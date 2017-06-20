09:03 20 июня

Бой турецких пограничников с представителями РПК на востоке Турции

Турецкое информационное агентство «Анадолу» сообщает о боестолкновении турецких силовиков с представителями вооружённого крыла группировки РПК (Рабочая партия Курдистана), которая в Турции считается террористической организацией. Боестолкновение произошло в провинции Хаккяри.

В районе посёлка Чукурджа по колонне турецких военных, которые двигались в сторону провинции Ван, был нанесён ракетный удар, после чего продолжился обстрел из автоматического и, как пишут турецкие СМИ, «длинноствольного» оружия. По предварительным данным, один турецкий солдат погиб, ещё по меньшей мере четверо получили ранения различной степени тяжести. В непростых условиях их удалось эвакуировать, после чего доставить в местный военный госпиталь.

Бой турецких пограничников с представителями РПК на востоке Турции



Известно о том, что бой завязался примерно в 23:00 по местному времени. С турецкой стороны в нём участвовали военнослужащие 2-й бригады пограничных войск Турции. О числе погибших с курдской стороны не сообщается.

Напомним, что Эрдоган ранее фактически отказался от перемирия с Рабочей партией Курдистана, которое действовало в течение нескольких лет. В результате этого, продолжают гибнуть как турецкие силовики, так и гражданское население на территориях страны, где де-факто не свёрнута операция турецких силовых структур.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 16

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 06:47
    Курды продались США, так что я за турков.. soldier
    ОТДЕЛ
    1. Logall Сегодня, 06:58
      Турки в НАТО! Пусть дерутся. Османы, террорюги какая нафиг разница? Невинных нет...
      Logall
    2. rotmistr60 Сегодня, 06:58
      Не стоит путать РПК с иракскими курдами. Национальность одна, а цели разные. Кроме того в советское время наша сирана оказывала РПК помощь в ее освободительной борьбе.
      rotmistr60
    3. Авиатор_ Сегодня, 09:03
      Это не те курды, которые продались. Это турецкие, а продались иракские.
      Авиатор_
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 06:49
    Турция сейчас не в накладе. РПК действуют толково,к сожалению.Вечная война.Опять к нам придут?Мы поможем.Но-нельзя своих терять.Так-что разруливайте вашу политику сами.А мы-посмотреть будем.На стрёме.
    ВЕРЕСК
  3. Александр 3 Сегодня, 06:49
    Народ не победить,необходимо садиться за стол переговоров.
    Александр 3
    1. Yak28 Сегодня, 07:02
      Можно и победить, и запугать, и уничтожить,разреши туркам делать с курдами что хотят и эта проблема решится раз и навсегда.
      Yak28
  4. Yak28 Сегодня, 06:59
    Курды и турки под Америкой ходят,а когда военная операция в Сирии закончится,не важно как , штатам придётся выбирать любимую жену и походу курдов они кинут.
    Yak28
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 07:11
      Курды-отребье.Они нужны для противостояния.Если мы выиграем-у них будет анклав.Если выиграют штаты-про курдов можно забыть.История не поможет.Они,дурики,нифига не понимают,под что подтесались.
      ВЕРЕСК
    2. Svarog51 Сегодня, 07:17
      Алексей, hi По тезису
      штатам придётся выбирать любимую жену
      я с Вами не соглашусь. Американцам это не выгодно. Они всеми силами дестабилизируют обстановку в странах БВ и имеют перференции от каждой стороны конфликта, обещая им своё покровительство и продавая оружие и тем и этим. Так зачем им выбирать кого то одного, когда можно "доить" обоих. Как всегда - ловят рыбку в мутной воде, и чем болше хаоса - тем жирнее рыба. ИМХО.
      Svarog51
      1. Yak28 Сегодня, 07:20
        Да наверно,плюс с помощью курдов можно турков постоянно в напряжении держать
        Yak28
        1. Svarog51 Сегодня, 07:38
          Именно так. good Не буду приводить примеры, но где бы не появились исключительные - везде начинается бардак и они его усиленно поддерживают. А вот примера, чтобы американцы пришли, навели порядок и ушли - я что то не припомню. request
          Svarog51
  5. Толстоевский Сегодня, 07:03
    мелочь, а приятно
    Толстоевский
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:36
    Что первые стер-вы, что вторые -подлю-ки, так что нехай грызуться am
    Изгоняющий либероидов
  7. Holsten Сегодня, 08:33
    Без злорадства , но пришёл черёд туркам почувствовать на своей шкуре действия вооружённой оппозиции с зарубежной поддержкой .
    Holsten
  8. нивасандер Сегодня, 08:38
    ближневосточный кубик рубика--что ни поворот , то новые комбинаций и причудливые мезальянсы
    нивасандер
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