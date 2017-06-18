Радикалы заблокировали в Киеве маршрут «марша равенства»
Несколько десятков украинских радикалов заблокировали улицу Владимирскую возле университета им. Тараса Шевченко, намереваясь не допустить проведения в Киеве «марша равенства», организованного ЛГБТ-сообществом, передает РИА Новости .
«Проведение "марша равенства" запланировано в Киеве на 18 июня. Как сообщили в общественной организации "КиевПрайд", которая выступает организатором марша, в мероприятии намерены принять участие около 5 тысяч человек», передает из Киева корреспондент агентства.
Между тем, радикалы заявили о блокировании центра столицы с целью не допустить проведение марша.
В свою очередь Amnesty International призвала обеспечить безопасность мероприятия.
Некоторые противники «марша равенства» одеты в камуфляжную форму, некоторые в одежду с символиками украинских националистических организаций. Они выкрикивают лозунги: «Украина превыше всего», «За нормальную семью», «Один за всех и все за одного». Активисты держат плакаты «Запретить пропаганду гомосексуализма», «Любовь против гомосексуализма».
По словам корреспондента, полиция не предпринимает действий для разблокирования маршрута участников "марша равенства".
Ранее в ООН заявили, что «обеспокоены негативным отношением к ЛГБТ-сообществу на Украине», и выразили надежду, что парад пройдет спокойно.
«Проведение "марша равенства" запланировано в Киеве на 18 июня. Как сообщили в общественной организации "КиевПрайд", которая выступает организатором марша, в мероприятии намерены принять участие около 5 тысяч человек», передает из Киева корреспондент агентства.
Между тем, радикалы заявили о блокировании центра столицы с целью не допустить проведение марша.
В свою очередь Amnesty International призвала обеспечить безопасность мероприятия.
Некоторые противники «марша равенства» одеты в камуфляжную форму, некоторые в одежду с символиками украинских националистических организаций. Они выкрикивают лозунги: «Украина превыше всего», «За нормальную семью», «Один за всех и все за одного». Активисты держат плакаты «Запретить пропаганду гомосексуализма», «Любовь против гомосексуализма».
По словам корреспондента, полиция не предпринимает действий для разблокирования маршрута участников "марша равенства".
Ранее в ООН заявили, что «обеспокоены негативным отношением к ЛГБТ-сообществу на Украине», и выразили надежду, что парад пройдет спокойно.
Использованы фотографии: REUTERS / Gleb Garanich
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