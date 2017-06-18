10:15 18 июня

Трамп отказался от политики предшественника в отношении Кубы

Президент США Дональд Трамп заявил, что отказывается от политики Барака Обамы по нормализации отношений с Кубой, передает РИА Новости .

Трамп отказался от политики предшественника в отношении Кубы


Я отменяю полностью одностороннюю сделку прежней администрации с Кубой,
сказал Трамп.


Он назвал заключенное Обамой соглашение с Гаваной «ужасным», подчеркнув, что оно сеет в регионе «насилие и нестабильность».

По словам президента, Обама ничего не получил от этой сделки, поскольку его политика была «абсолютно ошибочной».

Он отметил, что Вашингтон готов обсуждать новое соглашение.

Мы готовы и сможем начать переговоры по заключению лучшей сделки для кубинцев, для американцев, и сделки, которая справедлива, и в которой есть смысл,
сказал Трамп.

Он добавил, что американское посольство продолжит свою работу на Кубе. При этом президент потребовал от Гаваны выдать американцев, которых на родине обвиняют в терроризме, убийствах и других преступлениях, и которые скрываются от правосудия на Кубе. В связи с этим, Вашингтон не снимет с Гаваны санкции, пока она не освободит политических заключенных и не легализует политические партии.

Также Трамп потребовал провести на острове «свободные выборы под международным наблюдением».

С божьей помощью мы скоро добьемся свободной Кубы,
заявил он и добавил, что США уважают суверенитет Кубы, «но не повернутся спиной к кубинскому народу».

Представитель МИД РФ Мария Захарова:

Единственным предсказуемым качеством американской внешней политики давно стала её полная непредсказуемость. Нет, есть еще одно – вечное вмешательство во внутренние дела суверенных стран.


По ее словам, каждая новая администрация в США отменяет ключевые решения предыдущей, и это продолжается в течение последних десятилетий. Захарова выразила уверенность, что в Гаване предвидели «глубину маневров Барака Обамы от эффектной высадки спецбортов на остров до попытки похлопать Рауля Кастро по плечу, понимая всю постановочность момента».

Кубинцы давно знают своего соседа, поэтому им «не привыкать», заключила представитель МИД.

Использованы фотографии: http://btimes.ru
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Комментарии 41

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  1. bouncyhunter Сегодня, 08:20
    Я отменяю полностью одностороннюю сделку прежней администрации с Кубой,
    сказал Трамп.

    Чуть ли не прямым текстом предлагает России восстановить военное присутствие на Кубе . Провокация ?
    bouncyhunter
    1. Чёрный Сегодня, 08:27
      Пример того, чо никакие посулы и договорённости с сша не стоят НИЧЕГО.
      Чёрный
      1. bouncyhunter Сегодня, 08:30
        hi Так это давно понятно всем , кроме "союзников" и "партнёров" . wink
        bouncyhunter
        1. pjastolov Сегодня, 09:13
          Надо наши ПРО там разместить bully
          pjastolov
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:18
            Представь , какую вонь поднимут матрасы только при одном упоминании .
            bouncyhunter
            1. pjastolov Сегодня, 09:24
              так военный союз с Кубой - и чем будет отличаться от гейропы? recourse
              pjastolov
              1. bouncyhunter Сегодня, 09:26
                Не забывай про матрасные двойные стандарты . Quod licet Jovi , non licet bovi .
                bouncyhunter
                1. pjastolov Сегодня, 09:31
                  так если на их стандарты смотреть - то надо уже в ритуальный магазин идти laughing
                  pjastolov
                  1. bouncyhunter Сегодня, 09:32
                    Я уже в очереди стою . На тебя занимать ? laughing
                    bouncyhunter
                    1. pjastolov Сегодня, 09:43
                      А наливать будут? drinks
                      pjastolov
                      1. bouncyhunter Сегодня, 09:48
                        Надеюсь , там же не фашисты . drinks
                        bouncyhunter
      2. профессор Сегодня, 08:36
        Цитата: Чёрный
        Пример того, чо никакие посулы и договорённости с сша не стоят НИЧЕГО.

        Вам не составит большого труда описать нам что конкретно из договоренности отменяет Трамп? wink
        профессор
        1. Лопатов Сегодня, 08:39
          А какая разница?
          Происходит абсолютно так же, как с "перезагрузкой".
          Факт в том, что США не могут существовать без внешнего врага.
          Лопатов
          1. профессор Сегодня, 08:49
            Цитата: Лопатов
            А какая разница?

            Огромная. К примеру на Кубу ринулись толпы американских туристов принося Кастро миллиарды долларов. Согласно Обаме на Кубу можно было ездить американцам для:
            -Встречи с кубинскими родственниками
            -Религиозные поездки
            -Научные поездки и т.п.
            На практике получилось, что все американцы посетившие Кубу вдруг стали религиозными ученными с бабушкой проживающей в Гаване.
            Трамп наводит порядок. Он выполняет свое предвыборное обещание. good

            Цитата: Лопатов
            Происходит абсолютно так же, как с "перезагрузкой".
            Факт в том, что США не могут существовать без внешнего врага.

            Только вот не понимаю какое дело Захаровой до того что происходит между двумя северо американскими странами? Её мнения кто-то спрашивал? Её кто-то просил вмешаться? Может Гавана просила о защите от империалистов? lol

            ПС
            Не забывайте, что санкции наложены лишь на кубинскую армию.
            профессор
            1. Лопатов Сегодня, 08:54
              Цитата: профессор
              Огромная. К примеру на Кубу ринулись толпы американских туристов принося Кастро миллиарды долларов.

              Это всё временно, они только начали.
              У нас тоже всё начиналось с "Закона Магницкого"
              Лопатов
              1. профессор Сегодня, 09:18
                Цитата: Лопатов
                Это всё временно, они только начали.
                У нас тоже всё начиналось с "Закона Магницкого"

                Поживем -увидим. На сегодня разрыва США с Кубой не произошло. Трамп лишь требует строже придерживаться соглашения подписанного Обамой.

                Цитата: Лопатов
                А какое дело американцам до разгона несанкционированного митинга в Москве?

                Когда будет статья про отношения Москвы и Вашингтона там и обсудим. А это тема про суверенные отношения Гаваны и Вашингтона. К Захаровой никакого отношения не имеют. fellow

                ПС
                В следующем году планирую посетить Кубу. "Буду посмотреть" что там и как. hi
                профессор
                1. Лопатов Сегодня, 09:33
                  Цитата: профессор
                  Поживем -увидим. На сегодня разрыва США с Кубой не произошло.

                  Ага, это не разрыв, это всего лишь новый виток агрессии и активного вмешательства США во внутреннюю политику другого государства. Которое не просило у США ни советов, ни помощи, ни поддержки в изменении своего общественного строя.

                  Цитата: профессор
                  Когда будет статья про отношения Москвы и Вашингтона там и обсудим.

                  Скорее никогда. У некоторых есть привычка смотреть на действия американцев с широко закрытыми глазами.
                  А они умудряются иногда такие вещи отмачивать... Например, выражать особую озабоченность принятием в Венгрии закона, аналогичного действующему в США в отношении финансируемых из-за рубежа общественных организаций. Это уже даже не лицемерие...
                  Лопатов
                  1. Shurik70 Сегодня, 10:02
                    Цитата: профессор
                    Только вот не понимаю какое дело Захаровой до того что происходит между двумя северо американскими странами? Её мнения кто-то спрашивал? Её кто-то просил вмешаться?

                    ОГО !!! Кого-то мнение Захаровой задело.
                    Интересно, какое дело Израилю до мнения Захаровой?
                    laughing
                    Shurik70
            2. Лопатов Сегодня, 08:56
              Цитата: профессор
              Только вот не понимаю какое дело Захаровой до того что происходит между двумя северо американскими странами? Её мнения кто-то спрашивал? Её кто-то просил вмешаться?

              А какое дело американцам до разгона несанкционированного митинга в Москве?
              Лопатов
            3. APASUS Сегодня, 09:40
              Цитата: профессор
              -Научные поездки и т.п.

              Вот вот ,так все и начиналось у нас.Сперва Сорос со своими благотворительными фондами нам помогал гражданское общество строить и демократии учить,переписали нам все учебники по истории и не только,а потом влез в экономику. Помниться Фонды Сороса в один год зарегистрировали аж 13000 патентов на территории США.
              Все тоже самое и сейчас на Кубе ,культ США поднимают,помощь в обучении молодых ,курсы,ну и весь набор влияния!!!
              APASUS
    2. сибиралт Сегодня, 08:45
      А, собственно, что изменилось в кубино-американских отношениях после визита Обамы? От Кубы нет никакого навара для американского бизнеса. laughing
      сибиралт
      1. bouncyhunter Сегодня, 08:50
        А пёс его знает . По-моему , Бардак Обезьяныч просто морковкой перед носом помахал .
        bouncyhunter
    3. Maskom Сегодня, 09:37
      Наконец-то Трамп снова делает Америку великой после 8 ужасных обамовских лет. Для свободного мира Обама- это как для вас Горбачёв
      Maskom
      1. pjastolov Сегодня, 09:50
        Ну осень великой, однако
        pjastolov
  2. профессор Сегодня, 08:21
    Я отменяю полностью одностороннюю сделку прежней администрации с Кубой,

    ...но не отменяю её полностью.
    Будут отменены послабления по отношению к кубинской армии в руках которой находится 60% кубинской экономики. Не будут закрыты посольства. Будут строже соблюдаться разрешения на поездку в Кубу.
    Короче, сильный заголовок на пустом месте.
    профессор
    1. Татьяна Сегодня, 09:41
      профессор
      Короче, СИЛЬНЫЙ заголовок на ПУСТОМ месте.
      Ничего себе - "на ПУСТОМ месте"!
      Профессор! Что-то Вы сегодня алогично "запрофессорились"!
      В политике, как выражении "святости" экономических отношений, ПУСТЫХ мест в принципе не бывает!!!
      Татьяна
  3. 3officer Сегодня, 08:23
    Опять торгашевские"прихваты"-сделка то,сделка это,план продаж.ЗАО Америка исполнительный директор Трамп Д.Ф.
    3officer
  4. Рабинович_007 Сегодня, 08:23
    обамы как будто и не было
    наказание за вред Израилю и другим должно быть, его должны судить
    Рабинович_007
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:30
      Рабинович_007
      наказание за вред Израилю должно быть, его должны судить
      laughing Кто бы сомневался.Тогда что с Обамой нам прикажите делать? feel Семдесят лет расстрела и каждый день? laughing
      Наблюдатель2014
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 09:16
      Цитата: Рабинович_007
      обамы как будто и не было
      наказание за вред Израилю и другим должно быть, его должны судить

      Ну и хлопнул крыльями и что..? Смотри как бы вас не судили всех и всем народом мира! hi
      ОТДЕЛ
  5. Лопатов Сегодня, 08:31
    Во как... А мне помнится, как тут на сайте истерики устраивали "мы тИряем Кубу"...

    А М.Захарова зазря напраслину возводит. Решение абсолютно предсказуемое. Решения Обамы по снижению градуса противостояния с Кубой не вызвали понимания даже в среде демократов. Просто Клинтон, если бы победила, применила бы вариант "перезагрузки"- вроде бы потепление, но при этом куча санкционных списков и ограничений, превращающая "потепление" скорее в "похолодание"
    Лопатов
  6. jetfors_84 Сегодня, 08:32
    Раньше в политике избегали слова "сделка". А теперь каковы политики таковы и их дела.
    jetfors_84
    1. soroKING Сегодня, 08:44
      сделка с ФША...всё равно, что с напёрсточником играть am
      soroKING
  7. ОТДЕЛ Сегодня, 08:45
    Я очень рад за Кубу! Им 90-е не грозят..
    ОТДЕЛ
  8. pafegosoff Сегодня, 08:59
    "...потребовал от Гаваны выдать американцев, которых на родине обвиняют в терроризме, убийствах и других преступлениях, и которые скрываются от правосудия на Кубе..."
    Так зачем дело? Закрывайте Гуантаномо и везите всех служащих и заключенных.
    pafegosoff
    1. anjey Сегодня, 09:15
      Куба- "больной зуб" USA и они стараются реже его трогать..
      anjey
  9. ОТДЕЛ Сегодня, 09:14
    Товарищи из Израиля так переживают за Кубу..? Странно ..Вот за Украину они как то тихо так (типо там все схвачено и идет разграбление ..?))) Россия Кубу не отдаст , вот Трамп и психанул..и правильно сделал! Куба это Палестина под боком США..!
    ОТДЕЛ
    1. Алена767 Сегодня, 09:21
      Да шестерки это амерские эти евреи или под флагами еврейскими
      Алена767
  10. Ныробский Сегодня, 09:22
    Немногочисленная кубинская "оппозиция" напряглась........ Они уже начали получать через американское посольство наглядные пособия -"как построить демократию на отдельно взятом острове", а тут.......
    Ныробский
  11. pjastolov Сегодня, 09:58
    bouncyhunter,
    Надеюсь , там же не фашисты .
    тогда участвую laughing
    pjastolov
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:11
      Кофе нам не по нутру , нам бы водки поутру . lol
      bouncyhunter
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