07:57 19 июня

Компания "Airbus" в Ле Бурже представила версию крупнейшего пассажирского самолёта

Airbus продемонстрировал версию крупнейшего пассажирского самолёта в ходе международного авиакосмического салона в Ле Бурже. Это обновлённая модель A380plus, которая способна осуществлять воздушные перевозку на 80 пассажиров больше, нежели обычная версия этого авиалайнера. При этом способен преодолевать и существенно большие расстояния – примерно на 550 км больше расстояния, которое способен преодолеть A380.

Компания "Airbus" в Ле Бурже представила версию крупнейшего пассажирского самолёта


Директор по продажам Airbus заявил, что новая модель пассажирского авиалайнера отличается экономичностью. По расчетам компании, себестоимость каждого пассажиро-места при полёте снижается примерно на 13%.




Отмечается, что у самолёта есть изменения по крылу, а также по бортовому оборудованию.



Напомним, что российские производители среди прочей техники на международном авиакосмическом салоне во Франции представили пилотажный тренажёр новейшего российского пассажирского самолёта МС-21. Ранее с производителем МС-21 контракт подписала авиакомпания "Аэрофлот", которая желает видеть в своём авиапарке не менее 50 таких самолётов.

Использованы фотографии: @Krensieave
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 17

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. андрей юрьевич Сегодня, 06:01
    Компания "Airbus" в Ле Бурже представила версию крупнейшего пассажирского самолёта
    " кораблю,как человеку,имя нужно позарез"(С) предлагаю наречь "Титаником"...
    андрей юрьевич
    1. сибиралт Сегодня, 06:13
      Можно и "Титаником", если российские титановые конструкции из него вытащить. bully
      сибиралт
      1. андрей юрьевич Сегодня, 06:16
        Цитата: сибиралт
        Можно и "Титаником", если российские титановые конструкции из него вытащить. bully

        Салда-рядом...возьму пару "пузырей" и...вопрос решаем... wassat
        андрей юрьевич
        1. тол100в Сегодня, 06:24
          Цитата: андрей юрьевич
          Салда-рядом...возьму пару "пузырей" и...вопрос решаем..

          Присоединяюсь!
          тол100в
    2. Зяблицев Сегодня, 06:15
      Не любите, как я погляжу, Андрей Юрьевич,Вы французов.... laughing

      Что же касается самолетостроения, нужно признать, как бы было не больно моему патриотическому сердцу, здесь мы в полной ж...Хотя то что, мы начали все же выпускать новые самолете не может не радовать!Вот поэтому буржуины и активизировались - "революция уточек", "кровавый Путин"..., и только тупая школота может думать, что она борется с коррупцией... laughing
      Зяблицев
      1. андрей юрьевич Сегодня, 06:25
        Цитата: Зяблицев
        Не любите, как я погляжу, Андрей Юрьевич,Вы французов....

        не задалось как то... не толерантный я... круассаны люблю,а их терпимость и готовность лечь-нет. однако к теме: за столько лет правления,не поддержать собсвенное производство...у меня нет хороших слов. чему теперь радуемся? "восставшим из ада?" да хвала тем забытым богом конструкторам, мастерам и рабочим,которые Вопреки Всему.сохранили потенциал... с Нуля,хрен бы что сделали, похожее.( ну возьмите ПАК ДА) потребовалось бы лет 20. слава нашим пенсионерам.
        андрей юрьевич
        1. Зяблицев Сегодня, 06:30
          Практически все пришлось поднимать с нуля! И то что Россия смогла это сделать и продолжает делать, не смотря на тотальное сопротивление, как врагов внешних, так и врагов внутренних, не может не радовать....Здесь в своем пессимизме Вы меня не убедите! А народ российский всегда самородками славился и никогда без дела не сидел! К сожалению чудес не бывает и 20 лет на самом деле краткий миг... hi
          Зяблицев
          1. андрей юрьевич Сегодня, 06:56
            Цитата: Зяблицев
            Практически все пришлось поднимать с нуля!

            Евгений...при всём уважении, не нужно передёргивать, после СССР, с " нуля" мало что началось, в основном ,использовался задел, созданный ненавистными многим "Большевиками" (камень в "Романова"), да,я согласен с Вами, Самоделкиных и Левшей у нас -очень много,но не пользуются они спросом...буксует что то в системе. ( в Китае наоборот)
            Цитата: Зяблицев
            20 лет на самом деле краткий миг...

            ох.... Евгений...кому Вы это говорите... мне бы два десятка лет скинуть.(( я просто спрошу Вас: СССР как смог в космос выйти после Такой войны? думаю Вам нечего будет ответить... а я скажу: воровать не надо....ибо руку отрубят.
            андрей юрьевич
            1. Зяблицев Сегодня, 07:06
              То что во многом благодаря оставшемуся заделу от СССР прожили все 90-е и было отчего отталкиваться, здесь я с Вами полностью согласен! То что воровать не надо - прописные истины, хотя и в Союзе воровали,только не так нагло и беспринципно...Все таки политическая система была другая, можно было мобилизовать народ на достижения какой то цели, а сейчас "демократия" - не захочет, не заставишь! Поверьте, в последнее время особенно, специалисты с руками и головой все более и более востребованы! У нас за умными студентами и курсантами из различных отделов кадров ВПК и силовых министерств и ведомств - очередь...А уж скинуть 20 лет...Мечты, мечты...
              Зяблицев
              1. андрей юрьевич Сегодня, 07:18
                Цитата: Зяблицев
                Поверьте, в последнее время особенно, специалисты с руками и головой все более и более востребованы! У нас за умными студентами и курсантами из различных отделов кадров ВПК и силовых министерств и ведомств - очередь

                да знаю я... только вот Евгений,КТО получает Дипломы- другой вопрос...иногда,Такие "спецы" нафиг не нужны, лучше врага нанять. самые "профи" выходят "от сохи" из ПТУ -которые планомерно изводят.(как врач говорю,ибо жена, в этой сфере) щщас в тренде как бигуди завернуть и шугаринг сделать...-вот ПТУ новой России.
                андрей юрьевич
                1. Зяблицев Сегодня, 07:55
                  В образовании много накрутили демократы хреновы, но сейчас очухались немного...Я ещё в техническом колледже преподаю, достаточно востребованы становятся рабочие профессии, но школьники ещё слабенькие идут!Многое от родителей, воспитания здесь зависит-а если дома постоянный гламур, то и в голове потом будет один гламур!
                  Зяблицев
            2. Летунъ Сегодня, 07:16
              Цитата: андрей юрьевич
              я просто спрошу Вас: СССР как смог в космос выйти после Такой войны?

              Не просто выйти, а всего через 12 лет, а человека запустить через 16. И не то что без компьютеров, а даже без калькуляторов; чертили на бумаге, считали на логарифмической линейке. Так что сегодняшняя "неторопливость" меня порой приводит в недоумение.
              Летунъ
    3. АВП 518 Сегодня, 07:33
      Андрюх привет.В 2010 Люфтганза объявило конкурс на название приобретенного А-380.И вот что из этого вышло laughing
      Конфузом обернулся конкурс на имя нового лайнера, объявленный германской авиакомпанией Lufthansa.

      В первой половине дня в четверг в конкурсе на лучшее название для Airbus-А380, который поступит в эксплуатацию в мае, с большим отрывом лидировал "Сталинград".

      Согласно сообщениям информационных агентств, это название было предложено гражданкой России.
      АВП 518
      1. андрей юрьевич Сегодня, 07:54
        Цитата: АВП 518
        Андрюх привет

        и тебе Здоровья! yes
        Цитата: АВП 518
        В первой половине дня в четверг в конкурсе на лучшее название для Airbus-А380, который поступит в эксплуатацию в мае, с большим отрывом лидировал "Сталинград".
        я.... просто пошёл к холодильнику... там где то грамм 137 оставалось водки...всю приму. новость стоит того. drinks
        андрей юрьевич
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 06:18
    представила версию крупнейшего пассажирского самолёта. Может всё-таки "Обновлённую" или "модернизированную" версию?А то читается так,как-будто Арбуз сваял что-то помасштабнее 380-го.
    ВЕРЕСК
  3. Fkjydjckfrgh Сегодня, 07:25
    Надо же, я думал они уже разорились (маловато на шарике терминалов способных принять сей воздушный скотовоз)
    Fkjydjckfrgh
  4. dsm100 Сегодня, 07:49
    Я офигиваю. Коментарии просто "супер", то скотовоз, то Титаник... Европейцы построили хороший самолет. Нам до них еще .....
    dsm100
Картина дня