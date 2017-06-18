Глава МИД ФРГ назвал попытки Обамы унизить Россию «большой ошибкой»

Без России мы не сможем преодолеть конфликты в Сирии, в Ливии, на Украине и в других точках. Попытка Барака Обамы унизить Россию была большой ошибкой. Я по-прежнему надеюсь, что Вашингтон исправит эту ошибку,

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль полагает, что нынешняя администрация США способна исправить ошибки предыдущего руководства и нормализовать отношения с Москвой, передает РИА Новости По мнению главы внешнеполитического ведомства, нормализация возможна, если команда Дональда Трампа начнет искать в отношениях с Москвой «перезагрузку, новые контакты, новые переговоры».сказал Габриэль в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.Однако в настоящее время всё выглядит так, «словно Москва и Вашингтон отворачиваются друг от друга», отметил министр.Напомним, в свое время Барак Обама назвал Россию «региональной державой», однако позднее признал, что Москва имеет «серьезное влияние в мире». Тем не менее, он сделал всё, чтобы его приемнику на посту президента было чрезвычайно сложно восстановить хотя бы часть тех отношений, которые ранее существовали между странами.