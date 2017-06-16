Сроки возвращения российских военных на базы Хмеймим и Тартус зависят от темпов освобождения территории САР от боевиков
Сроки возвращения российских военных на базы Хмеймим и Тартус в Сирии будут зависеть от успехов сирийских правительственных войск в борьбе за освобождение страны от террористов, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
В свою очередь депутат Госдумы Дмитрий Саблин сообщил, что возвращение российских военных в расположение пунктов базирования на базах Хмеймим и Тартус будет зависеть от стабильности устанавливаемого в настоящее время в республике процесса мирного урегулирования.
Президент РФ Владимир Путин в четверг в ходе "Прямой линии" сказал, что сирийским войскам будет предоставлена "возможность самим функционировать эффективно и добиваться нужным им результатов".
Есть интервью министра обороны РФ, в котором он сказал, что завершается планирование последовательного сокращения нашего присутствия (в Сирии, - прим. ВО). Это все будет зависеть от тех темпов, которыми будут правительственные войска устанавливать контроль на территории Сирийской Арабской Республики- сказал В.Шаманов, передает "Интерфакс-АВН"
В свою очередь депутат Госдумы Дмитрий Саблин сообщил, что возвращение российских военных в расположение пунктов базирования на базах Хмеймим и Тартус будет зависеть от стабильности устанавливаемого в настоящее время в республике процесса мирного урегулирования.
Президент РФ Владимир Путин в четверг в ходе "Прямой линии" сказал, что сирийским войскам будет предоставлена "возможность самим функционировать эффективно и добиваться нужным им результатов".
Наша задача на ближайшую перспективу - поднять уровень и боеспособность Вооруженных сил самой САР и спокойненько выйти в расположение тех пунктов базирования в Сирии, которые нами там созданы, - и на Хмеймиме, в аэропорту Хмеймим, и на военной морской базе в Тартусе, предоставив возможность самим сирийским войскам функционировать эффективно и добиваться нужных им результатов. Но при необходимости, скажем, с помощью применения той же боевой авиации можно было бы оказывать им текущую поддержку в решении задач с террористическими организациями. Вот таковы наши планы- сказал В.Путин.
Использованы фотографии: http://rsva.ru/index.php
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