08:54 20 июня

Американские СМИ "рассекретили" план Тиллерсона по России

В американских СМИ появился материал, в котором заявлено, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон разработал собственный план действий по развитию отношений с Россией. В частности, с такой публикацией выходит портал BuzzFeed .

Издание сообщает, что план засекречен, однако при этом пишет, что "известно о трёх направлениях, предложенных Тиллерсоном".

Первое: «дать России понять, что действия против США будут контрпродуктивны и для США, и для самой России». При этом в качестве действий «против США» названы действия России в Афганистане. Вашингтон продолжает утверждать, что РФ занимается отправкой оружия террористической группировке «Талибан» (запрещена в России).


Второе: «использование конкретных усилий во взаимодействии по сирийскому вопросу, ядерной программе КНДР, а также кибербезопасности.

Третье описывается более размыто. Заявлено о неких точках партнёрства в геополитическом плане с возможностью «выхода на долгосрочное сотрудничество».

Американские СМИ "рассекретили" план Тиллерсона по России


Обращает на себя внимание тот факт, что издание BuzzFeed в статье о «плане Тиллерсона» приводит мнение бывшего посла США на Украине Стивена Пайфера, который теперь является представителем Брукингского института. По словам Пайфера, «план Тиллерсона» походит на стратегию Обамы от 2015 года, однако Трамп может «пойти по пути собственной грандиозной сделки с Россией».

Другой эксперт в США заявляет, что этот документ ничего не изменит в отношениях США с Россией, не приведёт к перезагрузке, так как не предполагает никаких уступок России по Сирии или «сделке» по КНДР.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 19

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  1. Teberii Сегодня, 06:15
    Секрет Полишинеля,выдумать то что и так известно.
    Teberii
    1. Татьяна Сегодня, 06:17
      Другой эксперт в США заявляет, что этот документ ничего не изменит в отношениях США с Россией, не приведёт к перезагрузке, так как не предполагает никаких уступок России по Сирии или «сделке» по КНДР.

      Это самый адекватный из трёх американских экспертов. Жаль, что имя его не названо!
      Татьяна
      1. Чёрный Сегодня, 06:24
        А по моему сами сочетания слов адекватный и американский эксперт - вызывают смех.
        Чёрный
        1. Татьяна Сегодня, 06:30
          Чёрный
          А по моему сами сочетания слов адекватный и американский эксперт - вызывают смех.
          Ха! Напрасно Вы так думаете! drinks
          Среди неадекватных американских экспертов, как говорится, в семье не без "уродов" - т.е. адекватные там тоже попадаются!
          Татьяна
          1. Чёрный Сегодня, 07:09
            Значит мне не повезло их услышать... smile
            Чёрный
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 06:19
      Мы США уже давно видали на одном месте и называем их ласково "партнеры"...Не учите нас жить, лучше помогите материально...
      ОТДЕЛ
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:15
    Одна вода -то хотим, это планируем, только умишки не хватает все по человечески, а не как всегда, по американски сделать.
    Изгоняющий либероидов
  3. Комментарий был удален.
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 06:22
    Издание сообщает, что план засекречен,

    ... у них что ни секрет, то вся округа знает, вплоть до уборщицы bully ... у мерикатосов "очень великие секреты"! laughing laughing
    a.s.zzz888
    1. Svarog51 Сегодня, 06:54
      Ну какой же это секрет, ежели о нём никто ничего не знает и знать не хочет - это просто никому не нужная информация. А вот если
      у них что ни секрет, то вся округа знает, вплоть до уборщицы
      все знают, но делают вид, что им ничего не известно. Вот это уже секрет и чем больше народу об нём знает - тем и секрет секретнее. Простите за тафталогию. hi
      Svarog51
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:15
        Svarog51
        все знают, но делают вид, что им ничего не известно. Вот это уже секрет и чем больше народу об нём знает - тем и секрет секретнее. Простите за тафталогию. hi

        ... перечитывал несколько раз, вникал несколько минут - сильно сказано... шутка... hi
        a.s.zzz888
        1. Svarog51 Сегодня, 07:32
          Вот тут изложено проще, а то я как то уж очень завернул. Каюсь feel hi
          Svarog51
          1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:34
            Svarog51 Сегодня, 07:32 ↑
            Вот тут изложено проще, а то я как то уж очень завернул. Каюсь feel hi

            ... и ещё раз благодарю...
            a.s.zzz888
  5. Толстоевский Сегодня, 06:23
    очки нацепил, но умнее не стал
    Толстоевский
  6. ИмПерц Сегодня, 06:26
    Новый план, так новый план...
    Всё курють и курють...
    Что потом будут пробовать?
    - Мистер Фикс, у вас есть план?
    - Есть ли у меня план? Есть ли у меня план??? Да у меня их много! Мы обкурим этого Фога!
    ИмПерц
  7. rotmistr60 Сегодня, 06:27
    план засекречен, однако при этом пишет, что "известно о трёх направлениях, предложенных Тиллерсоном"

    Все через одно место. Засекречен, но о нем (плане) известно. Зато когда требуется представить доказательства по, якобы неправомерным действиям России, то секретность такая, что даже допущенные к этому ни чего не знают.
    rotmistr60
    1. ИмПерц Сегодня, 07:10
      Цитата: rotmistr60
      то даже допущенные к этому ни чего не знают.

      Это и есть настоящая секретность! Ведь где знают двое, там знают трое. Где знают трое, знают все)))
      ИмПерц
  8. ссс Сегодня, 07:19
    Так продаем мы оружие талибам или нет?
    ссс
    1. кг пв Сегодня, 07:51
      Что то завалялось и не знаешь кому впарить? wink
      кг пв
  9. Влад5307 Сегодня, 07:37
    Цитата: Изгоняющий либероидов
    Одна вода -то хотим, это планируем, только умишки не хватает все по человечески, а не как всегда, по американски сделать.

    Так будет всегда, пока "американской демократией", насаждаемой по всему миру, управляют люди из Бильдербергского Клуба, преследующие свои узко-корыстные цели наживы для еще большего закабаления людей и превращения всего мира в свои феодальные уделы! К сожелению пока никто не может эффективно противостоять их системе подчинения государств и превращению их в феод.уделы.
    Влад5307
  10. pvv113 Сегодня, 08:39
    госсекретарь США Рекс Тиллерсон разработал собственный план действий по развитию отношений с Россией

    Создается впечатление, что он по гороскопу - водолей
    pvv113
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