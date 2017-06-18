Булгаков: в учебном процессе вузов МТО используется сирийский опыт
В подготовке специалистов в военных вузах материально-технического обеспечения активно используется опыт локальных войн и вооруженных конфликтов, в том числе в Сирии, передает РИА Новости сообщение замминистра обороны Дмитрия Булгакова.
На церемонии выпуска офицеров академии МТО
По его словам, «большое внимание в настоящее время уделяется совершенствованию материально-технической базы наших вузов, для обучения курсантов и офицеров используются самые современные мультимедийные технические средства, электронные тиры, новейшие образцы вооружения и техники».
Он сообщил, что в Военной академии материально-технического обеспечения реализуется многоуровневая система подготовки специалистов по 241 специальности. В этом году «научные достижения обучающихся в академии реализованы в 30 научно-исследовательских работах, 42 патентах на изобретения и в 98 научных работах», сказал Булгаков.
Замминистра напомнил, что выпуском из Военной академии МТО 17 июня завершаются выпуски из всех военных вузов МТО. Всего выпущено более 700 специалистов, в т.ч. для армий других государств.
В учебном процессе активно используется опыт локальных войн и военных конфликтов, в том числе учитывается и сирийский опыт,сказал Булгаков журналистам.
По его словам, «большое внимание в настоящее время уделяется совершенствованию материально-технической базы наших вузов, для обучения курсантов и офицеров используются самые современные мультимедийные технические средства, электронные тиры, новейшие образцы вооружения и техники».
В результате выпускаемые сегодня специалисты МТО по качеству подготовки отвечают самым строгим современным требованиям и способны успешно выполнять поставленные задачи,отметил генерал армии.
Он сообщил, что в Военной академии материально-технического обеспечения реализуется многоуровневая система подготовки специалистов по 241 специальности. В этом году «научные достижения обучающихся в академии реализованы в 30 научно-исследовательских работах, 42 патентах на изобретения и в 98 научных работах», сказал Булгаков.
Замминистра напомнил, что выпуском из Военной академии МТО 17 июня завершаются выпуски из всех военных вузов МТО. Всего выпущено более 700 специалистов, в т.ч. для армий других государств.
Использованы фотографии: Минобороны РФ