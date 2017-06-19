10:22 19 июня

Уникальные черты новых субмарин типа «Лада»

Согласно информации ТАСС , заместитель командующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук сообщил об уникальных чертах неатомных субмарин проекта 677 "Лада" .

Отличительными особенностями подводных лодок проекта 677 по сравнению с подводными лодками предыдущего поколения являются возможность ведения залповой ракетной стрельбы по морским целям, улучшенные характеристики радиоэлектронного вооружения, наличие комплексной автоматизированной системы управления кораблем, его боевыми, техническими средствами и оружием.


Уникальные черты новых субмарин типа «Лада»



Кроме того, подлодки указанного проекта оснащаются новым гидроакустическим комплексом, способным обнаружить малошумные цели на больших дистанциях; выдвижными устройствами, непроникающими в прочный корпус; противогидролокационным покрытием корпуса нового поколения.

Подводные лодки типа "Лада" относятся к четвертому поколению неатомных субмарин. Надводное водоизмещение подлодок этого проекта составляет порядка 1,75 тыс. тонн (против 2,3 тыс. тонн у "Варшавянок"), скорость подводного хода достигает 21 узла. Субмарины нового поколения отличаются низким уровнем шумности и высокой степенью автоматизации. Основным их вооружением являются крылатые ракеты комплекса "Калибр".

Использованы фотографии: https://topwar.ru/21520-dizel-elektricheskaya-podvodnaya-lodka-lada.html
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 18

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:05
    Чем их больше будет, тем нам в России спокойней ...! Пока так мужики
    ОТДЕЛ
    1. 34 регион Сегодня, 09:27
      09.05. Отдел! И где эти малышки будут службу нести? Скорее всего Каспий, Чёрное и Балтийское море. Сомневаюсь что они будут нести вахту у берегов США.
      34 регион
      1. Комментарий был удален.
        1. 34 регион Сегодня, 09:38
          09.37. МорякЧФ! Спасибо за подсказку! hi
          34 регион
          1. Наблюдатель2014 Сегодня, 09:52
            34 регион
            И где эти малышки будут службу нести? Скорее всего Каспий, Чёрное и Балтийское море. Сомневаюсь что они будут нести вахту у берегов США.
            Эти лодки созданы как лодки сдерживания.Так сказать на ближних и средних подступах к РФ. От глобального не ядерного удара .Держат на дистанции американские АУГ.И под прицелом любые концентрации войск партнёров.А также все основные узлы ПВО и ПРО. Оружие у них уж больно дальнобойное.
            Наблюдатель2014
          2. Seaman77 Сегодня, 10:10
            возможность ведения залповой ракетной стрельбы по морским целям, улучшенные характеристики радиоэлектронного вооружения, наличие комплексной автоматизированной системы управления кораблем, его боевыми, техническими средствами и оружием

            Про ВНЭУ ни слова... sad
            Seaman77
      2. МорякЧФ Сегодня, 09:40
        Земляк извини,но на Каспии их точно не будет,а к берегам США ходят лодки других классов,а ДПЛ как раз хороши в действиях из шхер.
        МорякЧФ
    2. лаврентий павлович Сегодня, 10:07
      Только когда они поступят в ВМФ и сколько?
      лаврентий павлович
  2. Стройбат запаса Сегодня, 09:06
    Сначала статья, что от 677 отказались, теперь про достоинства этого проекта. Это как?
    Да и интереснее было бы узнать, из-за каких проблем от 677 отказываются в пользу 636.3
    Стройбат запаса
    1. Юджин-Евгений Сегодня, 09:08
      Недоработаны они еще, что уж про 2010-11 годы говорить, когда решили Варшавянки строить, слишком много новых систем и решений
      Юджин-Евгений
  3. Андрей из Челябинска Сегодня, 09:08
    При этом ВНЭУ под которые разрабатывались эти лодки как не было, так и нет, поставили дизель-электрическую, но и она работает отнюдь не штатно. Были серьезные проблемы с ГАК и БИУС, в общем - лодка в опытной эксплуатации с 2010 г, и ЕМНИП до сих пор не принята флотом. Флоту в сегодняшнем виде такие ПЛ не нужны, поэтому для ТОФ заказывают модернизированные Варшавянки
    Андрей из Челябинска
    1. rudolff Сегодня, 09:47
      Андрей, достройку Кронштадта и Великих Лук надо же чем-то мотивировать.
      а) проект 677 нового поколения и лучше предыдущего;
      б) проект 677 не соответствует новому поколению и ничем не лучше предыдущего;
      Почему мы достраиваем еще два корпуса - см. пункт а). Почему мы больше не закладываем 677-е и строим Варшавянки - см. пункт б).
      Это пускай у других может быть только одна правда, а у нас их может быть и две и три...
      rudolff
      1. Deadушка Сегодня, 10:11
        У нас много чего и "две и три" laughing
        Deadушка
    2. KCA Сегодня, 10:18
      Да вообще-то, а зачем ДЭПЛ ВНЭУ? для понтов? В паре часов хода от базы накой хрен нужно длительное время погружения? Это не океанские лодки-охотники, нырнули в Балтийске, пульнули и всё, боевая задача выполнена
      KCA
  4. tchoni Сегодня, 09:09
    Я грешным делом думал, что основное назначение этих ПЛ - контроль акваторий, противолодочнпя борьба и пр... а они эдакие эрзац ракетоносцы)))
    tchoni
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 09:13
    А,это,парни!Я что-то про "ХАСКА" посмотреть хотел!Или -обломись,ВЕРЕСК,не до тебя? request
    ВЕРЕСК
  6. Farid05 Сегодня, 09:29
    название не очень, как бы на наш автопром не был похож...
    Farid05
  7. Горный стрелок Сегодня, 09:52
    ДПЛ такого размера - совсем не "малышки". "U" - боты немцев времён ВМВ были вдвое меньше, несли чуть ли не вдвое больший экипаж и наводили ужас на коммуникациях в Северной Атлантике.
    ВНЭУ на подобных лодках становятся все менее актуальны, с увеличением емкости аккумуляторных батарей.
    Горный стрелок
    1. ланс Сегодня, 10:19
      просто накамчатке надоразвивать нормальные базы и тогда для них алеутские острава «дом родной».
      ланс
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