Зигмар Габриэль: Нельзя вводить санкции, чтобы заменить российский газ американским
Планы Вашингтона ввести новые санкции в отношении России угрожают единству Вашингтона и Брюсселя по ограничительным мерам в отношении Москвы, заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.
По словам Габриэля, сохранить единство ЕС и США по отношению к России «не получится, если в США будет предприниматься попытка собственные экономические интересы смешать с внешней политикой», передает ТАСС .
Глава МИД Германии подчеркнул, что ЕС самостоятельно принимает решения в сфере энергетики. Он назвал недопустимым использование санкций для того, чтобы убрать российский газ с рынка и заменить его американским.
Ранее были названы детали законопроекта США о новых санкциях против России. Документ в настоящее время находится на рассмотрении.
В Европе также крайне негативно отреагировали на намерение США ввести новые санкции против России. Так, канцлер Германии Ангела Меркель осудила проект санкций Вашингтона в отношении российского ТЭК.
По словам Габриэля, сохранить единство ЕС и США по отношению к России «не получится, если в США будет предприниматься попытка собственные экономические интересы смешать с внешней политикой», передает ТАСС .
Глава МИД Германии подчеркнул, что ЕС самостоятельно принимает решения в сфере энергетики. Он назвал недопустимым использование санкций для того, чтобы убрать российский газ с рынка и заменить его американским.
Ранее были названы детали законопроекта США о новых санкциях против России. Документ в настоящее время находится на рассмотрении.
В Европе также крайне негативно отреагировали на намерение США ввести новые санкции против России. Так, канцлер Германии Ангела Меркель осудила проект санкций Вашингтона в отношении российского ТЭК.
Использованы фотографии: http://faaqidaad.com/
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