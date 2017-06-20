Техника ПВО в Ле Бурже
Как сообщает блог saidpvo , 19 июня 2017 года в пригороде Парижа Ле Бурже началась демонстрация целого спектра техники в рамках очередного аэрокосмического авиасалона. Ниже представляем образцы ПВО, представленные ведущими мировыми производителями.
Макет ЗУР Aster-30 (в составе комплекса SAMP-T):
Самоходная пусковая установка ЗРК SAMP-T c ЗУР Aster-30 (производитель - европейский консорциум «Eurosam»):
Элементы ЗРК SAMP-T - МФРЛС, СПУ и КП:
Опорно-пусковая спаренная установка ПЗРК Mistral 2 (Франция):
Макет СПУ перспективного британского ЗРК CAMM семейства FLAADS (от MBDA - ведущего европейского разработчика и производителя ракетных систем):
Макет ЗУР ЗРК CAMM:
Самоходная пусковая установка ЗРК MICA-VL (от MBDA):
Самоходная ПУ Atlas RC - модификация ПЗРК Mistral 2 в спаренном контейнере, который также подвешивается под ударными вертолетами типа Tiger:
РЛС обнаружения воздушных целей:
MPCV - многоцелевая боевая машина (США). В данном случае с с ПЗРК Mistral 2:
ЗУР Aster-30 Block 1 NT с возможностью поражения баллистических целей:
Макет ЗУР Aster-30 (в составе комплекса SAMP-T):
Самоходная пусковая установка ЗРК SAMP-T c ЗУР Aster-30 (производитель - европейский консорциум «Eurosam»):
Элементы ЗРК SAMP-T - МФРЛС, СПУ и КП:
Опорно-пусковая спаренная установка ПЗРК Mistral 2 (Франция):
Макет СПУ перспективного британского ЗРК CAMM семейства FLAADS (от MBDA - ведущего европейского разработчика и производителя ракетных систем):
Макет ЗУР ЗРК CAMM:
Самоходная пусковая установка ЗРК MICA-VL (от MBDA):
Самоходная ПУ Atlas RC - модификация ПЗРК Mistral 2 в спаренном контейнере, который также подвешивается под ударными вертолетами типа Tiger:
РЛС обнаружения воздушных целей:
MPCV - многоцелевая боевая машина (США). В данном случае с с ПЗРК Mistral 2:
ЗУР Aster-30 Block 1 NT с возможностью поражения баллистических целей:
Использованы фотографии: http://saidpvo.livejournal.com/612385.html
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