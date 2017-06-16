Народная милиция ЛНР без единого выстрела заняла позиции ВСУ
Военнослужащим ЛНР удалось отбить некоторые позиции у солдат ВСУ, не совершив при этом ни одного выстрела. Об этом заявил официальный представитель республиканской Народной милиции (НМ) подполковник Андрей Марочко, сообщает Луганский информационный центр .
По словам Марочко, только с начала этого года подразделения Народной милиции ЛНР продвинулись вперед на следующих участках: в районе населенного пункта Попасная военнослужащие продвинулись вперед на 300 метров; в районе населенного пункта Катериновка закрепились на украинских позициях, продвинувшись вперед на 250 метров; в районе населенного пункта Золотое мы выдвинулись вперед на 200 метров
Напомним, что аналогичная ситуация некоторое время назад произошла в районе села Саханка в ДНР, где солдаты ВСУ тоже без боя оставили свои позиции.
В последнее время в подразделениях Вооружённых сил Украины наблюдается снижение уровня морально-психологического состояния. Свидетельством тому служит повальное пьянство в рядах Вооружённых сил Украины, самоустранение командного состава от руководства своими подчинёнными, а также массовое дезертирствоотметил Марочко
На некоторых участках вблизи линии боевого соприкосновения украинские позиции полностью оставлены бойцами вооруженных сил Украины. В результате этого военнослужащие Народной милиции ЛНР добились успехов и заняли несколько сотен метров новой территории без единого выстрела
По словам Марочко, только с начала этого года подразделения Народной милиции ЛНР продвинулись вперед на следующих участках: в районе населенного пункта Попасная военнослужащие продвинулись вперед на 300 метров; в районе населенного пункта Катериновка закрепились на украинских позициях, продвинувшись вперед на 250 метров; в районе населенного пункта Золотое мы выдвинулись вперед на 200 метров
Напомним, что аналогичная ситуация некоторое время назад произошла в районе села Саханка в ДНР, где солдаты ВСУ тоже без боя оставили свои позиции.
Использованы фотографии: http://lug-info.com/
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