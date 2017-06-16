Госдеп готов поддержать другой формат урегулирования ситуации в Донбассе

Мы остаемся привержены минским соглашениям. Различные стороны подписали его, так что мы продолжаем призывать эти стороны уважать эти договоренности. Мы не удовлетворены прогрессом и выполнением соглашения. Мы глубоко озабочены эскалацией и насилием в Донбассе,

Я бы сказала, наша общая цель остается прежней – мир. Мы не видим этого. Что же касается вашего вопроса (об альтернативном формате по Украине)… если стороны придут к какой-либо договоренности сами по созданию другого механизма, и он будет успешным, то мы будем готовы это поддержать,