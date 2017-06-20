05:47 20 июня

Западные СМИ подняли истерику в связи с заявлением МО РФ по Сирии

Согласно информации РИА Новости , ведущие западные СМИ представляют заявление военного ведомства РФ об атаке США на самолет ВВС Сирии в качестве серьезной угрозы эскалации конфликта.

Как указало минобороны, российские средства ПВО будут "принимать на сопровождение в качестве воздушных целей" любые воздушные объекты, включая самолеты и беспилотные аппараты международной коалиции, обнаруженные западнее реки Евфрат в районах выполнения боевых задач российской авиацией. При этом "автоматически цели атаковаться не будут".

Западные СМИ подняли истерику в связи с заявлением МО РФ по Сирии



Западные издания из этих слов сделали вывод о намерении России уничтожать американские самолеты в Сирии.

Россия угрожает отомстить после того, как США сбили сирийский истребитель.

— заявляет The New York Post.

Уничтожение сирийского самолета вызывает угрозы со стороны России.

— сообщает телеканал Fox News.

Немецкая Die Welt считает, что Россия "угрожает США нападениями в воздушном пространстве Сирии". Frankfurter Allgemeine Zeitung заявила, что Москва "угрожает нанести ответный удар в сирийском воздушном пространстве".

Россия обязуется взять на прицел самолеты и дроны США и коалиции к западу от Евфрата.

- информирует читателя британская Daily Mail.

Россия — Америке: "Самолеты и беспилотники международной коалиции будут рассматриваться как воздушные цели в небе над Сирией".

— сообщил корреспондент CNN Джим Шутто.

Российское Минобороны предупреждает США, что будет сбивать все самолеты "к западу от Евфрата". Если это так, то, по сути, это означает полномасштабную войну.

— полагает репортер NBC Ханс Николс.

Пользуясь провокационными сообщениями западных СМИ, к искажению позиции военного ведомства России подключились политические деятели, известные своей традиционной позицией. Сенатор Джон Маккейн назвал заявление Москвы "возмутительным" и призвал "принять необходимые шаги для защиты военнослужащих и партнеров". При этом он сослался на статью The New York Times с заголовком: "Россия угрожает взять на прицел военные самолеты США в небе над Сирией".


12

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 12

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. INVESTOR Сегодня, 04:17
    Вот так нужно с америкосами поступать за такие выходки.. Слабонервным не смотреть
    INVESTOR
    1. Татьяна Сегодня, 04:46
      Западные СМИ подняли истерику в связи с заявлением МО РФ по Сирии

      А чего они хотели? fool
      Чтобы Россия у США в Сирии в "6-ках" ходила?! angry
      Американская коалиция в Сирии совсем "берега" потеряла! stop
      Татьяна
      1. Татьяна Сегодня, 04:58
        Маккейн - как пена пивная! Её только спюнуть, а то от пива одна вонючая отрыжка будет!
        Татьяна
    2. midivan Сегодня, 05:46
      Цитата: INVESTOR
      Вот так нужно с америкосами поступать за такие выходки..

      С америкосами поступать надо так как и они поступают, сбивать и убивать, на войну пришли все-таки, а не пьяные за рулем по Сингапуру гоняют, а то что на видео нужно и у нас, я прям разомлел когда представил на месте героя ролика "нашего" Шамсуарова lol
      midivan
  2. Мур Сегодня, 04:20
    И то правда: "нас-то за що?".
    Завалились в суверенную страну, наставили там своих баз, бомбим правительственные войска и сбиваем их самолёты. И всё! И вот за эту малость нас как цели рассматривать?!
    Действительно, возмутительное поведение! Весь прогрессивный мир негодует!
    Мур
  3. Satum Сегодня, 04:26
    Специально и создают шум , что мы якобы будем сбивать самолёты коалиции ,что бы выставить плохишами .Вообщем придумают ,что с этим связать
    Satum
  4. Logall Сегодня, 04:43
    Хуже сарафанного радио. В одном конце деревни "пукнули". В другом сказали, что "сер..ут" на наши самолёты. А если "какнуть" на самолёт? Скажут, что: "цунами из канализации" снесёт нашу деревню! Мы всё захлебнёмся!
    Простите за туалетную метафору. К этой стране— другая не подойдёт...
    Logall
  5. Victor_B Сегодня, 05:01
    "Россия угрожает взять на прицел военные самолеты США в небе над Сирией"
    Уже взяла!
    Ибо нех!
    Ни нам ни амерам (Трампу) не нужно прямое столкновение.
    Но Трамп на сегодня не может положиться на то, что его приказы военным, таким красивым и зоровенным, не будут в тихую саботироваться или нагло нарушаться.
    Victor_B
  6. лысова Сегодня, 05:16
    Не смогли отомстить за свой (виновник один и тот же) - теперь пускай, бздануть бояться.
    лысова
  7. vlad.svargin Сегодня, 05:28
    Немецкая Die Welt считает, что Россия "угрожает США нападениями в воздушном пространстве Сирии". Frankfurter Allgemeine Zeitung заявила, что Москва "угрожает нанести ответный удар в сирийском воздушном пространстве".

    Правильно, а что делать с теми кто незаконно проникает на территорию независимого государства и устраивает свои порядки - их просто уничтожают. США не только спонсирует терроризм, но сами поступают уже как государство-террорист
    vlad.svargin
  8. Uncle Lee Сегодня, 05:29
    Ребяты, успокойтесь ! Никто никого сбивать не будет !
    Uncle Lee
    1. ilimnoz Сегодня, 05:37
      ясное дело сбивать имеют право только американцы
      ilimnoz
Картина дня