанских? Типичные москвичи, для которых "жемчуг" мелковат.

              Не знаю, статистика по задерженным только у полиции.Но то, что им не хватало "Жемчужного", чувствовалось.
              AID.S
      2. Александр романов Сегодня, 08:18
        Цитата: svp67
        Деткам НЕ ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ. У них нет перспектив роста

        Конечно,особенно не чем заняться 13 летнеи детки,которое гремит на всю страну .Цитирую детку-Я плачу налоги,а правительство их разворовывает.
        Это у него нет перспектив?
        Александр романов
        1. Velizariy Сегодня, 08:41
          Залп из дробовиков дали по этим "оппАзиционерам", а тех, кто остался забить дубинками, расколотить им костяшки! Потом добровольцев и за миллион долорей не найдется на такой шабаш.
          Velizariy
      3. ЛукичЪ Сегодня, 09:03
        Цитата: svp67
        Цитата: cariperpaint
        что удивляет так это то что все все видят и все равно с этими актерами ходят что то требовать.

        Деткам НЕ ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ. У них нет перспектив роста, вот они и стараются развлечься, а кто и о БОЛЬШОЙ карьере думает. Благо Украина под боком, там таких "онижедеток", вышедших из "грязи в князи" ПРЕДОСТАТОЧНО.

        да какие князи?????? лягут под любого кто им печеньку даст
        ЛукичЪ
  10. pafegosoff Сегодня, 07:20
    Шибко много чести либералам-придуркам. Внимание им нужно... Те же террористы, только пока без жертв.
    pafegosoff
  11. Горный стрелок Сегодня, 07:22
    Постановка - наше "все". Неважно, что произошло, важно, как это показали! Я, когда узнал, что западные СМИ "снимают" репортажи с места боев, забираясь в канаву для ремонта водопровода вблизи отеля проживания, и накладывая на все это соответствующий звук ...
    Ну а эта ... Просто не ожидала, что это снимут и снятое - выложат в сеть. Упс! И пар в свисток вышел...
    Горный стрелок
  12. Павловский Сегодня, 07:26

    зато демократично, типа
    Павловский
  13. Rimlianin Сегодня, 07:29
    Вопрос насущнее - не как задерживают (тут по большей части вопросов нет, полиция действительно действовала сравнительно мягко), а для чего? Зачем там было так много полиции, для чего вообще сотни задержаний? Что, все они нарушали общественный порядок? Ругались матом, показывали непристойные жесты, приставали к гражданам?
    Rimlianin
    1. Б.Т.В. Сегодня, 07:34
      Цитата: Rimlianin
      Вопрос насущнее - не как задерживают (тут по большей части вопросов нет, полиция действительно действовала сравнительно мягко), а для чего? Зачем там было так много полиции, для чего вообще сотни задержаний? Что, все они нарушали общественный порядок? Ругались матом, показывали непристойные жесты, приставали к гражданам?


      Такое впечатление, что Вы, не видели, что вытворяли эти " борцуны с рЫжЫмом".
      Б.Т.В.
      1. Rimlianin Сегодня, 08:26
        А что они творили, объясните пожалуйста? Я там не был, может вы были?
        Rimlianin
        1. Б.Т.В. Сегодня, 08:34
          Цитата: Rimlianin
          А что они творили, объясните пожалуйста? Я там не был, может вы были?


          Интернет, Вам, в помощь. Если желаете, то найдёте хронику и мнения людей, которым испортили праздник, если у, Вас, своё мнение на происходящее- Бог в помощь, переубеждать нет желания.
          Б.Т.В.
          1. Rimlianin Сегодня, 08:56
            У меня только одно убеждение - никто не должен нарушать законы, Конституцию, не должен попирать права других людей. Это касается и право протестующих на мирный митинг и право остальных на спокойное празднование Дня России. Если кто-то кому-то испортил праздник и нарушил закон - должен быть привлечен к ответственности, спора нет. Но разве таких было восемь сотен?
            Rimlianin
            1. Околоточный Сегодня, 10:22
              Добавьте, восемь сотен на 140 с лишним МИЛЛИОНОВ. Процент подсчитайте.
              Околоточный
      2. olimpiada15 Сегодня, 09:42
        Цитата: Б.Т.В.
        Цитата: Rimlianin
        Вопрос насущнее - не как задерживают (тут по большей части вопросов нет, полиция действительно действовала сравнительно мягко), а для чего? Зачем там было так много полиции, для чего вообще сотни задержаний? Что, все они нарушали общественный порядок? Ругались матом, показывали непристойные жесты, приставали к гражданам?

        Такое впечатление, что Вы, не видели, что вытворяли эти " борцуны с рЫжЫмом".

        Не хотел знать. Они там портили людям отдых и праздник, пугали маленьких детей своими выходками. И какого лешего они приперлись в место для отдыха? Люди пришли отдыхать, по конституции есть такое право людей на отдых, они пришли лишить людей права отдознуть. Заниматься политикой было выделено другое место. Вот почему они туда не пошли? Да потому, что мpaзи, что их не коррупция интересует, а возможность напакостить в общественном месте. Это не борьба с коррупцией, это будущие борцы с правами граждан страны, что они и продемонстрировали, испортив людям отдых. Очевидно этим нeдoумкам нет дела до коррупции, они учатся предавать интересы государства.
        olimpiada15
    2. Александр романов Сегодня, 07:44
      Цитата: Rimlianin
      Зачем там было так много полиции, для чего вообще сотни задержаний? Что, все они нарушали общественный порядок? Ругались матом, показывали непристойные жесты, приставали к гражданам?

      Я был бы довольнее,если вашу братию,как следует в асфальт втоптали.
      Александр романов
      1. Комментарий был удален.
        1. Александр романов Сегодня, 08:30
          Цитата: Rimlianin
          А я был бы доволен, если за ваши экстремистские посты вас бы навсегда удалили с форума, генералиссимус диванных войск вы наш.

          Минусы отменили и стал писать,раньше у тебя на погонах три черепа было заслуженных.Либералов нигде не любят
          Александр романов
          1. Rimlianin Сегодня, 08:59
            Дети вы, ей Богу! Все в какие то погоны и черепа играетесь. Самим то не смешно?
            Rimlianin
          2. Ken71 Сегодня, 09:28
            Отменили минусы и вам пришлось свое недовольство оппонентом пытаться разумно обосновать. В этом проблема ?
            Ken71
      2. Velizariy Сегодня, 08:43
        а каждого десятого просто пристрелили бы)
        Velizariy
    3. Баракуда Сегодня, 07:44
      Зачем там было так много полиции

      Затем, что б даже и не думали...Янукович то же не думал, когда 500 человек изначально майданутых можно было и нужно разогнать, и в СИЗО отправить. Поиграл в либеральность. Теперь беглый анекдот, хоть и с ваблом.
      Баракуда
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:55
        Баракуда
        Янукович то же не думал, когда 500 человек изначально майданутых можно было и нужно разогнать,
        Янукович был частью игры.Он сделал своё дело.Теперь не бедствует.Скажите что как красиво руками тех кто платил за майдан и участников шоу Крым увели. laughing Они как последнии лохи старались.А их развели как последних лохов.Начиная от госдепа.И заканчивая последним майданутым придурком лохи. laughing
        Наблюдатель2014
      2. Ken71 Сегодня, 08:10
        Там майдан был финалом процесса. На западе к тому времени захватывало администраторы и громить милицию.
        Ken71
    4. К-612-О Сегодня, 07:49
      Вообще то полезли на реконструкторов и в толпу отдыхающих, мамаш с детьми шугать начали, стекла били. Если бы не копы их бы там народ порвал. Тех которые разбегались от полиции, мужики в переулках и дворах отлавливали и буцкали слегка, дождуться что их как нибудь уже народ отмахает.
      К-612-О
      1. Баракуда Сегодня, 07:55
        А что там мамаши с детьми делали ? Вспоминаются лихие 90-е, когда мамаши - посмотри сынок ,вон там танк стреляет по белому дому..Или это природное Славянское любопытство ?
        Баракуда
        1. К-612-О Сегодня, 08:00
          Там вообще то концерт был, представление реконструкторов и так на секунду 260-270 тысяч народу. Действительно чё там мамы с детьми делали
          К-612-О
        2. Стабилиози Сегодня, 08:10
          Мамаши пришли на праздник- День России, фестиваль реконструкторов там был ещё) а эти товарищи туда припёрлись, на Тверскую, причем припёрлись с места где им было согласованно(пр. Сахарова) и начали провоцировать, орать и мешать людям спокойно отдыхать.
          Спрашивается зачем? Для какой цели? Ответ очевиден по моему...
          Стабилиози
    5. AID.S Сегодня, 07:59
      Цитата: Rimlianin
      Вопрос насущнее - не как задерживают (тут по большей части вопросов нет, полиция действительно действовала сравнительно мягко), а для чего? Зачем там было так много полиции, для чего вообще сотни задержаний? Что, все они нарушали общественный порядок? Ругались матом, показывали непристойные жесты, приставали к гражданам?

      Лично я бы не хотел, идя по улице с детьми, попасться навстречу любой непонятной толпе, провоцирующей полицию. Им было предоставлено место и время, чего ломиться в места проведения праздничных мероприятий?,Это разве не нарушение?
      AID.S
    6. andj61 Сегодня, 08:12
      Цитата: Rimlianin
      Вопрос насущнее - не как задерживают (тут по большей части вопросов нет, полиция действительно действовала сравнительно мягко), а для чего?

      Это называется пресечение и предупреждение правонарушений - кстати,одна из задач полиции. Равно, как и профилактика - действия полиции и ей также являются.
      Цитата: Rimlianin
      Зачем там было так много полиции, для чего вообще сотни задержаний? Что, все они нарушали общественный порядок?

      Именно для того и было много полиции и сотни задержаний - чтобы не случилось чего-то более значительного. да, все задержанные нарушали закон и общественный порядок. Его, кстати,нарушали не только задержанный, но и все, кто принял участие в акциях. О том,что это противоречит закону,было известно ДО этих событий. Видиоряд, выложенный самими участниками, прекрасно иллюстрирует их нарушения. Полиция действовала крайне корректно. Честно говоря, следовало бы проявить бОльшую жёсткость hi
      andj61
  14. Altona Сегодня, 07:51
    Имела бы шанс г-жа Баронова остаться с неразбитым лицом, если бы дело было в демократической Британии или ещё более демократических США?
    ---------------------------
    За резкие жесты руками и неповиновение полиции в США можно сразу схлопотать пулю, причем не одну, у полицейских нервы ни к черту. И Grand Jury (прокурорская тройка разбора действий полиции) оправдает такое применение оружия в такой ситуации. Эти "демократические" хомячки не знают об этом? В GTA III разве не играли никогда, там показаны реальные действия полиции против Карла Льюиса.
    Altona
  15. Altona Сегодня, 07:56
    Цитата: svp67
    У них нет перспектив роста, вот они и стараются развлечься, а кто и о БОЛЬШОЙ карьере думает.

    ---------------------------
    Они на учебу ходить не хотят. преподов оскорбляют. Какие у них будут "перспективы роста" после такого? Тем более это протестуты из больших городов, где работу найти как два пальца об асфальт, не глубинка замкадная. Все молодые девки пишут в статусе "ищу спонсора" (на постоянной или временной основе), например. Сейчас многие хотят, не все, но многие-молодые и двуногие, чтобы пиво лилось рекой, айфоны новой модели даром, хата побольше и машина помощнее, и бабла побольше на веселуху. Конечно даром, не рабочим макаром. Пусть работает сивый конь, а нашего деточку не тронь.
    Altona
    1. Azim77 Сегодня, 09:21
      На картошку отправлять надо такую молодежь. Так сказать на свежий воздух, чтобы умишка набрались и делом показали, как Родину любят и борются за счастье народа.
      Azim77
  16. Ken71 Сегодня, 08:08
    А зачем их вообще задерживали в таком количестве. Полиция премии по головам получает.
    Ken71
    1. К-612-О Сегодня, 08:20
      В каком? 150 баранов много?!!! Больше как тараканы разбежались, кого то из них удалось " тапком" по дворам. Я то вот там был и весь этот цирк видел.
      К-612-О
      1. Ken71 Сегодня, 08:32
        Вообще то озвучивали цифры на порядок большие.
        Ken71
        1. К-612-О Сегодня, 08:39
          По стране если только, там самых буйных винтили. Отрезали толпу от отдыхающих и цепляли тех кто сам лез и когда ещё отрезать начали половина гопников разбегаться начала, на них копам вообще по....было.
          К-612-О
          1. Ken71 Сегодня, 09:15
            По Москве и Питеру цифры. По стране совсем немного. Такие задержания только подливают масла в огонь. Спустить на тормозах и в след раз никто не придет. Будет пикет из трех недовольных. А так у школоты эти акции наоборот рождают интерес о ореол героики.
            Ken71
    2. g1washntwn Сегодня, 08:33
      Из навальняшского флэш-моба под громким названием "протесты" вытаскивали откровенных провокаторов. Спецам много плюсов, четко психологически отработали толпу и выдернули зачинщиков бардака. Видно же по записям, кто в этом спектакле играет роль "ярого борцуна с рыжымом", а кто просто себе на лайки селфи набирает и снимает весь этот цирк с прыгающими мартышками.
      g1washntwn
  17. сибиралт Сегодня, 08:18
    Сытая молодежь от безделья дурью мучится.
    сибиралт
  18. ссс Сегодня, 08:26
    Как бы не относились к ментам, но в неадекватности их трудно обвинить. И человечности им хватает (пока их не раздраконят, или не отдадут жесткий приказ). Как то проходил я мимо очередного пикета в защиту Пуси Райт (случайно, шел по своим делам). Пикет был оцеплен ОМОНом. Окликает меня Омоновец, и говорит мне примерно следующее: Не похоже, чтобы Вы были из этой компании. Мы от них ждем провокации, а затем будем их гонять. Не хочется случайно задеть невиновного человека, поэтому Вам лучше перейти на другую сторону. (лексику я конечно сгладил, но тон и смысл передал точно).
    Почему-то этим митингующим многое сходит с рук (поэтому они такие наглые). Вот бы я, или любой законопослушный человек подошел бы к омоновцам, послал бы их и показал бы им разные жесты. Где и в каком виде я оказался бы через несколько минут?
    ссс
  19. Torkvat Torkvat Сегодня, 08:45
    Сколько раз бегали профисс.-большевики из ссылок и тюрем???))))...во времена кровавого царского режима.....вот если всю эту биомассу выпилить сразу...то....)))
    Torkvat Torkvat
    1. Ken71 Сегодня, 09:24
      Только расстрел спасут демократию .?
      Ken71
  20. Шукшин Сегодня, 09:00
    Нужно очень серьезно расследовать подобные факты, налицо явная клевета, как минимум. Всем участникам нужно давать сроки, это не детские игры, это серьезный политический акт.
    Шукшин
  21. Rimlianin Сегодня, 09:06
    Цитата: К-612-О
    Вообще то полезли на реконструкторов и в толпу отдыхающих, мамаш с детьми шугать начали, стекла били. Если бы не копы их бы там народ порвал.


    belay
    Rimlianin
    1. Ken71 Сегодня, 09:23
      Задача полиции разделить группы людей отправить школоту по другому маршруту или просто не пустить. Им за это деньги платят. А если там начались столкновения с битьем стекол то это значит что полиция не сработала как надо.
      Ken71
  22. spirit Сегодня, 09:06
    А мне больше нравиться вот это фото) когда Киселю набили рожу в Крыму, наверное за правду laughing laughing laughing
    spirit
    1. AID.S Сегодня, 09:49
      Цитата: spirit
      А мне больше нравиться вот это фото) когда Киселю набили рожу в Крыму, наверное за правду

      Ну вот, самоудовлетворительные фантазии пошли....вырежьте и повесьте над кроватью и дальше облечайте режим.
      AID.S
      1. Околоточный Сегодня, 10:26
        Я бы добавил в соответствии с вашим советом - И ОБЛЕГЧАЙТЕСЬ САМИ.
        Околоточный
    2. bddrus Сегодня, 10:01
      а фото навального в зеленке нравится? видать за правду пострадал?
      bddrus
  23. Alget87 Сегодня, 09:18
    Цитата: PPD
    Брешет этот реконструктор

    Брешут собаки на улице и ты вместе с ними, есть что сказать по делу, говори, нет, закрой гавкальник.
    Alget87
  24. Б.Т.В. Сегодня, 09:24
    Вообще- то, я считаю, что реконструкторам, жителям, которым испоганили отдых, надо обратиться с исками в суд за возмещением материального и морального ущерба, наказывать рублём просто необходимо, нет денег- общественно- полезный труд на благо города( на самой грязной, не престижной работе).

    Интересно: простые люди, пострадавшие от этих " борцунов", которые лишили их права на отдых( конституционного), могут обратиться с иском в ЕСПЧ, и рассмотрят ли такой иск?! Вот бы создать прецедент.
    Б.Т.В.
  25. ОТДЕЛ Сегодня, 09:29
    Они мечтали о таком ...Давайте вспомним!

    И особенно об этом...

    Не выйдет у вас ничего господа либерасты продажные...
    Мужики приедут с Урала и Сибири и порвем всех...!
    ОТДЕЛ
    1. Баракуда Сегодня, 09:54
      Можно я буду участвовать ? wink Хоть и с хохлостана, но родился как раз там. За Уралом в Тюмени. И еще кого-то приведу. Кац.ап ами нас кличут в укропии, ну и ладно. Формы и содержимого это не меняет. А Челябинские Мужики будут ?
      Только свистни..Три свистка - красный, синий и белый.
      Баракуда
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:24
        Цитата: Баракуда
        Можно я буду участвовать ? wink Хоть и с хохлостана, но родился как раз там. За Уралом в Тюмени. И еще кого-то приведу. Кац.ап ами нас кличут в укропии, ну и ладно. Формы и содержимого это не меняет. А Челябинские Мужики будут ?
        Только свистни..Три свистка - красный, синий и белый.

        Позовем Баракуда обязательно! Вы там с запада со снайперками будете их ждать , когда мы их на вас погоним..! Их много будет, имей ввиду... soldier
        ОТДЕЛ
  26. piston Сегодня, 09:33
    Обсуждаем задержание какой-то Бароновой? А остальных, только в Москве 865 человек?
    Полицаи хватали всех подряд. Арестовали даже двух сотрудников Главного управления по противодействию экстремизму! Дубинками били и стариков и женщин, не стеснялись. Били только за то, что они пришли сказать, что не согласны с разграблением своей страны КОРРУПЦИОНЕРАМИ. Люди не перекрывали движение транспорта, не били витрины, не нарушали общественный порядок..... Коррупционеры прислали полицаев и устроили свой "праздник".
    Тут некоторые, особо нервные, предлагали этих арестованных "надо было в автозаке - мол упала"; "выбила свои передние зубы об приклад моего автомата"; "поскользнулся на апельсиновой корке и упал на мой нож. И так 8 раз"; "закатать в асфальт"; "повесить"; "сжечь" и "просто поубивать". Полагаю, что за "поубивать" дело не станет - был "хороший" учитель, расстрелявший из танков Верховный Совет СССР. Завтра это случится с вами.
    piston
    1. Баракуда Сегодня, 10:03
      Вы как бы и правы. Но "либерастией " потянуло...С такими мыслями мы бы ни одной войны не выиграли. hi
      Говорят Петр-1 на костях Питер строил, Екатерина 11 строила и приумножала, про Сталина молчу.. так может отказаться от всего, пол Сибири отдать, Крым вернуть ? И никого не бить...
      Баракуда
    2. bddrus Сегодня, 10:04
      а то что "мирные протестующие" кричали полицейским тебе видимо нормально? а то твои мирные пришли людям праздник испортить - тоже нормально? а вот где бьют стариков и женщин с детьми - ролики есть? или так же как эта барышня выпрашивает ?
      bddrus
    3. Б.Т.В. Сегодня, 10:06
      Цитата: piston
      Дубинками били и стариков и женщин, не стеснялись. Били только за то, что они пришли сказать, что не согласны с разграблением своей страны КОРРУПЦИОНЕРАМИ.


      А доказательства, у Вас, есть?! Или из серии ОБС?!
      Б.Т.В.
      1. piston Сегодня, 10:28
        Желающий услышать - да услышит!
        Желающий увидеть - да увидит!
        Не мною сказано, но лучше не сказать,
        чтоб всё, что происходит, передать.
        Что интересно, это выражение
        я знал давно... Но вот в моё сознание
        оно вошло, как жизнь, как понимание,
        когда передо мною встало ограждение.
        Не в виде там какого-то забора,
        но дискомфортностью житейского узора:
        когда передо мною тёмный тон и цвет,
        а оппонент в ответ - такого нет!
        В нас угол зренья разный отражён:
        он смотрит в профиль, я смотрю анфас.
        Он любит лишь один приятный тон,
        мне ж предпочтительней правдивый глас.
        Вот так и складывалось в нас непонимание -
        оно, как отчуждённое сознание:
        один желает видеть белые тона,
        другому важно жизнь постичь до дна!
        А как бы понимания хотелось...
        Но мир для каждого уже определён.
        И надо бы иметь большую смелость,
        чтоб перейти и этот "Рубикон"!
        (Павел Апидамский).
        piston
    4. Околоточный Сегодня, 10:29
      У меня к вам только один вопрос - почему митингующие выбрали ИМЕННО 12 июня? Ведь знали же, что будет масса народу. Если такие "праведные", если знают за "приёмы кровавой гэбни", для чего тогда ПОДСТАВЛЯЛИ "под дубинки" МАССУ НАРОДА? Вам не смешно от своего написанного?
      Околоточный
  27. Rostislav Сегодня, 09:48
    Ролик на RT отправили?
    Rostislav
  28. dojjdik Сегодня, 09:51
    попытка вернуть бардак 90х окончилась провалом; во сколько она обошлась црушникам? не очень дорого-поэтому можно и нам с китайцами выделить фонд и время от времени такие бардаки проводить в тельавиве или ньюйорке можно и в чикаго; да и конечно надо помнить рецептуру китайских танкистов
    dojjdik
  29. Moskovit Сегодня, 09:55
    Пора создавать народные дружины, чтобы навальношакалят нейтрализовывать. А то, что получается, малолетки под камеры фотаются, их омон гоняет, они вроде как возмущенный народ. Вся Россия. А мы на диване ругаемся.
    Moskovit
  30. Стройбат запаса Сегодня, 10:09
    дешевая провокаторша. Отправить в куда-нибудь, пусть зарабатывает, если на нее хоть кто-то позарится
    Стройбат запаса
  31. лысова Сегодня, 10:16
    Полиция не совсем поняла её просьбу "Возьмите меня", расставив руки в объятиях. А полиция молодцы, в служебное время, служба превыше всего.
    лысова
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