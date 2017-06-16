Минобороны РФ публикует кадры с места предполагаемого уничтожения аль-Багдади
Министерство обороны России публикует кадры с беспилотного летательного аппарата из сирийской провинции Ракка. На кадрах демонстрируется ранее обнаруженный разведкой командный пункт ИГИЛ (*террористическая группировка, запрещённая в РФ) 13 мая – до нанесение удара ВКС РФ и 29 мая – после нанесения удара с воздуха. Фотографии опубликованы пресс-службой МО РФ:
На месте строений, в которых проходило совещание главарей ИГИЛ (*), можно видеть руины. Ранее, напомним, МО РФ сообщило, что на совещании главарей террористической группировки присутствовал и Абу-Бакр аль-Багдади, которого называют террористом номер один западные спецслужбы.
О ликвидации аль-Багдади сообщалось и ранее. Однако до сегодняшнего дня сообщения исходили исключительно от представителей так называемой американской коалиции. Через некоторое время после тех сообщений выяснялось, что главарь ИГИЛ (или лицо, которое за него выдают сами западные спецслужбы) жив.
Ранее обратил на себя внимание тот факт, что аль-Багдади фактически беспрепятственно покинул иракский Мосул - за сутки до того, как город начала штурмовать иракская армия "при поддержке США". Вряд ли "неуязвимость" аль-Багдади можно было считать случайностью при учёте того, что он в своё время был отпущен американскими "партнёрами" из тюрьмы ЦРУ, в которую угодил во время американской операции в Ираке. После этого и появилось "Исламское государство" (*), главарём котором аль-Багдади и был объявлен.
Телеканалу "Звезда" по поводу возможной ликвидации аль-Багдади эксклюзивное интервью дал представитель Президиума Академии геополитических проблем, политолог Араик Степанян. По словам Степаняна, можно легко понять, жив аль-Багдади или мёртв. Академик не без иронии говорит, что мёртвым аль-Багдади можно будет считать, если американский сенатор Маккейн объявит трёхдневный траур.
При этом отмечается, что если главарь ИГИЛ действительно ликвидирован, то в группировке может начаться борьба за власть. Если же кураторы верхушки ИГИЛ продолжат действовать так, как действовали ранее, то со смертью аль-Багдади в группировке принципиально мало что изменится - назначат нового "террориста№1".
На месте строений, в которых проходило совещание главарей ИГИЛ (*), можно видеть руины. Ранее, напомним, МО РФ сообщило, что на совещании главарей террористической группировки присутствовал и Абу-Бакр аль-Багдади, которого называют террористом номер один западные спецслужбы.
О ликвидации аль-Багдади сообщалось и ранее. Однако до сегодняшнего дня сообщения исходили исключительно от представителей так называемой американской коалиции. Через некоторое время после тех сообщений выяснялось, что главарь ИГИЛ (или лицо, которое за него выдают сами западные спецслужбы) жив.
Ранее обратил на себя внимание тот факт, что аль-Багдади фактически беспрепятственно покинул иракский Мосул - за сутки до того, как город начала штурмовать иракская армия "при поддержке США". Вряд ли "неуязвимость" аль-Багдади можно было считать случайностью при учёте того, что он в своё время был отпущен американскими "партнёрами" из тюрьмы ЦРУ, в которую угодил во время американской операции в Ираке. После этого и появилось "Исламское государство" (*), главарём котором аль-Багдади и был объявлен.
Телеканалу "Звезда" по поводу возможной ликвидации аль-Багдади эксклюзивное интервью дал представитель Президиума Академии геополитических проблем, политолог Араик Степанян. По словам Степаняна, можно легко понять, жив аль-Багдади или мёртв. Академик не без иронии говорит, что мёртвым аль-Багдади можно будет считать, если американский сенатор Маккейн объявит трёхдневный траур.
При этом отмечается, что если главарь ИГИЛ действительно ликвидирован, то в группировке может начаться борьба за власть. Если же кураторы верхушки ИГИЛ продолжат действовать так, как действовали ранее, то со смертью аль-Багдади в группировке принципиально мало что изменится - назначат нового "террориста№1".
Использованы фотографии: МО РФ
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти