12:32 19 июня

В Таджикистане создадут мемориал советским солдатам и офицерам

На российской 201-й базе в Таджикистане будет воздвигнут мемориал советским солдатам и офицерам, погибшим в сражениях трех войн, передает Интерфакс-АВН сообщение Центрального военного округа.



«Мемориал будет воздвигнут в память о погибших воинах в годы Гражданской войны, Великой Отечественной войны и военных действий в Афганистане», – говорится в релизе.


В настоящее время выбирается место для установки мемориала, создается его эскиз.

В пресс-службе отметили, что военные уже провели реставрацию стелы, которая сооружена у могил чекистов, погибших за установление советской власти в ущелье Каратаг Турсунзадевского района (в 70 км от Душанбе) в 1922-1926 годах.

«Обновление памятника, облицовку, сооружение ограждения и благоустройство территории произвели за свой счет сотрудники отдела ФСБ военной базы совместно с таджикскими коллегами, местной властью, воинами-интернационалистами и группой "Память-201"», – добавили в округе.

Агентство напоминает, что 201-я военная база является крупнейшим военным объектом России, расположенным за ее пределами. Дислоцируется в двух городах – Душанбе и Курган-Тюбе. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться на территории Таджикистана до 2042 года.

Использованы фотографии: Sputnik Амир Исаев
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Комментарии 1

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  1. сибиралт Сегодня, 12:30
    Скинулись на нужный памятник, молодцы! А сколько нужных патриотических памятник можно было поставить за деньги вбуханные в Ельцин- цетр?
    сибиралт
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