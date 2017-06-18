15:12 18 июня

Радикалы заблокировали в Киеве маршрут «марша равенства»

Несколько десятков украинских радикалов заблокировали улицу Владимирскую возле университета им. Тараса Шевченко, намереваясь не допустить проведения в Киеве «марша равенства», организованного ЛГБТ-сообществом, передает РИА Новости .



«Проведение "марша равенства" запланировано в Киеве на 18 июня. Как сообщили в общественной организации "КиевПрайд", которая выступает организатором марша, в мероприятии намерены принять участие около 5 тысяч человек», передает из Киева корреспондент агентства.


Между тем, радикалы заявили о блокировании центра столицы с целью не допустить проведение марша.

В свою очередь Amnesty International призвала обеспечить безопасность мероприятия.

Некоторые противники «марша равенства» одеты в камуфляжную форму, некоторые в одежду с символиками украинских националистических организаций. Они выкрикивают лозунги: «Украина превыше всего», «За нормальную семью», «Один за всех и все за одного». Активисты держат плакаты «Запретить пропаганду гомосексуализма», «Любовь против гомосексуализма».

По словам корреспондента, полиция не предпринимает действий для разблокирования маршрута участников "марша равенства".

Ранее в ООН заявили, что «обеспокоены негативным отношением к ЛГБТ-сообществу на Украине», и выразили надежду, что парад пройдет спокойно.


Использованы фотографии: REUTERS / Gleb Garanich
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Комментарии 53

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  1. Shurik70 Сегодня, 10:17
    А как же "Украина - це Гейропа" ? belay
    Shurik70
    1. vorobey Сегодня, 10:28
      Цитата: Shurik70
      А как же "Украина - це Гейропа" ? belay


      а что тут необычного... одни педерасты делят сферы влияния с другими.. все по европейски..

      еще не произошло толком ничего .. никого не спалили не побили и никто никуда не пошел.. laughing
      vorobey
      1. хрыч Сегодня, 11:07
        Перевелись на Украине настоящие заднеприводные мужики, очконули. Смотрите на фото: идут одни отважные ковырялки wassat Зопадэнцы однако...
        хрыч
      2. Татьяна Сегодня, 11:15
        Лозунги и плакаты украинских активистов «За нормальную семью», «Запретить пропаганду гомосексуализма», «Любовь против гомосексуализма» однозначно ПОДДЕРЖИВАЮ!!! good
        Татьяна
    2. Александр романов Сегодня, 10:33
      Цитата: Shurik70
      А как же "Украина - це Гейропа" ?

      За то и стояли на маидане.Каждому правосеку по гомосеку
      Александр романов
      1. Монос Сегодня, 11:19
        Смотрю на фотографию в заголовке и не вижу противников. Одни педерасты!
        Монос
        1. Монос Сегодня, 11:29
          Цитата: Монос
          Смотрю на фотографию в заголовке и не вижу противников. Одни педерасты!

          laughing
          Монос
          1. Гаврила Сегодня, 11:45
            внедрились по самое не могу...
            Гаврила
            1. kepmor Сегодня, 12:21
              для них чем глубже,тем приятнее будет...
              kepmor
              1. рич Сегодня, 14:50
                Монос: Смотрю на фотографию в заголовке и не вижу противников. Одни педерасты! laughing

                Спасибо, Виктор good good laughing Где Вы только подобное находите? laughing
                От души посмеялся
                рич
                1. Александр романов Сегодня, 14:57
                  Цитата: рич
                  Где Вы только подобное находите?

                  Это висит на ленте украинских новостеи
                  Александр романов
  2. pjastolov Сегодня, 10:19
    Ранее в ООН заявили, что «обеспокоены негативным отношением к ЛГБТ-сообществу на Украине», и выразили надежду, что парад пройдет спокойно.
    а фигеть! а гибелью людей на Донбассе беспокойства нет request
    pjastolov
    1. Pirogov Сегодня, 10:32
      Цитата: pjastolov
      а фигеть! а гибелью людей на Донбассе беспокойства нет

      Двойные стандарты во всём . Просто еврогеи боятся ,что это и их может коснуться.
      Pirogov
  3. Кот Всапогах Сегодня, 10:19
    и как их только в гейропу берут?
    Кот Всапогах
    1. pjastolov Сегодня, 10:21
      а они туда пролазят
      pjastolov
    2. Swed Сегодня, 14:21
      Это только начало. Посмотрим что будет, когда в школах в принудительном порядке начнут проводить уроки, на темы, как правильно заниматься сексом мужчине с мужчиной и женщине с женщиной. В Европе это называется - равенством, а у нас "тёмных" - пропагандой гомосексуализма.
      Swed
  4. Logall Сегодня, 10:26
    Правильно их называют "радикалы". Всё делают ради этого "кала", чтобы страна в "него" глубже погружалась.
    С ними нужно, как в Турции:
    С бочкой фикалий и с янычаром. Пусть ныряют...
    Logall
    1. sabakina Сегодня, 10:50
      Полностью согласен.
      sabakina
  5. Горный стрелок Сегодня, 10:27
    Ну хоть в чем то полезны оказались радикалы. wassat
    Горный стрелок
  6. изя топ Сегодня, 10:30
    о как,пидерасты геев обижают belay
    изя топ
    1. Александр романов Сегодня, 10:34
      Цитата: изя топ
      о как,пидерасты геев обижают

      Одна проблема,трудно понять кто из них геи,а кто передаст.
      Александр романов
      1. kepmor Сегодня, 12:17
        да не парься...нам то какая разница...один хрен все там заднеприводные...
        kepmor
  7. ЧитаюНовости Сегодня, 10:34
    два вопроса:
    1) есть ли среди участников "марша равенства" хоть один ЛГБТрас?
    2) раз так, то кому нужна эта постановка?
    ответ на первый вопрос настолько очевиден даже радикалам, что вероятно они и проводят этот марш ради своего пиара.
    ЧитаюНовости
    1. ЧитаюНовости Сегодня, 10:37
      причём глядя на лица участников, противников и оцепления становится понятно что решали кому куда идти - вытягивая спички.
      ЧитаюНовости
  8. avg-mgn Сегодня, 10:36
    Так зачем устраивать марш в Киеве, биопаспорт в руки и бегом в ГЕйропу, там проблем точно не будет.
    На вопрос - почему полиция не вмешивается? Есть версия: 50% л/с - за геев, вторая половина за нациков. Паритет, однако...
    avg-mgn
  9. Altona Сегодня, 10:37
    Цитата: изя топ
    о как,пидерасты геев обижают

    --------------------------
    Тоже хотел сказать, что звездорасы против содомитов. laughing Вернее свидомиты против содомитов. laughing
    Altona
  10. NUR Сегодня, 10:37
    А вот за это их точно накажут по мягкому месту.
    NUR
  11. Jovanni Сегодня, 10:37
    От то бы лучше бились бы правосеки с гомосеками, а людей на Донбассе не трогали... Даешь переименование АТО в АГО! Или в АПО...
    Jovanni
    1. Гаврила Сегодня, 11:52
      В лесу раздавался топор правосека,
      гонял топором правосек гомосека.
      Устал,притомился,упал правосек.
      С улыбкой залез на него гомосек...
      Гаврила
  12. Altona Сегодня, 10:39
    Цитата: Александр романов
    Одна проблема,трудно понять кто из них геи,а кто передаст.

    ---------------------
    Саша, хрен их знает, знамена то разноцветные и у тех и у других. laughing
    Altona
  13. Сухой_Т-50 Сегодня, 10:40
    Вспомнилось на злобу дня:

    В лесу раздавался звук топора справочника
    По лесу ганял правосек гомосека
    Устал,запыхался,прилег правосек
    С улыбкой полез на него гомосек wassat

     отсебятина
    Сухой_Т-50
    1. vorobey Сегодня, 10:43
      Цитата: Сухой_Т-50
      Но не отчаялся тогда правосек
      А резко топориком жрен ему отсек


      и тут правосеки перемогли... wassat
      vorobey
    2. Александр романов Сегодня, 11:04
      Цитата: Сухой_Т-50
      С улыбкой полез на него гомосек

      Закончил он дело ,похлопав по попе
      Сказал -Поздравляю,теперь ты в Европе
      Александр романов
  14. Altona Сегодня, 10:40
    Цитата: NUR
    А вот за это их точно накажут по мягкому месту.

    -----------------------------
    Дык там все за анальные отношения. Так что наказанием это считать трудно, скорее поощрение. laughing
    Altona
  15. Altona Сегодня, 10:41
    Цитата: Jovanni
    От то бы лучше бились бы правосеки с гомосеками, а людей на Донбассе не трогали... Даешь переименование АТО в АГО! Или в АПО...

    -------------------------------
    Зачем?
    Altona
  16. Юрий Николаевич Сегодня, 10:42
    Нужно нациков в этом вопросе поддержать официально. Всем зрадам зрада получится. Пуканы трещать будут некисло.))))
    Юрий Николаевич
  17. Баракуда Сегодня, 10:50
    Судя по фото, шли они со стороны здания СБУ. Здание Дома офицеров на фото. Как-то показательно, но уже и не знаю в какую сторону. request
    Баракуда
  18. Ретвизан 8 Сегодня, 10:51
    Как заколебали эти "дырозадые "и им подобные извращенцы! Так и лезут, какие то парады проводить, легализовать однополые браки, а за ними уже в очереди на легализацию и прочая нечисть стоит, типа педофилов, зоофилов и им подобные!
    Ну радикалы сделайте хоть раз чего нибудь полезного, отхреначьте их хорошенько!
    Ретвизан 8
  19. Ретвизан 8 Сегодня, 10:53
    Или теперь все :"Украина це гейропа? "
    Ретвизан 8
  20. Наблюдатель2014 Сегодня, 11:05
    Радикалы заблокировали в Киеве маршрут «марша равенства»
    Нет! Так не пойдёт! Ценности значит ценности европейские.Куда Европа смотрит! Не признают их ценности в Киеве! Нужно что-то решать по этому поводу.Или местных радикалов лгбтезировать или на 90 суток раз в пол года не пускать туристов из незалежной bully
    P/S Всегда мучил один вопрос.У ЛГБТ что без парадов либидо не работает?Ну всмысле это брачные игры как например what
    Наблюдатель2014
  21. Банный Сегодня, 11:29
    Просто радикалы хотели занять самые лучшие места в колонне))))
    Банный
  22. APASUS Сегодня, 11:32
    Толерантность в Украине приобретает такой извращенный смысл,хотя это во всей Европе ,но на Украине это действительно начинает выглядеть как извращение.Пол страны копается в помойках,страна идет по пути развала ,идет неприкрытая гражданская война , а у них в Киеве гей - парад!
    APASUS
  23. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 11:54
    Клич ХЕРоев "Гей, браття !" уже говорит о многом... laughing
    КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
  24. Комментарий был удален.
  25. Екатерина II Сегодня, 12:14
    Больше Украины....
    новость ну не формат ...вообще не формат... smile
    Екатерина II
  26. ПоКеМон Сегодня, 13:08
    А какое отношение ВО имеет к сиим событием?
    А комменты читателей? Если вы презираете петухов,к чему такой живой интирес?
    Или в подсознании есть ,чето потаённое...
    ПоКеМон
    1. Dym71 Сегодня, 14:07
      Очень странные Ваши вопросы и намёки, всё гораздо проще:
      Мы тут для поржать, как до Вас не дошло, не пойму bully
      Dym71
    2. Александр романов Сегодня, 15:00
      Цитата: ПоКеМон
      Если вы презираете петухов,к чему такой живой интирес?

      Мы их чмырим! Ты че сам не геи параде,там все твои сегодня.
      Цитата: ПоКеМон
      Или в подсознании есть ,чето потаённое...

      В Правый сектор давно вступил? Или ты противоположного лагеря laughing
      Александр романов
  27. RUS96 Сегодня, 13:12
    Петушиные бои laughing
    RUS96
  28. Воля Сегодня, 13:33
    Радикализм пролив радикализма. Только и всего.
    Воля
  29. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 13:48
    Вот это перемога !!! Майдан затевался лишь для того, что одни петушки могли открыто жарить под хвост других. Почему не видно Ляшко среди участников парада ? Неужели бабка отшептала ?
    КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
  30. romandostalo Сегодня, 14:15
    Да здравствуют европейские "ценности"! Все как один на защиту гомосексуально озабоченных! laughing fellow laughing
    romandostalo
  31. Swed Сегодня, 14:16
    Очень смахивает на постановочный парад. Геев не хватает, так их заменили бабушками.
    Swed
  32. ALEA IACTA EST Сегодня, 15:07
    Заднеприводные меж собой рассорились. lol
    ALEA IACTA EST
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