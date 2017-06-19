Что мы обсуждали, так это возможность для кораблей России заходить в воды Филиппин. Мы сказали: "Да, это возможно, вы можете посещать нас чаще – так часто, как вы хотите",

Речи об использовании россиянами филиппинских военных баз не идет, однако корабли ВМФ России могут заходить в воды Филиппин без ограничений, передает РИА Новости заявление посла республики в Москве Карлоса Сорреты.В интервью агентству Соррета подчеркнул, что никаких переговоров об использовании Россией филиппинских баз не ведется.сказал посол.Кроме того, отметил он, «в настоящее время обсуждается возможность профессиональной подготовки филиппинских военных, в том числе генеральского состава» на территории России. Программа включает также изучение русского языка.По словам дипломата, Манила «заинтересована в наращивании импорта газа из России», и считает российские цены «очень приемлемыми» для себя. Он также сообщил, что Филиппины добывают небольшое количество газа самостоятельно, однако «к 2022 году эти запасы, вероятнее всего, будут исчерпаны».Ранее сообщалось, что Манила планирует закупить в России вооружение – частично из имеющихся средств, частично в кредит.