Компания "Airbus" в Ле Бурже представила версию крупнейшего пассажирского самолёта

Airbus продемонстрировал версию крупнейшего пассажирского самолёта в ходе международного авиакосмического салона в Ле Бурже. Это обновлённая модель A380plus, которая способна осуществлять воздушные перевозку на 80 пассажиров больше, нежели обычная версия этого авиалайнера. При этом способен преодолевать и существенно большие расстояния – примерно на 550 км больше расстояния, которое способен преодолеть A380.Директор по продажам Airbus заявил, что новая модель пассажирского авиалайнера отличается экономичностью. По расчетам компании, себестоимость каждого пассажиро-места при полёте снижается примерно на 13%.Отмечается, что у самолёта есть изменения по крылу, а также по бортовому оборудованию.Напомним, что российские производители среди прочей техники на международном авиакосмическом салоне во Франции представили пилотажный тренажёр новейшего российского пассажирского самолёта МС-21. Ранее с производителем МС-21 контракт подписала авиакомпания "Аэрофлот", которая желает видеть в своём авиапарке не менее 50 таких самолётов.