Художественный проект. Лица Победы в городах России

В социальной сети Фейсбук опубликованы снимки обращающих на себя внимание проектов, посвящённых истории Великой Отечественной войны. Так, демонстрируется созданный ставропольскими умельцами коллаж из фотографий советских воинов, которые участвовали в Берлинской операции. Из сотен фотографий создано полотно, известное во всём мире – полотно «Взятие Рейхстага».Если подходить к полотну ближе, то можно разглядеть лица тех, кто ковал победу над нацизмом.Жителей и гостей Ставрополя проект ожидает в одном из парков для отдыха. Проект реализован в рамках акции «Мы победили».Аналогичные проекты реализованы и в других городах России. Так, в Нижнем Новгороде из фотопортретов участников Великой Отечественной войны выложено полотно, изображающее советского танкиста.Можно говорить о том, что такая акция в скором времени может быть подхвачена по всей России - как в своё время акция "Бессмертный полк", шагнувшая уже и страны зарубежья: от Украины до США, от Казахстана до Нигерии.