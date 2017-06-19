Новости программы T-X
Как сообщает интернет-портал defensenews , в текущем году ВВС США готовы объявить победителя в тендере, касающемся реализации программы T-X. Предвидится, что данное событие, подразумевающее заказ 350 учебных самолетов, встряхнет рынок данной продукции.
При этом ожидается, что в отличие от F-35, пользующегося спросом по всему миру, продажи в рамках указанного тендера не приведут к существенному продвижению машины на международном рынке. Он крайне сужен в своем спросе на учебные самолеты, покупатели ограничиваются партиями в 10 – 20 единиц. Из общего числа потенциальных заказчиков несколько выделяются в настоящее время Швеция, Тайвань, Бельгия и Египет. В целом предполагается, что общая стоимость учебно-тренировочных самолетов, проданных в течение 2016 – 2026 годов, составит 13.8 млрд. долл., включая оплату обслуживания, тренажеров и других сопутствующих услуг.
Из этой суммы на программу T-X приходится примерно 2 млрд. долл. (в части поставки первых 86 единиц в 2023 – 2026 годы). Основными претендентами являются ведущие компании американского авиастроения - Lockheed Martin и Boeing. Корпорация Lockheed Martin в партнерстве с южнокорейской Korean Aerospace Industries (KAI) предлагает самолет Т-50А (вариант серийно производимого KAI T-50).
Boeing совместно со шведской группой Saab AB специально разработал самолет Boeing T-X (ВТХ-1). Первый полет первого прототипа состоялся 20 декабря 2016 года в Сент-Луисе.
DRS Technologies, за которой стоит её материнская компания Leonardo (находящаяся в Италии), предлагает T-100.
Об участии в программе Т-Х заявила также американская корпорация Sierra Nevada Corporation (SNC), осуществляющая для предложения на тендер разработку самолета специальной конструкции в партнерстве с турецкой государственной авиастроительной компанией Turkish Aerospace Industries (TAI).
При этом ожидается, что в отличие от F-35, пользующегося спросом по всему миру, продажи в рамках указанного тендера не приведут к существенному продвижению машины на международном рынке. Он крайне сужен в своем спросе на учебные самолеты, покупатели ограничиваются партиями в 10 – 20 единиц. Из общего числа потенциальных заказчиков несколько выделяются в настоящее время Швеция, Тайвань, Бельгия и Египет. В целом предполагается, что общая стоимость учебно-тренировочных самолетов, проданных в течение 2016 – 2026 годов, составит 13.8 млрд. долл., включая оплату обслуживания, тренажеров и других сопутствующих услуг.
Из этой суммы на программу T-X приходится примерно 2 млрд. долл. (в части поставки первых 86 единиц в 2023 – 2026 годы). Основными претендентами являются ведущие компании американского авиастроения - Lockheed Martin и Boeing. Корпорация Lockheed Martin в партнерстве с южнокорейской Korean Aerospace Industries (KAI) предлагает самолет Т-50А (вариант серийно производимого KAI T-50).
Т-50А
Boeing совместно со шведской группой Saab AB специально разработал самолет Boeing T-X (ВТХ-1). Первый полет первого прототипа состоялся 20 декабря 2016 года в Сент-Луисе.
Boeing T-X
DRS Technologies, за которой стоит её материнская компания Leonardo (находящаяся в Италии), предлагает T-100.
Об участии в программе Т-Х заявила также американская корпорация Sierra Nevada Corporation (SNC), осуществляющая для предложения на тендер разработку самолета специальной конструкции в партнерстве с турецкой государственной авиастроительной компанией Turkish Aerospace Industries (TAI).
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