16:38 19 июня

Художественный проект. Лица Победы в городах России

В социальной сети Фейсбук опубликованы снимки обращающих на себя внимание проектов, посвящённых истории Великой Отечественной войны. Так, демонстрируется созданный ставропольскими умельцами коллаж из фотографий советских воинов, которые участвовали в Берлинской операции. Из сотен фотографий создано полотно, известное во всём мире – полотно «Взятие Рейхстага».

Если подходить к полотну ближе, то можно разглядеть лица тех, кто ковал победу над нацизмом.

Жителей и гостей Ставрополя проект ожидает в одном из парков для отдыха. Проект реализован в рамках акции «Мы победили».


Художественный проект. Лица Победы в городах России


Аналогичные проекты реализованы и в других городах России. Так, в Нижнем Новгороде из фотопортретов участников Великой Отечественной войны выложено полотно, изображающее советского танкиста.



Можно говорить о том, что такая акция в скором времени может быть подхвачена по всей России - как в своё время акция "Бессмертный полк", шагнувшая уже и страны зарубежья: от Украины до США, от Казахстана до Нигерии.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/Иван Кучеренко
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Комментарии 4

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  1. НасРать Сегодня, 15:33
    В Нижнем Новгороде три таких полотна... и они уже минимум года три там..






    НасРать
    1. tacet Сегодня, 16:33
      Эти коллажи появились в мае 2013 года . Поверьте нижегородцу .
      tacet
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:35
    Да когда же закончится этот дур-дом!!! am Хватит что то писать в соцсетях, создайте специальный сайт, ли воспользуйтесь сайтом МО! !!С ума посходили -все через рылокнигу (фейсбук )!!! fool
    Изгоняющий либероидов
    1. Егоза Сегодня, 15:43
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      С ума посходили -все через рылокнигу (фейсбук )!!!

      Ну так зайдите на Русскую весну. Там и видео выложено. Потрясающе! Когда видишь все эти лица.....В Берлине бы такую картину представить! Напомнить "некоторым"
      http://rusvesna.su/news/1497847928
      Егоза
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