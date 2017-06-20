Американские СМИ "рассекретили" план Тиллерсона по России
В американских СМИ появился материал, в котором заявлено, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон разработал собственный план действий по развитию отношений с Россией. В частности, с такой публикацией выходит портал BuzzFeed .
Издание сообщает, что план засекречен, однако при этом пишет, что "известно о трёх направлениях, предложенных Тиллерсоном".
Первое: «дать России понять, что действия против США будут контрпродуктивны и для США, и для самой России». При этом в качестве действий «против США» названы действия России в Афганистане. Вашингтон продолжает утверждать, что РФ занимается отправкой оружия террористической группировке «Талибан» (запрещена в России).
Второе: «использование конкретных усилий во взаимодействии по сирийскому вопросу, ядерной программе КНДР, а также кибербезопасности.
Третье описывается более размыто. Заявлено о неких точках партнёрства в геополитическом плане с возможностью «выхода на долгосрочное сотрудничество».
Обращает на себя внимание тот факт, что издание BuzzFeed в статье о «плане Тиллерсона» приводит мнение бывшего посла США на Украине Стивена Пайфера, который теперь является представителем Брукингского института. По словам Пайфера, «план Тиллерсона» походит на стратегию Обамы от 2015 года, однако Трамп может «пойти по пути собственной грандиозной сделки с Россией».
Другой эксперт в США заявляет, что этот документ ничего не изменит в отношениях США с Россией, не приведёт к перезагрузке, так как не предполагает никаких уступок России по Сирии или «сделке» по КНДР.
Издание сообщает, что план засекречен, однако при этом пишет, что "известно о трёх направлениях, предложенных Тиллерсоном".
Первое: «дать России понять, что действия против США будут контрпродуктивны и для США, и для самой России». При этом в качестве действий «против США» названы действия России в Афганистане. Вашингтон продолжает утверждать, что РФ занимается отправкой оружия террористической группировке «Талибан» (запрещена в России).
Второе: «использование конкретных усилий во взаимодействии по сирийскому вопросу, ядерной программе КНДР, а также кибербезопасности.
Третье описывается более размыто. Заявлено о неких точках партнёрства в геополитическом плане с возможностью «выхода на долгосрочное сотрудничество».
Обращает на себя внимание тот факт, что издание BuzzFeed в статье о «плане Тиллерсона» приводит мнение бывшего посла США на Украине Стивена Пайфера, который теперь является представителем Брукингского института. По словам Пайфера, «план Тиллерсона» походит на стратегию Обамы от 2015 года, однако Трамп может «пойти по пути собственной грандиозной сделки с Россией».
Другой эксперт в США заявляет, что этот документ ничего не изменит в отношениях США с Россией, не приведёт к перезагрузке, так как не предполагает никаких уступок России по Сирии или «сделке» по КНДР.
Использованы фотографии: Твиттер
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти