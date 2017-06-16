Народная милиция ЛНР без единого выстрела заняла позиции ВСУ

В последнее время в подразделениях Вооружённых сил Украины наблюдается снижение уровня морально-психологического состояния. Свидетельством тому служит повальное пьянство в рядах Вооружённых сил Украины, самоустранение командного состава от руководства своими подчинёнными, а также массовое дезертирство

На некоторых участках вблизи линии боевого соприкосновения украинские позиции полностью оставлены бойцами вооруженных сил Украины. В результате этого военнослужащие Народной милиции ЛНР добились успехов и заняли несколько сотен метров новой территории без единого выстрела