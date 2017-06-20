11:55 20 июня

Ситуация в Сирии

Бойцы сирийского спецназа «Тигры» в ходе столкновений с курдами SDF спасли пилота Су-22, сбитого коалицией в провинции Ракка, группировка ИГ (запрещена в РФ) лишилось стратегических позиций сразу в нескольких регионах САР. Сирийская армия понесла потери в боях в провинциях Хомс и Хама, передает ФАН сообщение сирийских источников.



Подразделения «Хезболлы» и Сирийской арабской армии (САА) продолжили развивать наступление на позиции ИГ вдоль магистрали М-20 к востоку от Пальмиры. Союзные силы отбили у радикалов ИГ часть позиций в юго-восточных окрестностях поселения Арак, немного продвинувшись в направлении ключевого города Ас-Сухна. Однако в ходе ожесточенного противостояния армия САР понесла значительные потери в численном составе.


Российская авиация накануне провела новую серию бомбардировок опорных пунктов террористов ИГ в предместьях Дейр эз-Зора. Под ударами оказались укрепрайоны радикалов недалеко от поселений Салихия и Маррат на востоке от города на левом берегу Евфрата, а также около бумажной фабрики в северных окрестностях административного центра провинции.

Подразделениям сирийского спецназа «Тигры» и бойцам Национальных сил обороны (NDF) удалось взять под контроль город Русафа к юго-западу от Ракки, представляющий ценное стратегическое значение, а также ключевую развязку под тем же названием. Освобождение данного населенного пункта открывает путь на Дейр эз-Зор. Кроме того, заняв Русафу, проправительственные бойцы и «Тигры» перекрыли дорогу курдским «Демократическим силам», пользующимся поддержкой Вашингтона. Курды оказались отрезаны от района крупных нефтяных полей, расположенных в этом регионе.

К вечеру «Тигры» и NDF сумели спасти пилота, который катапультировался из сбитого западной коалицией самолета ВВС Сирии. «Его удалось спасти в результате тяжелых боев с отрядами SDF к юго-востоку от Ат-Табки», – сообщил портал Al Mayadeen. Напомним, пилот был взят в плен курдскими бойцами сразу после приземления.

Столкновения между проправительственными и курдскими силами накануне также фиксировались недалеко от поселка Джедин. В ходе противостояния на этом направлении «Тигры» захватили в плен пятерых солдат «Демократической армии».

Сообщается также, что «проасадовские силы за прошедшие сутки значительно продвинулись в зачистке территорий на границе между провинциями Хама и Алеппо от боевиков ИГ». Подразделения «Хезболлы» и САА выдвинулись в наступление в направлении провинции Ракка со стороны города Итрия.

Использованы фотографии: https://riafan.ru
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Комментарии 21

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  1. DMoroz Сегодня, 09:58
    про пилота новость хорошая...
    DMoroz
    1. pjastolov Сегодня, 10:02
      про пилота новость хорошая..
      работай те братья soldier
      pjastolov
      1. Соломон Кейн Сегодня, 10:12
        Я думаю, без наших спецов не обошлось, по крайней мере в координации сирийского спецназа.
        Соломон Кейн
        1. pjastolov Сегодня, 10:15
          Скорее всего так и было, но об этом не принято говорить. Еврейские товарищи из Моссада пока молчат hi
          pjastolov
          1. Соломон Кейн Сегодня, 10:21
            Любая победа арабов вызывает гипотетическое предположения участия русских.
            Ну не верят "товарищи" в силу Сирийского оружия.
            Соломон Кейн
            1. pjastolov Сегодня, 10:22
              но разведка хорошая hi
              pjastolov
              1. Соломон Кейн Сегодня, 10:25
                Без неё никуда - чётко вывели на пленённого летуна.
                Соломон Кейн
        2. vch Сегодня, 11:10
          А я думаю, что наши как раз таки и спасли пилота..... Уж очень быстро и оперативно это произошло..... Самое главное, что пилот жив и остальные его товарищи будут чувствовать, что и их тоже в случае чего не бросят. А это дорогого стоит.
          vch
    2. Владыка Ситх Сегодня, 10:23
      Военная обстановка в Сирии
      Владыка Ситх
      1. Соломон Кейн Сегодня, 10:37
        Не понятно одно - почему сириец полетел без прикрытия? Ему горького опыта с нашей Сушкой не достаточно было???
        Соломон Кейн
        1. андрей юрьевич Сегодня, 10:47
          Столкновения между проправительственными и курдскими силами
          "союзнички..."
          андрей юрьевич
          1. Соломон Кейн Сегодня, 10:57
            С историей не поспоришь - рассчитываешь проиграть, понадейся на "союзничка с медвежьей услугой"
            Соломон Кейн
        2. капрал Сегодня, 11:42
          Цитата: Соломон Кейн
          почему сириец полетел без прикрытия?

          Там было как бы свое пространство, кто ж знал, что янкесы так оборзеют?
          капрал
          1. Соломон Кейн Сегодня, 11:45
            Так вроде и наши не над Турцией летели..... Война есть война - лучше сто раз перебдеть..
            Соломон Кейн
      2. Соломон Кейн Сегодня, 10:46
        Да не хватает сирийцам тов. Жукова Г.К. Он бы "котёл" от Итрии до Аль-Шахира закрыл бы...
        Соломон Кейн
  2. Платов Сегодня, 10:00
    Молодцы! Очень важное событие!
    Платов
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 10:05
    Вот эти парни -действительно воюют.
    ВЕРЕСК
  4. антивирус Сегодня, 10:10
    антивирус 2 Вчера, 21:03 | Бег к Ресафе: кто первым займёт стратегически важную точку Сирии
    антивирус 2 Сегодня, 08:56 | Проамериканские силы заблокированы в сирийской пустыне
    опять о лысом и расчёске
    Сила нужна не столько для победы над врагом, сколько для закрепления своих приобретений перед союзниками( в ТЧ В ПМВ И ВМВ) при подписании мирных соглашений.
    Гонка "За Берлин" и "Гамбург"+"Триест" началась.
    антивирус
    1. Соломон Кейн Сегодня, 10:28
      Сейчас главное блокировать поддержку "полосатых" партнеров. А то начнут долбить, причем и по чужим , и по своим.
      Соломон Кейн
  5. Strashila Сегодня, 10:59
    Очередное подтверждение что ИГИЛ проштатовская группировка и действия СЩА направлены на их поддержание в любой форме.
    Strashila
  6. Александр War Сегодня, 11:43
    Как мы и обещали, интервью для подписчиков нашей группы от войскового разведчика МО РФ, побывавшего в САР.

    Подписчик: При определении дистанции до цели привилегии отдаются электронным устройствам, но и другими способами пользуетесь? (например, по степени видимости или определение по математическому уравнению)

    Разведчик: Только приборы. Работа идёт по определению координат. Соответственно и расстояние определяется вместе с координатами.

    Подписчик : В Сирию сейчас легко попасть? Или все враньё? А то знакомые говорят чуть ли не по желанию.

    Разведчик: Попадаешь в составе подразделения. Не от тебя зависит это.

    Подписчик : Ощущается ли языковой барьер?

    Разведчик: Только по началу. Дальше как то друг друга начинаем понимать. Общение на ломанном английском с жестами.

    Подписчик : Много ли снаряжения покупаете сейчас на свои средства? Если да, то какое?

    Разведчик: Это все индивидуально) Каждый по разному. Я экипирован полностью за свой счёт не считая приборов разведки и прицеливания.

    Подписчик: Воевали ли вы совместно с ЧВК Вагнера? Если да, то как оцените данную ЧВК?

    Разведчик: ЧВК Вагнера выполняют свои задачи. Могу сказать что дядьки там знают своё дело и делают свою работу на отлично.

    Подписчик : Много ли раз находился на волосок от смерти?

    Разведчик: достаточно.

    Подписчик: Какие используете прицелы? Часто на фото мелькают Eotech XPS3 и 552. Покупаете оригиналы американские, или реплики китайские?

    Разведчик: Средства прицеливания в нашем подразделении популярностью не пользуются. В основном с автоматики работают. А так кто покупает отдают предпочтения бюджетным Holosun и кому не жаль денег Eotech либо Aimpoint .

    Подписчик: Непосредственно БД с басмачами бывает часто или основной упор идет на сирийскую армию?

    Разведчик: Наступления проводят правительственные войска.

    Подписчик: Как сама обстановка в Сирии, часто случаются боевые столкновения с боевиками, много выходов, рейдов происходит? Приходиться ли работать совместно с ССО?

    Разведчик: Приходилось работать с их РЭР. По рейдам и т.д скажу что это не локальный конфликт. Все идёт от опорника к опорнику в пустыне.

    Подписчик : Как построена система связи в подразделении? Что используется в качестве штатных радиостанций, какие плюсы, минусы существующей системы связи. Доводилось ли работать с "Азартом", если да, как оцениваете комплекс, были ли попытки проникновения противника в сети связи подразделения вашего или иных союзных, насколько вообще серьезное с той стороны противодействие идет по этой линии.

    Разведчик: В качестве связи местный селокс либо исушки.

    Подписчик: Какова реальная ситуация в Сирии в плане отношения к Асаду? Насколько сильны бармалеи и профессиональны в военном деле? В чём наибольшие трудности военных действий в Сирии?

    Разведчик: Трудности в том, что воевать не хотят. Сдают позиции, убегают, боятся и т.д. В отношения народа к правительству не вникал.

    Подписчик: Почему вы используете плитоносец (ведь в том регионе велика вероятность получения осколочного ранения от СВУ или мин)? Пользуетесь ли вы навигаторами , если да то какими? Присутствует ли в вашей структуре так называемые "понимание боя" , "дух воина" или это просто работа и нечего более?

    Разведчик: Плитоносец потому , что акцент делается на манёвренность и комфортность. У каждого на это свои взгляды. Кто то идеалист, а кто то деньги просто зарабатывает.

    Подписчик: Не влечет или за собой травматизм использование в качестве обуви кроссовок Почему плитник, а не 6б45(и прочие бронежилеты, защищающие бОльшую область)?

    Разведчик: Минус кроссовок в том , что они пропускают всю пыль и песок который там есть. Плитник опять же потому, что акцент делается на комфортность и манёвренность.https://vk.com/russian_sof
    Александр War
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