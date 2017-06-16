13:45 16 июня

Сроки возвращения российских военных на базы Хмеймим и Тартус зависят от темпов освобождения территории САР от боевиков

Сроки возвращения российских военных на базы Хмеймим и Тартус в Сирии будут зависеть от успехов сирийских правительственных войск в борьбе за освобождение страны от террористов, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Есть интервью министра обороны РФ, в котором он сказал, что завершается планирование последовательного сокращения нашего присутствия (в Сирии, - прим. ВО). Это все будет зависеть от тех темпов, которыми будут правительственные войска устанавливать контроль на территории Сирийской Арабской Республики
- сказал В.Шаманов, передает "Интерфакс-АВН"

Сроки возвращения российских военных на базы Хмеймим и Тартус зависят от темпов освобождения территории САР от боевиков



В свою очередь депутат Госдумы Дмитрий Саблин сообщил, что возвращение российских военных в расположение пунктов базирования на базах Хмеймим и Тартус будет зависеть от стабильности устанавливаемого в настоящее время в республике процесса мирного урегулирования.

Президент РФ Владимир Путин в четверг в ходе "Прямой линии" сказал, что сирийским войскам будет предоставлена "возможность самим функционировать эффективно и добиваться нужным им результатов".

Наша задача на ближайшую перспективу - поднять уровень и боеспособность Вооруженных сил самой САР и спокойненько выйти в расположение тех пунктов базирования в Сирии, которые нами там созданы, - и на Хмеймиме, в аэропорту Хмеймим, и на военной морской базе в Тартусе, предоставив возможность самим сирийским войскам функционировать эффективно и добиваться нужных им результатов. Но при необходимости, скажем, с помощью применения той же боевой авиации можно было бы оказывать им текущую поддержку в решении задач с террористическими организациями. Вот таковы наши планы
- сказал В.Путин.

Использованы фотографии: http://rsva.ru/index.php
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Комментарии 7

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  1. mojohed2012 Сегодня, 12:38
    Правильно, но гибель наших военных в Сирии не редкость - о которых мы узнаем спустя месяцы.
    Если бы не СШа и арабские страны, поддерживающие экстремистов - давно бы порядок навели.
    Вот штаты уже РСЗО стянули. Никак - ударят по сирийцам около Ат-Танфа. Что будем тогда делать?
    mojohed2012
    1. Баракуда Сегодня, 12:44
      "Сармат" и "Циркон" от полигоных испытаний отмывать. wink
      Баракуда
    2. grm Сегодня, 12:50
      Цитата: mojohed2012
      Если бы не СШа и арабские страны, поддерживающие экстремистов - давно бы порядок навели.


      Ничего подобного.
      Более того, США и союзники делают громадную работу в борьбе с ИГИЛ.


      Цитата: mojohed2012
      Никак - ударят по сирийцам около Ат-Танфа. Что будем тогда делать?


      Выразите беспокойство . Россия это умеет отлично делать bully
      grm
    3. Банный Сегодня, 12:54
      если расчитывать на армию САР то наши там навсегда)))
      Банный
  2. Баракуда Сегодня, 12:38
    Да я думаю очередь стоит, что б туда попасть.
    Мой батя то-же стремился в Египет и Ливию, не взяли. думали, что перебежчик возможный . Потом Афган, не взяли.
    Баракуда
    1. рич Сегодня, 12:53
      Скорее всего не в "возможном перебежчике" дело. Было бы такое подозрение - мигом бы на гражданку. Правильно сделали, что не взяли. Нехорошая примета. Кто понимает поддержит. Такой "традиции" в армии уже больше 100 лет. Предложат- езжай, сам - не играй такими вещами -кисмет, это не Родину защищать.
      рич
  3. iliitchitch Сегодня, 12:55
    "А я чо , я ничо , примус починяю." . Всё-таки нам есть , чем и кем гордится . Вот не вписались бы за Сирию , и ? "Управляемый хаос" , говоришь , казёл копчёный на пару с дауном бушем ? Да уже бы гангрена к центру Африки подползала , так думаю . И в каком-нибудь кёльне кол-во изнасилований в разы больше было бы .
    iliitchitch
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