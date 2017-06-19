СКР завершил расследование в отношении бывших сотрудников Военной академии Генштаба
Военные следователи СКР завершили расследование дела бывшего сотрудника Военной академии Генштаба ВС РФ (ВА ГШ) Сергея Тарасова и экс-заместителя начальника по материально-техническому обеспечению вуза Андрея Митюшкина. Оба обвиняются в получении взяток на сумму 600 тыс. рублей. Об этом сообщает Коммерсантъ .
Сообщается, что обвиняемые получили взятки от одного из топ-менеджеров смоленского ООО «ПК "Техно"» за победу в тендере на поставку мебели для учебных классов.
Следствие продолжалось около года. Всё это время Тарасов и Митюшкин находились под стражей.
«Разработкой обоих фигурантов занимались оперативники военной контрразведки ФСБ, которые и задержали Сергея Тарасова и Андрея Митюшкина в начале ноября 2016 года. По данным следствия, летом 2016 года оба военных получили в виде взяток 600 тыс. руб. от заместителя руководителя смоленского ООО «ПК "Техно"» Евгения Березина, компания которого занималась производством и продажей мебели», – говорится в статье.
По данным следствия, эти деньги предназначались за обеспечение победы в тендере на поставку мебели для академии и последующее бесперебойное исполнение контракта. Сам конкурс был проведен в июле 2016 года, и компания Березина оказалась фактически его единственным участником. В результате именно он и заключил с академией контракт на поставку мебели.
Обоим фигурантам дела было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 286 и п. «а» и «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (превышение должностных полномочий и получение взятки в крупном размере).
В скором времени уголовное дело будет направлено в суд.
Сообщается, что обвиняемые получили взятки от одного из топ-менеджеров смоленского ООО «ПК "Техно"» за победу в тендере на поставку мебели для учебных классов.
Следствие продолжалось около года. Всё это время Тарасов и Митюшкин находились под стражей.
«Разработкой обоих фигурантов занимались оперативники военной контрразведки ФСБ, которые и задержали Сергея Тарасова и Андрея Митюшкина в начале ноября 2016 года. По данным следствия, летом 2016 года оба военных получили в виде взяток 600 тыс. руб. от заместителя руководителя смоленского ООО «ПК "Техно"» Евгения Березина, компания которого занималась производством и продажей мебели», – говорится в статье.
По данным следствия, эти деньги предназначались за обеспечение победы в тендере на поставку мебели для академии и последующее бесперебойное исполнение контракта. Сам конкурс был проведен в июле 2016 года, и компания Березина оказалась фактически его единственным участником. В результате именно он и заключил с академией контракт на поставку мебели.
Обоим фигурантам дела было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 286 и п. «а» и «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (превышение должностных полномочий и получение взятки в крупном размере).
В скором времени уголовное дело будет направлено в суд.
Использованы фотографии: https://rpa-mu.ru
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