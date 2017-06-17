СМИ: В Белом Доме настаивают на расширении военных действий в Сирии
Как пишет издание Foreign Policy со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, два высокопоставленных представителя Белого дома настаивают на расширении военных действий в Сирии, но глава Пентагона выступает против.
По данным издания, директор Совета национальной безопасности Белого дома по разведке Эзра Коэн-Ватник и советник СНБ по Ближнему Востоку Дерек Харви хотят, чтобы США перешли в наступление на юге Сирии, однако министр обороны США Джеймс Мэттис несколько раз отклонял их предложение.
Он, а также некоторые сотрудники Белого дома и представители военного командования считают, что этот "рискованный шаг" приведет США к "опасной конфронтации с Ираном", а за этим столкновением может последовать удар по размещенным в Ираке и Сирии американским военным, приводит РИА Новости сообщение издания.
Мэттис, глава объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Вооруженных сил генерал Джозеф Данфорд и представитель президента США в коалиции против радикальной группировки "Исламское государство"* Бретт Макгерк выступают за то, чтобы сфокусироваться на вытеснение боевиков ИГ* из опорных пунктов, в том числе Ракки, пишет Foreign Policy.
Ранее сообщалось, что военные США передислоцировали из Иордании на базу Ат-Танф на юге Сирии реактивных системы залпового огня (HIMARS). Также коалиция нанесла уже третий за последний месяц удар по сирийским проправительственным силам в районе Ат-Танф. Как заявил официальный представитель коалиции Райан Диллон, были уничтожены танк и артиллерийские установки, которые "подошли слишком близко и представляли угрозу для союзных коалиции сил".
Исламское государство* (ИГ*) - Террористическая организация, запрещенная в России.
По данным издания, директор Совета национальной безопасности Белого дома по разведке Эзра Коэн-Ватник и советник СНБ по Ближнему Востоку Дерек Харви хотят, чтобы США перешли в наступление на юге Сирии, однако министр обороны США Джеймс Мэттис несколько раз отклонял их предложение.
Он, а также некоторые сотрудники Белого дома и представители военного командования считают, что этот "рискованный шаг" приведет США к "опасной конфронтации с Ираном", а за этим столкновением может последовать удар по размещенным в Ираке и Сирии американским военным, приводит РИА Новости сообщение издания.
Мэттис, глава объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Вооруженных сил генерал Джозеф Данфорд и представитель президента США в коалиции против радикальной группировки "Исламское государство"* Бретт Макгерк выступают за то, чтобы сфокусироваться на вытеснение боевиков ИГ* из опорных пунктов, в том числе Ракки, пишет Foreign Policy.
Ранее сообщалось, что военные США передислоцировали из Иордании на базу Ат-Танф на юге Сирии реактивных системы залпового огня (HIMARS). Также коалиция нанесла уже третий за последний месяц удар по сирийским проправительственным силам в районе Ат-Танф. Как заявил официальный представитель коалиции Райан Диллон, были уничтожены танк и артиллерийские установки, которые "подошли слишком близко и представляли угрозу для союзных коалиции сил".
Исламское государство* (ИГ*) - Террористическая организация, запрещенная в России.
Использованы фотографии: http://rus-infopress.ru/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти