10:20 19 июня

Военные США и Украины выполняют наблюдательный полет над Россией

Совместная миссия США и Украины выполнит в период с 19 по 24 июня наблюдательный полет над территорией России в рамках международного Договора по открытому небу, передает Лента.ru сообщение «Красной звезды».

Военные США и Украины выполняют наблюдательный полет над Россией


«Полет будет выполняться на американском самолете наблюдения ОС-135Б с аэродрома Хабаровск (Новый). В ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение его согласованных параметров и применения предусмотренной договором аппаратуры», – говорится в сообщении.


Отмечается, что ОС-135Б относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия. «Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договором», – поясняет газета.

Напомним, Договор по открытому небу подписан в 1992 году. Он явился одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Документ действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и военных мероприятиях друг друга.

Использованы фотографии: Handout / Reuters
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Комментарии 43

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  1. 210окв Сегодня, 08:39
    А хохлы в районе Хабаровска при чем?Портянки заштатникам менять?
    210окв
    1. dik-nsk Сегодня, 08:47
      я вообще не понимаю какого их пустили. договор договором, но с их слов мы же в состоянии войны, надо было и отказать с такой формулировкой - с ваших слов записано, противника пустить не можем))
      dik-nsk
      1. андрей юрьевич Сегодня, 08:52
        Цитата: 210окв
        А хохлы в районе Хабаровска при чем?

        видете ли в чём дело.. так называемый "балласт" использовался для остойчивости и сбаллансирования морских и воздушных судов издревле...не вижу альтернативы этому... request
        андрей юрьевич
        1. роман66 Сегодня, 08:56
          а так же как мешки с песком на воздушных шарах
          роман66
          1. cniza Сегодня, 08:59
            Цитата: роман66
            а так же как мешки с песком на воздушных шарах


            Заменили на хохлов? belay
            cniza
            1. роман66 Сегодня, 09:00
              сами попросились lol
              роман66
              1. cniza Сегодня, 09:02
                Сами напросились , пусть сами и летают.
                cniza
                1. роман66 Сегодня, 09:04
                  интересно, их на внешней подвеске? laughing
                  роман66
                  1. cniza Сегодня, 09:06
                    Угу , за Фаберже. lol
                    cniza
                    1. роман66 Сегодня, 09:07
                      они у них такие крепкие?
                      роман66
                      1. cniza Сегодня, 09:10
                        А это не наши проблемы - "сами напросились".
                        cniza
    2. сибиралт Сегодня, 09:02
      Хх-а! Они нам санкции, а мы им открытое небо. Украина не дает летать над своей территорией даже нашим пассажирским самолетам, а американцы сбивают союзников в Сирии. Ну, и кому это надо? Что-то когда над Украиной сбили Боинг, никакого неба никому не открывали.
      сибиралт
  2. СРЦ П-15 Сегодня, 08:39
    А без "сала" никак?
    СРЦ П-15
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:00
      Цитата: СРЦ П-15
      А без "сала" никак?

      А кто лакействовать будет ? wink
      bouncyhunter
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:02
        Цитата: bouncyhunter
        А кто лакействовать будет ?

        Ну да, мониторы тоже кому-то протирать надо! laughing
        СРЦ П-15
        1. dik-nsk Сегодня, 09:44
          да им лететь не на чем, вот и пассажирами попросились, керосинки то нема)))) ну, и очково видимо одним на нашей территории лететь, мало ли, вдруг упадут где, а у нас тайга бескрайняя))) а тут как тот шакал с Шерханом - под хвост спрятался и тяфкай))
          dik-nsk
      2. cniza Сегодня, 09:04
        Они толмочами служат , ну и так поднести , отнести.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:05
          Цитата: cniza
          ну и так поднести , отнести.

          И лизнуть .
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 09:08
            Сначала лизнуть , поклонится три раза , а потом отнести , поднести.
            cniza
  3. ОТДЕЛ Сегодня, 08:40
    Дождались мужики хохлы нас контролировать начали..? Это сон ...
    ОТДЕЛ
    1. 210окв Сегодня, 08:41
      Да Виталий...Фаберже у нашего руководства увы...
      Цитата: ОТДЕЛ
      Дождались мужики хохлы нас контролировать начали..? Это сон ...
      210окв
      1. АВП 518 Сегодня, 08:50
        Что прям на air force one самого Кеннеди полетят?
        Да ладно!
        АВП 518
        1. андрей юрьевич Сегодня, 09:06
          Цитата: АВП 518
          Что прям на air force one самого Кеннеди полетят?
          Да ладно!

          без Жаклин-незачёт... negative winked
          андрей юрьевич
          1. АВП 518 Сегодня, 09:12
            Цитата: андрей юрьевич
            без Жаклин-незачёт...

            Да ради бога laughing
            АВП 518
      2. андрей юрьевич Сегодня, 08:56
        Цитата: 210окв
        Да Виталий...Фаберже у нашего руководства увы...
        Цитата: ОТДЕЛ
        Дождались мужики хохлы нас контролировать начали..? Это сон ...

        а зачем? пусть их...сути этого не меняет,они только в собственных глазах "в нате" а на деле- нолик....нехай катаюцо за щёт гейропы...когда им ещё Россию увидеть? даже краешек?
        андрей юрьевич
  4. кг пв Сегодня, 08:51
    А может хватит уже международных договоров?
    кг пв
    1. роман66 Сегодня, 08:57
      да где-то может и надо уже завязывать, по крайней мере детально пересмотреть hi soldier
      роман66
    2. Delink Сегодня, 09:04
      Давно пора заканчивать этот бардак!
      Delink
  5. John_f Сегодня, 08:51
    я думал мы по Открытому небу уже не летаем...
    John_f
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 09:04
      Один разок нам запретили.Хотя-мы выполняем все договорённости.И-действительно вопрос,как и у многих -хохлы-то тут на ДВ какого ракурса?Если наши сопровождающие будут пистолет у их виска держать,тогда ладно.А-страна,находящаяся в состоянии войны с Россией(хотя мы этого не знаем)-смотрит на наше-это абсурд.Надеюсь,Боинг будет идти под присмотром ещё и наших истребителей.Не для сбить.Для-адэкватного поведения со стороны потенциальных .Если-что,принудительная посадка.Хотя от маршрута не уйдут.Предлагаю в следующий раз маршрут для ОН-Северный Байкал.Желательно в январе и,желательно с нечаянным отказом пары движков.Та найдут где приземлится.Наших-эвакуируют.А второй борт за америко-украми прилетит уже зря.Не любят на Байкале американский говор.(просто американцы у нас ведут себя чуть неправильно.Приходиться их иногда спасать от мор-оя.Англичане-молодцы.Канадцы-неплохо.Немцы-та
      к почти как братья.Весело с ними.Хорошие туристы!
      к вообще наши братья!С ними весело.)
      ВЕРЕСК
      1. АВП 518 Сегодня, 09:09
        Цитата: ВЕРЕСК
        .Для-адэкватного поведения со стороны потенциальных

        Про адекватность полностью согласен! Не могли Траволту позвать!
        АВП 518
        1. ВЕРЕСК Сегодня, 09:16
          Не хотел-бы я быть в экипаже с ним.Рубашку с погонами мы все умеем носить.А за штурвалами,рычагами,кнопками-лучше я со своими.
          ВЕРЕСК
        2. Svarog51 Сегодня, 09:45
          Не-е, Траволта в "Сломанной стреле" такого отморозка сыграл, самолёт загубил и ядерные боеголовки спереть хотел. Ну его к лешему. negative
          Svarog51
    2. сибиралт Сегодня, 09:07
      Мы, может, и не летаем. Но у нас летают точно. winked
      сибиралт
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 09:22
        Но у нас летают точно. Тарелки? belay
        ВЕРЕСК
    3. андрей юрьевич Сегодня, 09:07
      Цитата: John_f
      я думал мы по Открытому небу уже не летаем...

      ВКС России летает где хочет...(если надо)
      андрей юрьевич
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 09:31
        ВВС входит в структуру ВКС.Обьединение,понимаш! hi
        ВЕРЕСК
  6. APASUS Сегодня, 09:06
    Обратил внимание на то как это все пишется и открыл заметку аналогичную этой,интересно что они все стартуют с Хабаровска .Возможно это клише ,писать то не охота каждый раз,вот один текст и путешествует по сети
    Совместная миссия США и Чехии проведет наблюдательный полет над территорией России с 9 по 14 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника национального центра по уменьшению ядерной опасности Минобороны Сергея Рыжкова.

    Полет проводится в рамках международного договора по открытому небу, для него будет использоваться американский самолет наблюдения ОС-135Б, который вылетит с аэродрома в Хабаровске. Сергей Рыжков уточнил, что российские специалисты на борту самолета будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.Как пишет РБК, используемый для наблюдения самолет ОС-135Б не предназначен для применения какого-либо оружия. Воздушное судно и аэрофотоаппараты на нем прошли международное освидетельствование с участием российских специалистов. Это исключает использование технических средств, не предусмотренных договором по открытому небу, добавил представитель Минобороны.
    APASUS
  7. ТТХ Сегодня, 09:29
    Помнится, если память не изменяет в прошлом году сша запретили нам наблюдательный полет над своей территории или он состоялся?
    ТТХ
  8. brasist Сегодня, 09:29
    Цитата: 210окв
    А хохлы в районе Хабаровска при чем?Портянки заштатникам менять?

    Гарем всегда должен быть при хозяине...
    brasist
  9. cariperpaint Сегодня, 09:48
    да пусть летают. вам жалко что ли) наши недавно тоже летали) все лучше чем вообще ни чего не делать)))
    cariperpaint
  10. ALEA IACTA EST Сегодня, 09:53
    Барин, как и полагается, с холопом. smile
    ALEA IACTA EST
  11. Machete Сегодня, 09:59
    Что они там хотят увидеть-то?
    Сколько летали и ничего не увидели. Что сейчас изменится? Или по мольбам укров, которые будут сидеть в самолёте с полными памперсами и искать бурятские бронекоонноводолазные армии?
    Machete
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