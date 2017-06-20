Западные СМИ подняли истерику в связи с заявлением МО РФ по Сирии

Россия угрожает отомстить после того, как США сбили сирийский истребитель.

Уничтожение сирийского самолета вызывает угрозы со стороны России.

Россия обязуется взять на прицел самолеты и дроны США и коалиции к западу от Евфрата.

Россия — Америке: "Самолеты и беспилотники международной коалиции будут рассматриваться как воздушные цели в небе над Сирией".

Российское Минобороны предупреждает США, что будет сбивать все самолеты "к западу от Евфрата". Если это так, то, по сути, это означает полномасштабную войну.