Явлинский "возвращает Россию домой"

Россия почти 2 года участвует в сирийской войне. По официальным данным, погибли 35 наших военных, по неофициальным — гораздо больше. За что наши солдаты и офицеры должны отдавать свои жизни? За бесконечное правление диктатора Асада? В чём тут национальные интересы России?



Прямые расходы на войну составили уже 100 миллиардов рублей. На эти деньги можно построить 400 детских садов, лечить 360 тысяч онкобольных, увеличить финансирование вузов, размер детских пособий. Один пуск крылатой ракеты «Калибр» стоит 85 миллионов рублей. Это средняя зарплата 2,5 тысяч учителей или 2 тысяч врачей. Это те средства, которых сегодня очень не хватает миллионам людей в нашей стране, которые нужны для развития экономики, которые нужно вложить в медицину, в образование, в науку, в наших детей.

На явную активизацию своей политической деятельности за несколько месяцев до президентских выборов в очередной раз решился Григорий Явлинский. Глава политической партии «Яблоко» собрался оттянуть на себя те электоральные массы, которые называют себя непримиримой оппозицией. Среди прочих пунктов своей программы Явлинский представил пункт под заголовком «Время вернуться домой».В пресс-службе «Яблока» заявляют о том, что Григорий Явлинский дал старт этой кампании в Рязани. Кампания состоит в сборе подписей за фактический отказ от защиты геополитических интересов России и сосредоточении исключительно на внутрироссийских проблемах.Складывается впечатление, что такую программу предлагает не человек, у которого огромный опыт пребывания в статусе политика и экономиста, а обычный школьник. Сосредоточение на внутрироссийских проблемах – вещь, безусловно, важная. Однако в современных условиях внутренние проблемы по определению не могут рассматриваться и решаться без учёта многочисленных внешнеполитических (геополитических) факторов. Тем более что заявления о «сосредоточенности России на внутренних проблемах» страна и граждане уже проходили – в 90-е годы. К чему всё привело – все прекрасно помнят, как помнят и провальные экономические методики самого Григория Явлинского.Подписи лидер «Яблока» за фактический отказ от защиты геополитических интересов РФ планирует собирать в 50 крупных российских городах. И своей риторикой Явлинский явно собирается привлечь электоральное внимание тех, кто в силу обстоятельств не в состоянии понять, что в глобальном мире ставить заборы между внутренней и внешней политикой государства невозможно.Из заявления Явлинского в Фейсбук Популизм, как видно, присутствует. В ряде СМИ и блогов инициативу Явлинского, кстати, назвали скрытой поддержкой ИГИЛ (*террористическая организация запрещена в РФ), так как она предполагает и немедленный вывод ВКС РФ из Сирии, где ведётся борьба с терроризмом.