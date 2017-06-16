Американский военный эксперт прокомментировал заявления Мэттиса в отношении РФ и КНР
В понедельник на слушаниях в Конгрессе глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Россия и Китай оспаривают военное господство Америки, используя технологические достижения и «угрожая международному порядку», сообщает Press.tv .
Он подчеркнул, что «технологические достижения России и Китая ставят под угрозу контроль США в море, на земле и в воздухе». По мнению министра, в настоящее время «отсутствуют признаки, указывающие на то, что Путин желает установить хорошие отношения с США», так как он выбрал позицию «стратегического соперника».
Выступление главы Пентагона прокомментировал бывший офицер армии США, специалист по психологической войне Скотт Беннетт.
Глава Пентагона Джеймс Мэттис уверен, что «у США есть некое непреложное право контролировать мировые энергоресурсы и выступать в качестве всемирного полицейского, а Китай и Россия должны служить вассальными государствами США, сказал Беннет в интервью телеканалу.
Напомним, интересы Москвы и Вашингтона расходятся по многим вопросам, среди которых события в Сирии и на Украине.
Возвращение к соревнованиям крупных держав, обозначенное возродившейся и более агрессивной Российской Федерацией и преуспевающим, более уверенным в себе и напористым Китаем, угрожает международному порядку,сказал Мэттис членам комитата по делам вооруженных сил в ходе обсуждения военного бюджета на 2018 год.
Он подчеркнул, что «технологические достижения России и Китая ставят под угрозу контроль США в море, на земле и в воздухе». По мнению министра, в настоящее время «отсутствуют признаки, указывающие на то, что Путин желает установить хорошие отношения с США», так как он выбрал позицию «стратегического соперника».
Выступление главы Пентагона прокомментировал бывший офицер армии США, специалист по психологической войне Скотт Беннетт.
Глава Пентагона Джеймс Мэттис уверен, что «у США есть некое непреложное право контролировать мировые энергоресурсы и выступать в качестве всемирного полицейского, а Китай и Россия должны служить вассальными государствами США, сказал Беннет в интервью телеканалу.
Это было долгосрочным идеологическим заблуждением среди американских военных и политиков. США долгое время воплощали план по обретению контроля над мировыми природными ресурсами, уничтожая существующие политические режимы и способствуя появлению контролируемых раздробленных стран и вассальных государств. Россия, Иран и Китай представляют оставшуюся угрозу, потому что они отказываются следовать этому порядку,заявил эксперт.
Напомним, интересы Москвы и Вашингтона расходятся по многим вопросам, среди которых события в Сирии и на Украине.
Использованы фотографии: Reuters
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