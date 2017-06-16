Американский военный эксперт прокомментировал заявления Мэттиса в отношении РФ и КНР

Возвращение к соревнованиям крупных держав, обозначенное возродившейся и более агрессивной Российской Федерацией и преуспевающим, более уверенным в себе и напористым Китаем, угрожает международному порядку,

Это было долгосрочным идеологическим заблуждением среди американских военных и политиков. США долгое время воплощали план по обретению контроля над мировыми природными ресурсами, уничтожая существующие политические режимы и способствуя появлению контролируемых раздробленных стран и вассальных государств. Россия, Иран и Китай представляют оставшуюся угрозу, потому что они отказываются следовать этому порядку,