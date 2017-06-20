Западные СМИ подняли истерику в связи с заявлением МО РФ по Сирии
Согласно информации РИА Новости , ведущие западные СМИ представляют заявление военного ведомства РФ об атаке США на самолет ВВС Сирии в качестве серьезной угрозы эскалации конфликта.
Как указало минобороны, российские средства ПВО будут "принимать на сопровождение в качестве воздушных целей" любые воздушные объекты, включая самолеты и беспилотные аппараты международной коалиции, обнаруженные западнее реки Евфрат в районах выполнения боевых задач российской авиацией. При этом "автоматически цели атаковаться не будут".
Западные издания из этих слов сделали вывод о намерении России уничтожать американские самолеты в Сирии.
— заявляет The New York Post.
— сообщает телеканал Fox News.
Немецкая Die Welt считает, что Россия "угрожает США нападениями в воздушном пространстве Сирии". Frankfurter Allgemeine Zeitung заявила, что Москва "угрожает нанести ответный удар в сирийском воздушном пространстве".
- информирует читателя британская Daily Mail.
— сообщил корреспондент CNN Джим Шутто.
— полагает репортер NBC Ханс Николс.
Пользуясь провокационными сообщениями западных СМИ, к искажению позиции военного ведомства России подключились политические деятели, известные своей традиционной позицией. Сенатор Джон Маккейн назвал заявление Москвы "возмутительным" и призвал "принять необходимые шаги для защиты военнослужащих и партнеров". При этом он сослался на статью The New York Times с заголовком: "Россия угрожает взять на прицел военные самолеты США в небе над Сирией".
Как указало минобороны, российские средства ПВО будут "принимать на сопровождение в качестве воздушных целей" любые воздушные объекты, включая самолеты и беспилотные аппараты международной коалиции, обнаруженные западнее реки Евфрат в районах выполнения боевых задач российской авиацией. При этом "автоматически цели атаковаться не будут".
Западные издания из этих слов сделали вывод о намерении России уничтожать американские самолеты в Сирии.
Россия угрожает отомстить после того, как США сбили сирийский истребитель.
— заявляет The New York Post.
Уничтожение сирийского самолета вызывает угрозы со стороны России.
— сообщает телеканал Fox News.
Немецкая Die Welt считает, что Россия "угрожает США нападениями в воздушном пространстве Сирии". Frankfurter Allgemeine Zeitung заявила, что Москва "угрожает нанести ответный удар в сирийском воздушном пространстве".
Россия обязуется взять на прицел самолеты и дроны США и коалиции к западу от Евфрата.
- информирует читателя британская Daily Mail.
Россия — Америке: "Самолеты и беспилотники международной коалиции будут рассматриваться как воздушные цели в небе над Сирией".
— сообщил корреспондент CNN Джим Шутто.
Российское Минобороны предупреждает США, что будет сбивать все самолеты "к западу от Евфрата". Если это так, то, по сути, это означает полномасштабную войну.
— полагает репортер NBC Ханс Николс.
Пользуясь провокационными сообщениями западных СМИ, к искажению позиции военного ведомства России подключились политические деятели, известные своей традиционной позицией. Сенатор Джон Маккейн назвал заявление Москвы "возмутительным" и призвал "принять необходимые шаги для защиты военнослужащих и партнеров". При этом он сослался на статью The New York Times с заголовком: "Россия угрожает взять на прицел военные самолеты США в небе над Сирией".
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти