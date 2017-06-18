15:09 18 июня

Булгаков: в учебном процессе вузов МТО используется сирийский опыт

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В подготовке специалистов в военных вузах материально-технического обеспечения активно используется опыт локальных войн и вооруженных конфликтов, в том числе в Сирии, передает РИА Новости сообщение замминистра обороны Дмитрия Булгакова.

Булгаков: в учебном процессе вузов МТО используется сирийский опыт
На церемонии выпуска офицеров академии МТО

В учебном процессе активно используется опыт локальных войн и военных конфликтов, в том числе учитывается и сирийский опыт,
сказал Булгаков журналистам.


По его словам, «большое внимание в настоящее время уделяется совершенствованию материально-технической базы наших вузов, для обучения курсантов и офицеров используются самые современные мультимедийные технические средства, электронные тиры, новейшие образцы вооружения и техники».

В результате выпускаемые сегодня специалисты МТО по качеству подготовки отвечают самым строгим современным требованиям и способны успешно выполнять поставленные задачи,
отметил генерал армии.

Он сообщил, что в Военной академии материально-технического обеспечения реализуется многоуровневая система подготовки специалистов по 241 специальности. В этом году «научные достижения обучающихся в академии реализованы в 30 научно-исследовательских работах, 42 патентах на изобретения и в 98 научных работах», сказал Булгаков.

Замминистра напомнил, что выпуском из Военной академии МТО 17 июня завершаются выпуски из всех военных вузов МТО. Всего выпущено более 700 специалистов, в т.ч. для армий других государств.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 13
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  1. Татьяна Сегодня, 10:55 Новый
    В подготовке специалистов в военных вузах материально-технического обеспечения активно используется опыт локальных войн и вооруженных конфликтов, в том числе в Сирии,
    Всё правильно! Опыт локальных войн и вооруженных конфликтов, в том числе в Сирии, - это бесценный опыт, которым нужно не просто дорожить, а и передавать молодёжи при подготовке новых военных специалистов.
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    Татьяна
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:59 Новый
      Сирийский и Крымский вариант боевых действий русских войдет в учебники военного дела многих стран , как показатель взаимодействия власти , войсковых частей и спецслужб ! Четко, быстро , скрытно! Блестящая работа ..Думаю это все еще применим , в скором времени..
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      ОТДЕЛ
      1. Deadушка Сегодня, 11:56 Новый
        Крым и Сирия хороший опыт и обкатка новых вариантов ведения боевых действий.
        О крымский варианте даже на западе положительно отзывались.
        А Сирия, что иногда на западе любят делать - малыми силами, дистанционное воздействие, "спецы" и непосредственное планирование.
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        Deadушка
    2. МПК105 Сегодня, 10:59 Новый
      Вынужден с вами согласиться-опыт Донбасса и Сирии надо использовать в процессе обучения молодых,раз уж "оплачены многия кровию"...
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      МПК105
      1. sabakina Сегодня, 11:37 Новый
        АЛЕКСЕЙ, что с Вашим псесимизмом произошло? Иль летнее солнышко на Вас так повлияло?
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        sabakina
        1. МПК105 Сегодня, 11:43 Новый
          А с тобой,Слав,что произошло-на-Вы......Никуда он не делся,просто да,немного- hi
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          МПК105
          1. sabakina Сегодня, 11:47 Новый
            Лёха, hi прости, внутренние проблемы. Уже не помню, с кем поздоровался, с кем попращался...У нас сегодня + 23 в тени, после месячной тучности...
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            sabakina
            1. МПК105 Сегодня, 12:07 Новый
              У нас не тучность-дожди...Кроме травы и не растёт ничего...Не знаем,будет урожай помидорок,или у турков резину покупать придётся... laughing Мне проще,огурцов и помидоров с перцами и редисками да зеленью снимаю-но у меня-теплица маненькая... wink
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              МПК105
              1. sabakina Сегодня, 12:09 Новый
                Лёш, аналогично. Прогноз по Костромской области не радует. Но, хрен с ним, не такое переживали!
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                sabakina
              2. ОТДЕЛ Сегодня, 13:37 Новый
                Цитата: МПК105
                У нас не тучность-дожди...Кроме травы и не растёт ничего...Не знаем,будет урожай помидорок,или у турков резину покупать придётся... laughing Мне проще,огурцов и помидоров с перцами и редисками да зеленью снимаю-но у меня-теплица маненькая... wink

                Пленные террористы не нужны на огород..? (что то их много скопилось..)))) Наглые все черти ... laughing
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                ОТДЕЛ
    3. рич Сегодня, 14:43 Новый
      Не знаю, какой статус у Военной академии материально-технического обеспечения - статус Академии, или военного училища, все равно от души поздравляю тех кто 17 июля выйдет из ее аудиторий. soldier
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      рич
  2. Ken71 Сегодня, 11:22 Новый
    Сирийский опыт это святое. Нам очень давно тоже рассказывали как евреи вынесли сирийское ПВО
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    Ken71
  3. APASUS Сегодня, 11:26 Новый
    Он сообщил, что в Военной академии материально-технического обеспечения реализуется многоуровневая система подготовки специалистов по 241 специальности

    Хотелось только понять это общий вектор развития и подготовка персонала для оборонного ведомства или это толь для МТО готовят.
    По сути то надо вносить изменения в общий план подготовки спецов ,тактику ведения боя против небольших и партизанских подразделений.Ведение разведки и уничтожение целей.Подготовка и использование техники и авиации.Хотя я думаю именно специ первые пошли на изменения.
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    APASUS
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