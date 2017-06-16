16:29 16 июня

Народная милиция ЛНР без единого выстрела заняла позиции ВСУ

Военнослужащим ЛНР удалось отбить некоторые позиции у солдат ВСУ, не совершив при этом ни одного выстрела. Об этом заявил официальный представитель республиканской Народной милиции (НМ) подполковник Андрей Марочко, сообщает Луганский информационный центр .



В последнее время в подразделениях Вооружённых сил Украины наблюдается снижение уровня морально-психологического состояния. Свидетельством тому служит повальное пьянство в рядах Вооружённых сил Украины, самоустранение командного состава от руководства своими подчинёнными, а также массовое дезертирство
отметил Марочко
На некоторых участках вблизи линии боевого соприкосновения украинские позиции полностью оставлены бойцами вооруженных сил Украины. В результате этого военнослужащие Народной милиции ЛНР добились успехов и заняли несколько сотен метров новой территории без единого выстрела



По словам Марочко, только с начала этого года подразделения Народной милиции ЛНР продвинулись вперед на следующих участках: в районе населенного пункта Попасная военнослужащие продвинулись вперед на 300 метров; в районе населенного пункта Катериновка закрепились на украинских позициях, продвинувшись вперед на 250 метров; в районе населенного пункта Золотое мы выдвинулись вперед на 200 метров

Напомним, что аналогичная ситуация некоторое время назад произошла в районе села Саханка в ДНР, где солдаты ВСУ тоже без боя оставили свои позиции.

Использованы фотографии: http://lug-info.com/
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Комментарии 10

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  1. Чёрный Сегодня, 16:13
    Упились свиньи и помчались в тыл.......за шмурдяком...тут коварные ополченцы и воспользовались случаем laughing
    Чёрный
    1. Владимир 38 Сегодня, 16:15
      Так есть решение.. Нужно водочки им побольше подгонять.. Так глядишь и на куев пойдут..
      Владимир 38
      1. Александр 3 Сегодня, 16:27
        Так ослов обманывают морковку перед мордой на верёвке держат и управляют им
        Александр 3
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 16:29
      Так безвиз открыли ..! Главное , чтобы без оружия побежали ..Ополченцы там улюлюкают вовсю..))))
      ОТДЕЛ
  2. Толстоевский Сегодня, 16:19
    всё хорошо, но занятая территория должна исчисляться не сотнями метров, а сотнями километров
    Толстоевский
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 16:19
    Вроде,недалее как три дня назад видео было.На нашем сайте.Очередная новость в чём?Если-бы от Аэропорта на запад метров на 400 прошли,со взятием Пески-то была-бы тема.
    ВЕРЕСК
  4. Градиент 3 Сегодня, 16:22
    Не стоит придавать слишком большое значение...
    Этому достаточно случайному явлению.
    Будет большой ошибкой предположить, что ВСУ "ослабели"...
    Наоборот военному руководству ДНР и ЛНР...
    Надо постоянно работать над повышением боеготовности.
    Особенно...В условиях новой...Провокационной инициативы Тиллерсона...
    Его слова можно...интерпретировать...
    Как "карт бланш" Киеву. На проведение полномасштабной войны на Донбассе.
    Градиент 3
    1. Machete Сегодня, 16:28
      Случайное явление? Два раза оставили позиции за несколько дней?
      Такое просто так не делается.
      Machete
  5. Machete Сегодня, 16:27
    Надо их водкой выманивать с позиций.
    Machete
  6. NUR Сегодня, 16:28
    Жабьячьи прыжки себя не оправдали, теперь по Ленину, шаг вперед два шага назад.
    NUR
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