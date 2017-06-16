16:35 16 июня

Банк России пошёл на очередное снижение ключевой ставки

Центральный Банк России пошёл на очередное снижение ключевой ставки. ЦБ РФ принимает решение, на основании которого ключевая ставка с 19 июня (понедельник) составит 9%. Предыдущее снижение ключевой ставки имело место 2 мая. С того времени до дня сегодняшнего показатель соответствовал 9,25 п/п.

О необходимости снижения ключевой ставки говорят практически на постоянной основе. Наиболее заинтересованы в снижении представители отечественного бизнеса, для большинства из которых (особенно если речь о малом бизнесе) банковские кредиты, отталкивающиеся от ключевой ставки в районе 10%, приводят к убыткам.

Активно обсуждалась возможность снижения ставки в ходе Петербургского международного экономического форума. И представители руководства ЦБ РФ прислушались к бизнес-сообществе и решили пойти на очередное «смягчение».


Банк России пошёл на очередное снижение ключевой ставки


Важно добавить, что накануне представители Банка России и Нацбанка Китая провели переговоры на предмет расширения использования национальных валют во взаиморасчётах.

Пресс-служба ЦБ РФ:
В ходе круглого стола представители национальных регуляторов, коммерческих банков и деловых кругов двух стран обсудили текущее состояние и перспективы использования национальных валют в двусторонних расчетах и возможные шаги по расширению практики таких расчётов. Отдельное внимание было уделено торгам валютной парой «китайский юань – российский рубль», перспективам выпуска облигаций, номинированных в юанях, на российском рынке, а также использованию рублей и юаней в приграничных районах России и Китая.

Использованы фотографии: Infpol.ru
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Комментарии 36

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:58
    ... "Ну вы блин даёте!" ц-та из к/ф...
    a.s.zzz888
    1. stas Сегодня, 14:35
      Запоздалые потуги Грефа, это надо было делать еще 2 года назад, и выходить на уровень 3 %.
      Народу нечем возвращать кредит. Уровень зарплат и пенсий позволяют только с трудом сводить концы.

      Банкиры это самые циничные и жадные персоны рыночной барахолки. В ГУЛАГ их на доживание, без права УДО.
      stas
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 14:40
        stas
        Банкиры это самые циничные и жадные персоны рыночной барахолки.

        ... мудро! good ... первоисточником не поделитесь?
        a.s.zzz888
        1. stas Сегодня, 15:05
          К.Маркс и В.Ленин подсказали.
          stas
      2. Paranoid50 Сегодня, 14:42
        Цитата: stas
        Запоздалые потуги Грефа,

        Греф-то тут сбоку,он -глава Сбербанка. Глава Центробанка - Набиуллина.
        Paranoid50
        1. stas Сегодня, 15:08
          Греф это обобщенная личность всех банкиров кровососов.
          ЦБ кредиты населению не дают, а Греф дает.
          stas
        2. Александр романов Сегодня, 15:10
          Цитата: Paranoid50
          Греф-то тут сбоку,он -глава Сбербанка.

          Да кому вы это объясняете-это же уровень подвального экономиста
          Александр романов
          1. stas Сегодня, 15:20
            Монархист послушай Глазьева,Делягина, Соловьева и многих других. Кроме либерастов которым ты поклоняешься.
            Романов а ты куда свой чебурашкин прикид дел, продал или потерял.
            stas
            1. Александр романов Сегодня, 15:21
              Цитата: stas
              . Кроме либерастов которым ты поклоняешься.

              Уровень твоих знаний ДНО!
              Александр романов
              1. Pancir026 Сегодня, 15:34
                Цитата: Александр романов
                Уровень твоих знаний ДНО

                Однако вы о себе честно сказали..
                Весь ваш монолог тут состоит из цепи оскорбления и ни единой мысли,факта,аргумента против оппонента,так что на счет ДНА,эт вы с Улюкаевым соревнуйтесь.
                Pancir026
                1. Александр романов Сегодня, 15:51
                  Цитата: Pancir026
                  Весь ваш монолог тут состоит из цепи оскорбления и ни единой мысли,факта,аргумента против оппонента

                  Ослеп?
                  Александр романов
                  1. stas Сегодня, 16:27
                    Не, ты Романов не ослеп, ты на почве монархизма охринел до уровня либерастии, как в своё время жаба Новодворская.
                    stas
      3. Александр романов Сегодня, 15:09
        Цитата: stas
        Запоздалые потуги Грефа,

        Очередной Специалист по экономике wassat
        Цитата: stas
        Народу нечем возвращать кредит.

        Слеза за народ прошибает,кто же его заставлял кредиты брать.Глупость? Тупость? Жажда халявы?
        Александр романов
        1. stas Сегодня, 15:16
          У монархиста Романова понос начался, народ получит более доступные кредиты, о чем говорят все ведущие экономисты России, желательно как В США 0.5 %.
          Голубая кровь бьет в голову Романову.
          Но монархистов Россия давно послала в мир иной.
          Романов, поплачься Поклонской, будете о.еренной парочкой.
          stas
          1. Александр романов Сегодня, 15:19
            Цитата: stas
            народ получит более доступные кредиты,

            Без кредита жить не можешь?
            Ты сначала запомни,кто глава ЦБ,что бы ахинею не писать laughing
            Цитата: stas
            Романов, поплачься Поклонской, будете о.еренной парочкой.

            Поклонская сделала куда больше,ты! Удачи тебе большевичок
            Александр романов
            1. stas Сегодня, 15:27
              Романов не забывай куда дели большевики твоих обожателей.
              Жадность царей тоже не доводит до добра.
              Поклонскую скоро и из ГД выкинут за природную монархическую глупость.
              А на твои монархические потуги на сайте мне .......
              Читай ниже ник клиента в шапке со звёздочкой, с лицо монарха.
              stas
              1. Pancir026 Сегодня, 15:40
                Цитата: stas
                Поклонскую скоро и из ГД выкинут за природную монархическую глупость.

                Точно..смотрим кому выгодны эти потуги.
                9 июня 2016 года по случаю Дня России в российском посольстве в Испании собрался цвет неонацизма. Помимо организаторов фашистского слета «Испанская весна» (на котором обелялся Муссолини) из Movimiento Social Republicano, хозяина магазина экстремистской литературы «Европа» и бывшего члена неонацистского «Испанского кружка друзей Европы» CEDADE, представителя Национального фонда Франциско Франко и т.п. — присутствовали все те же члены братства «Голубой дивизии».
                Фашисты всегда были главными борцами с «красной угрозой», и на этой почве они легко становились союзниками либеральных и «белых» сил.

                Подробности: https://regnum.ru/news/polit/2286188.html
                Pancir026
              2. sabakina Сегодня, 15:55
                Ребята, дайте мне хоть за горло подержать! laughing
                sabakina
  2. НасРать Сегодня, 13:59
    Пресс-служба ЦБ РФ:
    В ходе круглого стола представители национальных регуляторов, коммерческих банков и деловых кругов двух стран обсудили текущее состояние и перспективы использования национальных валют в двусторонних расчетах и возможные шаги по расширению практики таких расчётов. Отдельное внимание было уделено торгам валютной парой «китайский юань – российский рубль», перспективам выпуска облигаций, номинированных в юанях, на российском рынке, а также использованию рублей и юаней в приграничных районах России и Китая.


    В реальности Китайцы просят платить долларами....
    НасРать
    1. Владимир 38 Сегодня, 14:09
      Цитата: НасРать
      В реальности Китайцы просят платить долларами....

      ага.. китайские партнеры не спешат вкладываться в нашу экономику, да и нац. валюта им не интересна триллион в бумажках полосатых лежит.. Нафига им рубли.
      Владимир 38
      1. ИмПерц Сегодня, 14:20
        Думаете там нет своих Кудриных?
        ИмПерц
        1. Владимир 38 Сегодня, 14:21
          Цитата: ИмПерц
          Думаете там нет своих Кудриных?

          В китае их уже того.. к стенке..
          Владимир 38
          1. ИмПерц Сегодня, 14:45
            Своих Ходорковских да, а Кудриных нет. Не надо путать взяточников с либералами и упрощать всё до двух состояний в виде чёрного и белого.
            ИмПерц
      2. Александр романов Сегодня, 15:12
        Цитата: Владимир 38
        ага.. китайские партнеры не спешат вкладываться в нашу экономику,

        Цифры будут?
        Александр романов
        1. stas Сегодня, 15:54
          Романов зачем тебе цифры, ты корону царскую проси, может быть догонят и дадут, что бы больше не просил.
          stas
  3. iliitchitch Сегодня, 14:14
    Как же всё оно туго идёт-то . Липкие они , зелёные промокашки , хрен отдерёшь .
    iliitchitch
  4. APASUS Сегодня, 14:16
    Конечно может я не прав ,но по моему уже пора вводить градацию ,а не менять ставку для всех.Для производства одна ставка,для пополнения оборотных средств другая ,для строительства третья.А то так и получается\ что торгаши имея быстрый оборот возьмут под любую ставку ,а корабелы суда сдать не могут из-за нехватки финансовых средств.
    APASUS
    1. ИмПерц Сегодня, 14:47
      Затем появятся "молдавские схемы", а когда придут проверять и не дай бог задерживать, то начнётся вой про бедный бизнес, который зажимают.
      ИмПерц
  5. Altona Сегодня, 14:40
    Какое громкое название новости и какой реальный пшик, всего лишь на 0,25%. Цены на все выросли в разы, ну раза в два точно. Ни о чем это. Хотя бы до 8,5%, чтобы был действительно повод говорить.
    Altona
  6. Altona Сегодня, 14:40
    Цитата: stas
    Запоздалые потуги Грефа

    ---------------------------
    Набиуллиной.
    Altona
  7. ВЕРЕСК Сегодня, 14:43
    А что такое "ключевая ставка" и как она влияет на экономику?
    ВЕРЕСК
    1. ASDik37 Сегодня, 15:18
      Цитата: ВЕРЕСК
      А что такое "ключевая ставка" и как она влияет на экономику?

      От нее зависят ставки на все кредиты, выдаваемые банками - это ставка по которой кредитуются у центробанка все остальные банки.
      ASDik37
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:35
        Спасибо.Но на снижение процента в обычном кредите надеяться не приходится.
        ВЕРЕСК
  8. yuriy55 Сегодня, 14:54
    Сначала развалили промышленность, отвадили энергичных людей созидать, превратили внутреннюю экономику в некое подобие бесконечной спекуляции...Нет? А с какого такая инфляция? посмотрите, только за последние 18 лет 900 с лишним процентов...На год приходится 13% инфляция...А как происходила компенсация зарплат, пенсий?
    А, сейчас ухватилась за эггсы...Г-жа Набиуллина, Пасха уже прошла... fool
    Этим упырям скажут, что золото получите только в расплавленном виде и в глотку... belay Согласятся и не поморщатся...
    yuriy55
  9. prior Сегодня, 14:54
    Игры ворья с процентами продолжаются.
    Наибулина, она и есть наибулина.
    prior
    1. Александр романов Сегодня, 15:20
      Цитата: prior
      Наибулина, она и есть наибулина.

      Какая должна быть процентная ставка сейчас.Приведите и обоснуите ее со всеми рисками .
      Александр романов
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