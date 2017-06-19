Военные США и Украины выполняют наблюдательный полет над Россией
Совместная миссия США и Украины выполнит в период с 19 по 24 июня наблюдательный полет над территорией России в рамках международного Договора по открытому небу, передает Лента.ru сообщение «Красной звезды».
«Полет будет выполняться на американском самолете наблюдения ОС-135Б с аэродрома Хабаровск (Новый). В ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение его согласованных параметров и применения предусмотренной договором аппаратуры», – говорится в сообщении.
Отмечается, что ОС-135Б относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия. «Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договором», – поясняет газета.
Напомним, Договор по открытому небу подписан в 1992 году. Он явился одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Документ действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и военных мероприятиях друг друга.
«Полет будет выполняться на американском самолете наблюдения ОС-135Б с аэродрома Хабаровск (Новый). В ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение его согласованных параметров и применения предусмотренной договором аппаратуры», – говорится в сообщении.
Отмечается, что ОС-135Б относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия. «Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договором», – поясняет газета.
Напомним, Договор по открытому небу подписан в 1992 году. Он явился одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Документ действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и военных мероприятиях друг друга.
Использованы фотографии: Handout / Reuters
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