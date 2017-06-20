11:50 20 июня

В Госдепе прокомментировали проект по расширению санкций в отношении России

США по-прежнему заботятся об энергетической безопасности Европы, поскольку страны Евросоюза являются их партнерами и союзниками, передает РИА Новости заявление заместителя помощника госсекретаря по дипломатии в области энергетики Робин Данниган.



Ранее глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль осудил проект новых санкций США, в котором, как он отметил, речь идет «о продаже американского сжиженного газа и выдавливании поставок российского природного газа на европейском рынке». Министр убежден, что политические санкционные инструменты не должны быть связаны с экономическими интересами.


Без лишних рассуждений – мы заботимся об энергетической независимости Европы, потому что они наши партнеры и союзники,
заявила Данниган.

Мы слышали много комментариев о том, что санкции вводятся (против российских энергетических компаний) только для того, чтобы поддержать экспорт СПГ из США. Это интересно, потому что мы поддерживаем энергетическую независимость Европы столь же долго, сколько я работаю в госдепе – с начала 1990 годов… Мы поддерживали газовую независимость Европы в течение десятилетий, потому что мы заботимся о безопасности наших партнеров и союзников. И мы не планировали быть крупнейшими поставщиками газа в Европу, и многие аналитики говорили, мы никогда не сможем ими стать,
сказала она.

Дипломат подчеркнула, что Вашингтон не диктуют своим компаниям, «кому продавать и где бурить скважины».

Агентство напоминает, американский сенат на прошлой неделе одобрил законопроект по расширению санкций против России. В частности, предлагается «сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора – до 30 дней».

Использованы фотографии: AP Photo / Luis M. Alvarez
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Комментарии 30

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  1. Geisenberg Сегодня, 09:31
    Только диктует условия у кого покупать.
    Geisenberg
    1. Чёрный Сегодня, 09:33
      Чёт европейцы как то не в восторге от такой заботы laughing Фактически американцы пытаются сломать их через колено, в стремлении насунуть свой более дорогой сжиженный газ
      Чёрный
      1. cniza Сегодня, 09:35
        Вот и посмотрим , как они будут "отстаивать" свои интересы.
        cniza
        1. Чёрный Сегодня, 09:36
          Да никак...для каждого несогласного европолитика найдётся своя чернокожая горничная laughing
          Чёрный
          1. cniza Сегодня, 09:43
            А может , что интересней придумают , по современней , ну там стюард belay laughing
            cniza
            1. Вас Влад Сегодня, 10:16
              Цитата: cniza
              А может , что интересней придумают , по современней , ну там стюард

              Да не будут не чего нового придумывать,будут европейцы выделываться, участятся теракты!Да и много европейских компаний которых можно штрафануть на несколько млрд $. Не поможет, возникнут проблемы с демократией которую надо...ну вы в курсе!Орудий влияний много,да и честно говоря не верится что европейцы дёрнуться,это мне кажется из того анекдота:Что даже спросить нельзя? request
              Вас Влад
          2. vovanpain Сегодня, 10:31
            Мы слышали много комментариев о том, что санкции вводятся (против российских энергетических компаний) только для того, чтобы поддержать экспорт СПГ из США. Это интересно, потому что мы поддерживаем энергетическую независимость Европы столь же долго, сколько я работаю в госдепе – с начала 1990 годов…

            Вот и мне интересно,инкубатор что ли у них в госдепе по разведению глупых куриц и индюков what нам как то побоку.а немчура с австрияками уже взвыли wink
            Ранее глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль осудил проект новых санкций США, в котором, как он отметил, речь идет «о продаже американского сжиженного газа и выдавливании поставок российского природного газа на европейском рынке».

            И в чем он не прав?Если Германия перейдет на более дорогой сжиженный газ из США,экономики Австрии Германии,тут же становятся не конкурентноспособны со всеми вытекающими отсюда последствиями.Что их мигранты имеют во все щели,их проблемы,а вот тут удар по самому больному-их кошельку. laughing
            vovanpain
        2. pjastolov Сегодня, 09:56
          Без лишних рассуждений – мы заботимся об энергетической независимости Европы
          ничего личного - просто бизнес, Трам бо этом и говорил, что нового? request
          pjastolov
          1. cniza Сегодня, 10:02
            Так берут в объятия , что вот вот придавят.
            cniza
            1. pjastolov Сегодня, 10:07
              Так берут в объятия , что вот вот придавят.
              либо давилка сломается, либо гейропа в дребезги laughing России своего хватит, ну будем со старыми компами, пообщаться всеравно сможем, пока свои наладят, а замерших в гейропе этой зимой было много, и даже в Лондоне в своих квартирах bully
              pjastolov
              1. cniza Сегодня, 10:13
                Ну нас "обнять" - хлопотно , а вот Европе придется решать задохнутся или за нас спрятаться.
                cniza
                1. pjastolov Сегодня, 10:16
                  или за нас спрятаться.
                  за нас не получится - нам мигранты точно не нужны, что б их кормить hi
                  pjastolov
                  1. cniza Сегодня, 10:20
                    Мигрантов Европа сама пусть возвращает на родины.
                    cniza
                  2. pjastolov Сегодня, 10:23
                    Вот и я о том же, а там будем посмотреть bully
                    pjastolov
      2. Владимир 38 Сегодня, 09:39
        Цитата: Чёрный
        Фактически американцы пытаются сломать их через колено, в стремлении насунуть свой более дорогой сжиженный газ

        Европы уже нет, это штат сша их и ломать не надо.
        Владимир 38
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:48
          Цитата: Владимир 38
          Европы уже нет, это штат сша их и ломать не надо.

          Подождем , Европа скоро запросит помощь у России опять..! Как кто то говорил правильно, в европе скоро начнется резня и погромы мигранты будут чудить и показывать толерантность ! Мы у себя будем принимать только высококвалифицированных спецов и то с условиями на преданность и т.д... hi Слишком мы натерпелись от запада и их наглого ограбления простых россиян ..
          ОТДЕЛ
          1. Владимир 38 Сегодня, 10:05
            Цитата: ОТДЕЛ
            Подождем , Европа скоро запросит помощь у России опять..

            Оптимист вы) У меня большие сомнения, что европа у нас помощь просить будет в ближайшие 10 лет. Мы потихоньку к 90-м приближаемся, по этому скорее наоборот, наши либералы клянчить начнут. Как я и предполагал и ранее писал, что рождаемость упадет в этом году, так и произошло. Резервный фонд, при таких ценах на нефть, мы проедим уже к концу года. Силуанов сказал). Доллар будет 80-90 к концу года, со всеми вытекающими.
            Владимир 38
          2. evge-malyshev Сегодня, 10:20
            Цитата: ОТДЕЛ
            Слишком мы натерпелись от запада и их наглого ограбления простых россиян ..

            Боюсь, что америкосы и европу и нас додавят до нужной им кондиции. Неужели СПГ победит???
            evge-malyshev
      3. Tusv Сегодня, 10:01
        Цитата: Чёрный
        Чёт европейцы как то не в восторге от такой заботы ￼ Фактически американцы пытаются сломать их через колено,

        Дык ласково же надо Кому то горничных, кому то нимфеток. Даже Далю не обделили. А Фру Ангелу оставили без негра
        Tusv
      4. DMB_95 Сегодня, 10:07
        Цитата: Чёрный
        Чёт европейцы как то не в восторге от такой заботы laughing Фактически американцы пытаются сломать их через колено, в стремлении насунуть свой более дорогой сжиженный газ

        ...Которого всё равно на всех не хватит . Т.е. сначала будут должны купить весь газ из Штатов задорого , а потом уже покупать у "российских агрессоров" по обычной цене . Перекрыть бы им вентиль , да бюджет не выдержит .. Надеюсь в будущем ..
        DMB_95
    2. dik-nsk Сегодня, 09:34
      ага, мы заботимся о вашей безопасности и нам все равно, что вы этого не просите и даже против, мы же союзники и должны оберегать неразумных младших партнеров))
      dik-nsk
  2. afrikanez Сегодня, 09:39
    Решили нанести "конкретный удар" по "Северному потоку 2". Германии, как лидеру ЕС, это явно не нравится, что американцы им диктуют условия и ко всему прочему пытаются в случае неповиновения обложить штрафами. Хороши "союзнички", нечего сказать. Так сильно радеют за энергетическую независимость ЕС, что в пору отказываться от такой заботы.
    afrikanez
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 09:40
    США по-прежнему заботятся об энергетической безопасности Европы, поскольку страны Евросоюза являются их партнерами и союзниками,

    "Да, уж!" известное изречение Кисы В.... мерикатосная забота хлыщет через край, да так, что гейропа уже не знает как издыхаться от них...
    a.s.zzz888
  4. Rostislav Сегодня, 09:42
    Дипломат подчеркнула, что Вашингтон не диктуют своим компаниям, «кому продавать и где бурить скважины».

    Нет, они диктуют, кому нельзя [/i]продавать и где нельзя [i]бурить.
    Rostislav
  5. ИмПерц Сегодня, 09:46
    Дипломат подчеркнула, что Вашингтон не диктуют своим компаниям, «кому продавать и где бурить скважины

    Они поступают проще...
    ИмПерц
  6. salat Сегодня, 09:59
    Заботятся заботятся надоели со своей заботой am
    salat
    1. Gun70 Сегодня, 10:03
      Вытирая слезы, выдавливают глаза
      Gun70
    2. Ныробский Сегодня, 11:06
      Цитата: salat
      Заботятся заботятся надоели со своей заботой

      А что делать? Матрасы спешат разбалансировать европейский газовый рынок до того времени, когда Россия запустит в эксплуатацию газопровод "Сила Сибири". Санкции против газовых компаний России направлены в том числе и на то, что бы максимально усложнить реализацию этого проекта. Китай проглотит объёмы российского газа сопоставимые с поставляемыми Европе и не поперхнётся, а если учесть то, что Индия, Пакистан и Япония заинтересованы в продлении газопровода до их территорий, то и объёмы поставок могут быть увеличены более чем в два раза, что делает попытки оказания давления на Россию в плане угрозы потери европейского рынка бесперспективными. Тогда возникает угроза для самой Европы, которая может быть "отлучена" от российской трубы и точно может быть посажена на дорогой американский СПГ. Понимая то, что американская "забота" об энергетической безопасности Европы, представляет для неё самую большую опасность, Европа начинает чуть ли не соревнование в плане реализации С.Потока-2 и реализации С.Сибири, для того, что бы была возможность законтрактовать объёмы газа и построить пути его доставки на десятилетие вперёд и при этом минимально зависеть от капризов стран транзитёров.
      Ныробский
  7. rotmistr60 Сегодня, 10:43
    мы заботимся об энергетической независимости Европы, потому что они наши партнеры и союзники,

    Все эти американские ля,ля, тополя можно представить одной фразой - мы так вас любим, что удавить готовы.
    rotmistr60
  8. Александр Абдрахманов Сегодня, 11:13
    Американцы без выгоды для себя не чего не делают . Они санкции установили против России , чтобы себе по больше карманы набить за счет дорогих энергоресурсов . У Европы своего слова нету , им принудительно все навязывают , только говорят что они самостоятельные . Самостоятельно он только прогибаются , других вариантов у них нету , не хочешь заставим , они это исправно выполняют. Не было террористов , он своих друзей ИГЛ в Европу направили , чтобы не расслаблялись , чтобы было чем заняться
    Александр Абдрахманов
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