12:04 17 июня

СМИ: В Белом Доме настаивают на расширении военных действий в Сирии

Как пишет издание Foreign Policy со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, два высокопоставленных представителя Белого дома настаивают на расширении военных действий в Сирии, но глава Пентагона выступает против.

По данным издания, директор Совета национальной безопасности Белого дома по разведке Эзра Коэн-Ватник и советник СНБ по Ближнему Востоку Дерек Харви хотят, чтобы США перешли в наступление на юге Сирии, однако министр обороны США Джеймс Мэттис несколько раз отклонял их предложение.

СМИ: В Белом Доме настаивают на расширении военных действий в Сирии



Он, а также некоторые сотрудники Белого дома и представители военного командования считают, что этот "рискованный шаг" приведет США к "опасной конфронтации с Ираном", а за этим столкновением может последовать удар по размещенным в Ираке и Сирии американским военным, приводит РИА Новости сообщение издания.

Мэттис, глава объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Вооруженных сил генерал Джозеф Данфорд и представитель президента США в коалиции против радикальной группировки "Исламское государство"* Бретт Макгерк выступают за то, чтобы сфокусироваться на вытеснение боевиков ИГ* из опорных пунктов, в том числе Ракки, пишет Foreign Policy.

Ранее сообщалось, что военные США передислоцировали из Иордании на базу Ат-Танф на юге Сирии реактивных системы залпового огня (HIMARS). Также коалиция нанесла уже третий за последний месяц удар по сирийским проправительственным силам в районе Ат-Танф. Как заявил официальный представитель коалиции Райан Диллон, были уничтожены танк и артиллерийские установки, которые "подошли слишком близко и представляли угрозу для союзных коалиции сил".

Исламское государство* (ИГ*) - Террористическая организация, запрещенная в России.

Использованы фотографии: http://rus-infopress.ru/
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Комментарии 39

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  1. Владимирец Сегодня, 09:12
    "два высокопоставленных представителя Белого дома настаивают на расширении военных действий в Сирии, но глава Пентагона выступает против."

    США уже становятся образцом анархии (не путать с демократией). Два представителя ЗА, Пентагон против, глава ФБР против президента, уборщица Белого дома против повара, Конгресс за санкции, президент против. request А мы ещё какую то вменяемую и понятную политику от них ждем.
    Владимирец
    1. BlackMokona Сегодня, 09:22
      Это не анархия, а демократия. Голосуют по всем вопросам wassat
      BlackMokona
      1. Чёрный Сегодня, 09:53
        В белом доме настаивают , а в оон засунули языки и не вспоминают о таких понятиях как суверенитет, международное право и т.д.. laughing
        Чёрный
        1. BlackMokona Сегодня, 09:55
          Так Россия часть ООН.
          BlackMokona
          1. bulvas Сегодня, 10:11
            Цитата: BlackMokona
            Так Россия часть ООН.


            И к чему это уточнение?
            Россия в ООН молчит ни разу не выступала против?

            Или только открыли для себя этот факт?
            bulvas
    2. bouncyhunter Сегодня, 09:22
      Привет , Женя ! hi
      Цитата: Владимирец
      А мы ещё какую то вменяемую и понятную политику от них ждем.

      О чём ты говоришь , какая вменяемая и понятная политика , когда там все говорят одно , делают другое , а думают о третьем ? Паноптикум и кунсткамера в одном флаконе . Что же касается Сирии , то матрасов абсолютно не чешет тот факт , что их туда никто не звал . Но когда их это останавливало ?
      bouncyhunter
      1. Владимирец Сегодня, 09:23
        Цитата: bouncyhunter
        Что же касается Сирии , то матрасов абсолютно не чешет тот факт , что их туда никто не звал .

        А когда и куда их кто то звал? Истеричная Прибалтика не в счет. request Привет, Паша. hi
        Владимирец
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:27
          Цитата: Владимирец
          А когда и куда их кто то звал?

          Справедливости ради , в Корею они вошли как "силы ООН" . Но как это было сделано ? При отсутствии СССР , способного наложить "вето" на заседании продавили свои "хотелки" .
          bouncyhunter
    3. Pirogov Сегодня, 09:41
      Цитата: Владимирец
      США уже становятся образцом анархии (не путать с демократией). Два представителя ЗА, Пентагон против, глава ФБР против президента, уборщица Белого дома против повара, Конгресс за санкции, президент против. request А мы ещё какую то вменяемую и понятную политику от них ждем.

      А у них всегда так было ,вспомните Карибский кризис ,если бы не Кенеди ,военные развязали бы войну с СССР .за что его наверно и убили ,что не дал планету уничтожить .
      Pirogov
    4. Алена767 Сегодня, 10:19
      Иран может ударить, а РФ утрется и убежит? Нас вообще ни во что не ставят?
      Алена767
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:32
        Цитата: Алена767
        Иран может ударить, а РФ утрется и убежит? Нас вообще ни во что не ставят?

        Хе хе ..Ну конечно! Сейчас таких набежит толкователей.. soldier
        Давайте вспомним просто господа ...

        А сейчас мы доказали , что умеем держать слово и союзнический ДОЛГ!
        Черти разбегаются, кто успели...
        Обратите внимание на курс евро и бакса.. wink
        ОТДЕЛ
    5. LÄRZ Сегодня, 11:27
      Цитата: Владимирец
      Два представителя ЗА, Пентагон против, глава ФБР против президента, уборщица Белого дома против повара, Конгресс за санкции, президент против.

      И вот эти все ещё пытались учить, какое государство и как нам строить? Великолепный образец работы государственного механизма по-американски. Эффективность зашкаливает. "Когда в товарищах согласья нет,

      На лад их дело не пойдет,

      И выйдет из него не дело, только мука." И. А. Крылов
      LÄRZ
  2. Partyzan Сегодня, 09:13
    а за этим столкновением может последовать удар по размещенным в Ираке и Сирии американским военным,
    боятся что получат по наглой морде good
    Partyzan
  3. behemot Сегодня, 09:18
    ну правильно, сенаторы кушать хотят, надо поставки в вооруженные силы за зеленую денежку делать. Бизнес, ничего личного.
    behemot
  4. Горный стрелок Сегодня, 09:19
    Военные понимают, что расширение интервенции в Сирии приведёт к столкновению сначала с Ираном, а потом и с ВКС. Советники - не понимают, что карта амеров в Сирии - слабая. Она и в Ираке здорово ослабла. А вообще, что делает армия США - в Сирии? Ее туда кто то звал?
    Горный стрелок
    1. grm Сегодня, 09:36
      Цитата: Горный стрелок
      . А вообще, что делает армия США - в Сирии? Ее туда кто то звал?


      Национальная коалиция сирийских революционных и оппозиционных сил tongue
      grm
      1. рич Сегодня, 10:16
        Некий Хади Аль-Бахра, работающий в Уичитском Университете (Канзас, США), называющий себя Президент Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил 22 сентября 2014 года призвал США немедленно начать авиаудары против отрядов ИГИЛ в Сирии. В ООН это предложение не получило абсолютно ни какой реакции - мало ли какой человек призовет наносить удары, например по Франции, пусть даже там живет много подобных существ, указанных вами, grm - tongue tongue tongue
        Так, что США находятся в Сирии не законно, без резолюции ООН и без приглашения руководства страны. И это неоспоримый факт
        рич
        1. grm Сегодня, 10:37
          Цитата: рич
          Некий Хади Аль-Бахра, работающий в Уичитском Университете (Канзас, США), называющий себя Президент Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил 22 сентября 2014 года призвал США немедленно начать авиаудары против отрядов ИГИЛ в Сирии.


          Важно какой он занимает пост и что от был избран на него.
          Знаем мы некого врача офтальмолог, которого никто фактически демократически не выбирал и отец которого захватил власть и потом передал сыну.



          Цитата: рич
          В ООН это предложение не получило абсолютно ни какой реакции - мало ли какой человек призовет наносить удары, например по Франции, пусть даже там живет много подобных существ, указанных вам


          Ну да конечно не получило..
          То-то нанесение авиаударов одобрил также Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун wink


          Цитата: рич
          Так, что США находятся в Сирии не законно, без резолюции ООН и без приглашения руководства страны. И это неоспоримый факт


          Учитывая, что руководство страны де-факто не является легитимным- это признаёт косвенно и Россия ,когда ведёт переговоры с оппозицией и что Асад давно уже не является руководителем страны , то вполне понятно и разрешения спрашивать у него никто не стал.
          grm
    2. hydrox Сегодня, 10:31
      Цитата: Горный стрелок
      Ее туда кто то звал?

      А зачем их звать, если они сами привыкли приходить, не спросясь и бедлам устраивать? ...
      hydrox
  5. tchoni Сегодня, 09:30
    кстати, а что слышно про якобынанесенный американскими РСЗО удар по сирийской авиабазе?
    tchoni
  6. Alexey-74 Сегодня, 09:33
    Янки как всегда хотят на все готовенькое, а тут вдруг Иран удар нанесет...это же повоевать придется, причем с серьезным противником, и задницы у некоторых в Пентагоне сразу сморщились......
    Alexey-74
  7. Yak28 Сегодня, 10:00
    Как мне кажется одна из целей США застолбить за собой как можно больше сирийской территории,которая уже никогда не вернётся под контроль Сирии,ведь американцы хрен оттуда уйдут.
    Yak28
  8. tomket Сегодня, 10:01
    По данным издания, директор Совета национальной безопасности Белого дома по разведке Эзра Коэн-Ватник
    Да ее только за одну фамилию можно обвинить за связи с Москвой и слить с должности)))))
    tomket
    1. Саша Крымский Сегодня, 10:17
      Цитата: tomket
      По данным издания, директор Совета национальной безопасности Белого дома по разведке Эзра Коэн-Ватник
      Да ее только за одну фамилию можно обвинить за связи с Москвой и слить с должности)))))

      С Москвой и Иерусалимом.
      Порадовали имя и фамилия.. боюсь спросить какое отчество.
      Саша Крымский
    2. Қарабас Сегодня, 10:21
      Цитата: tomket
      Эзра Коэн-Ватник

      Вот это даа.. Это намёк! ))))
      Қарабас
    3. karish Сегодня, 10:21
      Цитата: tomket
      директор Совета национальной безопасности Белого дома по разведке Эзра Коэн-Ватник

      Вот , блин , теперь понятно куда Ватник пропал.
      Романов ( кстати ) всегда говорил , что он еврей wassat laughing
      karish
      1. Саша Крымский Сегодня, 10:46
        Цитата: karish
        Цитата: tomket
        директор Совета национальной безопасности Белого дома по разведке Эзра Коэн-Ватник

        Вот , блин , теперь понятно куда Ватник пропал.
        Романов ( кстати ) всегда говорил , что он еврей wassat laughing

        Кто бы сомнивался! lol
        Ещё бы Отдела и Либерала вывести на чистую воду! am
        Саша Крымский
  9. Zomanus Сегодня, 10:05
    Мда... Видимо не дождаться нам сворачивания военных действий США за рубежом.
    И все эти выступления Трампа о необходимости сворачивания интервенций тоже не подтверждаются.
    Zomanus
  10. Александр War Сегодня, 10:27
    В столице Кувейта на конференции Союза работников нефтяной отрасли подрались делегации Саудовской Аравии и Катара. https://life.ru/t/новости/1018050/nieftianiki_kat
    ara_pobili_kolliegh_iz_saudovskoi_aravii_na_otras
    lievoi_konfierientsii
    Александр War
  11. Холуай Сегодня, 10:33
    Нам нужно уходить из Сирии и войти в Сербию...
    Холуай
    1. rotmistr60 Сегодня, 10:52
      Очень "умное" предложение. Но не переживайте. Сделаем свое дело в Сирии и останемся на новых базах. А там и до Сербии (Балкан) дело дойдет.
      rotmistr60
      1. Холуай Сегодня, 10:59
        В Сирии уже никто и ничего не сделает.Это навечно!
        Холуай
  12. Александр War Сегодня, 10:33
    Попытка убийства саудовского Шейха Мухайсини в Идлибе
    Александр War
    1. Александр War Сегодня, 10:51
      Кровавые разборки боевиков: Смертник взорвался у мечети в Идлибе, пытаясь убить главаря «Аль-Каиды»
      Александр War
      1. Александр War Сегодня, 10:54
        Видео Кровавые разборки боевиков: Смертник взорвался у мечети в Идлибе, пытаясь убить главаря «Аль-Каиды»
        Александр War
  13. Александр War Сегодня, 10:39
    Не по теме СУ-30МКМ Royal Malaysian Air Force применение GBU-12 PAVEWAY II
    Александр War
  14. rotmistr60 Сегодня, 10:55
    этот "рискованный шаг" приведет США к "опасной конфронтации с Ираном"

    Боятся конфронтации с Ираном - санкции, ведра лжи, провокации. Боятся России - то же самое. А Маккейн наверное от такого заявления дар речи потерял.
    rotmistr60
  15. Оператор Сегодня, 11:40
    Как всегда, в авангарде антироссийской компании находится представитель еврейского лобби США - Эзра Коэн-Ватник, директор координационного органа по разведке при Совете национальной безопасности США.

    Эзра Коен-Ватник - потомок жидобандеровцев.
    Оператор
    1. Оператор Сегодня, 11:59
      Ezra Cohen Watnick - senior director for intelligence at the National Security Council of USA (заместитель директора по разведке СНБ США)
      Оператор
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