Госдеп готов поддержать другой формат урегулирования ситуации в Донбассе
Администрация США готова поддержать другой, отличный от минского, формат урегулирования ситуации на востоке Украины, передает РИА Новости заявление представителя Госдепа Хизер Науэрт.
По ее словам, Вашингтон «не видит результатов минских соглашений, которые хотелось бы видеть».
Ранее глава Госдепа Рекс Тиллерсон заявил, что решение конфликта в Донбассе может быть найдено в рамках какой-то другой структуры, помимо минских договоренностей, «но с учетом обозначенных в них целей».
Мы остаемся привержены минским соглашениям. Различные стороны подписали его, так что мы продолжаем призывать эти стороны уважать эти договоренности. Мы не удовлетворены прогрессом и выполнением соглашения. Мы глубоко озабочены эскалацией и насилием в Донбассе,сказал Науэрт на брифинге.
По ее словам, Вашингтон «не видит результатов минских соглашений, которые хотелось бы видеть».
Я бы сказала, наша общая цель остается прежней – мир. Мы не видим этого. Что же касается вашего вопроса (об альтернативном формате по Украине)… если стороны придут к какой-либо договоренности сами по созданию другого механизма, и он будет успешным, то мы будем готовы это поддержать,подчеркнула представитель ведомства.
Ранее глава Госдепа Рекс Тиллерсон заявил, что решение конфликта в Донбассе может быть найдено в рамках какой-то другой структуры, помимо минских договоренностей, «но с учетом обозначенных в них целей».
Использованы фотографии: AP Photo / Luis M. Alvarez
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти