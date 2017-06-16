16:31 16 июня

Безэкипажный катер Inspector Mk 2 в Балтийске

В сети появилась интересная фотография – безэкипажный противоминный катер Inspektor Mk 2 французской компании ECA Group у кормы головного морского тральщика проекта 12700 «Александр Обухов», для комплекса противоминного вооружения которого катер и приобретался. Об этом сообщает блог bmpd .



Согласно открытым данным, ВМФ России стал первым заказчиком БЭК семейства Inspector Mk 2, впервые продемонстрированных ЕСА еще в 2008 году. Контракт на закупку 4-х катеров был заключен компанией «Проминвест» (входит в Ростех) в 2015 году. Первые 2 катера российский флот, несмотря на западные санкции, получил в 2015 году. Дальнейшие поставки были, видимо, приостановлены.


«Безэкипажный катер Inspeсtor Mk 2 представляет собой управляемую с корабля-носителя противоминную систему. 9-метровый катер оснащен активной ГАС миноискания на выдвижной мачте в носовой части (для поиска мин на глубине до 10 м, включая якорные), буксируемой ГАС бокового обзора TOWSCA (для поиска мин на глубинах от 10 до 100 м, включая объекты на дне) и различными дистанционно управляемыми подводными аппаратами для поиска и уничтожения мин. БЭК может эффективно действовать на удалении до 10 км от корабля-носителя», – говорится в публикации.

Ресурс отмечает, что виду значительных размеров, БЭК Inspector Mk 2 не может подниматься непосредственно на борт тральщика проекта 12700.

О примерной стоимости катера можно судить по прошлогодней сделке компании ECA, которая продала три БЭК Inspector Mk 2 неназванному заказчику за 10 млн. евро.

Сообщается также, что три строящихся в настоящее время серийных тральщика проекта 12700 оснастят российскими безэкипажными катерами разработки консорциума «Тайфун».

Использованы фотографии: Gogs / forums.airbase.ru
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Комментарии 6

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  1. APASUS Сегодня, 14:54
    Насколько я понимаю вся эта покупка была произведена ради оборудования установленного на Inspektor Mk 2 иначе смысла я не вижу.
    APASUS
    1. tiredwithall Сегодня, 15:16
      Идея ваша правильная, машинка куплена нужная. Это вам не мистральщина.
      tiredwithall
    2. donavi49 Сегодня, 15:30
      Нет. Задумка правильная. Но тралец допилить под него не смогли. Плюс сам Инспектор вырос с 6 метров концепта до 9 метров реального.

      Если бы тральщик делали по классической технологии. То задача была бы решаемая. Возможно даже на головном - если % готовности на получение окончательных размеров, был бы приемлем.

      Но тралец делается по инновационной технологии. Поэтому увеличить в размерах его не выйдет, также как серьезно перепланировать. Ибо матрицу придется собирать заново, а она стоит дороже корабля.

      В итоге вышла нестыковка. И инспектор будет выполнять роль автономной рейдовой ПМО единицы.
      donavi49
  2. рич Сегодня, 14:56
    Сообщается также, что три строящихся в настоящее время серийных тральщика проекта 12700 оснастят российскими безэкипажными катерами разработки консорциума «Тайфун».

    Ну санкции не мы принимали, так что большой привет французским корабелам. Спасибо за идею и несколько образцов laughing
    рич
  3. Рабинович_007 Сегодня, 15:12
    Не понятно чьё, куда, зачем.
    Рабинович_007
    1. donavi49 Сегодня, 15:26
      Франция. Ведущая европейская компания в сфере - ECA. Новейшие технологии ПМО.
      donavi49
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