В Госдепе прокомментировали проект по расширению санкций в отношении России

Без лишних рассуждений – мы заботимся об энергетической независимости Европы, потому что они наши партнеры и союзники,

Мы слышали много комментариев о том, что санкции вводятся (против российских энергетических компаний) только для того, чтобы поддержать экспорт СПГ из США. Это интересно, потому что мы поддерживаем энергетическую независимость Европы столь же долго, сколько я работаю в госдепе – с начала 1990 годов… Мы поддерживали газовую независимость Европы в течение десятилетий, потому что мы заботимся о безопасности наших партнеров и союзников. И мы не планировали быть крупнейшими поставщиками газа в Европу, и многие аналитики говорили, мы никогда не сможем ими стать,