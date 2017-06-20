Бой турецких пограничников с представителями РПК на востоке Турции
Турецкое информационное агентство «Анадолу» сообщает о боестолкновении турецких силовиков с представителями вооружённого крыла группировки РПК (Рабочая партия Курдистана), которая в Турции считается террористической организацией. Боестолкновение произошло в провинции Хаккяри.
В районе посёлка Чукурджа по колонне турецких военных, которые двигались в сторону провинции Ван, был нанесён ракетный удар, после чего продолжился обстрел из автоматического и, как пишут турецкие СМИ, «длинноствольного» оружия. По предварительным данным, один турецкий солдат погиб, ещё по меньшей мере четверо получили ранения различной степени тяжести. В непростых условиях их удалось эвакуировать, после чего доставить в местный военный госпиталь.
Известно о том, что бой завязался примерно в 23:00 по местному времени. С турецкой стороны в нём участвовали военнослужащие 2-й бригады пограничных войск Турции. О числе погибших с курдской стороны не сообщается.
Напомним, что Эрдоган ранее фактически отказался от перемирия с Рабочей партией Курдистана, которое действовало в течение нескольких лет. В результате этого, продолжают гибнуть как турецкие силовики, так и гражданское население на территориях страны, где де-факто не свёрнута операция турецких силовых структур.
В районе посёлка Чукурджа по колонне турецких военных, которые двигались в сторону провинции Ван, был нанесён ракетный удар, после чего продолжился обстрел из автоматического и, как пишут турецкие СМИ, «длинноствольного» оружия. По предварительным данным, один турецкий солдат погиб, ещё по меньшей мере четверо получили ранения различной степени тяжести. В непростых условиях их удалось эвакуировать, после чего доставить в местный военный госпиталь.
Известно о том, что бой завязался примерно в 23:00 по местному времени. С турецкой стороны в нём участвовали военнослужащие 2-й бригады пограничных войск Турции. О числе погибших с курдской стороны не сообщается.
Напомним, что Эрдоган ранее фактически отказался от перемирия с Рабочей партией Курдистана, которое действовало в течение нескольких лет. В результате этого, продолжают гибнуть как турецкие силовики, так и гражданское население на территориях страны, где де-факто не свёрнута операция турецких силовых структур.
Использованы фотографии: Твиттер
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