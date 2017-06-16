13:42 16 июня

Госдеп готов поддержать другой формат урегулирования ситуации в Донбассе

Администрация США готова поддержать другой, отличный от минского, формат урегулирования ситуации на востоке Украины, передает РИА Новости заявление представителя Госдепа Хизер Науэрт.

Госдеп готов поддержать другой формат урегулирования ситуации в Донбассе


Мы остаемся привержены минским соглашениям. Различные стороны подписали его, так что мы продолжаем призывать эти стороны уважать эти договоренности. Мы не удовлетворены прогрессом и выполнением соглашения. Мы глубоко озабочены эскалацией и насилием в Донбассе,
сказал Науэрт на брифинге.


По ее словам, Вашингтон «не видит результатов минских соглашений, которые хотелось бы видеть».

Я бы сказала, наша общая цель остается прежней – мир. Мы не видим этого. Что же касается вашего вопроса (об альтернативном формате по Украине)… если стороны придут к какой-либо договоренности сами по созданию другого механизма, и он будет успешным, то мы будем готовы это поддержать,
подчеркнула представитель ведомства.

Ранее глава Госдепа Рекс Тиллерсон заявил, что решение конфликта в Донбассе может быть найдено в рамках какой-то другой структуры, помимо минских договоренностей, «но с учетом обозначенных в них целей».

Использованы фотографии: AP Photo / Luis M. Alvarez
1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 10

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. katalonec2014 Сегодня, 13:27
    А что это изменит? Они что думают что мы отступим...да фиг вам.
    katalonec2014
    1. Смог Сегодня, 13:29
      Если бабамыч отстранялся от проблемы, то сейчас мерикосы кажется хотят влезть в формат. Какая для них выгода? нужно подумать.
      Смог
      1. Монос Сегодня, 13:36
        Я бы сказала, наша общая цель остается прежней – мир.

        Давненько я не слышал таких откровенно циничных заявлений.
        Монос
        1. cniza Сегодня, 13:39
          Что то мне подсказывает , что сливает США Украину на откуп Европе , делайте что хотите и к нам не приставайте.
          cniza
      2. ser-pov Сегодня, 13:37
        Посмотрим ,что скажет Госдеп , после посещения их Педро Порося... Вот тогда можно делать выводы...
        ser-pov
      3. Logall Сегодня, 13:39
        Когда они будут в нормандской уже пятёрке, то могут лоббировать своё видение ситуации. Хвалить Киев, ругать Донбасс и Россиюшку.
        Надеюсь ВВП на это не пойдет? А то россияне разочаруются.
        Logall
  2. Владимир 38 Сегодня, 13:27
    Ну конечно ваша цель -мир. Жаль материться нельзя, в общем лицемеры
    Владимир 38
  3. ИмПерц Сегодня, 13:31
    И бросить жалко, и тащить тягостно...
    Это всё, что нужно знать о новых предложения Госдепа.
    ИмПерц
  4. Altona Сегодня, 13:35
    Попытка США хоть чучелком, хоть тушкой прописаться в гарантах и договорантах в/на Украине. Мы по Сирии видим чем занимаются США для "достижения мира", выводят особо ценные кадры из-под удара и наносят удары по сирийской армии. В Донбассе они будут заниматься тем же самым:опекать нациков и нападать на народную милицию ЛНР и ВС ДНР.
    Altona
  5. afrikanez Сегодня, 13:36
    цель остается прежней – мир
    Во америкосы "задвигают"! Хотят мира и тут же посылают инструкторов и "бабки" на войну. what
    afrikanez
Картина дня