Ситуация в Сирии
Бойцы сирийского спецназа «Тигры» в ходе столкновений с курдами SDF спасли пилота Су-22, сбитого коалицией в провинции Ракка, группировка ИГ (запрещена в РФ) лишилось стратегических позиций сразу в нескольких регионах САР. Сирийская армия понесла потери в боях в провинциях Хомс и Хама, передает ФАН сообщение сирийских источников.
Подразделения «Хезболлы» и Сирийской арабской армии (САА) продолжили развивать наступление на позиции ИГ вдоль магистрали М-20 к востоку от Пальмиры. Союзные силы отбили у радикалов ИГ часть позиций в юго-восточных окрестностях поселения Арак, немного продвинувшись в направлении ключевого города Ас-Сухна. Однако в ходе ожесточенного противостояния армия САР понесла значительные потери в численном составе.
Российская авиация накануне провела новую серию бомбардировок опорных пунктов террористов ИГ в предместьях Дейр эз-Зора. Под ударами оказались укрепрайоны радикалов недалеко от поселений Салихия и Маррат на востоке от города на левом берегу Евфрата, а также около бумажной фабрики в северных окрестностях административного центра провинции.
Подразделениям сирийского спецназа «Тигры» и бойцам Национальных сил обороны (NDF) удалось взять под контроль город Русафа к юго-западу от Ракки, представляющий ценное стратегическое значение, а также ключевую развязку под тем же названием. Освобождение данного населенного пункта открывает путь на Дейр эз-Зор. Кроме того, заняв Русафу, проправительственные бойцы и «Тигры» перекрыли дорогу курдским «Демократическим силам», пользующимся поддержкой Вашингтона. Курды оказались отрезаны от района крупных нефтяных полей, расположенных в этом регионе.
К вечеру «Тигры» и NDF сумели спасти пилота, который катапультировался из сбитого западной коалицией самолета ВВС Сирии. «Его удалось спасти в результате тяжелых боев с отрядами SDF к юго-востоку от Ат-Табки», – сообщил портал Al Mayadeen. Напомним, пилот был взят в плен курдскими бойцами сразу после приземления.
Столкновения между проправительственными и курдскими силами накануне также фиксировались недалеко от поселка Джедин. В ходе противостояния на этом направлении «Тигры» захватили в плен пятерых солдат «Демократической армии».
Сообщается также, что «проасадовские силы за прошедшие сутки значительно продвинулись в зачистке территорий на границе между провинциями Хама и Алеппо от боевиков ИГ». Подразделения «Хезболлы» и САА выдвинулись в наступление в направлении провинции Ракка со стороны города Итрия.
Подразделения «Хезболлы» и Сирийской арабской армии (САА) продолжили развивать наступление на позиции ИГ вдоль магистрали М-20 к востоку от Пальмиры. Союзные силы отбили у радикалов ИГ часть позиций в юго-восточных окрестностях поселения Арак, немного продвинувшись в направлении ключевого города Ас-Сухна. Однако в ходе ожесточенного противостояния армия САР понесла значительные потери в численном составе.
Российская авиация накануне провела новую серию бомбардировок опорных пунктов террористов ИГ в предместьях Дейр эз-Зора. Под ударами оказались укрепрайоны радикалов недалеко от поселений Салихия и Маррат на востоке от города на левом берегу Евфрата, а также около бумажной фабрики в северных окрестностях административного центра провинции.
Подразделениям сирийского спецназа «Тигры» и бойцам Национальных сил обороны (NDF) удалось взять под контроль город Русафа к юго-западу от Ракки, представляющий ценное стратегическое значение, а также ключевую развязку под тем же названием. Освобождение данного населенного пункта открывает путь на Дейр эз-Зор. Кроме того, заняв Русафу, проправительственные бойцы и «Тигры» перекрыли дорогу курдским «Демократическим силам», пользующимся поддержкой Вашингтона. Курды оказались отрезаны от района крупных нефтяных полей, расположенных в этом регионе.
К вечеру «Тигры» и NDF сумели спасти пилота, который катапультировался из сбитого западной коалицией самолета ВВС Сирии. «Его удалось спасти в результате тяжелых боев с отрядами SDF к юго-востоку от Ат-Табки», – сообщил портал Al Mayadeen. Напомним, пилот был взят в плен курдскими бойцами сразу после приземления.
Столкновения между проправительственными и курдскими силами накануне также фиксировались недалеко от поселка Джедин. В ходе противостояния на этом направлении «Тигры» захватили в плен пятерых солдат «Демократической армии».
Сообщается также, что «проасадовские силы за прошедшие сутки значительно продвинулись в зачистке территорий на границе между провинциями Хама и Алеппо от боевиков ИГ». Подразделения «Хезболлы» и САА выдвинулись в наступление в направлении провинции Ракка со стороны города Итрия.
Использованы фотографии: https://riafan.ru
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