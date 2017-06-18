15:10 18 июня

Глава МИД ФРГ назвал попытки Обамы унизить Россию «большой ошибкой»

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль полагает, что нынешняя администрация США способна исправить ошибки предыдущего руководства и нормализовать отношения с Москвой, передает РИА Новости .

Глава МИД ФРГ назвал попытки Обамы унизить Россию «большой ошибкой»


По мнению главы внешнеполитического ведомства, нормализация возможна, если команда Дональда Трампа начнет искать в отношениях с Москвой «перезагрузку, новые контакты, новые переговоры».


Без России мы не сможем преодолеть конфликты в Сирии, в Ливии, на Украине и в других точках. Попытка Барака Обамы унизить Россию была большой ошибкой. Я по-прежнему надеюсь, что Вашингтон исправит эту ошибку,
сказал Габриэль в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

Однако в настоящее время всё выглядит так, «словно Москва и Вашингтон отворачиваются друг от друга», отметил министр.

Напомним, в свое время Барак Обама назвал Россию «региональной державой», однако позднее признал, что Москва имеет «серьезное влияние в мире». Тем не менее, он сделал всё, чтобы его приемнику на посту президента было чрезвычайно сложно восстановить хотя бы часть тех отношений, которые ранее существовали между странами.

Использованы фотографии: РИА Новости / Илья Питалев
19

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 34

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. cniza Сегодня, 11:49
    Без России мы не сможем преодолеть конфликты в Сирии, в Ливии, на Украине и в других точках. Попытка Барака Обамы унизить Россию была большой ошибкой. Я по-прежнему надеюсь, что Вашингтон исправит эту ошибку,


    Лучше позже , чем никогда ... доходит.
    cniza
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:06
      Попытка Барака Обамы унизить Россию была большой ошибкой. Я по-прежнему надеюсь, что Вашингтон исправит эту ошибку,

      Господа , пожалуйста не нужно ничего менять..! Нам все нравиться в провинции и вообще мальчишки наши рвутся в Армию (это невиданное за последнее 25 лет) и мы давно не слышим как нас унижают в мире..Мы хотим вас унизить и отомстить ! Ваше время заканчивается..Русские идут по миру..(наше поколение должно отомстить за наших паших отцов ,дедов..) А наши "Кулибины" , те вообще чудеса творят в технологиях.. fellow
      ОТДЕЛ
      1. Рабинович_007 Сегодня, 12:14
        Больше не наливать ему.
        Рабинович_007
        1. sabakina Сегодня, 12:17
          Цитата: Рабинович_007
          Больше не наливать ему.

          Поздно Рабинович, теперь держись! Мне тя от души жалко... crying
          sabakina
          1. Рабинович_007 Сегодня, 12:22
            А что мне, я кнопку нажал и улетел...
            Рабинович_007
            1. Кровопийца Сегодня, 12:28
              Гм..с толчка?? tongue
              Кровопийца
        2. venik Сегодня, 13:37
          Цитата: Рабинович_007
          Больше не наливать ему.

          ======
          Рабиновичу - тоже!!!
          venik
          1. рич Сегодня, 14:10
            Отдел: А наши "Кулибины" , те вообще чудеса творят в технологиях..

            Да, Виталий, особенно один из "кулибиных" чудеса творит - Чубайс его фамилия, он и в технологиях, и в наносфере, и в энергетике, и в финансах. Прямо такой дока, что Гарри Потер отдыхает
            рич
      2. сибиралт Сегодня, 12:31
        Лучше в армию, чем в манегеры. Не у всех папы депутаты.
        сибиралт
      3. grm Сегодня, 12:44
        Цитата: ОТДЕЛ
        Нам все нравиться


        Да вообще всё супер -
        Минэкономразвития спрогнозировало нулевой рост пенсий до 2035 года
        В ближайшие 20 лет реальный рост пенсий будет нулевым, следует из прогноза Минэкономразвития, с которым ознакомились «Ведомости». Доходы россиян смогут вернуться к уровню докризисного 2013 года только к 2022 году
        http://www.rbc.ru/economics/31/05/2017/592dee2d9a
        794782d033a2fa


        Почти 5 млн человек в России получают зарплату ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), который составляет 7,5 тыс. рублей, заявила вице-премьер Ольга Голодец.


        14 декабря 2016 г
        С начала последнего кризиса (то есть с июля 2014 года) цены в России выросли на 25%, а средние денежные доходы на одного члена семьи - менее чем на 1%. Сейчас они находятся в пределах 20 тыс. рублей, как и два года назад. Об этом, как пишет "Российская газета", накануне сообщил на пресс-конференции замглавы Росстата Сергей Егоренко.
        Подробнее: http://www.newsru.com/finance/14dec2016/crisistim
        eprices.html


        16 ИЮНЯ
        Вложения России в бумаги американского казначейства превысили $100 млрд. Теперь Россия занимает 14-е место по инвестициям в гособлигации США

        Подробнее на РБК:
        http://www.rbc.ru/economics/16/06/2017/594379979a
        79477be88f67cd
        grm
    2. Банный Сегодня, 13:35
      а когда это нас бабама унижал? берега попутал бош
      Банный
  2. Zibelew Сегодня, 11:51
    Европа унижает Россию, превращая её в сырьевой придаток. А США с помощью санкций заставляют развиваться. Так что санкции - благо и проявление уважения. Надеяться можно только на себя и развивать надо себя. В это надо вкладывать и наращивать по возможности население за счет повышения рождаемости, поднимать его уровень жизни, только так можно увеличивать наш вес в мире и нашу безопасность.
    Zibelew
    1. yuriy55 Сегодня, 12:04
      Цитата: Zibelew
      Европа унижает Россию, превращая её в сырьевой придаток. А США с помощью санкций заставляют развиваться. Так что санкции - благо и проявление уважения.

      Унизить можно тех, кто ущербен. Россия своей ущербности не чувствует. Наоборот, снисходительно смотрит, как за плюнувшим в колодец с чистой водой ковбоем в него плюют даже те, кто кто и воды чистой не видел, а пьёт восстановленную из смеси бытовых, технических и биологических жидких отходов... no
      yuriy55
  3. Баракуда Сегодня, 11:52
    "Прозрел" что ли ? Но хоть не бывший, а пока действующий кусок осколка демократии.
    Баракуда
    1. svp67 Сегодня, 12:00
      Цитата: Баракуда
      "Прозрел" что ли ? Но хоть не бывший, а пока действующий.

      Да они давно прозрели, просто все теперь стало на свои места.
      Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль полагает, что нынешняя администрация США способна исправить ошибки предыдущего руководства и нормализовать отношения с Москвой
      - это "добрый полицейский"
      Германия заинтересована в разумных отношениях с Россией, но с позиции силы, заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен,
      - это "злой полицейский", который метит на место канцлера.
      Так что все правильно. Или вы разговариваете и ДОГОВАРИВАЕТЕСЬ с Меркель, через "доброго" или придется говорить со "злым" или уж быть точной, "злой Урсулой"...
      svp67
      1. sabakina Сегодня, 12:07
        Так что все правильно. Или вы разговариваете и ДОГОВАРИВАЕТЕСЬ с Меркель, через "доброго" или придется говорить со "злым" или уж быть точной, "злой Урсулой"...

        Сергей опять немок топтать? Да сколько же можно?...
        sabakina
        1. svp67 Сегодня, 12:18
          Цитата: sabakina
          Сергей опять немок топтать? Да сколько же можно?...

          Скоко нуно, стоко и моно....
          svp67
          1. bulvas Сегодня, 12:43
            Цитата: sabakina
            Так что все правильно. Или вы разговариваете и ДОГОВАРИВАЕТЕСЬ с Меркель, через "доброго" или придется говорить со "злым" или уж быть точной, "злой Урсулой"...

            Сергей опять немок топтать? Да сколько же можно?...


            Цитата: svp67
            Скоко нуно, стоко и моно....


            Мужики, очнитесь, после беженцев?
            Ну уж нет
            bulvas
    2. Zibelew Сегодня, 12:05
      Золотой Зигмар Габриэль человек! Этот немец все о России думает...
      Zibelew
      1. sabakina Сегодня, 12:14
        Тагирьян, вопрос в том, почему этот немец думает о России...Может просто не хочет видеть Бундестаг аля 45-й? Если не похуже....
        sabakina
        1. Zibelew Сегодня, 12:15
          Вячеслав hi Может быть генетическая память?
          Zibelew
          1. sabakina Сегодня, 12:20
            Тагирьян, hi Вот именно память. "Внучёк, послушай деда, спили мушку"....
            sabakina
            1. bulvas Сегодня, 12:45
              Цитата: sabakina
              Тагирьян, вопрос в том, почему этот немец думает о России...Может просто не хочет видеть Бундестаг аля 45-й? Если не похуже....


              Он не о России думает, а о Германии

              Не нужна им самостоятельная, промышленная Россия
              bulvas
  4. Logall Сегодня, 11:57
    Америкосы всё время твердят всему миру о огрессию России. Да, в каких-то вопросах так оно и есть. Но, это потому, что нам не оставляют выбора и места для маневра. США это не нравится, и они будут напирать и дальше. Вот, что будем делать м? Это вопрос меня больше других волнует...
    Logall
    1. Баракуда Сегодня, 12:16
      От деда осталось собрание Сталина, пол стены занимает. Читать пробывал, выборочно. Там такие закавыки есть - мозг останавливается.
      Но то , что действительно ВОЖДЬ , сомнений нет.
      Баракуда
  5. LÄRZ Сегодня, 11:58
    если команда Дональда Трампа начнет искать в отношениях с Москвой «перезагрузку, новые контакты, новые переговоры».
    Команда должна состоять из единомышленников и "играть" они должны, как говорится, "на одних козырях". Я подобного, в настоящий момент, чего то не наблюдаю. А искать "новые контакты, новые переговоры» с Москвой... Да кто ж им позволит? Подневольные люди, что с них взять.
    LÄRZ
  6. afrikanez Сегодня, 12:00
    администрация США способна исправить ошибки
    Администрация уже ни на что не способна. Ненависть к России перевешивает все "способности". Да к тому же "гордыня" не позволит это сделать, как ни как "мировой жандарм" fool
    afrikanez
  7. sabakina Сегодня, 12:03
    По мнению главы внешнеполитического ведомства, нормализация возможна, если команда Дональда Трампа начнет искать в отношениях с Москвой «перезагрузку, новые контакты, новые переговоры».

    Хватит, перезагружали уже! Не помогло! Только форматирование!
    sabakina
  8. Горный стрелок Сегодня, 12:15
    Да он специально не старался унизить Россию. Он просто "Так думает"(Мимино). И образ мыслей поменять - не сможет. Ни он, ни его преемник. Ну их так учили. С яслей...
    Горный стрелок
  9. mahoney Сегодня, 12:23
    Мы сами себя унизили и поставили в незавидное положение, когда вместо создания конкурентной рыночной экономики, и дальше начали играться в ссср. Вместо создания предприятий способных конкурировать с западными, мы просто продаем свои богатства, которые невосполнимы.
    Когда на западе смогут отказаться от нашей нефти и газа, а день этот наступит. Что нас останется?
    Двигаемся в неправильном направлении...
    mahoney
    1. sabakina Сегодня, 12:33
      А таки шо? В Европе в час Х появится нефть и газ? belay
      sabakina
      1. Баракуда Сегодня, 12:49
        Как раз "х" и появится. Во всей красе. wink
        Баракуда
      2. mahoney Сегодня, 12:50
        Цитата: sabakina
        А таки шо? В Европе в час Х появится нефть и газ? belay

        Уже появились отличные замены, нужно еще лет 10 доработать. Альтернативные источники энергии каждый год становятся все вкуснее. То что вчера нам казалось глупым, завтра будет нужно каждому.
        У себя в квартире установил жалюзи из солнечных панелей. Летом кондиционер и компьютер работают полностью от них, зимой...заряжаю от них ноутбук и телефон)).
        mahoney
  10. faterdom Сегодня, 13:26
    Цитата: Баракуда
    От деда осталось собрание Сталина, пол стены занимает. Читать пробывал, выборочно. Там такие закавыки есть - мозг останавливается.
    Но то , что действительно ВОЖДЬ , сомнений нет.

    А Вы бы попробовали строить Империю в окружении внешних и внутренних врагов, причем применять можно только термины и постулаты марксизма-ленинизма - вот я бы посмотрел, как бы Вы смогли это все связно изложить!
    Просто Сталин еще гениальнее, чем даже думают самые упоротые сталинисты, и интересно - если бы Бог дал ему еще десяток лет- где был бы тот Запад сейчас?
    faterdom
Картина дня