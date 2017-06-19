Уникальные черты новых субмарин типа «Лада»

Отличительными особенностями подводных лодок проекта 677 по сравнению с подводными лодками предыдущего поколения являются возможность ведения залповой ракетной стрельбы по морским целям, улучшенные характеристики радиоэлектронного вооружения, наличие комплексной автоматизированной системы управления кораблем, его боевыми, техническими средствами и оружием.

Согласно информации ТАСС , заместитель командующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук сообщил об уникальных чертах неатомных субмарин проекта 677 "Лада" Кроме того, подлодки указанного проекта оснащаются новым гидроакустическим комплексом, способным обнаружить малошумные цели на больших дистанциях; выдвижными устройствами, непроникающими в прочный корпус; противогидролокационным покрытием корпуса нового поколения.Подводные лодки типа "Лада" относятся к четвертому поколению неатомных субмарин. Надводное водоизмещение подлодок этого проекта составляет порядка 1,75 тыс. тонн (против 2,3 тыс. тонн у "Варшавянок"), скорость подводного хода достигает 21 узла. Субмарины нового поколения отличаются низким уровнем шумности и высокой степенью автоматизации. Основным их вооружением являются крылатые ракеты комплекса "Калибр".