"Американский генерал назвал "полным позором" действия США в Афганистане."

Мы в этой войне уже шестнадцать лет, и тот факт, что мы еще не закончили эту благоприятно складывающуюся для нас кампанию — полный позор

Бывший заместитель начальника штаба армии США, генерал Джек Кин назвал "полным позором" американскую военную кампанию в Афганистане.— заявил генерал в интервью Fox News, передает РИА Новости Так Кин прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о планах Пентагона увеличить контингент сил в Афганистане на четыре тысячи военнослужащих. По словам генерала, этот шаг полезен, но не изменит расстановку сил в пользу США.Для победы в региональном противостоянии Пентагону необходимо увеличить количество военных примерно на 10-20 тысяч человек, добавил он.Ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп предоставил главе Пентагона Джеймсу Мэттису полномочия определять размер американского военного контингента в Афганистане. Сейчас в стране находится около 8,4 тысячи военных.