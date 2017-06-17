Иракские войска освободили от ИГ* переход на границе с Сирией

Командование пограничных войск начало масштабную операцию под названием "Новый рассвет" для освобождения района пограничной линии в западном регионе по трем направлениям… Операция привела к освобождению перехода Аль-Валид, а также захвату и освобождению остальной пограничной линии между границами Сирии, Ирака и Иордании

Иракские пограничные войска освободили от террористов ИГ* переход Аль-Валид на границе с Сирией и часть пограничной линии в районе, сообщается на странице Facebook командования иракских ВС.В Сирии переход известен как Ат-Танф. Ранее об успехах с сирийской стороны границы в этом районе сообщала сирийская армия.— сообщается в коммюнике ВС Ирака, передает РИА Новости Как отметили военные, в операции участвуют помимо пограничных войск ополченцы, а также авиация Ирака и международной коалиции во главе с США.ИГ* - Террористическая организация, запрещена в России