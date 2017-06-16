13:35 16 июня

Полторак: Россия планирует захватить Украину

Текущая ситуация в Донбассе свидетельствует, что Россия не отказывается от планов нападения на Украину, утверждает глава украинского Минобороны Степан Полторак.

Ситуация на фронте свидетельствует, что агрессор - Российская Федерация - не отказывается от идеи захватить нашу страну - заявил он в ходе церемонии выпуска слушателей Национального университета обороны Украины им. И.Черняховского в пятницу в Киеве, передает "Интерфакс"

По словам министра, в этих условиях Украине следует продолжать реформы сектора обороны и укреплять армию.


Полторак: Россия планирует захватить Украину



Именно от того, насколько профессионально каждый из нас, получая знания, будет действовать на своих должностях, зависит, как быстро мы проведем реформу ВСУ. Мы создали новые органы управления, объединенных оперативный штаб, ССО, улучшили высокомобильные войска, улучшили систему подготовки, изменили систему логистического обеспечения
- сказал глава Минобороны.

По его словам, лишь в 2016 году на вооружение ВСУ поступило 2,5 тыс. единиц новой и модернизированной техники, 15 тыс. единиц техники было отремонтировано.

Также Полторак заявил, что за полтора года на службу по контракту в Вооруженные силы Украины поступили 86 тысяч человек.

За 2016 год и начало 2017 года в войска по контракту пришло 86 тысяч военнослужащих, что свидетельствует о том, что армия становится профессиональной. Контрактники мотивированные, подготовленные, имеют боевой опыт. И это позволило нам на сегодняшний день отказаться от мобилизации
– сказал Полторак

Министр отметил, что такое количество контрактников также позволило создать резерв.

Мы создали 100-тысячный резерв, который на протяжении нескольких суток может взять в руки оружие. С ними каждый год проводятся учения
– заверил министр и добавил, что "мы должны быть готовы к смене обстановки".

Как ранее сообщалось, Украина планирует перейти на контрактную армию к 2020 году. К этому времени контракт планируют подписать с 250 тысяч человек.

На данный момент МО Украины заявляет, что в ВСУ на контракте уже служат более 150 тысяч человек, из которых 47,5 тысяч офицеры.

Использованы фотографии: http://inshaua.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 73

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  1. Logall Сегодня, 11:46
    Может хватит их разачеровывать? Давайте захватем? Пусть порадуются.
    Logall
    1. Кот Всапогах Сегодня, 11:48
      не надо торопиться, скоро сами приползут , когда их хозяева через интим прокинут laughing
      Кот Всапогах
      1. 210окв Сегодня, 12:12
        Эти "скакуны"не приползут...А Украину от них действительно освобождать придется..
        210окв
        1. igor.borov775 Сегодня, 12:53
          Цитата: 210окв
          Эти "скакуны"не приползут...А Украину от них действительно освобождать придется..
          Ответить

          Да абсолютно правильно.Сейчас каждый день работает на прыгунов в Украине.Оппозицию зачистили сильно. Из-за этого и проблемы,что делать с этим чемоданом без ручки .Ведь проблему должны решить сами украинцы.Замкнутый круг.Время сыграла с ними украинцами жестокую шутку.Не видно ни одного действительно яркого представителя оппозиции в Киеве.
          igor.borov775
      2. роман66 Сегодня, 12:21
        ну да. с венерикой диатезом и анорексией
        роман66
      3. pjastolov Сегодня, 13:22
        они уже приползли
        pjastolov
    2. Alexey RA Сегодня, 11:49
      Цитата: Logall
      Может хватит их разачеровывать? Давайте захватем? Пусть порадуются.

      "Оккупацию надо заслужить." ©
      Alexey RA
    3. polev66 Сегодня, 11:50
      начинай, покажи себя, воин дивана
      polev66
      1. Logall Сегодня, 12:04
        "Воин дивана" -это затёртая фишка, причём не ваша. Хотите блеснуть остроумием? Используйте свои тезисы и обороты речи. А то хочу что-то написать,но не знаю что. А затролю я бездарно кого-нибудь...
        Вы понятия не имеете, чем я Сейчас занимаюсь.
        Будьте добрее, хотябы к соотечественникам...
        Logall
    4. Венд Сегодня, 11:58
      Цитата: Logall
      Может хватит их разачеровывать? Давайте захватем? Пусть порадуются.

      Ага, щас! И повесить на шею весь этот дурдом? Свидомые из тупика видят только один выход - захват страны Россией. Иного выхода у Украины сохранить весь этот дурдом и прикормышей не получается. Пусть сами разгребают.
      Венд
      1. sabakina Сегодня, 12:24
        А я предлагаю захватить и опустить. Ой, я написал "опустить"? Извините, отпустить, и так раз в неделю, пока им это не надоест.
        sabakina
    5. Смог Сегодня, 12:05
      Цитата: Logall
      Давайте захватем?

      А оно нам нать, а может, ну ее- нас.ать?
      Цитата: Logall
      Пусть порадуются.

      Да, не...., пусть еще поплачут.
      Смог
      1. Svarog51 Сегодня, 12:31
        Костя, приветствую. hi
        А оно нам нать, а может, ну ее- нас.ать?

        Точно, а вот возьмём и не будем захватывать.
        Р.С. А чегой то Полторак на погонах звёзды носит - вИлки должен нацепить. Недосмотрело СБУ. wassat drinks
        Svarog51
        1. Смог Сегодня, 12:39
          Сережа, здарова!!!!!
          Цитата: Svarog51
          А чегой то Полторак на погонах звёзды носит - вИлки должен нацепить

          По шматку сала на каждый погон. Тут тебе и знак различия ( чем толще шмат- тем выше звание) и закусон сразу, а уж потом и бредни рассказывать можно laughing
          Смог
          1. Svarog51 Сегодня, 12:55
            Костя, он и так не худенький, а тут ещё и сало под нос положить, морда совсем треснет. Не-е, пусть лучше вИлки торчат, как в сторону повернулся, так дырки в щеке появились. lol
            Svarog51
            1. Смог Сегодня, 13:13
              Сереж, да что б он лопнул с пережору..... lol дерьма кусок
              Смог
              1. Svarog51 Сегодня, 13:25
                Есть одна идея как воплотить.
                что б он лопнул

                Старый детский способ - берём Полторашку, згружаем в неё карбит кальция, заливаем водой и закрываем пробкой. Ставим в поле и смываемся подальше. Вуаля, ваше желание исполнено. wassat
                Р.С. Я там в личку письмо отправил. wink
                Svarog51
                1. Смог Сегодня, 13:27
                  А если пробку вырвет???????? ой, дерьма налетит, ой налетит дерьмища то...... laughing
                  Смог
                  1. Svarog51 Сегодня, 13:30
                    Вот вот, заодно и поле перед посевом удобим. lol
                    Svarog51
                    1. Смог Сегодня, 13:32
                      Сереж, не тот навоз, чес слово не тот. Этим навозом землю как напалмом выжжет. Опять голодомор для у к ров наступит lol
                      Смог
        2. pjastolov Сегодня, 13:25
          Привет, Сергей
          мы уже вторглись в скокляндию
          pjastolov
          1. Svarog51 Сегодня, 13:33
            Привет, Володя. Ну всё, тушим свет, сливаем воду. Спалились по полной. Ща вой поднимется - потому что
            мы уже вторглись в скокляндию
            wassat good
            Svarog51
    6. Александр романов Сегодня, 12:16
      Цитата: Logall
      Может хватит их разачеровывать?

      Тарифы на комуналку поднимать будут,вот и весь треп
      Александр романов
    7. To be or not to be Сегодня, 12:34
      15 06 2017 г входе Прямой линии Путин В В очень подробно осветил свое видение решения вопроса по Украине
      Этот фрагмент ..судя по ходу мероприятия заранее был предусмотрен.так как разговор о Медведчуке инициировала ведущая :»» Т.Ремезова: «»Владимир Владимирович, что говорят Ваши друзья по этой теме? Например, тот же Виктор Медведчук, ведь он активно помогал с обменом пленными на Донбассе.»»
      Сперва .судя по тому как ВВП представил Медведчука – можно подумать .что ОН его валит .но .в том и сакральный смысл игры Путина -он его подставляет ..на власть в Украине
      1. ВВП - Медведчука . .Кум о Куме.. laughing
      15 06 17 «Я познакомился с ним, когда он был руководителем Администрации Президента Кучмы, основной его партнёр был тогда – и сейчас у них очень добрые отношения – Дмитрий Анатольевич Медведев, поскольку Медведев возглавлял Администрацию Президента России.»
      13.07.2012 «»После заседания межправительственной комиссии, прошедшего в Ялте 12 июля, и неформального ужина с президентом Украины Виктором Януковичем президент РФ Владимир Путин навестил своего кума – экс-главу Администрации президента времен Леонида Кучмы – Виктора Медведчука.
      Как пишет таблоид Life.news, Владимир Путин приехал в гости далеко за полночь. На пороге особняка в окрестностях Ялты его встретил хозяин – Виктор Медведчук – и его семья. Своей крестнице Дарье, которую он крестил в Петербурге с женой премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Светланой Медведевой, крестный папа преподнес букет цветов и плюшевого мишку. Также букет был подарен и супруге хозяина Оксане Марченко.

      За беседой кумовья пили шампанское и ели фрукты.»
      http://nbnews.com.ua/ru/news/48780/
      и
      12 ноября 2007 г

      https://gazeta.ua/ru/articles/politics/_zena-medv
      edchuka-rasskazala-pochemu-putin-stal-ih-kumom-fo
      to/191192

      ( Улыбнитесь –МЕДВЕДев Д А -премьер министр Правительства РФ и МЕДВЕДчук --???- Ого го !–наверное-- станом выше чем лисовский .гусинский …….))
      2 Убеждения Медведчука ( ВВП подыгрывает самостийным на Украине):
      - Патриот Украины .как сам себя позиционирует Медведчук и
      - националист –как его представил широкой украинской публике сам ВВП
      «У Медведчука есть свои собственные убеждения. Считаю, что он украинский националист, но ему не нравится такое определение. Он считает себя просвещённым патриотом Украины.»
      3. ВВП уходит в семейные корни Медведчука –оказывает папа Медведчука – что более приятно для национальных патриотов на Украине . ! :
      - его отец был активным деятелем ОУН
      -отец пострадал от советской власти

      «Но не секрет, что его отец был активным деятелем ОУН, был осуждён советским судом, сидел в тюрьме и был сослан в ссылку, где Медведчук, в Красноярском крае, и родился.»
      Да еще пострадавший от советской властью и был в ссылке в Сибири .где и родился у него сын . Чем НЕ НОВОЕ ЗНАМЯ -весь комплект есть и патриот и националист и папа ого го и папа сидел за свободу Украины .и сын родился не на Неньке ,а в ссылке..) Но . этого мало и ВВП раскрывает основу взглядов Медведчука .и корни его взглядов
      4.» У него есть своя система взглядов на независимость Украины.
      - горячий сторонник независимости, незалежности Украины
      - его система взглядов основана на фундаментальных, если можно так сказать, трудах – тоже скажем условно – украинских националистов, которые писали свои работы ещё в XIX веке, потом позднее, это Грушевский, Франко, Драгоманов. - – Черновол.
      Берите –и смотрите –идейно подковавн!! Что стоит упоминание Легендарного Черновола!!
      « .Он, конечно, горячий сторонник независимости, незалежности Украины, но его система взглядов основана на фундаментальных, если можно так сказать, трудах – тоже скажем условно – украинских националистов, которые писали свои работы ещё в XIX веке, потом позднее, это Грушевский, Франко, Драгоманов. Потом уже человек нашего времени – Черновол.»
      5.Но .тут ВВП раскрывается .и говорит через этих демиургов .о своем видении Украины .как
      :-независимая
      -федеративное устройство
      «И они все, хочу это подчеркнуть, они все исходили из того, что Украина должна быть независимой, но должна быть федеративным государством. Более того, один из них прямо писал в своё время, что чрезмерная, «механическая», как он выражался, централизация приведёт к внутренним конфликтам на Украине, что мы, собственно говоря, сейчас и наблюдаем.»
      ..» Во всяком случае, все выступали за федерализацию, развитие свободы личности, демократическое развитие украинского государства.
      Этой же точки зрения придерживается и господин Медведчук

      6.И плавно ВВП показывает .как он видит отношения Украины и России
      -очень добрые отношения РФ и Украины
      -экономическая интеграция двух государств и кооперация в экономической сфере при обоюдной выгоде!!!
      «»
      Но он выступает при этом за очень добрые отношения с Россией, если не за союз какой то, то за экономическую интеграцию. Он говорит о том, что нелепо разрушать те преимущества, которые нам достались из прошлого, имея в виду общую инфраструктуру, общую энергетику, общие финансовые возможности, технологические, кооперацию, что нелепо всё это разрушать.
      И считает, что кооперация в экономической сфере не только возможна, но и целесообразна. Он действует, вернее, формулирует свои идеи, исходя из интересов своего народа, так, как он это видит. «»»

      Таким образов ,ВВП ратует за :
      1.За сохранение государства Украина.
      2. Поддерживает федеративное устройство Украины.
      3.Дружеские отношения Украины и России при тесной экономической интеграции и кооперации двух стран
      4. Подсказывает .что выход Украины из кризиса можно провести .и Предлагает своего кума Медведчука.
      Тема озвучена.. в преддверии возможной встречи ВВП и Трампа.где несомненно будет решаться вопрос и Украины
      To be or not to be
      1. irbis0373 Сегодня, 13:32
        Цитата: To be or not to be
        Таким образов ,ВВП ратует за :
        1.За сохранение государства Украина.
        2. Поддерживает федеративное устройство Украины.
        3.Дружеские отношения Украины и России при тесной экономической интеграции и кооперации двух стран
        4. Подсказывает .что выход Украины из кризиса можно провести .и Предлагает своего кума Медведчука.
        Тема озвучена.. в преддверии возможной встречи ВВП и Трампа.где несомненно будет решаться вопрос и Украины

        Выводы конечно интересные и наверняка в этом что-то есть. Вариант конечно интересный и для Украины возможно было бы это хорошо.
        Но Путин -это именно Путин и что он задумал, какую многоходовую комбинацию можно только догадываться.
        Остается только ждать и наблюдать и что нам покажет время.
        irbis0373
    8. seregatara1969 Сегодня, 12:44
      сами безоговорочно капитулируют и сдадутся -нечего туда ходить - сами придут
      seregatara1969
  2. Кот Всапогах Сегодня, 11:46
    а ещё мы возьмём Прибалтику, Польшу, Швецию и Австралию(на всякий случай) fool
    Кот Всапогах
    1. polev66 Сегодня, 11:51
      прибалтику то зачем :? там кроме канцерогенных шпрот ничего не осталось
      polev66
      1. Кот Всапогах Сегодня, 11:53
        это был сарказм hi
        Кот Всапогах
      2. Александр романов Сегодня, 12:17
        Цитата: polev66
        прибалтику то зачем :?

        Ой,да пусть захватывают чё хотят.
        Эй захватчики,Аляску прихватите за одно
        Александр романов
      3. Герман 4223 Сегодня, 12:18
        Ну освободить балтийские курорты soldier
        Герман 4223
    2. Смог Сегодня, 12:02
      Цитата: Кот Всапогах
      и Австралию(на всякий случай)

      Вместе с кенгуру? Или кенгуру брать не будем?
      Смог
      1. Кот Всапогах Сегодня, 12:04
        конечно вместе с кенгуру , сгодятся , для ближнего боя! laughing
        Кот Всапогах
        1. Смог Сегодня, 12:13
          Цитата: Кот Всапогах
          сгодятся , для ближнего боя

          Это то да! Только вот какая опаска есть. чет у нас в последнее время желающих поскакать стало многовато появляться. А кенгуру тоже попрыгунчики знатные, да и воспитаны на либерально- западных ценностях. Так что над этим вопросом надо крепко подумать what
          Смог
          1. sabakina Сегодня, 12:29
            У кенгуру сильные ноги, попрыгивание для них тренировка, а не идеология. Наскольно я знаю, кенгуру опирается на хвост и бьёт ногами (или задними лапами what , вообщем нижними конечностями), очень больно, если не наповал...
            sabakina
          2. Кот Всапогах Сегодня, 12:33
            есть конечно в этом разумное зерно, я с этой стороны на эту проблему не смотрел hi
            Кот Всапогах
          3. Svarog51 Сегодня, 12:37
            Ничего, мы их в тыловую службу определим и под ружьё поставим. Перевоспитаем - боеприпасы в сумках к передовой доставлять будут. А то, что скачут - это ж хорошо, поди в него попади, потери меньше. good
            Svarog51
          4. Одиссей Сегодня, 12:47
            Цитата: Смог
            А кенгуру тоже попрыгунчики знатные, да и воспитаны на либерально- западных ценностях. Так что над этим вопросом надо крепко подумать

            Да ну,чего там думать-берем.Всего 24 млн.человек.из них 2 млн.-Китайцы.Воспитаем в своем коллективе.Несогласных в ссылку в Магад... в Новую Зеландию к хоббитам.
            Кстати,шутки шутками ,а был в истории России такой забавный эпизод-Миклуха-Маклай (крутейший ,между прочим,мужик) договорился с вождями племен Папуа о принятии их в подданство Российской Империи ! И отправил депешу в Петербург,к сожалению там, как обычно ответили-подумаем,может быть,наверно не получиться..и.т.д. Пока они телелись туда начали проникать Немцы,эти, разумеется, все прибрали к рукам.
            А то был бы у нас плацдарм в Тихом Океане.
            Одиссей
    3. Одиссей Сегодня, 12:03
      Цитата: Кот Всапогах
      Австралию(на всякий случай)

      Из всего Вами перечисленного разумно брать только Австралию.Польшу не надо брать даже если за это много заплатят.
      Одиссей
      1. Кот Всапогах Сегодня, 12:06
        из всего мною перечисленного - ничего разумного НЕТ!!!
        Кот Всапогах
        1. Одиссей Сегодня, 12:12
          Цитата: Кот Всапогах
          из всего мною перечисленного - ничего разумного НЕТ!!!

          Это понятно,но шутка юмора заключается в том,что воспринять Вашу шутку всерьез smile
          Так что Австралию берем (вместе с Кенгуру Ехиднами и Утконосами,а главное с полезными ископаемыми),остальных -нафиг
          Одиссей
          1. Кот Всапогах Сегодня, 12:15
            предлагаю ещё взять ЮАР и Конго!!! laughing
            Кот Всапогах
            1. Одиссей Сегодня, 12:22
              Цитата: Кот Всапогах
              предлагаю ещё взять ЮАР и Конго!!!

              Больше всего не люблю две вещи-Расизм и Негров
              Так что этих тоже -в сад. Можно было бы подумать про Анголу,Там Негров поменьше,но там уже появились ушлые Китайские товарищи.Этих дустом не выведешь.
              Встречное предложение-Ливия.Всех Арабов в Европу,страну нам.
              Одиссей
              1. Кот Всапогах Сегодня, 12:32
                ну в ЮАР тоже негров не много, раз уж вы так к ним не очень относитесь laughing
                Кот Всапогах
                1. Одиссей Сегодня, 13:10
                  Цитата: Кот Всапогах
                  ну в ЮАР тоже негров не много, раз уж вы так к ним не очень относитес

                  44 млн вместе с цветными.Там белых всего 8 % осталось.Ну его в пень такие расклады.
                  Будем тренироваться на кош.. На Австралии,Ливии и,как верно товарищ
                  ниже подсказывает на ОАЭ.
                  Одиссей
              2. Svarog51 Сегодня, 12:47
                Я тоже хочу предложение внести - Арабские Эмираты.
                Всех Арабов в Европу,страну нам.

                Там тепло и гостиницы имеются, надо же нашим солдатам где то отдыхать после войны то. wassat
                Svarog51
                1. Одиссей Сегодня, 12:58
                  Цитата: Svarog51
                  Я тоже хочу предложение внести - Арабские Эмираты.

                  Предложение отличное.Но там надо Арабов в добровольно-принудительном порядке переселять.В современной Ливии они сами в Европу рвутся всеми силами.
                  В Эмиратах же у них "любовь с интересом,там у них лежбище".
                  Что тут можно сделать ? Предлагаю воспользоваться опытом предков-колхозы у них организовать. Принцип проверенный -Колхоз дело добровольное,хочешь вступай ,хочешь расстреляем.
                  После этого можно будет брать их тепленькими.
                  Одиссей
                  1. Svarog51 Сегодня, 13:14
                    Одобрямс! good drinks
                    После этого можно будет брать их тепленькими.

                    Тем более, что они уже тёпленькие, эвон скока на солнышке греются. wink
                    Svarog51
  3. Владимир 38 Сегодня, 11:46
    Видно придется освобождать хохлов от их идиотского правительства..
    Владимир 38
    1. Ныробский Сегодня, 11:53
      Цитата: Владимир 38
      Видно придется освобождать хохлов от их идиотского правительства..

      Сами, сами.......ну их в баню. Нам надо помогать только тем кто с нами, а именно ЛДНР, а остальной периметр границы укреплять, дабы "недоевропейцы"на откорм не полезли.
      Ныробский
  4. svp67 Сегодня, 11:47
    Иногда мне ОЧЕНЬ хочется, что бы Украину по быстрей захватили. Ну сколько можно и их и нас мучать. Пора уже расставлять все точки над "Ё".
    svp67
    1. Alexey RA Сегодня, 11:49
      Сохраняйте спокойствие и следуйте плану Темнейшего:
      1. Поддерживать Украину во всех ее политических начинаниях.
      2. Ждать.
      3. Не ржать.
      Alexey RA
      1. svp67 Сегодня, 11:57
        Цитата: Alexey RA
        1. Поддерживать Украину во всех ее политических начинаниях.
        2. Ждать.
        3. Не ржать.

        Я бы с удовольствием, если бы там РЕАЛЬНО не гибли люди. Простые, ни в чем особо не виноватые люди. Вся беда, которых только в том, что они хотят ЖИТЬ. Они не войны, они ТРУЖЕНИКИ. Им просто хочется жить, а не воевать. А их убивают. Так, что "ржать", точно не получается.
        svp67
      2. Одиссей Сегодня, 12:08
        Цитата: Alexey RA
        Сохраняйте спокойствие и следуйте плану Темнейшего:

        План хорош.Но если решить проблему Донбасса.Пока это как незаживающая рана.
        Одиссей
    2. katalonec2014 Сегодня, 12:01
      Цитата: svp67
      Пора уже расставлять все точки над "Ё".

      Придёт время и они действительно окрепнут,или будут думать так,вот тогда они ударят со всей силы,у России как гаранта " Минска-2 " не останется выбора,и кому то больно дадут по рогам.Вопрос лишь в том,на сколько их откинут от Донецка? Моё желание до Киева...но оно не в счёт.
      katalonec2014
  5. vch Сегодня, 11:47
    Как уже надоели эти мантры о "захвате Украины". Да не дождетесь. Потом корми вас еще.....
    vch
    1. svp67 Сегодня, 12:07
      Цитата: vch
      Потом корми вас еще.....

      А кто сказал КОРМИТЬ? Достаточно ПРИНУДИТЬ к выполнению МИНСКИХ СОГЛАШЕНИЙ. И все, далее пусть живут мирно, тихо...кто как сможет. Ясно же, что по итогам выполнения этих соглашений Украина станет ИНОЙ. И фактически Россия просто начнет сотрудничать, только с её частью...
      svp67
  6. МорякЧФ Сегодня, 11:51
    Надо было в 14 году додавливать,всё равно санкции только усилились,а сейчас в случае столкновения нам будет тяжелее там много уже обстреляных.
    МорякЧФ
    1. sabakina Сегодня, 12:34
      Обстрелянные говорите...Ну не знаю, я считаю, что обстрелянный - это боец, прошедший два-три полноценных боя, а не стрелявший по гражданским...
      sabakina
  7. Баракуда Сегодня, 11:51
    Хитрый план нападения.
    Мы создали 100-тысячный резерв, который на протяжении нескольких суток может взять в руки оружие. С ними каждый год проводятся учения

    Это они сами с обой талдычат ? Какой в ж оп.пу резерв и учения ? Да загрызут командный состав простые сержанты, за то что они сделали. Ну впрочем как хотят. Ну главком ВМс(Ф) живой точно останется. Тикать будет на последней надувной лодке. Все пропито до нас.
    Баракуда
  8. soroKING Сегодня, 11:51
    150тыс. из которых 47,5тыс охфицеры
    прям, как белая добровольческая армия...и в психичекую, урраа! wassat
    soroKING
  9. Сергей-8848 Сегодня, 11:56
    Хоть обратное не утверждает, значит, какие-то медикаментозные процедуры ему помогают.
    Сергей-8848
  10. tolyasik0577 Сегодня, 12:07
    Дай Бог нашему народу- терпения, а руководителю страны -мудрости. К великому сожалению запада Россия не собирается нападать на украину, и изменений украинского вектора в сторону России уже теперь вряд ли будет. Так и останется тлеющая внутренними разногласиями страна плавно превращающаяся в "Сомали".
    tolyasik0577
  11. pvv113 Сегодня, 12:22
    Полторак: Россия планирует захватить Украину

    Ага, аж полтора раза hi
    pvv113
  12. mikh-korsakov Сегодня, 12:26
    Во-первых, взглянул на фотографию, как говорит наш лидер, "ничего необычного", - типичный х.охол макоронник типа, "за что отвечаю, то имею". Он очень хочет, чтобы РФ на Украину напала, у него просто дух захватывает от того, какая сладкая вещь - военные поставки и сколько оружия можно списать, а потом продать "марионеткам агрессора". А мы его разочаровываем, может быть уже пора, а то у этого организма гипертония на почве неудовлетворенного желания воровать по крупному перерастет в инсульт. Тов. Путин проявите милосердие, нельзя же людей так доводить
    mikh-korsakov
  13. PROXOR Сегодня, 12:28
    Что то этот Полторак на Сердюкова похож. А может))))...
    PROXOR
    1. mikh-korsakov Сегодня, 13:03
      Вы правы, сходство этих двух организмов выдает хитрый прищур глаз. Я не верил Путину, когда он говорил, что мы один народ. Может быть и так, может быть и нет, но воры в генеральской форме очень похожи.
      mikh-korsakov
  14. a.s.zzz888 Сегодня, 12:40
    , улучшили высокомобильные войска,

    ... это чего? каждому выдали по ракете?укробандеродибилизм laughing
    a.s.zzz888
  15. Слон Сегодня, 12:47
    Однако неплохая мысль у Полторака. Только надо сделать так, чтобы не один высокопоставленный укро-фашист не смог сбежать из Украины, всех до единого отловить и судить военным трибуналом...
    Слон
  16. Homer_Junior_Simpson Сегодня, 12:54
    Зачем? И почему институт обороны все ещё им. И. Черняховского? Срочно де кому ни зимовать и сменить название!
    Homer_Junior_Simpson
  17. Homer_Junior_Simpson Сегодня, 12:55
    Зачем? И почему институт обороны все ещё им. И. Черняховского? Срочно де кому ни зимовать и сменить название!
    Homer_Junior_Simpson
  18. venik Сегодня, 13:06
    Фамилия говорит сама за себя...... Давно уже сказано мудрецами - НИЧЕГО нельзя делать НАПОЛОВИНУ!!!!! Нельзя быть "наполовину беременной" или "ПОЛТОРА.." раза победителем........
    venik
  19. yehat Сегодня, 13:17
    Ситуация на фронте свидетельствует, что агрессор - Российская Федерация - не отказывается от идеи захватить нашу страну

    как свидетельствует?
    во-первых сам фронт создан украиной
    во-вторых, ополченцы никогда первыми не лезут
    в третьих, при чем тут рф?
    в четвертых, в чем идея захвата украины? Кроме головной боли, никакой пользы нет.
    в пятых, кто в РФ эту идею проводит в жизнь? Конкретные фамилии и поступки
    Олигархи что-то могут пытаться скупить, как-то продвигать свои шкурные интересы, но на этом экспансия заканчивается
    yehat
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