12:38 19 июня

СКР завершил расследование в отношении бывших сотрудников Военной академии Генштаба

Военные следователи СКР завершили расследование дела бывшего сотрудника Военной академии Генштаба ВС РФ (ВА ГШ) Сергея Тарасова и экс-заместителя начальника по материально-техническому обеспечению вуза Андрея Митюшкина. Оба обвиняются в получении взяток на сумму 600 тыс. рублей. Об этом сообщает Коммерсантъ .



Сообщается, что обвиняемые получили взятки от одного из топ-менеджеров смоленского ООО «ПК "Техно"» за победу в тендере на поставку мебели для учебных классов.


Следствие продолжалось около года. Всё это время Тарасов и Митюшкин находились под стражей.

«Разработкой обоих фигурантов занимались оперативники военной контрразведки ФСБ, которые и задержали Сергея Тарасова и Андрея Митюшкина в начале ноября 2016 года. По данным следствия, летом 2016 года оба военных получили в виде взяток 600 тыс. руб. от заместителя руководителя смоленского ООО «ПК "Техно"» Евгения Березина, компания которого занималась производством и продажей мебели», – говорится в статье.

По данным следствия, эти деньги предназначались за обеспечение победы в тендере на поставку мебели для академии и последующее бесперебойное исполнение контракта. Сам конкурс был проведен в июле 2016 года, и компания Березина оказалась фактически его единственным участником. В результате именно он и заключил с академией контракт на поставку мебели.

Обоим фигурантам дела было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 286 и п. «а» и «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (превышение должностных полномочий и получение взятки в крупном размере).

В скором времени уголовное дело будет направлено в суд.

Использованы фотографии: https://rpa-mu.ru
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Комментарии 18

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  1. Altona Сегодня, 11:20

    Памятка Путину через 100 лет от основателя нашего государства.
    Altona
    1. Partyzan Сегодня, 11:26
      Китайский опыт надо внедрять negative
      Partyzan
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:36
        Цитата: Partyzan
        Китайский опыт надо внедрять negative

        И как можно быстрее ...
        Китайский олигарх приговоренный к смерти..(ходорковского поймаем, так же рыдать будет убийца и вор..)
        ОТДЕЛ
        1. Чёрный Сегодня, 11:44
          Не мешало бы и другие учебные заведения МО проверить....особенно во время набора абитуриентов. Ох, не мешало бы.
          Чёрный
    2. сибиралт Сегодня, 11:33
      Да таких "мелочевых" взяток пруд пруди. Та том и заказы с предпринимателями держаться. Одно, что крупным размером квалифицировали.
      сибиралт
    3. Зяблицев Сегодня, 11:36
      Причем здесь Путин! Он и так в ручном режиме за губернаторов, да мэров работает... Два эти мздоимца в погонах стали такими потому что Путин виноват....Адвокатам и придумывать ничего не надо:
      "Судья - Почему вы взяли взятку?
      Подсудимый - Путин...!
      Cудья - Оправдан!!       laughing "
      Зяблицев
      1. Partyzan Сегодня, 11:40
        А что бы не Путин, законодательство должно быть, да кто ж его примет, еже ли все депутаты берут laughing
        Partyzan
        1. Зяблицев Сегодня, 11:54
          А депутатов выбираем мы...Круг замкнулся! Демократия либерального толка...Поэтому, хоть Путин вмешивается иной раз:



          laughing
          Зяблицев
  2. 210окв Сегодня, 11:24
    Взятка какая то "смешная" по меркам нынешним...Было бы лярдов пять-возможно и наградили бы..Жаль только не "орденом с закруткой на спине"...Показательные расстрелы необходимы. am
    210окв
  3. Spartanez300 Сегодня, 11:24
    Разменяли свои теплые места на подобную мелочь ? мало верится .
    Spartanez300
    1. сибиралт Сегодня, 11:34
      Оно и понятно, что подстава на жадность.
      сибиралт
    2. vch Сегодня, 11:36
      А Вы думаете была только одна такая взятка? Это только то, что поймали за руку и сумели доказать. А так представьте масштаб - экс-заместителя начальника по материально-техническому обеспечению вуза Андрея Митюшкина[b][/b] Через этих людей проходили все закупки - компьютеры, оргтехника и т.д. вплоть до тряпок и моющих средств....
      vch
  4. Altona Сегодня, 11:31
    Цитата: 210окв
    Взятка какая то "смешная" по меркам нынешним...

    ---------------------------
    Может специально занизили размер взятки, чтобы оставить остальное "нажитое непосильным трудом"? И вроде у нас закон о "кратном" возмещении , а это уже 6 млн, что впрочем тоже копейки. Среднее "подаяние на вспомоществование в делах сирому и убогому просящему" в Москве составляет порядка 200-300 млн рублей.
    P.S. Я на две комнатушки дома истратил на мебель порядка 250 тысяч рублей. А тут академия. request
    Altona
  5. anjey Сегодня, 11:33
    разьедает нас всех от мала до велика - идеология бабла и вера никакая: ни провославие ни мусульманство не помогает,нужна какая то цементирующая ,обьединяющая общенациональная идеология ,дежавю, и это было...
    anjey
    1. Partyzan Сегодня, 12:06
      Тогда только Сталин
      Partyzan
  6. Пивасик Сегодня, 11:47
    Прям напасть какая то от мебельщиков для ВС wink
    Пивасик
  7. APASUS Сегодня, 11:50
    Похоже не поделился?
    Иначе не понятно как он попал за взятку в 600 тыс.у нас обычно деньги вывозят тоннами и чиновников за руку ловят когда уже не удобно становиться смотреть на то как чиновник золотыми червонцами себе дорогу устилает
    APASUS
  8. senima56 Сегодня, 12:22
    С...ки продажные! Неужели у самих зарплата такая маленькая, что приходится "поборами" заниматься?!
    Сажать, сажать!!!
    senima56
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