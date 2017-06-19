07:55 19 июня

Новости программы T-X

Как сообщает интернет-портал defensenews , в текущем году ВВС США готовы объявить победителя в тендере, касающемся реализации программы T-X. Предвидится, что данное событие, подразумевающее заказ 350 учебных самолетов, встряхнет рынок данной продукции.

При этом ожидается, что в отличие от F-35, пользующегося спросом по всему миру, продажи в рамках указанного тендера не приведут к существенному продвижению машины на международном рынке. Он крайне сужен в своем спросе на учебные самолеты, покупатели ограничиваются партиями в 10 – 20 единиц. Из общего числа потенциальных заказчиков несколько выделяются в настоящее время Швеция, Тайвань, Бельгия и Египет. В целом предполагается, что общая стоимость учебно-тренировочных самолетов, проданных в течение 2016 – 2026 годов, составит 13.8 млрд. долл., включая оплату обслуживания, тренажеров и других сопутствующих услуг.

Из этой суммы на программу T-X приходится примерно 2 млрд. долл. (в части поставки первых 86 единиц в 2023 – 2026 годы). Основными претендентами являются ведущие компании американского авиастроения - Lockheed Martin и Boeing. Корпорация Lockheed Martin в партнерстве с южнокорейской Korean Aerospace Industries (KAI) предлагает самолет Т-50А (вариант серийно производимого KAI T-50).



Т-50А


Boeing совместно со шведской группой Saab AB специально разработал самолет Boeing T-X (ВТХ-1). Первый полет первого прототипа состоялся 20 декабря 2016 года в Сент-Луисе.

Новости программы T-X

Boeing T-X


DRS Technologies, за которой стоит её материнская компания Leonardo (находящаяся в Италии), предлагает T-100.

Об участии в программе Т-Х заявила также американская корпорация Sierra Nevada Corporation (SNC), осуществляющая для предложения на тендер разработку самолета специальной конструкции в партнерстве с турецкой государственной авиастроительной компанией Turkish Aerospace Industries (TAI).


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Комментарии 4

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 06:49
    з общего числа потенциальных заказчиков несколько выделяются в настоящее время Швеция Шведы и сами очень неплохие машины делают.Зачем им впариваться в покупку данных учебников-непонимаю.
    ВЕРЕСК
    1. Seaman77 Сегодня, 06:53
      Цитата: ВЕРЕСК
      з общего числа потенциальных заказчиков несколько выделяются в настоящее время Швеция Шведы и сами очень неплохие машины делают.Зачем им впариваться в покупку данных учебников-непонимаю.


      Сами для себя и разработали. Вместе с боингом. Так дешевле.
      Boeing совместно со шведской группой Saab AB специально разработал самолет Boeing T-X (ВТХ-1).
      Seaman77
  2. iliitchitch Сегодня, 06:53
    "...в отличие от F-35 , пользующимся спросом ( lol )..." - давай-давай , "братва и кольцо" . Пингвины не летают , хоть и , типа , птицы ,точно вам говорю - в Антарктиде проверено , это факт . А Ф-35 - пингвин . Не , это не самолёт .
    iliitchitch
  3. Комментарий был удален.
  4. Yak28 Сегодня, 07:17
    Пусть у нас Як-130 купят wink
    Yak28
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