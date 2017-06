Западные СМИ подняли истерику в связи с заявлением МО РФ по Сирии

Россия угрожает отомстить после того, как США сбили сирийский истребитель.

Уничтожение сирийского самолета вызывает угрозы со стороны России.

Россия обязуется взять на прицел самолеты и дроны США и коалиции к западу от Евфрата.

Россия — Америке: "Самолеты и беспилотники международной коалиции будут рассматриваться как воздушные цели в небе над Сирией".

Российское Минобороны предупреждает США, что будет сбивать все самолеты "к западу от Евфрата". Если это так, то, по сути, это означает полномасштабную войну.

Согласно информации РИА Новости , ведущие западные СМИ представляют заявление военного ведомства РФ об атаке США на самолет ВВС Сирии в качестве серьезной угрозы эскалации конфликта.Как указало минобороны, российские средства ПВО будут "принимать на сопровождение в качестве воздушных целей" любые воздушные объекты, включая самолеты и беспилотные аппараты международной коалиции, обнаруженные западнее реки Евфрат в районах выполнения боевых задач российской авиацией. При этом "автоматически цели атаковаться не будут".Западные издания из этих слов сделали вывод о намерении России уничтожать американские самолеты в Сирии.— заявляет The New York Post.— сообщает телеканал Fox News.Немецкая Die Welt считает, что Россия "угрожает США нападениями в воздушном пространстве Сирии". Frankfurter Allgemeine Zeitung заявила, что Москва "угрожает нанести ответный удар в сирийском воздушном пространстве".- информирует читателя британская Daily Mail.— сообщил корреспондент CNN Джим Шутто.— полагает репортер NBC Ханс Николс.Пользуясь провокационными сообщениями западных СМИ, к искажению позиции военного ведомства России подключились политические деятели, известные своей традиционной позицией. Сенатор Джон Маккейн назвал заявление Москвы "возмутительным" и призвал "принять необходимые шаги для защиты военнослужащих и партнеров". При этом он сослался на статью The New York Times с заголовком: "Россия угрожает взять на прицел военные самолеты США в небе над Сирией".