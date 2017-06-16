10:29 16 июня

Американский военный эксперт прокомментировал заявления Мэттиса в отношении РФ и КНР

В понедельник на слушаниях в Конгрессе глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Россия и Китай оспаривают военное господство Америки, используя технологические достижения и «угрожая международному порядку», сообщает Press.tv .

Американский военный эксперт прокомментировал заявления Мэттиса в отношении РФ и КНР


Возвращение к соревнованиям крупных держав, обозначенное возродившейся и более агрессивной Российской Федерацией и преуспевающим, более уверенным в себе и напористым Китаем, угрожает международному порядку,
сказал Мэттис членам комитата по делам вооруженных сил в ходе обсуждения военного бюджета на 2018 год.


Он подчеркнул, что «технологические достижения России и Китая ставят под угрозу контроль США в море, на земле и в воздухе». По мнению министра, в настоящее время «отсутствуют признаки, указывающие на то, что Путин желает установить хорошие отношения с США», так как он выбрал позицию «стратегического соперника».

Выступление главы Пентагона прокомментировал бывший офицер армии США, специалист по психологической войне Скотт Беннетт.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис уверен, что «у США есть некое непреложное право контролировать мировые энергоресурсы и выступать в качестве всемирного полицейского, а Китай и Россия должны служить вассальными государствами США, сказал Беннет в интервью телеканалу.

Это было долгосрочным идеологическим заблуждением среди американских военных и политиков. США долгое время воплощали план по обретению контроля над мировыми природными ресурсами, уничтожая существующие политические режимы и способствуя появлению контролируемых раздробленных стран и вассальных государств. Россия, Иран и Китай представляют оставшуюся угрозу, потому что они отказываются следовать этому порядку,
заявил эксперт.

Напомним, интересы Москвы и Вашингтона расходятся по многим вопросам, среди которых события в Сирии и на Украине.

Использованы фотографии: Reuters
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Комментарии 28

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  1. Толстоевский Сегодня, 09:32
    Россия всегда угрожает "мировому порядку". уже две тысячи лет
    Толстоевский
    1. Грэг Миллер Сегодня, 09:35
      "Западу от России хочется только одного - чтобы ее не было" - Л. Шебаршин
      Грэг Миллер
      1. cniza Сегодня, 09:38
        Много вас желающих было , с памятью у них плохо и мозги жиром заплыли , пора на "диету".
        cniza
        1. Чёрный Сегодня, 09:44
          ...припоминается детская сказка о Пузыре, который надувался от самомнения, и, в конце концов, из-за этого, лопнул...
          Хотелось бы, чтобы скорее... Чтобы Мир вздохнул свободно...
          Чёрный
          1. cniza Сегодня, 09:45
            Без шуток , это объективный закон так и будет.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 10:03
              Цитата: cniza
              это объективный закон так и будет.

              Боюсь , что учитывая сволочную сущность матрасов , этот пузырь когда лопнет , полмира за собой потянет , а остальных обляпает основательно .
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 10:12
                К сожалению , ты прав , поэтому и создаются срочно "подушки".
                cniza
    2. Tanarri Сегодня, 09:36
      России две тысячи лет? Это +- 800 лет?
      Tanarri
      1. iliitchitch Сегодня, 09:48
        Цитата: Tanarri
        России две тысячи лет? Это +- 800 лет?


        Больше , намного . Если покопать , а не гансов христианов андерсенов читать .
        iliitchitch
      2. просто экспл Сегодня, 10:18
        России даже не 2 тысячи лет , ей намного больше .
        по сути как только появились кроманьйонцы , тогда и появилась Россия .
        просто экспл
    3. pjastolov Сегодня, 09:39
      военное господство Америки, используя технологические достижения и «угрожая международному порядку»,
      а военное господство америки, ни кому не угрожает? feel
      pjastolov
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:50
        Они на западе этого боятся..! Ростовщики особенно. Можем повторить господа и вы нас русских опять к этому толкаете.

        Шашки дедовские остались еще на чердаках, на всякий случай soldier
        ОТДЕЛ
        1. Рабинович_007 Сегодня, 10:07
          Цитата: ОТДЕЛ
          вы нас русских

          Ты не русский же lol
          Рабинович_007
    4. сибиралт Сегодня, 09:47
      Констатация факта выдается за серьезную аналитику? А ослиные уши "покушение на мировое господство США" торчат, как и прежде.
      сибиралт
  2. Tanarri Сегодня, 09:32
    А можно ссылочку на оригинал? Спасибо.
    Tanarri
    1. Чёрный Сегодня, 09:36
      В каком-то кино слышала: " Не по массе прешь, бык!". laughing
      Чёрный
  3. Кот Всапогах Сегодня, 09:33
    мировые природные ресурсы им подавай, а на воротник, чтоб шею не натирало? laughing
    Кот Всапогах
    1. Чёрный Сегодня, 09:38
      Туман убрали и высказались прямо: "Хотим весь мир под своим влиянием". Помните как у Пушкина "старуха стала царицей"? но вот только "владычицей" быть ей обломилось.
      Чёрный
      1. cniza Сегодня, 09:40
        Там букв много , не читали... laughing
        cniza
      2. Кот Всапогах Сегодня, 09:41
        жаль только если матрасники окажутся у разбитого корыта, может пострадать экономика очень многих стран, и наша в их числе!! hi
        Кот Всапогах
        1. cniza Сегодня, 09:47
          Цитата: Кот Всапогах
          жаль только если матрасники окажутся у разбитого корыта, может пострадать экономика очень многих стран, и наша в их числе!! hi


          Поэтому и создаются многие механизмы , что бы облегчить , но будет всех трясти не по детски.
          cniza
      3. pjastolov Сегодня, 09:41
        умерика уже обламывается, вот и говорят уже открыто, боятся разбитого корыта laughing
        pjastolov
        1. iliitchitch Сегодня, 09:54
          Цитата: pjastolov
          боятся разбитого корыта


          Об их голову разбитого . Всё никак не пойму - то ли они от хохлов тупостью заразились , то ли наоборот ? Укропы древнее , согласно их учебникам . Но болезнь заразна весьма .
          iliitchitch
          1. pjastolov Сегодня, 10:12
            Древний вирус - его не побороть laughing
            pjastolov
  4. антивирус Сегодня, 09:42
    В понедельник на слушаниях в Конгрессе глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Россия и Китай оспаривают военное господство Америки, используя технологические достижения и «угрожая международному порядку»
    -а в субботу не догадался еще об этом?
    -всегда мед будет слаще на халяву, нежели за деньги
    доживём ли мы ( напр к 2050 г) до выступления: "США должны сохранить господство в Мексиканском заливе- это жизненно важно для нашей демократии"
    антивирус
  5. лысова Сегодня, 09:46
    Ушлёпок, кто к кому лезет, во внутренние дела государств, как не ваша оборзевшая свора. А бабки,вам, нужны для продолжения разорения мира и порабощения. Только дерьму одно место - у параши.
    лысова
  6. Горный стрелок Сегодня, 09:52
    Гегемон снял маску. Под улыбающимся картоном оказались вурдалачьи клыки. Крест, чеснок и молитва ... А лучше кол осиновый am
    Горный стрелок
  7. gurzuf Сегодня, 10:13
    Нынче матрасники похожи на мужика стоящего в длинной очереди в общественный туалет и переминающегося с одной ноги на другую и при этом быстро быстро повторяющем :" Я не всрався! Я не всрався!".
    gurzuf
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