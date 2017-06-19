14:43 19 июня

Зигмар Габриэль: Нельзя вводить санкции, чтобы заменить российский газ американским

Планы Вашингтона ввести новые санкции в отношении России угрожают единству Вашингтона и Брюсселя по ограничительным мерам в отношении Москвы, заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

По словам Габриэля, сохранить единство ЕС и США по отношению к России «не получится, если в США будет предприниматься попытка собственные экономические интересы смешать с внешней политикой», передает ТАСС .

Зигмар Габриэль: Нельзя вводить санкции, чтобы заменить российский газ американским



Глава МИД Германии подчеркнул, что ЕС самостоятельно принимает решения в сфере энергетики. Он назвал недопустимым использование санкций для того, чтобы убрать российский газ с рынка и заменить его американским.

Ранее были названы детали законопроекта США о новых санкциях против России. Документ в настоящее время находится на рассмотрении.

В Европе также крайне негативно отреагировали на намерение США ввести новые санкции против России. Так, канцлер Германии Ангела Меркель осудила проект санкций Вашингтона в отношении российского ТЭК.

Использованы фотографии: http://faaqidaad.com/
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Комментарии 11

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  1. cniza Сегодня, 14:04
    Он назвал недопустимым использование санкций для того, чтобы убрать российский газ с рынка и заменить его американским.


    Вот и посмотрим чего они стоят.
    cniza
    1. рич Сегодня, 14:09
      Глава МИД Германии подчеркнул, что ЕС самостоятельно принимает решения в сфере энергетики. Он назвал недопустимым использование санкций для того, чтобы убрать российский газ с рынка и заменить его американским.

      Кажется дождик собирается.....или бунт назревает laughing
      рич
      1. krops777 Сегодня, 14:18
        Кажется дождик собирается.....или бунт назревает


        Бунт? я вас умоляю wink ЕС политический импотент, ни на какие самостоятельные действия не способен, при чем уже очень давно, Европе отрезали яйки сразу после второй мировой. wink
        krops777
    2. Тралл Сегодня, 14:11
      У США полная колода крапленых козырей в игре с Европой:
      - санкции против европейских корпорация а-ля дизельного скандала VW
      - мигранты
      - терракты
      Тралл
    3. Венд Сегодня, 14:24
      Цитата: cniza
      Он назвал недопустимым использование санкций для того, чтобы убрать российский газ с рынка и заменить его американским.

      Вот и посмотрим чего они стоят.

      Начали деньги считать, да неизвестно, на сколько их хватит.
      Венд
  2. Teberii Сегодня, 14:05
    Зашевелились тараканы в банке.
    Teberii
  3. sir_obs Сегодня, 14:09
    Ему бы теперь дома запереться и к горничным близко не подходить, неровен час изнасилует кого.
    sir_obs
    1. Околоточный Сегодня, 14:13
      И по одному в клозеты тоже не ходить, "повеситься" может, без свидетелей.
      Околоточный
  4. Altona Сегодня, 14:15
    Видать "цифровая экономика", всякие там майкрософты и эпплы не кормят, надо снова становиться всемирной бензоколонкой и лезть на нефтяную иглу. laughing
    Altona
  5. Machete Сегодня, 14:18
    А когда вы со свинячьим визгом радости поддерживали все американские гадости, не думали, что они однажды повернутся против вас?
    Так оно обычно и бывает.
    Machete
  6. razved Сегодня, 14:31
    А можно было вводить санкции и заставлять присоединиться к ним всяко разных лизунов, чтобы сократить торговлю России с Европой и при этом увеличить свою?
    razved
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