Безэкипажный катер Inspector Mk 2 в Балтийске
В сети появилась интересная фотография – безэкипажный противоминный катер Inspektor Mk 2 французской компании ECA Group у кормы головного морского тральщика проекта 12700 «Александр Обухов», для комплекса противоминного вооружения которого катер и приобретался. Об этом сообщает блог bmpd .
Согласно открытым данным, ВМФ России стал первым заказчиком БЭК семейства Inspector Mk 2, впервые продемонстрированных ЕСА еще в 2008 году. Контракт на закупку 4-х катеров был заключен компанией «Проминвест» (входит в Ростех) в 2015 году. Первые 2 катера российский флот, несмотря на западные санкции, получил в 2015 году. Дальнейшие поставки были, видимо, приостановлены.
«Безэкипажный катер Inspeсtor Mk 2 представляет собой управляемую с корабля-носителя противоминную систему. 9-метровый катер оснащен активной ГАС миноискания на выдвижной мачте в носовой части (для поиска мин на глубине до 10 м, включая якорные), буксируемой ГАС бокового обзора TOWSCA (для поиска мин на глубинах от 10 до 100 м, включая объекты на дне) и различными дистанционно управляемыми подводными аппаратами для поиска и уничтожения мин. БЭК может эффективно действовать на удалении до 10 км от корабля-носителя», – говорится в публикации.
Ресурс отмечает, что виду значительных размеров, БЭК Inspector Mk 2 не может подниматься непосредственно на борт тральщика проекта 12700.
О примерной стоимости катера можно судить по прошлогодней сделке компании ECA, которая продала три БЭК Inspector Mk 2 неназванному заказчику за 10 млн. евро.
Сообщается также, что три строящихся в настоящее время серийных тральщика проекта 12700 оснастят российскими безэкипажными катерами разработки консорциума «Тайфун».
Согласно открытым данным, ВМФ России стал первым заказчиком БЭК семейства Inspector Mk 2, впервые продемонстрированных ЕСА еще в 2008 году. Контракт на закупку 4-х катеров был заключен компанией «Проминвест» (входит в Ростех) в 2015 году. Первые 2 катера российский флот, несмотря на западные санкции, получил в 2015 году. Дальнейшие поставки были, видимо, приостановлены.
«Безэкипажный катер Inspeсtor Mk 2 представляет собой управляемую с корабля-носителя противоминную систему. 9-метровый катер оснащен активной ГАС миноискания на выдвижной мачте в носовой части (для поиска мин на глубине до 10 м, включая якорные), буксируемой ГАС бокового обзора TOWSCA (для поиска мин на глубинах от 10 до 100 м, включая объекты на дне) и различными дистанционно управляемыми подводными аппаратами для поиска и уничтожения мин. БЭК может эффективно действовать на удалении до 10 км от корабля-носителя», – говорится в публикации.
Ресурс отмечает, что виду значительных размеров, БЭК Inspector Mk 2 не может подниматься непосредственно на борт тральщика проекта 12700.
О примерной стоимости катера можно судить по прошлогодней сделке компании ECA, которая продала три БЭК Inspector Mk 2 неназванному заказчику за 10 млн. евро.
Сообщается также, что три строящихся в настоящее время серийных тральщика проекта 12700 оснастят российскими безэкипажными катерами разработки консорциума «Тайфун».
Использованы фотографии: Gogs / forums.airbase.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти