Полторак: Россия планирует захватить Украину
Текущая ситуация в Донбассе свидетельствует, что Россия не отказывается от планов нападения на Украину, утверждает глава украинского Минобороны Степан Полторак.
Ситуация на фронте свидетельствует, что агрессор - Российская Федерация - не отказывается от идеи захватить нашу страну - заявил он в ходе церемонии выпуска слушателей Национального университета обороны Украины им. И.Черняховского в пятницу в Киеве, передает "Интерфакс"
По словам министра, в этих условиях Украине следует продолжать реформы сектора обороны и укреплять армию.
По его словам, лишь в 2016 году на вооружение ВСУ поступило 2,5 тыс. единиц новой и модернизированной техники, 15 тыс. единиц техники было отремонтировано.
Также Полторак заявил, что за полтора года на службу по контракту в Вооруженные силы Украины поступили 86 тысяч человек.
Министр отметил, что такое количество контрактников также позволило создать резерв.
Как ранее сообщалось, Украина планирует перейти на контрактную армию к 2020 году. К этому времени контракт планируют подписать с 250 тысяч человек.
На данный момент МО Украины заявляет, что в ВСУ на контракте уже служат более 150 тысяч человек, из которых 47,5 тысяч офицеры.
Ситуация на фронте свидетельствует, что агрессор - Российская Федерация - не отказывается от идеи захватить нашу страну - заявил он в ходе церемонии выпуска слушателей Национального университета обороны Украины им. И.Черняховского в пятницу в Киеве, передает "Интерфакс"
По словам министра, в этих условиях Украине следует продолжать реформы сектора обороны и укреплять армию.
Именно от того, насколько профессионально каждый из нас, получая знания, будет действовать на своих должностях, зависит, как быстро мы проведем реформу ВСУ. Мы создали новые органы управления, объединенных оперативный штаб, ССО, улучшили высокомобильные войска, улучшили систему подготовки, изменили систему логистического обеспечения- сказал глава Минобороны.
По его словам, лишь в 2016 году на вооружение ВСУ поступило 2,5 тыс. единиц новой и модернизированной техники, 15 тыс. единиц техники было отремонтировано.
Также Полторак заявил, что за полтора года на службу по контракту в Вооруженные силы Украины поступили 86 тысяч человек.
За 2016 год и начало 2017 года в войска по контракту пришло 86 тысяч военнослужащих, что свидетельствует о том, что армия становится профессиональной. Контрактники мотивированные, подготовленные, имеют боевой опыт. И это позволило нам на сегодняшний день отказаться от мобилизации– сказал Полторак
Министр отметил, что такое количество контрактников также позволило создать резерв.
Мы создали 100-тысячный резерв, который на протяжении нескольких суток может взять в руки оружие. С ними каждый год проводятся учения– заверил министр и добавил, что "мы должны быть готовы к смене обстановки".
Как ранее сообщалось, Украина планирует перейти на контрактную армию к 2020 году. К этому времени контракт планируют подписать с 250 тысяч человек.
На данный момент МО Украины заявляет, что в ВСУ на контракте уже служат более 150 тысяч человек, из которых 47,5 тысяч офицеры.
Использованы фотографии: http://inshaua.com/
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