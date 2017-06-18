15:14 18 июня

В Йемене в результате авиаудара погибли долее 20 мирных жителей

По меньшей мере 24 мирных жителя стали жертвами удара, нанесенного авиацией арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией, в провинции Саада на севере Йемена, передает ТАСС сообщение агентства Saba.

В Йемене в результате авиаудара погибли долее 20 мирных жителей
Архивное фото

Согласно информации, трагедия произошла в субботу вечером.


Сообщается, что авиаудар был нанесен «по рынку Эль-Машнак в районе Шада, расположенном на границе с королевством». Еще один человек в результате атаки получил ранения.

Напомним, в Йемене с августа 2014-го продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. Боевые действия активизировались после вторжения в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Как сообщил йеменский Центр по правам и развитию, с весны 2015 года в стране были убиты более 10 тысяч мирных жителей, в том числе почти 2,4 тысячи детей и около 2 тысяч женщин. За этот же период ранения получили 18,5 тыс. йеменцев.

Использованы фотографии: REUTERS / Khaled Abdullah
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Комментарии 5

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  1. LÄRZ Сегодня, 12:27
    авиаудар был нанесен «по рынку Эль-Машнак в районе Шада, расположенном на границе с королевством»
    Рынок это да! Архиключевой стратегический объект. Как больницы и свадьбы. Видна рука учителя.
    LÄRZ
  2. Баракуда Сегодня, 12:35
    Йемен конечно не подарок.( зато ППШ купить можно за 30-ть баков на базаре ) Но Саудиты порядком задолбали, нефть рано или поздно закончится, снова на верблюды. am И ВВП с приемником надеюсь уже в восточные игры гулять не станут.
    Баракуда
    1. рич Сегодня, 14:03
      Не могли до 25 -ого подождать, пока рамадан не закончится. Мусульмане называются
      рич
  3. kepmor Сегодня, 12:37
    ну что тут скажешь...в священный месяц РАМАДАН одни "истинные" мусульмане убивают других "неистинных"...где же усердные молитвы и благие дела?...зверство какое-то...
    ...блин, куда катится это род человеческий??????...
    kepmor
  4. grm Сегодня, 13:24
    передает ТАСС сообщение агентства Saba.


    А подтверждения из нормальных или хотя бы других источников нет?
    grm
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