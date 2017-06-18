Глава МИД ФРГ назвал попытки Обамы унизить Россию «большой ошибкой»
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль полагает, что нынешняя администрация США способна исправить ошибки предыдущего руководства и нормализовать отношения с Москвой, передает РИА Новости .
По мнению главы внешнеполитического ведомства, нормализация возможна, если команда Дональда Трампа начнет искать в отношениях с Москвой «перезагрузку, новые контакты, новые переговоры».
Однако в настоящее время всё выглядит так, «словно Москва и Вашингтон отворачиваются друг от друга», отметил министр.
Напомним, в свое время Барак Обама назвал Россию «региональной державой», однако позднее признал, что Москва имеет «серьезное влияние в мире». Тем не менее, он сделал всё, чтобы его приемнику на посту президента было чрезвычайно сложно восстановить хотя бы часть тех отношений, которые ранее существовали между странами.
По мнению главы внешнеполитического ведомства, нормализация возможна, если команда Дональда Трампа начнет искать в отношениях с Москвой «перезагрузку, новые контакты, новые переговоры».
Без России мы не сможем преодолеть конфликты в Сирии, в Ливии, на Украине и в других точках. Попытка Барака Обамы унизить Россию была большой ошибкой. Я по-прежнему надеюсь, что Вашингтон исправит эту ошибку,сказал Габриэль в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.
Однако в настоящее время всё выглядит так, «словно Москва и Вашингтон отворачиваются друг от друга», отметил министр.
Напомним, в свое время Барак Обама назвал Россию «региональной державой», однако позднее признал, что Москва имеет «серьезное влияние в мире». Тем не менее, он сделал всё, чтобы его приемнику на посту президента было чрезвычайно сложно восстановить хотя бы часть тех отношений, которые ранее существовали между странами.
Использованы фотографии: РИА Новости / Илья Питалев
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