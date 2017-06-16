О том, как на самом деле задерживали "непримиримых" 12 июня

Возьмите меня!..

В Сети появляются видео, на кадрах которого можно видеть, как на самом деле проходили задержания представителей и представительниц так называемой непримиримой оппозиции 12 июня. В частности, ультралиберальные издания и блоги подняли большой шум по поводу фотографии с задержанием «активистки» Марии Бароновой – главы московского отделения «Открытой России».Вот эта нашумевшая фотография «кровавой гэбни, заламывающей руки Бароновой»:Обратила на себя внимание странность: если люди на фото слева напряжены и снимают происходящий «произвол полиции», то люди справа едва сдерживаются от смеха. В чём же дело? Свет на задержание «активистки» проливает вот это видео, появившееся в YouTube:Голос за кадром иронично комментирует поведение г-жи Бароновой так (канал Игорь К):И Баронову, на которую полиция сначала не обращает никакого внимания, в конце концов спокойно выводят из толпы. То, что из этого соорудили «непримиримые», продемонстрировали даже на зарубежных каналах, вот только «забыли» главное – г-жа Баронова сделала всё, чтобы её отвели в автозак. Заметим – просто отвели под руки, не применяя грубой силы. Имела бы шанс г-жа Баронова остаться с неразбитым лицом, если бы дело было в демократической Британии или ещё более демократических США?