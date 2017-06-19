14:42 19 июня

В Коврове ликвидирован боевик, занимавшийся изготовлением взрывных устройств

Из Владимирской области приходят сообщения об операции, проведённой сотрудниками Федеральной службы безопасности. Операция проводилась в городе Ковров. Были получены оперативные данные о проживании в Коврове приезжего из Средней Азии, который занимался созданием самодельных взрывных устройств для последующего применения в терактах.

Информационное агентство ТАСС со ссылкой на УФСБ по Владимирской области сообщает, что злоумышленник ликвидирован. Его нейтрализация произошла в момент, когда тот открыл огонь из пистолета Макарова по сотрудникам спецслужбы, прибывшим по адресу проживания мужчины в рамках оперативно-разыскных мероприятий. Ответным огнём преступник был убит.

В Коврове ликвидирован боевик, занимавшийся изготовлением взрывных устройств



Сообщается, что жертв среди правоохранителей и гражданского населения нет. Устанавливается причастность ликвидированного боевика к определённым ячейкам террористического подполья. Также выясняются возможные контакты боевика с представителями банд-подполья, которые ранее были задержаны по делу о теракте в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что операция проводилась "в районе движения троллейбуса шестого маршрута".


Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 7

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  1. Тралл Сегодня, 13:12
    Отмечается, что операция проводилась "в районе движения троллейбуса шестого маршрута"

    Снимаю шляпу перед автором этой гениальной по своей обтекаемости формулировки. smile
    Тралл
    1. рич Сегодня, 13:25
      В ходе обыска по месту жительства были обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства — около 150 граммов пластичного взрывчатого веществ, коробки с гайками, религиозно-экстремистская литература
      рич
    2. Моль Сегодня, 13:26
      Мне вот понятно где это было. winked
      Моль
    3. сибиралт Сегодня, 13:28
      Таки, это реклама 6-му маршруту или наоборот? belay
      сибиралт
  2. Просто_человек Сегодня, 13:15
    Это ж мой родной город. Я вырос по шестерке... И туда черти добрались am
    Просто_человек
    1. НасРать Сегодня, 13:36
      Черти эти, уже даже в глухих деревнях. Чем они там заняты, не знают даже их русские жены!
      НасРать
  3. Moskovit Сегодня, 13:40
    Однако. Тихий спокойный город. Я так понимаю это через полгорода маршрут). Странно, что террористы выбрали Ковров. Там же повышенная концентрация спецслужб.
    Moskovit
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