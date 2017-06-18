Трамп отказался от политики предшественника в отношении Кубы
Президент США Дональд Трамп заявил, что отказывается от политики Барака Обамы по нормализации отношений с Кубой, передает РИА Новости .
Он назвал заключенное Обамой соглашение с Гаваной «ужасным», подчеркнув, что оно сеет в регионе «насилие и нестабильность».
По словам президента, Обама ничего не получил от этой сделки, поскольку его политика была «абсолютно ошибочной».
Он отметил, что Вашингтон готов обсуждать новое соглашение.
Он добавил, что американское посольство продолжит свою работу на Кубе. При этом президент потребовал от Гаваны выдать американцев, которых на родине обвиняют в терроризме, убийствах и других преступлениях, и которые скрываются от правосудия на Кубе. В связи с этим, Вашингтон не снимет с Гаваны санкции, пока она не освободит политических заключенных и не легализует политические партии.
Также Трамп потребовал провести на острове «свободные выборы под международным наблюдением».
Представитель МИД РФ Мария Захарова:
По ее словам, каждая новая администрация в США отменяет ключевые решения предыдущей, и это продолжается в течение последних десятилетий. Захарова выразила уверенность, что в Гаване предвидели «глубину маневров Барака Обамы от эффектной высадки спецбортов на остров до попытки похлопать Рауля Кастро по плечу, понимая всю постановочность момента».
Кубинцы давно знают своего соседа, поэтому им «не привыкать», заключила представитель МИД.
Я отменяю полностью одностороннюю сделку прежней администрации с Кубой,сказал Трамп.
Он назвал заключенное Обамой соглашение с Гаваной «ужасным», подчеркнув, что оно сеет в регионе «насилие и нестабильность».
По словам президента, Обама ничего не получил от этой сделки, поскольку его политика была «абсолютно ошибочной».
Он отметил, что Вашингтон готов обсуждать новое соглашение.
Мы готовы и сможем начать переговоры по заключению лучшей сделки для кубинцев, для американцев, и сделки, которая справедлива, и в которой есть смысл,сказал Трамп.
Он добавил, что американское посольство продолжит свою работу на Кубе. При этом президент потребовал от Гаваны выдать американцев, которых на родине обвиняют в терроризме, убийствах и других преступлениях, и которые скрываются от правосудия на Кубе. В связи с этим, Вашингтон не снимет с Гаваны санкции, пока она не освободит политических заключенных и не легализует политические партии.
Также Трамп потребовал провести на острове «свободные выборы под международным наблюдением».
С божьей помощью мы скоро добьемся свободной Кубы,заявил он и добавил, что США уважают суверенитет Кубы, «но не повернутся спиной к кубинскому народу».
Представитель МИД РФ Мария Захарова:
Единственным предсказуемым качеством американской внешней политики давно стала её полная непредсказуемость. Нет, есть еще одно – вечное вмешательство во внутренние дела суверенных стран.
По ее словам, каждая новая администрация в США отменяет ключевые решения предыдущей, и это продолжается в течение последних десятилетий. Захарова выразила уверенность, что в Гаване предвидели «глубину маневров Барака Обамы от эффектной высадки спецбортов на остров до попытки похлопать Рауля Кастро по плечу, понимая всю постановочность момента».
Кубинцы давно знают своего соседа, поэтому им «не привыкать», заключила представитель МИД.
Использованы фотографии: http://btimes.ru
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