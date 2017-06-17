12:01 17 июня

Иракские войска освободили от ИГ* переход на границе с Сирией

Иракские пограничные войска освободили от террористов ИГ* переход Аль-Валид на границе с Сирией и часть пограничной линии в районе, сообщается на странице Facebook командования иракских ВС.

В Сирии переход известен как Ат-Танф. Ранее об успехах с сирийской стороны границы в этом районе сообщала сирийская армия.

Иракские войска освободили от ИГ* переход на границе с Сирией



Командование пограничных войск начало масштабную операцию под названием "Новый рассвет" для освобождения района пограничной линии в западном регионе по трем направлениям… Операция привела к освобождению перехода Аль-Валид, а также захвату и освобождению остальной пограничной линии между границами Сирии, Ирака и Иордании
— сообщается в коммюнике ВС Ирака, передает РИА Новости

Как отметили военные, в операции участвуют помимо пограничных войск ополченцы, а также авиация Ирака и международной коалиции во главе с США.

ИГ* - Террористическая организация, запрещена в России

Использованы фотографии: http://euroasianews.ru/
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Комментарии 5

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  1. vch Сегодня, 11:46
    Ну пограничный переход в условиях пустыне практически ничего не значит..... Вот если бы стали восстанавливать полноценную границу..... Но до этого еще очень и очень далеко.....
    vch
    1. Сергей-8848 Сегодня, 11:55
      Вряд ли она там была и в условиях нормальной государственности Ирака и Сирии.
      Сергей-8848
      1. Чёрный Сегодня, 11:58
        Кабы американцы , саудиты, катарцы и прочие подельники по коалиции не влазили , об этих игилах и нусрах уже бы и забыли.
        Чёрный
    2. Pirogov Сегодня, 11:56
      Цитата: vch
      Ну пограничный переход в условиях пустыне практически ничего не значит..... Вот если бы стали восстанавливать полноценную границу..... Но до этого еще очень и очень далеко..

      Да граница не нужна америке ,рыбку в мутной воде так лучше ловить и онижедетям умеренным легче помогать.
      Pirogov
  2. Соломон Кейн Сегодня, 11:57
    Успехи Сирийских войск очередной раз подтверждают успешную отработку ВКС России в небе над Раккой и уничтожение значительной части Ком.состава ИГ,
    Соломон Кейн
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