Иракские войска освободили от ИГ* переход на границе с Сирией
Иракские пограничные войска освободили от террористов ИГ* переход Аль-Валид на границе с Сирией и часть пограничной линии в районе, сообщается на странице Facebook командования иракских ВС.
В Сирии переход известен как Ат-Танф. Ранее об успехах с сирийской стороны границы в этом районе сообщала сирийская армия.
Как отметили военные, в операции участвуют помимо пограничных войск ополченцы, а также авиация Ирака и международной коалиции во главе с США.
ИГ* - Террористическая организация, запрещена в России
В Сирии переход известен как Ат-Танф. Ранее об успехах с сирийской стороны границы в этом районе сообщала сирийская армия.
Командование пограничных войск начало масштабную операцию под названием "Новый рассвет" для освобождения района пограничной линии в западном регионе по трем направлениям… Операция привела к освобождению перехода Аль-Валид, а также захвату и освобождению остальной пограничной линии между границами Сирии, Ирака и Иордании— сообщается в коммюнике ВС Ирака, передает РИА Новости
Как отметили военные, в операции участвуют помимо пограничных войск ополченцы, а также авиация Ирака и международной коалиции во главе с США.
ИГ* - Террористическая организация, запрещена в России
Использованы фотографии: http://euroasianews.ru/
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