В Йемене в результате авиаудара погибли долее 20 мирных жителей
По меньшей мере 24 мирных жителя стали жертвами удара, нанесенного авиацией арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией, в провинции Саада на севере Йемена, передает ТАСС сообщение агентства Saba.
Архивное фото
Согласно информации, трагедия произошла в субботу вечером.
Сообщается, что авиаудар был нанесен «по рынку Эль-Машнак в районе Шада, расположенном на границе с королевством». Еще один человек в результате атаки получил ранения.
Напомним, в Йемене с августа 2014-го продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. Боевые действия активизировались после вторжения в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Как сообщил йеменский Центр по правам и развитию, с весны 2015 года в стране были убиты более 10 тысяч мирных жителей, в том числе почти 2,4 тысячи детей и около 2 тысяч женщин. За этот же период ранения получили 18,5 тыс. йеменцев.
Согласно информации, трагедия произошла в субботу вечером.
Сообщается, что авиаудар был нанесен «по рынку Эль-Машнак в районе Шада, расположенном на границе с королевством». Еще один человек в результате атаки получил ранения.
Напомним, в Йемене с августа 2014-го продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. Боевые действия активизировались после вторжения в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Как сообщил йеменский Центр по правам и развитию, с весны 2015 года в стране были убиты более 10 тысяч мирных жителей, в том числе почти 2,4 тысячи детей и около 2 тысяч женщин. За этот же период ранения получили 18,5 тыс. йеменцев.
Использованы фотографии: REUTERS / Khaled Abdullah
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