В Госдепе прокомментировали проект по расширению санкций в отношении России
США по-прежнему заботятся об энергетической безопасности Европы, поскольку страны Евросоюза являются их партнерами и союзниками, передает РИА Новости заявление заместителя помощника госсекретаря по дипломатии в области энергетики Робин Данниган.
Ранее глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль осудил проект новых санкций США, в котором, как он отметил, речь идет «о продаже американского сжиженного газа и выдавливании поставок российского природного газа на европейском рынке». Министр убежден, что политические санкционные инструменты не должны быть связаны с экономическими интересами.
Дипломат подчеркнула, что Вашингтон не диктуют своим компаниям, «кому продавать и где бурить скважины».
Агентство напоминает, американский сенат на прошлой неделе одобрил законопроект по расширению санкций против России. В частности, предлагается «сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора – до 30 дней».
Ранее глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль осудил проект новых санкций США, в котором, как он отметил, речь идет «о продаже американского сжиженного газа и выдавливании поставок российского природного газа на европейском рынке». Министр убежден, что политические санкционные инструменты не должны быть связаны с экономическими интересами.
Без лишних рассуждений – мы заботимся об энергетической независимости Европы, потому что они наши партнеры и союзники,заявила Данниган.
Мы слышали много комментариев о том, что санкции вводятся (против российских энергетических компаний) только для того, чтобы поддержать экспорт СПГ из США. Это интересно, потому что мы поддерживаем энергетическую независимость Европы столь же долго, сколько я работаю в госдепе – с начала 1990 годов… Мы поддерживали газовую независимость Европы в течение десятилетий, потому что мы заботимся о безопасности наших партнеров и союзников. И мы не планировали быть крупнейшими поставщиками газа в Европу, и многие аналитики говорили, мы никогда не сможем ими стать,сказала она.
Дипломат подчеркнула, что Вашингтон не диктуют своим компаниям, «кому продавать и где бурить скважины».
Агентство напоминает, американский сенат на прошлой неделе одобрил законопроект по расширению санкций против России. В частности, предлагается «сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора – до 30 дней».
Использованы фотографии: AP Photo / Luis M. Alvarez
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