16:32 19 июня

Корабли ВМФ России могут заходить в воды Филиппин без ограничений

Речи об использовании россиянами филиппинских военных баз не идет, однако корабли ВМФ России могут заходить в воды Филиппин без ограничений, передает РИА Новости заявление посла республики в Москве Карлоса Сорреты.

Корабли ВМФ России могут заходить в воды Филиппин без ограничений
Карлос Соррета

В интервью агентству Соррета подчеркнул, что никаких переговоров об использовании Россией филиппинских баз не ведется.


Что мы обсуждали, так это возможность для кораблей России заходить в воды Филиппин. Мы сказали: "Да, это возможно, вы можете посещать нас чаще – так часто, как вы хотите",
сказал посол.

Кроме того, отметил он, «в настоящее время обсуждается возможность профессиональной подготовки филиппинских военных, в том числе генеральского состава» на территории России. Программа включает также изучение русского языка.

По словам дипломата, Манила «заинтересована в наращивании импорта газа из России», и считает российские цены «очень приемлемыми» для себя. Он также сообщил, что Филиппины добывают небольшое количество газа самостоятельно, однако «к 2022 году эти запасы, вероятнее всего, будут исчерпаны».

Ранее сообщалось, что Манила планирует закупить в России вооружение – частично из имеющихся средств, частично в кредит.

Использованы фотографии: РИА Новости / Александр Натрускин
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Комментарии 7

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:36
    Ждут, что мы им будем этими кораблями возить халявное оружие? ????
    Изгоняющий либероидов
    1. behemot Сегодня, 16:28
      нет, просто зарабатывать на обслуживании.
      behemot
  2. soroKING Сегодня, 15:39
    "Да, это возможно, вы можете посещать нас чаще – так часто, как вы хотите",
    да живите уже у нас, если вы хотите wassat
    soroKING
  3. Градиент 3 Сегодня, 15:43
    Это победа российской дипломатии...
    И российского военно-морского флота...
    Надо чаще...
    Заглядывать "на огонек"....(Я о визите наших кораблей на Филиппины)...
    В разные страны...
    Градиент 3
  4. Градиент 3 Сегодня, 15:45
    Цитата: Изгоняющий либероидов
    Ждут, что мы им будем этими кораблями возить халявное оружие? ????

    Есть ...такой "грех"...У нашего руководства...
    Надеюсь, на этот раз...
    Получим...небольшую прибыль...
    Градиент 3
  5. Mavrikiy Сегодня, 15:48
    Корабли ВМФ России могут заходить в воды Филиппин без ограничений
    Спасибо за предоставленную возможность. Может пригодится.
    Газ на Филиппины, ок. Завод достроим СПГ и погоним.
    Mavrikiy
  6. igorserg Сегодня, 15:55
    Народ на Филиппинах бедный, им бы не оружие в кредит, а инфраструктуру для начала в кредит, чтобы потом государству было чем расплачиваться за оружие.
    igorserg
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