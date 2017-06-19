В Коврове ликвидирован боевик, занимавшийся изготовлением взрывных устройств
Из Владимирской области приходят сообщения об операции, проведённой сотрудниками Федеральной службы безопасности. Операция проводилась в городе Ковров. Были получены оперативные данные о проживании в Коврове приезжего из Средней Азии, который занимался созданием самодельных взрывных устройств для последующего применения в терактах.
Информационное агентство ТАСС со ссылкой на УФСБ по Владимирской области сообщает, что злоумышленник ликвидирован. Его нейтрализация произошла в момент, когда тот открыл огонь из пистолета Макарова по сотрудникам спецслужбы, прибывшим по адресу проживания мужчины в рамках оперативно-разыскных мероприятий. Ответным огнём преступник был убит.
Сообщается, что жертв среди правоохранителей и гражданского населения нет. Устанавливается причастность ликвидированного боевика к определённым ячейкам террористического подполья. Также выясняются возможные контакты боевика с представителями банд-подполья, которые ранее были задержаны по делу о теракте в Санкт-Петербурге.
Отмечается, что операция проводилась "в районе движения троллейбуса шестого маршрута".
Информационное агентство ТАСС со ссылкой на УФСБ по Владимирской области сообщает, что злоумышленник ликвидирован. Его нейтрализация произошла в момент, когда тот открыл огонь из пистолета Макарова по сотрудникам спецслужбы, прибывшим по адресу проживания мужчины в рамках оперативно-разыскных мероприятий. Ответным огнём преступник был убит.
Сообщается, что жертв среди правоохранителей и гражданского населения нет. Устанавливается причастность ликвидированного боевика к определённым ячейкам террористического подполья. Также выясняются возможные контакты боевика с представителями банд-подполья, которые ранее были задержаны по делу о теракте в Санкт-Петербурге.
Отмечается, что операция проводилась "в районе движения троллейбуса шестого маршрута".
Использованы фотографии: Твиттер
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