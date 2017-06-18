Булгаков: в учебном процессе вузов МТО используется сирийский опыт

В учебном процессе активно используется опыт локальных войн и военных конфликтов, в том числе учитывается и сирийский опыт,

В результате выпускаемые сегодня специалисты МТО по качеству подготовки отвечают самым строгим современным требованиям и способны успешно выполнять поставленные задачи,