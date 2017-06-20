08:58 20 июня

Явлинский "возвращает Россию домой"

На явную активизацию своей политической деятельности за несколько месяцев до президентских выборов в очередной раз решился Григорий Явлинский. Глава политической партии «Яблоко» собрался оттянуть на себя те электоральные массы, которые называют себя непримиримой оппозицией. Среди прочих пунктов своей программы Явлинский представил пункт под заголовком «Время вернуться домой».

В пресс-службе «Яблока» заявляют о том, что Григорий Явлинский дал старт этой кампании в Рязани. Кампания состоит в сборе подписей за фактический отказ от защиты геополитических интересов России и сосредоточении исключительно на внутрироссийских проблемах.

Складывается впечатление, что такую программу предлагает не человек, у которого огромный опыт пребывания в статусе политика и экономиста, а обычный школьник. Сосредоточение на внутрироссийских проблемах – вещь, безусловно, важная. Однако в современных условиях внутренние проблемы по определению не могут рассматриваться и решаться без учёта многочисленных внешнеполитических (геополитических) факторов. Тем более что заявления о «сосредоточенности России на внутренних проблемах» страна и граждане уже проходили – в 90-е годы. К чему всё привело – все прекрасно помнят, как помнят и провальные экономические методики самого Григория Явлинского.


Явлинский "возвращает Россию домой"


Подписи лидер «Яблока» за фактический отказ от защиты геополитических интересов РФ планирует собирать в 50 крупных российских городах. И своей риторикой Явлинский явно собирается привлечь электоральное внимание тех, кто в силу обстоятельств не в состоянии понять, что в глобальном мире ставить заборы между внутренней и внешней политикой государства невозможно.

Из заявления Явлинского в Фейсбук :
Россия почти 2 года участвует в сирийской войне. По официальным данным, погибли 35 наших военных, по неофициальным — гораздо больше. За что наши солдаты и офицеры должны отдавать свои жизни? За бесконечное правление диктатора Асада? В чём тут национальные интересы России?

Прямые расходы на войну составили уже 100 миллиардов рублей. На эти деньги можно построить 400 детских садов, лечить 360 тысяч онкобольных, увеличить финансирование вузов, размер детских пособий. Один пуск крылатой ракеты «Калибр» стоит 85 миллионов рублей. Это средняя зарплата 2,5 тысяч учителей или 2 тысяч врачей. Это те средства, которых сегодня очень не хватает миллионам людей в нашей стране, которые нужны для развития экономики, которые нужно вложить в медицину, в образование, в науку, в наших детей.


Популизм, как видно, присутствует. В ряде СМИ и блогов инициативу Явлинского, кстати, назвали скрытой поддержкой ИГИЛ (*террористическая организация запрещена в РФ), так как она предполагает и немедленный вывод ВКС РФ из Сирии, где ведётся борьба с терроризмом.


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 76

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  1. Titsen Сегодня, 07:00
    Опять политика!

    Зачем на сайте-форуме ЭТО?
    Titsen
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 07:07
      Цитата: Titsen
      Опять политика!
      Зачем на сайте-форуме ЭТО?

      Чтобы помнили 90-е..! Я как вспомню его программу "500дней" , Гайдара с его ценами снижающимися на сметану, а рыжего с чеками?...убить кого нибудь хочется и все громить! За копейки всю Россию распродали, до сих пор восстановиться не можем...Пусть молодежь читает , а мы поможем все разъяснить, чтобы не развели их опять как наше поколение наивное ... angry
      ОТДЕЛ
      1. Logall Сегодня, 07:13
        Политик тянут нас в бездну. Особенно эти:
        Logall
        1. Владимир 38 Сегодня, 07:47
          Цитата: Logall
          Политик тянут нас в бездну. Особенно эти:

          Это клоуны, а не политики, я бы туда еще весь кабмин определил, полным составом..
          Владимир 38
          1. cniza Сегодня, 08:32
            Все "нафталиновые" опять повылазили , видимо команду получили.
            cniza
        2. Владимир 38 Сегодня, 07:48
          И либералы сейчас у власти, прав Достоевский.
          Владимир 38
      2. maxim947 Сегодня, 07:15
        Плохой лозунг он себе придумал. Далеко не многие захотят вернуться .... в 90-ые. А так, прауильно подметили - очередная сволочь проснулась
        maxim947
      3. Балу Сегодня, 08:13
        Чтобы помнили 90-е..!
        Еблинский продавил закон о разделе совместно добытой продукции на сахалинском шельфе, по которому фашингтонским макакам 90 копеек, России 10 копеек с рубля! Удивительное совпадение-в это же время еблинский приобретает в ендоне недвижимост для своих сынишек.
        И этот ... еще поучает нас как нам жить! angry
        Балу
        1. Шукшин Сегодня, 08:47
          Видимо у сынишек внуки подросли, бегают, Явлинского за штаны дергают, исти просят. А, Гришаня кроме как Россией торговать больше ничего и не умеет.
          Шукшин
    2. Зяблицев Сегодня, 07:11
      Очередное г....проснулось!Видать деньжат подкинули работодатели, Навальный то не справляется со школотой, вот из глубин российской политической помойки извлекли на свет божий Гришу! laughing
      Зяблицев
    3. Старый военрук Сегодня, 07:46
      А куда ж от неё денешься? Гриша снова выполз, наверное, к дождю. Гигант мысли и экономический гений. Автор убойного плана перехода от социализма к капитализму. Люди, будьте бдительны!
      Старый военрук
      1. kepmor Сегодня, 08:17
        фуууу...что за вонь такая request ....нафталином так и прет...
        явлинский гриня в президенты вновь ползет...
        kepmor
    4. Венд Сегодня, 08:48
      Цитата: Titsen
      Кампания состоит в сборе подписей за фактический отказ от защиты геополитических интересов России и сосредоточении исключительно на внутрироссийских проблемах.

      Явлинский явно выполняет заказ запада.
      Венд
    5. Шукшин Сегодня, 08:54
      А, где еще обсуждать таких "политиков"?
      Если (не дай Бог) Подобные существа, без родины и флага, придут к власти, армии России уже не будет никогда, оборонку разрушат, страну разорвут на части.
      Шукшин
  2. Толстоевский Сегодня, 07:01
    гриша, таки сам вернись домой
    Толстоевский
    1. Чёрный Сегодня, 07:05
      Цитата: Толстоевский
      гриша, таки сам вернись домой

      Да.не, лучше не надо laughing лучше ехал бы Гриня на родину работодателя , ну или грантодателя smile ......такие люди как он и ему подобные сделали , в общем тотхорошее слово "оппозиция" - нарицательным, ассоциирующимся со словом предатель и русофоб.
      Чёрный
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 07:03
    Явлинский "возвращает Россию домой" А может Я влинского вернуть "домой"?Лет на ...дцать.Достал этот мозговитый.
    ВЕРЕСК
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 07:05
    ...вылезло червивое насквозь, как же соскучились и ждали с нетерпением... laughing bully laughing
    a.s.zzz888
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 07:23
      Ну у нас ещё и Навальный,или как там его,есть!Хреновое веселье.Идёт раскачка.Почему это быд-о Президент не приструнит.Интересно.
      ВЕРЕСК
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:25
        ВЕРЕСК
        .Почему это быд-о Президент не приструнит.Интересно.

        ... может на закуску оставил? request
        a.s.zzz888
        1. ВЕРЕСК Сегодня, 07:31
          Хочется верить. hi
          ВЕРЕСК
      2. Владимир 38 Сегодня, 07:50
        Цитата: ВЕРЕСК
        Ну у нас ещё и Навальный,или как там его,есть!Хреновое веселье.Идёт раскачка.Почему это быд-о Президент не приструнит.Интересно.

        Президенту выгодно, когда на политическом поле сплошные клоуны и и д и о ты. С такими нет конкуренции, а серьезных людей не пускают видно.
        Владимир 38
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:06
    «Время вернуться домой».

    Время Явлинскому вообще исчезнуть с политической арены. И сподвижники его с головой не дружат, что хорошо заметно на политических ток-шоу. А молодые кадры на радикалов и закостенелых русофобов больше похожи. На что рассчитывает отец "500 дней" не понятно.
    rotmistr60
    1. Анатоль Клим Сегодня, 07:22
      Цитата: rotmistr60
      Время Явлинскому вообще исчезнуть с политической арены.

      В России уже традиция "Перед выборами вынимают Явлинского из шкафа, стряхивают с него нафталин и пыль, он начинает говорить правильные, а иногда и не очень, вещи, проигрывает выборы, потом его опять обсыпают нафталином и убирают в шкаф, после чего он из публичной политики пропадает до следующих выборов".
      Анатоль Клим
      1. rotmistr60 Сегодня, 07:27
        Это вы правильно и образно подметили. Действительно от выборов до выборов не слышно и не видно. Его зам светится на всех уличных несанкционированных мероприятиях, чтобы попасть в автозак и лишний раз напомнить, что "...есть такая партия".
        rotmistr60
      2. a.s.zzz888 Сегодня, 07:31
        Анатоль Клим Сегодня, 07:22 ↑
        Цитата: rotmistr60
        Время Явлинскому вообще исчезнуть с политической арены.
        В России уже традиция "Перед выборами вынимают Явлинского из шкафа, стряхивают с него нафталин и пыль, он начинает говорить правильные, а иногда и не очень, вещи, проигрывает выборы, потом его опять обсыпают нафталином и убирают в шкаф, после чего он из публичной политики пропадает до следующих выборов".

        ... good и это очень правильный пост...
        a.s.zzz888
  6. мичман Сегодня, 07:11
    А этому деятелю чего не хватает? Его 500 дней уже вписали страну один раз в штопор. Опять вылез. Плюньте на них, читатели "ВО". Честь имею.
    мичман
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:18
      Цитата: мичман
      А этому деятелю чего не хватает?

      хотелось бы ошибаться...но мне думается,что вся "оппозиция",получает зарплату в одной кассе с ЕР. удобная такая,ручная оппозиция...так и набирается 146%..
      андрей юрьевич
  7. виктор н Сегодня, 07:12
    Пусть баллотируется в президенты! Это надо, народ должен знать, кто есть кто. Каждый избиратель по итогам выборов сможет определить, кем он сам является. Большинство сделает правильные выводы.
    виктор н
  8. 1536 Сегодня, 07:13
    Этот тип родился на Украине, во Львове. Пора ему вернуться домой! Давай, до свиданья.
    1536
  9. ИмПерц Сегодня, 07:13
    Я уехала, твоя крыша...
    Вот что надо Григорию Алексеевичу возвращать.
    ИмПерц
  10. Uncle Lee Сегодня, 07:14
    Явлинский "возвращает Россию домой"
    У него у самого не все дома ! fellow
    Uncle Lee
    1. Svarog51 Сегодня, 08:04
      У него у самого не все дома !

      Похоже, вообще никого нет. request
      Svarog51
      1. Uncle Lee Сегодня, 08:07
        Кто стучится в дверь мою ? - Видишь, дома нет никто ! stop
        Uncle Lee
        1. Svarog51 Сегодня, 08:27
          Ему не мешает хотя бы галчёнка завести, будет спрашивать: - Кто там?

          laughing
          Svarog51
          1. cniza Сегодня, 08:35
            Доброе утро Сергей, "нафталиновый" Григорий будет выполнять все что ему предпишут , причем не от одного центра , его для этого и вытащили.
            cniza
            1. Svarog51 Сегодня, 08:44
              Приветствую, Виктор.
              "нафталиновый" Григорий будет выполнять все что ему предпишут

              Это понятно, что он "карманный" конкурент. Других и не ожидается. request
              Svarog51
              1. cniza Сегодня, 08:47
                Почему , весь список готов - Ж , З , М ... laughing
                cniza
                1. Svarog51 Сегодня, 08:55
                  Раньше печаталась такая серия книг ЖЗЛ - жизнь замечательных людей. А тут что получается?
                  Ж , З , М
                  Жизнь знаменитых чудаков? Первая буква последнего слова - согласно аббревеатуре. good
                  Svarog51
                  1. cniza Сегодня, 08:57
                    Ну вот , ничего нельзя скрыть , сразу все понятно и расшифровано. lol
                    cniza
    2. Балу Сегодня, 08:44
      У него у самого не все дома ! Детишки в ендоне, алименты на содержание не плотют, как дальше жить?! Все, что заработано непосильным трудом кончается, дедок ищет работодателей по профилю.
      Балу
  11. Yak28 Сегодня, 07:15
    Жаль нет графы против всех.Лично меня и моих коллег на работе,а также большинство моих знакомых заставляют ходить на выборы,а затем звонить начальству,так же добровольно принудительно ходить на митинги за Путина,Собянина,1 мая и так далее,когда за деньги,когда за отгул.Поэтому у нас в Москве на митингах всегда много народу.Мне интересно в других городах то же так или нет?
    Yak28
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:21
      Цитата: Yak28
      Мне интересно в других городах то же так или нет?

      у нас в районном городе-так же.проголосил-отзвонись...а там далее...по команде. димо кратия...
      андрей юрьевич
      1. Yak28 Сегодня, 07:24
        Ясно,такая же бредятина
        Yak28
        1. ИмПерц Сегодня, 07:34
          Не вижу большой проблемы.
          Пришёл, поставил галочку против понравившегося кандидата и отзвонился.
          Или всем галочки поставил и отзвонился.
          Или просто отзвонился.
          Я хожу. Ставлю галочки оппозиционерам. Кто-то должен в думе периодически вставать в позу)))
          ИмПерц
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:32
      Як28 -а самому в бюллетене трудно прямо написать -"я против вас всех "?Как часто мои хорошие знакомые пишут приходя на выборы? ??
      Изгоняющий либероидов
    3. Alex_59 Сегодня, 07:36
      Цитата: Yak28
      Лично меня и моих коллег на работе,а также большинство моих знакомых заставляют ходить на выборы,а затем звонить начальству,так же добровольно принудительно ходить на митинги за Путина,Собянина,1 мая и так далее,когда за деньги,когда за отгул

      А если не пойти? Что, уволят прямо? Гос контора?
      Меня как то пытались в одной частной фирме пойти заставить голосовать за "нужного" депутата, я на словах сказал "да, конечно" но проголосовал как хочу, а не как сказали.
      Alex_59
    4. Смог Сегодня, 07:40
      Цитата: Yak28
      Поэтому у нас в Москве

      Цитата: Yak28
      .Лично меня и моих коллег на работе,а также большинство моих знакомых заставляют ходить на выборы

      Как же Вам тяжело живется. crying
      Переедьте в деревню, и ни кто, поверьте никто не будет Вас заставлять ходить на выборы и на митинги, которых в деревне нет от слова вообще.А для того что бы обеспечить более менее приемлемый % процент явки на выборы, члены участковой избирательной комиссии сами к Вам домой приедут с выносной урной, если по дороге машина(а чаще всего это УАЗик) не застрянет. Но тогда это форс-мажор.......... laughing
      Смог
  12. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:16
    Один пуск крылатой ракеты «Калибр» стоит 85 миллионов рублей. Это средняя зарплата 2,5 тысяч учителей или 2 тысяч врачей. Это те средства, которых сегодня очень не хватает миллионам людей в нашей стране, которые нужны для развития экономики, которые нужно вложить в медицину, в образование, в науку, в наших детей.
    Наши все СМИ и политики так примерно говорят о военном бюджете США.Один в один.Но там про США.А тут про нас.У нас сдерживание на дальних подступах.И кроме сдерживания там есть что-то ещё? feel Но всё эти предложения примитив,ничего нового.Вы господа из политики лучше не "Колибры" считайте.А озвучьте сколько из России голодранцы разные вывозят денег.И что сделать чтобы это прекратить .А вы всё с мельницами воюете.Смешно уже даже читать про таких оппозиционеров и их программы.
    Наблюдатель2014
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:28
      Цитата: Наблюдатель2014
      И кроме сдерживания там есть что-то ещё?

      а вы как думали? конечно есть..."труба"...дело-"труба"... нефть..." Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть.... " (с)Библия... золотой Телец,Жёлтый дьявол...как угодно назовите,а сводится всё к деньгам.
      андрей юрьевич
  13. Rostislav Сегодня, 07:16
    Вот интересно, в этой его программе есть пункт об изменении Конституции и признания верховенства Российских законов?
    Rostislav
  14. Alex_59 Сегодня, 07:22
    С одной стороны - делать такие заявления много ума не надо. Всегда можно сказать, а вот если бы не тратили на ХХХ то можно было бы построить ХХХ детских садов. Болтовня в чистом виде. Никогда за этих не голосовал и не буду.
    А с другой стороны, доля правды есть. Это вопрос баланса. Может можно чуть-чуть больше детских садов строить и чуть меньше тратить на всякие там гуманитарные миссии? Или зарплаты всем депутатам порезать процентов на 20 - тоже наверное сразу пару садиков можно профинансировать. Ведь плохо у нас все с садиками. Факт.
    Alex_59
    1. voffchik7691 Сегодня, 07:57
      "Может можно чуть-чуть больше детских садов строить и чуть меньше тратить на всякие там гуманитарные миссии? Или зарплаты всем депутатам порезать процентов на 20 - тоже наверное сразу пару садиков можно профинансировать."
      У депутатов государственной думы зарплата 420 000 рублей. Живут они на полном гособеспечении, зачем им зарплаты? Вот теперь посчитайте сколько садиков можно построить.
      А самое главное - это сколько МИЛИАРДОВ долларов в месяц наш Центробанк выводит в сша? На эти милиарды можно было бы и всё дороги отремонтировать и новое оборудование на предприятия закупить, но нет они заняты поддержкой экономики США... Слава сахибвзадовне и иже с ней!!!
      voffchik7691
  15. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:29
    Требую переименовать яблоко в "гнилое яблоко "и узаконить именно этот вариант названия для этих иуд! Вот почему нельзя закрыть подобные партии-под предлогом что их существование угрожает нацбезпасности страны??????????
    Изгоняющий либероидов
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:08
      Изгоняющий либероидов hi
      от почему нельзя закрыть подобные партии-под предлогом что их существование угрожает нацбезпасности страны??????????
      СССР дозапрещался.Ничего не нужно запрещать.Нужно чётко и нормально объяснять.И народ за бы ло не держать.А делать всё возможное и не возможное для улучшения жизни своего народа.
      P/SЭто нужно быть полным остолопом чтобы из Сирии уйти.
      Наблюдатель2014
      1. Farid05 Сегодня, 08:28
        Цитата: Наблюдатель2014
        .А делать всё возможное и не возможное для улучшения жизни своего народа.

        здесь проблема, нефть упала, и валить все на либералов стало тяжелее, ибо обнажились их эконом безграмотность.
        Farid05
  16. Altona Сегодня, 07:34
    Один пуск крылатой ракеты «Калибр» стоит 85 миллионов рублей. Это средняя зарплата 2,5 тысяч учителей или 2 тысяч врачей.
    -------------------------------
    Для этого запуска нужно создать завод, вырастить специалистов, платить им зарплату. А что нужно для яхт олигархов, стоимостью в миллиарды, купленных в Германии или Финляндии? Ограбить тех же учителей или врачей.
    P.S. Поседели уже твои кудри, Гриша. Иди домой, к жене, учи её борщ варить. Нефиг глупостями заниматься с рейтингом в 1,5% и тот, от контингента психиатрической больницы.
    Altona
  17. Altona Сегодня, 07:38
    Цитата: Titsen
    Опять политика!

    -------------------------
    Война-это продолжение политики другими средствами. Карл фон Клаузевиц.
    Altona
  18. Million Сегодня, 07:40
    Постоянный паразит на теле России.Бестолковый и бесполезный.как ,впрочем,и остальные
    Million
    1. Farid05 Сегодня, 08:24
      а сейчас полезные сидят? можно поименно если не затруднит, кто пользы больше всех нам приносит?
      Farid05
  19. vlad.svargin Сегодня, 07:41
    На эти деньги можно построить 400 детских садов, лечить 360 тысяч онкобольных, увеличить финансирование вузов, размер детских пособий. Один пуск крылатой ракеты «Калибр» стоит 85 миллионов рублей. Это средняя зарплата 2,5 тысяч учителей или 2 тысяч врачей.

    Эти яблочники со своим вождём или глупые или враги "под прикрытием" не задумываются какие средства будут уходить тогда на чужую армию, которая войдёт к нам благодаря такой экономии средств на свою армию по-явлински...
    vlad.svargin
    1. Сергей956 Сегодня, 07:50
      Предполагаю, что эти нытики - враги России. Они давно стремятся покончить с ней.
      Сергей956
  20. 3vs Сегодня, 07:42
    Всё, Гриня, твой поезд ушёл в девяностые...
    3vs
  21. Сергей956 Сегодня, 07:48
    Вальяжному барину, очень хочется подложить Россию под США. Если нам зациклиться на внутренних проблемах страны - нас сожрут. Весь Мир занимается геополитическими проблемами, а Вальяжный барин решил развалить страну. И он ещё собирается стать президентом?!
    Сергей956
  22. Хаос Сегодня, 07:51
    Недавно слушал его тезисы. Старый маразматик из червивого яблока. Гриша, твое время прошло, не мучай Россию, сам понимаешь, что не потянешь. Смотри, как бы виселицу для тебя не построили потом.
    Хаос
  23. Дизель72 Сегодня, 07:59
    А Яблоко с гнильцой оказалось.
    Дизель72
    1. romandostalo Сегодня, 08:15
      Да оно просто гнилое изначально....
      romandostalo
  24. Moskovit Сегодня, 08:14
    Грише надо спросить самого себя, а что делает его любимые США, скажем так, везде. На деньги Пентагона детские сады можно построить по всему миру и даже несколько на Луне. А что делает Германия в Афганистане? Бельгия в Ираке?
    Moskovit
  25. romandostalo Сегодня, 08:14
    Его дом спецлечебница! Вот туда пусть и возвращается!
    romandostalo
  26. Farid05 Сегодня, 08:22
    По мне так Евлинский - самый достойный из правого крыла, так как никогда не был ни в чем замешан, никогда не братался с националистами и вообще ни с кем не братался хотя сколько уговаривали чтобы объединиться (тот же союз правых сил), и даже от поста отказался без его условий. Он - настоящий либерал, в отличии Ельцина и его команды с ВВП, который никогда не разделял их взглядов, при котором у нас был бы шанс стать европейской страной, а не африканской и который не поступается принципами - настоящий мужик, в отличии от нынешних лицемеров.
    Farid05
  27. Горный стрелок Сегодня, 08:32
    Гриша надеется, что у народа - короткая память. Нет Гриша, память у нас - не короткая. Популистские лозунги типа -"потратились на Сирию" у любого здравомыслящего, знакомого с арифметикой и военным делом, вызывают только улыбку. Для операции с подобным результатом плата мизерная. МО даже не потребовала дополнительных средств на её проведение . Боеприпасы, "утилизируемые" по головам и "тачанкам" бармалеев в противном случае были бы на полигонах израсходованы. Безопасность страны стоит ЛЮБЫХ денег. "Калибры" у него стоят почему то, как амеровские "Топоры". Ну никто ему не назовёт реальную стоимость этих ракет - эти данные - секретные, а языком шлепать Гриша всегда любил.
    Горный стрелок
    1. Шукшин Сегодня, 08:50
      как человек, который продавал Россию может быть достойным?
      Шукшин
  28. нивасандер Сегодня, 08:36
    львувский мусор
    нивасандер
  29. Шукшин Сегодня, 08:39
    Компетентные органы, после пробуждения от "Ельциновского угара" первого уличили в получении денег из Вашингтона - Явлинского Гришу, который за денюжки проталкивал интересы Омерики.
    Тогда Явлинский все понял и перестал играть со спичками, перестал активно заниматься политикой. Что изменилось? Кураторы из конторы на пенсию ушли?
    Шукшин
  30. Skif83 Сегодня, 08:50
    Пятая колонна проснулась! angry
    Skif83
  31. lambert Сегодня, 08:55
    Цитата: Titsen
    Опять политика!
    Зачем на сайте-форуме ЭТО?

    Напомню классиков - война - это продолжение политики, только, другими, насильственными методами.

    Это чтобы мух от котлет не отделяли
    lambert
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