19:00 17 июня

Американский генерал назвал "полным позором" действия США в Афганистане

Бывший заместитель начальника штаба армии США, генерал Джек Кин назвал "полным позором" американскую военную кампанию в Афганистане.

Мы в этой войне уже шестнадцать лет, и тот факт, что мы еще не закончили эту благоприятно складывающуюся для нас кампанию — полный позор
— заявил генерал в интервью Fox News, передает РИА Новости

Американский генерал назвал "полным позором" действия США в Афганистане



Так Кин прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о планах Пентагона увеличить контингент сил в Афганистане на четыре тысячи военнослужащих. По словам генерала, этот шаг полезен, но не изменит расстановку сил в пользу США.

Для победы в региональном противостоянии Пентагону необходимо увеличить количество военных примерно на 10-20 тысяч человек, добавил он.

Ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп предоставил главе Пентагона Джеймсу Мэттису полномочия определять размер американского военного контингента в Афганистане. Сейчас в стране находится около 8,4 тысячи военных.

Использованы фотографии: http://3dmanufactura.ru/
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Комментарии 45

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  1. poquello Сегодня, 15:48
    жираф большой - доходит долго
    poquello
    1. Владимир 38 Сегодня, 15:56
      "Американский генерал назвал "полным позором" действия США в Афганистане."
      И не только в Афганистане, куда не придут везде позорище.. Сброд хорошо вооруженный..
      Владимир 38
      1. рич Сегодня, 16:07
        Генерал Джек Кин назвал "полным позором" американскую военную кампанию в Афганистане.

        А что это за генерал такой? Может к американским воякам в Афганистане он не имеет ни какого отношения? Нет, Джек Кин - бывший заместитель начальника штаба армии США, как раз из тех кто эту деятельность планировал и курировал. Это чего-же получается - руководство хорошее, а солдаты позорные? Обалдеть! Похоже Кин сам себя "высек", как унтер-офицерская вдова Н.В.Гоголя
        рич
        1. Монос Сегодня, 16:30
          Цитата: рич
          Это чего-же получается - руководство хорошее, а солдаты позорные?

          Так уже давно замечено , что а"меры хорошо "воюют", когда за них воюют другие,а когда самим приходиться воевать, то как-то так получается, что "гранаты не той системы". smile
          Монос
          1. Соломон Кейн Сегодня, 16:56
            Это, как в 2014, с "Дональдом Куком", в черном море - дословно не помню, но было сказано" Да, мы конечно могли бы поддержать наших украинских партнеров в Крыму, но в случае если бы Российский ЧФ лежал на дне, а в Севастополе нас бы встречали счастливые украинские девушки с цветами, а по факту мы вынуждены сушить подштанники ..."
            Соломон Кейн
            1. Shurik70 Сегодня, 17:27
              Цитата: Монос

              Так уже давно замечено , что а"меры хорошо "воюют", когда за них воюют другие,а когда самим приходиться воевать, то как-то так получается, что "гранаты не той системы".

              Вообще-то у них неплохо получается воевать при подавляющем превосходстве.
              Против Саддама Хесейна очень даже хорошо воевали.
              А тактика да, со времён Дрездена-1945 не изменилась. Сначала разбомбить всё, что шевелится, и лишь потом вводить войска. А что денег много уйдёт - они их сами печатают.
              Shurik70
              1. jonhr Сегодня, 18:30
                а разве американцы превосходили по численности армию садама?
                было превосходство в воздухе. по остальным вооружениям американцы уступали по кол-ву техники
                jonhr
          2. Masya Masya Сегодня, 17:12
            Так уже давно замечено , что а"меры хорошо "воюют", когда за них воюют другие,а когда самим приходиться воевать, то как-то так получается, что "гранаты не той системы"

            ну что, Вы, так то... бомбят они знатно.. с 1945 г., поднаторели в этом деле, Дрезден не даст соврать...
            Masya Masya
            1. Соломон Кейн Сегодня, 17:32
              А потом всё списывается автоматически на " сопутствующие потери"...
              Соломон Кейн
            2. jonhr Сегодня, 18:33
              а вы как я понимаю с радостью положили-бы ещё несколько миллионов советских солдат только чтобы Дрезден не бомбили.
              кстати американцы не бомбили города и вылеты совершали днём. Дрезден разбомбили англичане которые и бомбили города так как считали, что имеют полное право ответить тем-же Германии
              jonhr
      2. Соломон Кейн Сегодня, 16:09
        Чисто американский подход..
        Соломон Кейн
    2. Teberii Сегодня, 15:58
      Жираф тут не причем ,сразу генералы заговорили о провалах. Каждый рассказывает,что армия деградирует все плохо нужны деньги на реформу,скоро тоже скажут и про Ирак. Всё дело в Трампе одни хотят его спихнуть другие заработать.
      Teberii
      1. Pirogov Сегодня, 17:06
        Цитата: Teberii
        Жираф тут не причем ,сразу генералы заговорили о провалах. Каждый рассказывает,что армия деградирует все плохо нужны деньги на реформу,скоро тоже скажут и про Ирак. Всё дело в Трампе одни хотят его спихнуть другие заработать.

        Мысль с языка сняли, полностью с вами согласен .
        Pirogov
    3. sgazeev Сегодня, 16:29
      Цитата: poquello
      жираф большой - доходит долго

      Афганцы бутузили мелкобритов не хило.Теперь вот матрасников выбивают.
      sgazeev
      1. Shurik70 Сегодня, 17:33
        Цитата: sgazeev

        Афганцы бутузили мелкобритов не хило.Теперь вот матрасников выбивают.

        Они всех, очень не хило.
        СССР развалила, конечно, пятая колонна, но вот сами моджахеды считают, что это тоже сделали они.
        Shurik70
        1. jonhr Сегодня, 18:35
          а вы считаете афганскую кампанию СССР полным успехом? 10 лет войны и правительство которе продержалось не более двух лет после вывода войск. какие-то маджахеды которые живут натуральным хозяйством и презирают деньги свергли его
          jonhr
  2. 777-3-59-97 Сегодня, 15:52
    Американский генерал назвал "полным позором" действия США в Афганистане

    Интересно, если бы российский генерал назвал "позором" действия России к примеру в Сирии, то сколько он продержался бы в своем кресле? what
    777-3-59-97
    1. Владимирец Сегодня, 15:57
      Цитата: 777-3-59-97
      если бы российский генерал назвал "позором" действия России к примеру в Сирии, то сколько он продержался бы в своем кресле?

      "Бывший заместитель начальника штаба армии США, генерал Джек Кин"

      Здесь ключевое слово "бывший". yes
      Владимирец
      1. 777-3-59-97 Сегодня, 16:07
        Здесь ключевое слово "бывший".

        Но тем не менее, сейчас он работает в государственной конторе "Институт по изучению войны" в должности председателя совета директоров.
        777-3-59-97
        1. Владимирец Сегодня, 16:13
          Цитата: 777-3-59-97
          Но тем не менее, сейчас он работает в государственной конторе "Институт по изучению войны" в должности председателя совета директоров.

          И что? belay Он действующий военный? Нет. Ну и причем здесь "Институт"?
          Владимирец
          1. 777-3-59-97 Сегодня, 16:15
            Вы не умеете проводить параллели. Ну да ладно. Бывает.
            777-3-59-97
            1. Владимирец Сегодня, 16:19
              Цитата: 777-3-59-97
              Вы не умеете проводить параллели. Ну да ладно. Бывает.

              Вы не умеете делать качественные вбросы, бывает. yes
              Владимирец
              1. Подрезчик Сегодня, 17:04
                Не обижайтесь на "бывших" земляков! Злость от отчаяния...
                Подрезчик
                1. Владимирец Сегодня, 17:13
                  Цитата: Подрезчик
                  Не обижайтесь на "бывших" земляков!

                  Александр, да я не обижаюсь, на обиженных ведь...
                  Владимирец
  3. Machete Сегодня, 15:56
    Это позор для Америки. дайте денег.
    Machete
  4. Горный стрелок Сегодня, 15:56
    При том способе ведения военных действий, что они применяют в Афгане, им и 60 тысяч - не хватит. Если ты не готов драться "в кровь", то сколько вас не будь, войну вы проиграете.
    Горный стрелок
    1. Masya Masya Сегодня, 16:07
      Если ты не готов драться "в кровь", то сколько вас не будь, войну вы проиграете.

      не надо им и не победить и не проиграть... всё устраивает... чем больше хаоса, тем лучше.. и армия сша обеспечивает бесперебойную работу наркотрафика- это главное... позор!!!
      Masya Masya
  5. nikpwolf Сегодня, 16:05
    Нельзя достичь "какого-то" результата, когда цели и задачи полностью противоположны... сколько солдат туда не нагони... И да, "бывший" это определяюще...
    nikpwolf
  6. болот Сегодня, 16:07
    Теперь у них по мимо талибов,националисты, и игиловцы,интернационалисты,нарисовались.Закончитс
    я тем что с талибами переговоры начнут. laughing
    болот
    1. sabakina Сегодня, 16:35
      Потом узбеки, таджики, туркмены...Вы на сладкое. И кто спасать мир будет, мы или американцы ?
      sabakina
      1. болот Сегодня, 16:42
        Цитата: sabakina
        Потом узбеки, таджики, туркмены

        Вот как раз они в осовном в ИГИЛ и идут,тут еще можно добавить уйгуров и выходцев с Северного Кавказа,плюс казахи.
        Цитата: sabakina
        И кто спасать мир будет, мы или американцы ?

        Талибы,пуштуны.
        болот
        1. sabakina Сегодня, 16:44
          Талибы,пуштуны одни справятся?
          sabakina
          1. болот Сегодня, 16:48
            Цитата: sabakina
            Талибы,пуштуны одни справятся?

            А они большинство в Афганистане.
            болот
            1. sabakina Сегодня, 16:53
              Бегущий за Прибылью, что то это большинство никак не может подавить меньшество. И да, не стоит бежать за прибылью, она быстрее.
              sabakina
  7. grigorii Сегодня, 16:21
    В жизни куда сложнее чем в кино.Только там они непобедимы.Пусть пришлют хоть 50 тысяч ---все равно не справятся.
    grigorii
    1. михаил3 Сегодня, 16:46
      С чем? С наводнением Европы дурью? Прекрасно справляются. С блокированием китайской экспансии? На троечку, но все равно результат есть. Прекрасно выходит уничтожение пуштунов героином, так что все у них там здорово Генерал имел в виду чисто военный аспект, о котором смешно и говорить в разрезе решаемой американскими войсками в стране задачи.
      михаил3
    2. jonhr Сегодня, 18:39
      СССР держал 50 тысяч 10 лет. у американцев сейчас 8 тысяч. с чем они там должны справится?
      jonhr
  8. sabakina Сегодня, 16:24
    Группировка ОКСВА доходила до 120 000 человек....Наивные ....
    sabakina
  9. Градиент 3 Сегодня, 16:26
    Это ...лукавство...
    Армия США и не планировала побеждать талибов...
    Ее задачей было...
    Создавать трудности для России...
    Форпост Америки в стратегически важном районе...
    На участке между Южной и Центральной Азией...
    Градиент 3
  10. dauria Сегодня, 16:42
    Группировка ОКСВА доходила до 120 000 человек....Наивные ....


    Кандагар, Баграм, Шинданд, Джелалабад, Кабул... Это всё отличные аэродромы. И заноза для Китая, Индии, Ирана, России. И американцы действуют не как русские. Принцип прост - пусть аборигены устраивают разборки, лишь бы не объединились. А "победителя" они вовремя купят. Воевать "за" и "вместо" кого-либо не собираются, на местных им наплевать, строить им страну они не будут. Рьяно защищают только пути снабжения баз. Поэтому им и хватает 10 тыс. Они не наивные, а очень грамотные и хитрые. И отлично понимают, что пока кто-то сильный ( КНР, Индия и.т.д) не будет поддерживать часть местных, им ничего не грозит.
    dauria
  11. Farid05 Сегодня, 17:45
    ключевое здесь слово - "бывший", созвучно с "бывшая", а бывшая никогда ничего хорошего не скажет)
    Farid05
  12. Игорь В Сегодня, 18:16
    Если бы они знали значение слова "позор", то стали бы задумываться ещё в Перл Харборе, Корее, Вьетнаме, в общем - везде.
    Игорь В
    1. jonhr Сегодня, 18:40
      ну судя по вашему высказыванию то с историей вы на вы. перл харбор то чем не угодил? laughing
      jonhr
  13. anjey Сегодня, 18:55
    ушли мы зашли янки и только хреном маковым их оттуда выкуришь
    anjey
  14. anjey Сегодня, 18:56
    все же горбатый слил афган
    anjey
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