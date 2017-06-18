Трамп отказался от политики предшественника в отношении Кубы

Я отменяю полностью одностороннюю сделку прежней администрации с Кубой,

Мы готовы и сможем начать переговоры по заключению лучшей сделки для кубинцев, для американцев, и сделки, которая справедлива, и в которой есть смысл,

С божьей помощью мы скоро добьемся свободной Кубы,

Единственным предсказуемым качеством американской внешней политики давно стала её полная непредсказуемость. Нет, есть еще одно – вечное вмешательство во внутренние дела суверенных стран.