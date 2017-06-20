05:44 20 июня

Техника ПВО в Ле Бурже

Как сообщает блог saidpvo , 19 июня 2017 года в пригороде Парижа Ле Бурже началась демонстрация целого спектра техники в рамках очередного аэрокосмического авиасалона. Ниже представляем образцы ПВО, представленные ведущими мировыми производителями.

Макет ЗУР Aster-30 (в составе комплекса SAMP-T):

Техника ПВО в Ле Бурже



Самоходная пусковая установка ЗРК SAMP-T c ЗУР Aster-30 (производитель - европейский консорциум «Eurosam»):







Элементы ЗРК SAMP-T - МФРЛС, СПУ и КП:



Опорно-пусковая спаренная установка ПЗРК Mistral 2 (Франция):



Макет СПУ перспективного британского ЗРК CAMM семейства FLAADS (от MBDA - ведущего европейского разработчика и производителя ракетных систем):



Макет ЗУР ЗРК CAMM:



Самоходная пусковая установка ЗРК MICA-VL (от MBDA):





Самоходная ПУ Atlas RC - модификация ПЗРК Mistral 2 в спаренном контейнере, который также подвешивается под ударными вертолетами типа Tiger:



РЛС обнаружения воздушных целей:





MPCV - многоцелевая боевая машина (США). В данном случае с с ПЗРК Mistral 2:





ЗУР Aster-30 Block 1 NT с возможностью поражения баллистических целей:


Использованы фотографии: http://saidpvo.livejournal.com/612385.html
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