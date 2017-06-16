Сроки возвращения российских военных на базы Хмеймим и Тартус зависят от темпов освобождения территории САР от боевиков

Есть интервью министра обороны РФ, в котором он сказал, что завершается планирование последовательного сокращения нашего присутствия (в Сирии, - прим. ВО). Это все будет зависеть от тех темпов, которыми будут правительственные войска устанавливать контроль на территории Сирийской Арабской Республики

Наша задача на ближайшую перспективу - поднять уровень и боеспособность Вооруженных сил самой САР и спокойненько выйти в расположение тех пунктов базирования в Сирии, которые нами там созданы, - и на Хмеймиме, в аэропорту Хмеймим, и на военной морской базе в Тартусе, предоставив возможность самим сирийским войскам функционировать эффективно и добиваться нужных им результатов. Но при необходимости, скажем, с помощью применения той же боевой авиации можно было бы оказывать им текущую поддержку в решении задач с террористическими организациями. Вот таковы наши планы