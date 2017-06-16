Полторак: Россия планирует захватить Украину

Именно от того, насколько профессионально каждый из нас, получая знания, будет действовать на своих должностях, зависит, как быстро мы проведем реформу ВСУ. Мы создали новые органы управления, объединенных оперативный штаб, ССО, улучшили высокомобильные войска, улучшили систему подготовки, изменили систему логистического обеспечения

За 2016 год и начало 2017 года в войска по контракту пришло 86 тысяч военнослужащих, что свидетельствует о том, что армия становится профессиональной. Контрактники мотивированные, подготовленные, имеют боевой опыт. И это позволило нам на сегодняшний день отказаться от мобилизации

Мы создали 100-тысячный резерв, который на протяжении нескольких суток может взять в руки оружие. С ними каждый год проводятся учения