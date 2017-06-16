В ходе круглого стола представители национальных регуляторов, коммерческих банков и деловых кругов двух стран обсудили текущее состояние и перспективы использования национальных валют в двусторонних расчетах и возможные шаги по расширению практики таких расчётов. Отдельное внимание было уделено торгам валютной парой «китайский юань – российский рубль», перспективам выпуска облигаций, номинированных в юанях, на российском рынке, а также использованию рублей и юаней в приграничных районах России и Китая.

Центральный Банк России пошёл на очередное снижение ключевой ставки. ЦБ РФ принимает решение, на основании которого ключевая ставка с 19 июня (понедельник) составит 9%. Предыдущее снижение ключевой ставки имело место 2 мая. С того времени до дня сегодняшнего показатель соответствовал 9,25 п/п.О необходимости снижения ключевой ставки говорят практически на постоянной основе. Наиболее заинтересованы в снижении представители отечественного бизнеса, для большинства из которых (особенно если речь о малом бизнесе) банковские кредиты, отталкивающиеся от ключевой ставки в районе 10%, приводят к убыткам.Активно обсуждалась возможность снижения ставки в ходе Петербургского международного экономического форума. И представители руководства ЦБ РФ прислушались к бизнес-сообществе и решили пойти на очередное «смягчение».Важно добавить, что накануне представители Банка России и Нацбанка Китая провели переговоры на предмет расширения использования национальных валют во взаиморасчётах.Пресс-служба ЦБ РФ: