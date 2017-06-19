Бег к Ресафе: кто первым займёт стратегически важную точку Сирии
Из Сирии приходят сообщения о том, что боевики террористической группировки «Ахрар аш-Шам» (запрещена в РФ) вышли на контакт с правительственными силами Сирии и подписали четыре соглашения (по зонам деэскалации) о прекращении огня. По данным информационного источника AMN , такое решение боевиков «Ахрар аш-Шам» может быть связано с дипломатическим скандалом вокруг Катара, с которым дипотношения разорвали 9 государств Африки и Азии, обвинив Доху в поддержке терроризма.
На этом фоне появляются подробности боёв сирийских правительственных войск с так называемыми «демократическими силами Сирии». Бои вступили в активную фазу в районе населённого пункта Ресафа (Русафа) после того, как американская коалиция сбила самолёт Су-22 сирийских ВВС. Расположение городка стратегически важное. Овладение этим населённым пунктом может позволить сирийским войскам развить наступление и деблокировать Дейр-эз-Зор, находящийся в осаде ИГИЛ (*запрещено в РФ).
Бои идут в районе автомобильной развязки, которая фактически является ключом к городу. Курдские вооружённые отряды, поддерживаемые США, всеми силами пытаются преградить путь САА к Ракке. При этом известно, что курдские отряды рассчитывают на военную поддержку США.
Обращает на себя внимание реакция Турции по данному вопросу. В районе Ракки ситуация складывается таким образом, что Анкаре попросту некого поддержать. С одной стороны – курдские силы, усиления которых власти Турции не могут считать для себя позитивом, с другой стороны – правительственные войска САР, отношение Анкары к которым тоже хорошо известно.
На данную минуту «демократические силы» находятся примерно в 3 км от Ресафы (Русафы), а армия Сирии – уже на его окраинах. Всё идёт к боям в черте города.
Эксперты отмечают, с какой целью сирийская армия, выйдя к дороге, соединяющей Саламию и Ракку, бросила основные силы именно на это направление. Дело в том, что САА прикладывает усилия с той целью, чтобы отрезать противника от доступа к нефтепроводу, который протянулся именно вдоль этой трассы – до Ресафы (Русафы). Контроль над нефтепроводом позволит лишить материальной подпитки и боевиков ИГИЛ (*).
На этом фоне появляются подробности боёв сирийских правительственных войск с так называемыми «демократическими силами Сирии». Бои вступили в активную фазу в районе населённого пункта Ресафа (Русафа) после того, как американская коалиция сбила самолёт Су-22 сирийских ВВС. Расположение городка стратегически важное. Овладение этим населённым пунктом может позволить сирийским войскам развить наступление и деблокировать Дейр-эз-Зор, находящийся в осаде ИГИЛ (*запрещено в РФ).
Бои идут в районе автомобильной развязки, которая фактически является ключом к городу. Курдские вооружённые отряды, поддерживаемые США, всеми силами пытаются преградить путь САА к Ракке. При этом известно, что курдские отряды рассчитывают на военную поддержку США.
Обращает на себя внимание реакция Турции по данному вопросу. В районе Ракки ситуация складывается таким образом, что Анкаре попросту некого поддержать. С одной стороны – курдские силы, усиления которых власти Турции не могут считать для себя позитивом, с другой стороны – правительственные войска САР, отношение Анкары к которым тоже хорошо известно.
На данную минуту «демократические силы» находятся примерно в 3 км от Ресафы (Русафы), а армия Сирии – уже на его окраинах. Всё идёт к боям в черте города.
Эксперты отмечают, с какой целью сирийская армия, выйдя к дороге, соединяющей Саламию и Ракку, бросила основные силы именно на это направление. Дело в том, что САА прикладывает усилия с той целью, чтобы отрезать противника от доступа к нефтепроводу, который протянулся именно вдоль этой трассы – до Ресафы (Русафы). Контроль над нефтепроводом позволит лишить материальной подпитки и боевиков ИГИЛ (*).
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