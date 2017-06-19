В Таджикистане создадут мемориал советским солдатам и офицерам
На российской 201-й базе в Таджикистане будет воздвигнут мемориал советским солдатам и офицерам, погибшим в сражениях трех войн, передает Интерфакс-АВН сообщение Центрального военного округа.
«Мемориал будет воздвигнут в память о погибших воинах в годы Гражданской войны, Великой Отечественной войны и военных действий в Афганистане», – говорится в релизе.
В настоящее время выбирается место для установки мемориала, создается его эскиз.
В пресс-службе отметили, что военные уже провели реставрацию стелы, которая сооружена у могил чекистов, погибших за установление советской власти в ущелье Каратаг Турсунзадевского района (в 70 км от Душанбе) в 1922-1926 годах.
«Обновление памятника, облицовку, сооружение ограждения и благоустройство территории произвели за свой счет сотрудники отдела ФСБ военной базы совместно с таджикскими коллегами, местной властью, воинами-интернационалистами и группой "Память-201"», – добавили в округе.
Агентство напоминает, что 201-я военная база является крупнейшим военным объектом России, расположенным за ее пределами. Дислоцируется в двух городах – Душанбе и Курган-Тюбе. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться на территории Таджикистана до 2042 года.
«Мемориал будет воздвигнут в память о погибших воинах в годы Гражданской войны, Великой Отечественной войны и военных действий в Афганистане», – говорится в релизе.
В настоящее время выбирается место для установки мемориала, создается его эскиз.
В пресс-службе отметили, что военные уже провели реставрацию стелы, которая сооружена у могил чекистов, погибших за установление советской власти в ущелье Каратаг Турсунзадевского района (в 70 км от Душанбе) в 1922-1926 годах.
«Обновление памятника, облицовку, сооружение ограждения и благоустройство территории произвели за свой счет сотрудники отдела ФСБ военной базы совместно с таджикскими коллегами, местной властью, воинами-интернационалистами и группой "Память-201"», – добавили в округе.
Агентство напоминает, что 201-я военная база является крупнейшим военным объектом России, расположенным за ее пределами. Дислоцируется в двух городах – Душанбе и Курган-Тюбе. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться на территории Таджикистана до 2042 года.
Использованы фотографии: Sputnik Амир Исаев
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